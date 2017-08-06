كيفية تصميم الإضاءة في منزلك

لو كان لديك مسطح متداخل في تفاصيله مثل أن يحتوي على غرفة للسفرة و أخرى للمعيشة و مطبخ مفتوح فإن الإضاءة هنا تلعب دور ذو شقين إحداهما فاصل طبيعي بحيث تقوى فوق الغرفة و تخفت في الممر بينها و بين الغرفة التي تجاورها ثم تقوى في الغرفة الأخرى و هكذا و يمكنك أن تجعل من كل مصدر للضوء نكهة خاصة فوق كل غرفة في المسطح ، لاحظ شكل المصابيح المعلقة فوق السفرة و الأباليك في الممر و السبوتات في غرفة المعيشة