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20 وحدة إضاءة مميزة تصلح لغرفة المعيشة

آية علم الدين آية علم الدين
Lampade , Margherita Vellini Margherita Vellini تصميم مساحات داخلية
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من المؤكد أننا جميعًا نسعى لأن نحظى بغرفة معيشة مريحة وعملية، تصلح لجلوس العائلة فترات كبيرة للتسامر ومشاهدة التلفاز وتبادل الأنشطة المختلفة، ومن أهم عوامل تحقيق الراحة في غرفة المعيشة ونجاح تصميمها بشكل كبير توافر الإضاءة المناسبة لها طوال اليوم.

ففي النهار نعتمد على الإضاءة الطبيعية التي لابد وأن تكون مريحة للعين ومنتشرة على أرجاء غرفة المعيشة بدون إزعاج، وفي الليل نعمل على تحقيق الإضاءة المناسبة لمساحة الغرفة عن طريق اختيار أشكال متناسبة مع التصميم ومشعة لقدر مناسب من الضوء.

ولأننا نعرف أن اختيار وحدة الإضاءة في غرفة هامة كغرفة المعيشة هو أمر محير ومحوري، فإننا في Homify قد اخترنا لكم اليوم 20 وحدة إضاءة مميزة الشكل، من اختيار خبراءنا،  تصلح لتصميمات مختلفة لغرفة المعيشة لتكون ملهمة لكم في اختيار الوحدات المناسبة لغرف المعيشة الخاصة بمنازلكم:

1- النجفة المستطيلة ذات الفروع الرقيقة في غرفة المعيشة على طراز النيو كلاسيك

Проект 2х этажного дома в Курске, Инна Михайская Инна Михайская غرفة المعيشة Beige
Инна Михайская

Инна Михайская
Инна Михайская
Инна Михайская

2- النجفة الكريستال المعقدة تصلح لغرف المعيشة الكلاسيكية

​ Living room design ideas of Katrina Antonovich, Luxury Antonovich Design Luxury Antonovich Design غرفة المعيشة
Luxury Antonovich Design

Luxury Antonovich Design
Luxury Antonovich Design
Luxury Antonovich Design

وللمزيد من أفكار اختيار النجف يمكنك الاطلاع على كيفية اختيار النجف المناسب

3- في المنازل العصرية يكفي الاعتماد على المصباح الكبير المعلق ذو الشكل المخروطي

Квартира в "Ark Palace", Kristina Petraitis Design House Kristina Petraitis Design House غرفة المعيشة
Kristina Petraitis Design House

Kristina Petraitis Design House
Kristina Petraitis Design House
Kristina Petraitis Design House

4- وحدات إضاءة بأشكال هندسية جميلة للمنزل العصري، معلقة وجانبية

Loft 71, Polygon arch&des Polygon arch&des غرفة المعيشة
Polygon arch&amp;des

Polygon arch&des
Polygon arch&amp;des
Polygon arch&des

5- أما هنا فنجد وحدة الإضاءة على شكل منحنيات بيضاء جميلة تشبه السحاب

Дизайн квартиры "Квартира для современной семьи" , Samarina projects Samarina projects غرفة المعيشة
Samarina projects

Samarina projects
Samarina projects
Samarina projects

6- يمكننا الاعتماد على كرات الضوء التي تضفي على غرفة المعيشة روحًا من التميز

Projekt salonu i kuchni w domu jednorodzinnym, STUDIO MAC STUDIO MAC غرفة المعيشة
STUDIO MAC

STUDIO MAC
STUDIO MAC
STUDIO MAC

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7- وهنا أيضًا نجد وحدات الإضاءة على أشكال نجوم متلألأة، وكأننا نجلس في السماء

Интерьер квартиры студии, студия Design3F студия Design3F غرفة المعيشة
студия Design3F

студия Design3F
студия Design3F
студия Design3F

8- وحدات من الزجاج الشفاف ذو اللون العسلي، أنيقة وعملية ومميزة الشكل

Дизайн интерьера квартиры на ул. Гастелло г.Екатеринбург, Дизайн Студия 33 Дизайн Студия 33 غرفة المعيشة
Дизайн Студия 33

Дизайн Студия 33
Дизайн Студия 33
Дизайн Студия 33

9- أما المنزل الريفي فلابد لوحدات الإضاءة أن تتخذ شكلًا بدائيًا متناسبًا، هنا نجد وحدات الإضاءة داخل تجاويف الحائط بشكل جميل

