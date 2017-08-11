20 وحدة إضاءة مميزة تصلح لغرفة المعيشة

من المؤكد أننا جميعًا نسعى لأن نحظى بغرفة معيشة مريحة وعملية، تصلح لجلوس العائلة فترات كبيرة للتسامر ومشاهدة التلفاز وتبادل الأنشطة المختلفة، ومن أهم عوامل تحقيق الراحة في غرفة المعيشة ونجاح تصميمها بشكل كبير توافر الإضاءة المناسبة لها طوال اليوم.

ففي النهار نعتمد على الإضاءة الطبيعية التي لابد وأن تكون مريحة للعين ومنتشرة على أرجاء غرفة المعيشة بدون إزعاج، وفي الليل نعمل على تحقيق الإضاءة المناسبة لمساحة الغرفة عن طريق اختيار أشكال متناسبة مع التصميم ومشعة لقدر مناسب من الضوء.

ولأننا نعرف أن اختيار وحدة الإضاءة في غرفة هامة كغرفة المعيشة هو أمر محير ومحوري، فإننا في Homify قد اخترنا لكم اليوم 20 وحدة إضاءة مميزة الشكل، من اختيار خبراءنا، تصلح لتصميمات مختلفة لغرفة المعيشة لتكون ملهمة لكم في اختيار الوحدات المناسبة لغرف المعيشة الخاصة بمنازلكم: