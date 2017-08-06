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كيفية تصميم الإضاءة في منزلك

Mohammed Awad Mohammed Awad
Modern Reception , Boly Designs Boly Designs غرفة المعيشة
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استخدام الإضاءة أمر لا مفر منه في ديكور منزلك سواء في لحظات النهار حيث نستغل النوافذ و الشرفات لتحقيق نسبة معينة من الضوء داخل المنزل أو في لحظات الليل حيث نلجأ للمصابيح و طريقة انتشارها و تنسيقها هي ما يحدد مستوى الإضاءة و بالتالي مستوى جمالها، و لأننا في هوميفاي ندرك أنك تقدر الجمال و الاستخدام الصحيح لكل مكونات الديكور أفردنا لك تلك النصائح البسيطةا لتي من شأنها أن تجعل من الإضاءة في منزلك إضافة قوية لتصميمه ..

إليكم التفاصيل ..

تحكم في درجة حرارة الضوء

تشطيب شقة زهراء المعادي الرواد العرب غرفة المعيشة
الرواد العرب

تشطيب شقة زهراء المعادي

الرواد العرب
الرواد العرب
الرواد العرب

اجعل ضوءاً مختلفاً في الشكل و درجة السخونة خصوصاً في السفرة لما فيها من استخدامات متعددة منها قضاء العزومات و منها العشاء الرومانسي و منها تناول الغذاء منفرداً أو مع الأطفال لذا ينبغي أن يكون كل التحكم في يديك بين الشاعرية و العملية ، لاحظ الضوء الأصفر في نهاية الغرفة المحيط بالسفرة

إضاءة خافتة شاعرية

sample, triangle triangle غرفة نوم Grey
triangle

sample

triangle
triangle
triangle

استخدام الضوء الخافت في غرف تحتاج للهدوء مثل غرفة النوم سيساعدك على تحقيق التكامل في التصميم بين الجانب العملي و الجمالي اللذان لا ينفصلا عن بعضهما و يعتبر تكاملهما من تمام و جمال التصميم، و لتلك النوعية من الإضاءة يمكنك استخدام السبوتات الليد الصغيرة في السقف أو الحائط أو الاباليك أو الاباجورات الكلاسيكية

اضاءة المساحات المتداخلة

Modern Reception , Boly Designs Boly Designs غرفة المعيشة
Boly Designs

Modern Reception

Boly Designs
Boly Designs
Boly Designs

لو كان لديك مسطح متداخل في تفاصيله مثل أن يحتوي على غرفة للسفرة و أخرى للمعيشة و مطبخ مفتوح فإن الإضاءة هنا تلعب دور ذو شقين إحداهما فاصل طبيعي بحيث تقوى فوق الغرفة و تخفت في الممر بينها و بين الغرفة التي تجاورها ثم تقوى في الغرفة الأخرى و هكذا و يمكنك أن تجعل من كل مصدر للضوء نكهة خاصة فوق كل غرفة في المسطح ، لاحظ شكل المصابيح المعلقة فوق السفرة و الأباليك في الممر و السبوتات في غرفة المعيشة

اضاءة قوية

لقطات بسيطة من تصميماتنا الداخلية, EHAF Consulting Engineers EHAF Consulting Engineers غرفة المعيشة
EHAF Consulting Engineers

لقطات بسيطة من تصميماتنا الداخلية

EHAF Consulting Engineers
EHAF Consulting Engineers
EHAF Consulting Engineers

اجعل لديك نظاماً متدرجاً للإضاءة وصولاً للدرجة القصوى التي يكون فيها كل متر في المنزل مضاء و بقوة عن طريق مختلف أنواع المصابيح و نظم الإضاءة بين بيوت النور و النجف و الشمعدانات و غيرها بشرط أن يكون هذا التدرج منطقي و على مفاتيح متفرقة للضوء و في جهات متنوعة في الغرفة و بالذات الأركان

اضاءة مناسبة لغرفة المعيشة

Reception Boly Designs غرفة المعيشة
Boly Designs

Reception

Boly Designs
Boly Designs
Boly Designs

اختر المصابيح ذات التصميم المودرن قدر الإمكان في الغرف غير الرسمية التي تحتوي على ديكور طرازه الاساسي حداثي و لا تخرج عن النسق العام في الإضاءة بإضاءة الجزء المتوسط للغرفة و تهمل الأركان، لاحظ استخدام النجف و بيوت النور في تلك الغرفة ببراعة ليجعل الضوء مغطي لكل الأطراف

اقرأ : كيفية اختيار النجف المناسب

ضوء خارجي

homify بلكونة أو شرفة
homify

homify
homify
homify

بالنسبة لاستغلال الإضاءة الخارجية لتزيين منزلك فإنه لا يوجد أجمل من استخدام الظل في تحقيق الجمال المنشود من الضوء الطبيعي النهاري و تلك الفكرة متحققة في استخدام تعريشة في البلكونة مثلاً و في الداخل يمكنك استخدام الستائر ذات النقوش التي تتلاعب بالظلال على جدران منزلك من الداخل

كيف تختار الألوان الدهانات المناسبة للصالون
نماذج للإضاءة أكثر من رائعة

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