The Urban Retreat, ZERO9 ZERO9 غرفة المعيشة
ZERO9

ZERO9
ZERO9
ZERO9

10- المنزل التبسيطي يحتاج لوحدات إضاءة تتسم بالبساطة مثل هذه الوحدات الموزعة على مواسير معدنية والمركزة على أماكن الاستخدام

레트로 감성의 43평 아파트인테리어, 로하디자인 로하디자인 غرفة المعيشة خشب Wood effect
로하디자인

로하디자인
로하디자인
로하디자인

11- وحدة إضاءة اسطوانية باللون الأصفر المميز، يمكن اعتبارها بطل التصميم والعنصر المميز فيه

Home Staging en la casa de Lorena en Betanzos, Galicia, CCVO Design and Staging CCVO Design and Staging غرفة المعيشة
CCVO Design and Staging

CCVO Design and Staging
CCVO Design and Staging
CCVO Design and Staging

12- في الطراز العتيق أيضًا يمكننا استخدام وحدة الإضاءة على شكل جذع شجرة

Prog, STUDIO DI ARCHITETTURA CATALDI MADONNA STUDIO DI ARCHITETTURA CATALDI MADONNA غرفة المعيشة
STUDIO DI ARCHITETTURA CATALDI MADONNA

Prog

STUDIO DI ARCHITETTURA CATALDI MADONNA
STUDIO DI ARCHITETTURA CATALDI MADONNA
STUDIO DI ARCHITETTURA CATALDI MADONNA

13- أما هنا فنجد وحدة الإضاءة على شكل جعران مدلى من السقف لمزيد من التفرد في التصميم

ヴィンテージナチュラルスタイルのショールーム, JUST JUST غرفة المعيشة خشب Wood effect
JUST

JUST
JUST
JUST

14- الوحدة من الفيرفورجيه الجميل داخلها مصباح رقيق وأنيق

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

15- أما هنا فنجد النجفة البيضاء الاسطوانية ذات الأشكال الهندسية المنمقة متناسقة بشكل كبير مع المنزل ذو الجدران الحجرية

Uma casa rustica em um terreno com um Ipê Amarelo nativo no meio do terreno, Barros e Zanolini Arquitetura e construção Barros e Zanolini Arquitetura e construção غرفة المعيشة
Barros e Zanolini Arquitetura e construção

Barros e Zanolini Arquitetura e construção
Barros e Zanolini Arquitetura e construção
Barros e Zanolini Arquitetura e construção

16- المصباح من الزجاج الملون مثله كمثل تصميم بقية المنزل، فكرة تستحق الإعجاب

Дизайн-проект фасада дома и интерьера в стиле шале, Студия интерьера Дениса Серова Студия интерьера Дениса Серова غرفة المعيشة
Студия интерьера Дениса Серова

Студия интерьера Дениса Серова
Студия интерьера Дениса Серова
Студия интерьера Дениса Серова

17- بيت النور ذو اللون البرتقالي مع السبوتات المربعة، حل مكرر ولكنه يبدو أنيقًا مع كثرة التفاصيل في تصميم الغرفة

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

18- المنزل الريفي من الطوب الأبيض تلائمه وحدات الإضاءة البسيطة على شكل أطباق معدنية معلقة في المواسير الفضية

TAQ, Espais Duals Espais Duals غرفة المعيشة
Espais Duals

Espais Duals
Espais Duals
Espais Duals

19- أما هنا فنجد المنزل الأنيق ذو وحدات الإضاءة الحرة على أشكال مخروطية جديدة وملونة بألوان عصرية

Moderne Stehleuchten , Designort Designort مكاتب العمل والمحال التجارية خشب White
Designort

Designort
Designort
Designort

20- وأخيرًا لا يمكننا أن نفوت وحدة الإضاءة ذات التشكيل الرقيق من الفراشات والتي ترمي أشكالها الزخرفية الجميلة على الأثاث بشكل ساحر وجذاب

Lampade , Margherita Vellini Margherita Vellini تصميم مساحات داخلية
Margherita Vellini

Margherita Vellini
Margherita Vellini
Margherita Vellini
مع هذه الحيل في تجديد الأثاث لن تتخلص من أثاثك القديم بعد اليوم
أي هذه الوحدات أعجبك شكلها أكثر؟

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