الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

غرف النوم: 8 ألوان يمكنك استخدامهم في الموبيليا

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
Weiß und Grau für ein cooles Einfamilienhaus., LK&Projekt GmbH LK&Projekt GmbH غرفة نوم
Loading admin actions …

يحتار الكثيرون من المقبلين على الزواج في كل الأمور التي تخص تشطيب وتأثيث بيت العمر عش الزوجية وتزداد الحيرة تحديدًا عند اختيار اللون المناسب لموبيليا غرفة النوم، ويظل يراودهم هذا السؤال: أي الالوان أحدث وأكثر عملية؟ الأبيض أم البني الداكن أم البني الفاتح أم الرمادي وغيرهم..

من هذا المنطلق قررنا اليوم من خلال هذا المقال أن نعرض لكم 8 نماذج من غرف النوم كلًا منها كان أثاثه بلون مختلف ليساعدوكم على اختيار ما هو محبب لكم.. لنبدأ الآن!  

1- بني داكن X بيج فاتح = جديد وغريب!

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

حالة مزج فريدة من نوعها بين اللونين البني الداكن في سرير الغرفة والبيج الفاتح بدرجة لونية أقرب للرمادي في خزانة الملابس! قد تشعر في البداية أن إطلالتها غير مألوفة ولكن بعد التمعن في الغرفة وملاحظة عناصر الربط بين قطع الأثاث المشار إليها كالسجادة على سبيل المثال ستُقدر هذه اللمسة الديكورية الجديدة وربما تسعى إلى تطبيقها بمنزلك!

2- اللون الرمادي الداكن: عصرية وأناقة لا مثيل لها

Weiß und Grau für ein cooles Einfamilienhaus., LK&Projekt GmbH LK&Projekt GmbH غرفة نوم
LK&amp;Projekt GmbH

LK&Projekt GmbH
LK&amp;Projekt GmbH
LK&Projekt GmbH

اللون الرمادي الداكن من الألوان الجديدة في موبيليا غرف النوم، فاستخدامه يضفي إلى أي مكان هيبة وفخامة كاللون الأسود تمامًا. عادة ما يتم اللجوء لهذا اللون في الغرف المصممة وفقَا للنمط الحداثي كما هو الحال في الغرفة المعروضة أمامنا والتي جمع سريرها بين خامتي الخشب والجلد.

3- لون الخشب بدرجة أقرب للبرتقالي: إشراقة بلون الطبيعة

Ethnic Inspiration House, Ansari Architects Ansari Architects غرفة نوم
Ansari Architects

Ansari Architects
Ansari Architects
Ansari Architects

أما عن هذا اللون فهو الأكثر شيوعًا في الغرف المصممة وفقًا للأنماط التالية: المينيمالي/التبسيطي والإسكندينافي والإستوائي. عند استخدام الخشب بلونه الأقرب من البرتقالي في موبيليا غرف النوم أو أي غرفة أخرى فإنه يبث شعور مشرق لا حدود يمكنك الشعور به من أول وهلة خصوصًا إن لجأت لإضاءة صفراء كما هو الحال هنا.

4- الأبيض: هدوء وسكينة وبراح

Nightingale Decor, Hollywood Hills, Erika Winters® Design Erika Winters® Design غرفة نوم
Erika Winters® Design

Erika Winters® Design
Erika Winters® Design
Erika Winters® Design

لاشك أن اللون الأبيض إن استخدم في بقعة ما من المنزل سواء في الجدران أو الأرضيات أو حتى الموبيليا كما هو الحال هنا يقوم بدوره السحري في نشر حالة من السكون والهدوء. هذه الحالة مطلوبة بكل تأكيد ولكن بالتحديد في غرف النوم مما يجعله مثاليًا هنا. 

5- لون البحر بكل أشكاله

Солнечный интерьер для квартиры у моря , Bellarte interior studio Bellarte interior studio غرفة نوم Turquoise
Bellarte interior studio

Bellarte interior studio
Bellarte interior studio
Bellarte interior studio

راقب معنا تصميم ولون هذا السرير الأنيق.. هل لاحظت أن مسنده يشبه البحر تمامًا؟ نعم خصوصًا تلك الدرجات اللونية المتدرجة من الأزرق الفاتح إلى الداكن.. كم هو نقي، مبهج، وأنيق.  

7- الخشب في إطلالته الأولى

Фантазия, he.d group he.d group غرفة نوم طوب Beige
he.d group

he.d group
he.d group
he.d group

في الغرف المصممة وفقًا للنمطين الديكوريين الصناعي والبلدي سيكون مدهشًا إن استعنت بموبيليا من خامة الخشب الخام دون طلاءه بأي مواد تقليدية. انظر معنا إلى خزانتي الملابس البسيطتين كلًا منهما يقف على جانب من السرير وكذلك الحجر البدائي الذي يتوسطهما.. لمسة بروح الطبيعة وبساطتها.

8- اللون الكريمي

apartment in the center of Moscow, Rubleva Design Rubleva Design غرفة نوم
Rubleva Design

Rubleva Design
Rubleva Design
Rubleva Design

وأخيرًا.. اللون الكريمي من الألوان التي كانت ومازالت تستخدم في أثاث غرف النوم، فهذه الغرفة الكلاسيكية اعتمد سريرها على اللون الكريمي بخامة الجلد الفاخر التي جعلته يبدو جزءًا من إحدى القصور.

اقرأ أيضًا: 14 غرفة معيشة مميزة لمشاهدة التلفاز

7 عناصر لتشطيب شقة غاية في البساطة

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Add SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً