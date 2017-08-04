10 نماذج رائعة لتقسيم المساحات الصغيرة

هل لديك مساحات صغيرة وتود الحصول على تصميم مميز لتقسيمها؟.. الاّن يمكنك تقسيم منزلك مهما كانت مساحته صغيرة مع الأفكار الرائعة التي يقدمها لك خبراء هوميفاي لتصميمات قد تلهمك لاستخدامها في منزلك، بحيث لم تعد المساحات الصغيرة مشكلة، فيمكنك الجمع بين أكثر من غرفة في مساحة واحدة مع التنظيم الجيد، والحصول على غرفة معيشة وغرفة سفرة ومطبخ في اّن واحد ومنطقة واحدة وترك مساحات أيضًا للحركة بحرية، وسوف ترى هذا في الصور التي نعرضها لك لعلها تكون أوضح من ألف كلمة..