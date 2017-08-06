كيفية تصميم الإضاءة في منزلك

استخدام الإضاءة أمر لا مفر منه في ديكور منزلك سواء في لحظات النهار حيث نستغل النوافذ و الشرفات لتحقيق نسبة معينة من الضوء داخل المنزل أو في لحظات الليل حيث نلجأ للمصابيح و طريقة انتشارها و تنسيقها هي ما يحدد مستوى الإضاءة و بالتالي مستوى جمالها، و لأننا في هوميفاي ندرك أنك تقدر الجمال و الاستخدام الصحيح لكل مكونات الديكور أفردنا لك تلك النصائح البسيطةا لتي من شأنها أن تجعل من الإضاءة في منزلك إضافة قوية لتصميمه ..
إليكم التفاصيل ..
اجعل ضوءاً مختلفاً في الشكل و درجة السخونة خصوصاً في السفرة لما فيها من استخدامات متعددة منها قضاء العزومات و منها العشاء الرومانسي و منها تناول الغذاء منفرداً أو مع الأطفال لذا ينبغي أن يكون كل التحكم في يديك بين الشاعرية و العملية ، لاحظ الضوء الأصفر في نهاية الغرفة المحيط بالسفرة
استخدام الضوء الخافت في غرف تحتاج للهدوء مثل غرفة النوم سيساعدك على تحقيق التكامل في التصميم بين الجانب العملي و الجمالي اللذان لا ينفصلا عن بعضهما و يعتبر تكاملهما من تمام و جمال التصميم، و لتلك النوعية من الإضاءة يمكنك استخدام السبوتات الليد الصغيرة في السقف أو الحائط أو الاباليك أو الاباجورات الكلاسيكية
لو كان لديك مسطح متداخل في تفاصيله مثل أن يحتوي على غرفة للسفرة و أخرى للمعيشة و مطبخ مفتوح فإن الإضاءة هنا تلعب دور ذو شقين إحداهما فاصل طبيعي بحيث تقوى فوق الغرفة و تخفت في الممر بينها و بين الغرفة التي تجاورها ثم تقوى في الغرفة الأخرى و هكذا و يمكنك أن تجعل من كل مصدر للضوء نكهة خاصة فوق كل غرفة في المسطح ، لاحظ شكل المصابيح المعلقة فوق السفرة و الأباليك في الممر و السبوتات في غرفة المعيشة
اجعل لديك نظاماً متدرجاً للإضاءة وصولاً للدرجة القصوى التي يكون فيها كل متر في المنزل مضاء و بقوة عن طريق مختلف أنواع المصابيح و نظم الإضاءة بين بيوت النور و النجف و الشمعدانات و غيرها بشرط أن يكون هذا التدرج منطقي و على مفاتيح متفرقة للضوء و في جهات متنوعة في الغرفة و بالذات الأركان
اختر المصابيح ذات التصميم المودرن قدر الإمكان في الغرف غير الرسمية التي تحتوي على ديكور طرازه الاساسي حداثي و لا تخرج عن النسق العام في الإضاءة بإضاءة الجزء المتوسط للغرفة و تهمل الأركان، لاحظ استخدام النجف و بيوت النور في تلك الغرفة ببراعة ليجعل الضوء مغطي لكل الأطراف
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بالنسبة لاستغلال الإضاءة الخارجية لتزيين منزلك فإنه لا يوجد أجمل من استخدام الظل في تحقيق الجمال المنشود من الضوء الطبيعي النهاري و تلك الفكرة متحققة في استخدام تعريشة في البلكونة مثلاً و في الداخل يمكنك استخدام الستائر ذات النقوش التي تتلاعب بالظلال على جدران منزلك من الداخل