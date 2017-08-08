غرف النوم: 8 ألوان يمكنك استخدامهم في الموبيليا

يحتار الكثيرون من المقبلين على الزواج في كل الأمور التي تخص تشطيب وتأثيث بيت العمر عش الزوجية وتزداد الحيرة تحديدًا عند اختيار اللون المناسب لموبيليا غرفة النوم، ويظل يراودهم هذا السؤال: أي الالوان أحدث وأكثر عملية؟ الأبيض أم البني الداكن أم البني الفاتح أم الرمادي وغيرهم..

من هذا المنطلق قررنا اليوم من خلال هذا المقال أن نعرض لكم 8 نماذج من غرف النوم كلًا منها كان أثاثه بلون مختلف ليساعدوكم على اختيار ما هو محبب لكم.. لنبدأ الآن!