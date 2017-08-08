غرف النوم: 8 ألوان يمكنك استخدامهم في الموبيليا

يحتار الكثيرون من المقبلين على الزواج في كل الأمور التي تخص تشطيب وتأثيث بيت العمر
عش الزوجية وتزداد الحيرة تحديدًا عند اختيار اللون المناسب لموبيليا غرفة النوم، ويظل يراودهم هذا السؤال: أي الالوان أحدث وأكثر عملية؟ الأبيض أم البني الداكن أم البني الفاتح أم الرمادي وغيرهم..
من هذا المنطلق قررنا اليوم من خلال هذا المقال أن نعرض لكم 8 نماذج من غرف النوم كلًا منها كان أثاثه بلون مختلف ليساعدوكم على اختيار ما هو محبب لكم.. لنبدأ الآن!
حالة مزج فريدة من نوعها بين اللونين البني الداكن في سرير الغرفة والبيج الفاتح بدرجة لونية أقرب للرمادي في خزانة الملابس! قد تشعر في البداية أن إطلالتها غير مألوفة ولكن بعد التمعن في الغرفة وملاحظة عناصر الربط بين قطع الأثاث المشار إليها كالسجادة على سبيل المثال ستُقدر هذه اللمسة الديكورية الجديدة وربما تسعى إلى تطبيقها بمنزلك!
اللون الرمادي الداكن من الألوان الجديدة في موبيليا غرف النوم، فاستخدامه يضفي إلى أي مكان هيبة وفخامة كاللون الأسود تمامًا. عادة ما يتم اللجوء لهذا اللون في الغرف المصممة وفقَا للنمط الحداثي كما هو الحال في الغرفة المعروضة أمامنا والتي جمع سريرها بين خامتي الخشب والجلد.
أما عن هذا اللون فهو الأكثر شيوعًا في الغرف المصممة وفقًا للأنماط التالية: المينيمالي/التبسيطي والإسكندينافي والإستوائي. عند استخدام الخشب بلونه الأقرب من البرتقالي في موبيليا غرف النوم أو أي غرفة أخرى فإنه يبث شعور مشرق لا حدود يمكنك الشعور به من أول وهلة خصوصًا إن لجأت لإضاءة صفراء كما هو الحال هنا.
لاشك أن اللون الأبيض إن استخدم في بقعة ما من المنزل سواء في الجدران أو الأرضيات أو حتى الموبيليا كما هو الحال هنا يقوم بدوره السحري في نشر حالة من السكون والهدوء. هذه الحالة مطلوبة بكل تأكيد ولكن بالتحديد في غرف النوم مما يجعله مثاليًا هنا.
راقب معنا تصميم ولون هذا السرير الأنيق.. هل لاحظت أن مسنده يشبه البحر تمامًا؟ نعم خصوصًا تلك الدرجات اللونية المتدرجة من الأزرق الفاتح إلى الداكن.. كم هو نقي، مبهج، وأنيق.
في الغرف المصممة وفقًا للنمطين الديكوريين الصناعي والبلدي سيكون مدهشًا إن استعنت بموبيليا من خامة الخشب الخام دون طلاءه بأي مواد تقليدية. انظر معنا إلى خزانتي الملابس البسيطتين كلًا منهما يقف على جانب من السرير وكذلك الحجر البدائي الذي يتوسطهما.. لمسة بروح الطبيعة وبساطتها.
وأخيرًا.. اللون الكريمي من الألوان التي كانت ومازالت تستخدم في أثاث غرف النوم، فهذه الغرفة الكلاسيكية اعتمد سريرها على اللون الكريمي بخامة الجلد الفاخر التي جعلته يبدو جزءًا من إحدى القصور.
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