10 نماذج رائعة لتقسيم المساحات الصغيرة

هل لديك مساحات صغيرة وتود الحصول على تصميم مميز لتقسيمها؟.. الاّن يمكنك تقسيم منزلك مهما كانت مساحته صغيرة مع الأفكار الرائعة التي يقدمها لك خبراء هوميفاي لتصميمات قد تلهمك لاستخدامها في منزلك، بحيث لم تعد المساحات الصغيرة مشكلة، فيمكنك الجمع بين أكثر من غرفة في مساحة واحدة مع التنظيم الجيد، والحصول على غرفة معيشة وغرفة سفرة ومطبخ في اّن واحد ومنطقة واحدة وترك مساحات أيضًا للحركة بحرية، وسوف ترى هذا في الصور التي نعرضها لك لعلها تكون أوضح من ألف كلمة..
مساحة صغيرة جمعت بين أكثر من غرفة في مكان واحد، بمزيج رائع من الألوان، حيث اقتطع جزء للمطبخ في الجدار، وذلك لعمل دواليب تخزينية مختلفة ومنطقة للحوض واللعمل، وترك المساحة أمامة لتشمل طاولة طعام مربعة وكراسي مريحة، أما أخر الغرفة ينتهي بأريكة صغيرة ومنضدة لغرفة معيشة صغيرة في الزاوية.
استغلال مدخل باب الشقة لعمل جلسة مميزة يعد أفضل شكل لاستغلال المساحات وتقسيم الأماكن الصغيرة، فبالرغم من الضيق، إلا أن الفرصه سنحت إلى عمل غرفة معيشة صغيرة مكونة من أريكة ومنضدتين بجانبها مع عمل أرفف تخزيين على الجدار للكتب والتحف والأدوات.
في منطقة واحدة متوسطة الحجم تم تصميم مطبخ كبير مع ترك مساحة للأجهزة الكهربائية ومنضدة عمل كبيرة، وأمامه طاولة سفرة كبيرة بالكراسي الرائعة، وتوحيد ألوان الأثاث يعطي تناغم غير عادي والبساطة تمنح المزيد من الراحة النفسية في المكان.
رغم صغر مساحة المكان.. كان للمصمم جرأة غير عادية في استخدام الأسود والبنفسجي مع بعض البني لأثاث غرفة معيشة جانبية وخلفها المطبخ وبجانبه السفرة كل هذا في مساحة ليست كبيرة ولكنها منظمة ومقسمة بطريقة في منتهى الذكاء، جعلتها مميزة للغاية.
بانتشار الأبيض يبدو هذا المكان في مساحة أكبر من حقيقته، وذلك لسطوته وإشراقته الرائعة بالمكان، فالمطبخ بات يستند على الجدار ويترك أمامه مساحة رائعة لعمل غرفة طعام مميزة، مع الكراسي البلاستيكية الملونة التي تعطي لمسات مبهجة للمكان.. فإذا كانت لديك مساحة صغيرة يمكنك استبدال غرفة السفرة بغرفة طعام صغيرة بالمطبخ على أن تكون مبهجة ومميزة كهذه.
تصميم في غاية البساطة، استعان بالألوان الهادئة والخامات البسيطة وضم أريكة صغيرة وأمامها منضدة طعم وكراسي صغيرة، مع عمل مطبخ خشبي في الجانب بجدار حجري للمسة ريفية رائعة بالغرفة.
استغلال زاوية الغرفة لعمل مطبخ كان أمرًا رائعًا لتقسيم مساحة صغيرة وعمل غرفة معيشة وغرفة سفرة ومطبخ مميز، كل هذا مع استخدام ألوان وإضاءة مميزة وتناغم واضح بين التفاصيل.
تقسيم مثالي لغرفة معيشة مكونة من أريكة على شكل حرف L، ومنضدة صغيرة أمامها.. وفي الجانب الاّخر من الغرفة نجد سفرة مكونة من منضدة وكراسي مميزة مع ركن خلفي يحمل مدفأة وجلسة صغيرة امامها.. الفكرة ليست في كم الأثاث، بل في كيفية ترتيبه وتنظيمه بالشكل الذي جعل من المساحة شكلًا رائعًا هكذا.
بنغمات الباستيل الجميلة تم فصل الجدران بطريقة رائعة لفصل المساحة بنعومة أكثر وتخصيص ركن لغرفة المعيشة وركن لغرفة السفرة في مساحة مفتوحة على بعضها لتفاصيل أنيقة كهذه، مع أرضية من الباركيه للمنطقتين لكي بظل هناك رابط وتناغم بينهم، واستخدام قطع أثاث بحجم مناسب وليست ضخمة تزحم المكان.
إذا كانت لديك صاله صغيرة في منزلك كهذه، يمكنك استغلالها بطريقة مميزة للحصول على جلسة رائعة بأريكة ويمكنك قراءة كتاب وعمل مكتبة على الجدار، وفي أحد الأركان تم تصميم سفرة مميزة وصغيرة.
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