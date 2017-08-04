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10 نماذج رائعة لتقسيم المساحات الصغيرة

Mayada_Mohamed Mayada_Mohamed
Дизайн проект однокомнатной квартиры 45 кв м для семьи с ребенком, Студия интерьера Дениса Серова Студия интерьера Дениса Серова مطبخ
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هل لديك مساحات صغيرة وتود الحصول على تصميم مميز لتقسيمها؟.. الاّن يمكنك تقسيم منزلك مهما كانت مساحته صغيرة مع الأفكار الرائعة التي يقدمها لك خبراء هوميفاي لتصميمات قد تلهمك لاستخدامها في منزلك، بحيث لم تعد المساحات الصغيرة مشكلة، فيمكنك الجمع بين أكثر من غرفة في مساحة واحدة مع التنظيم الجيد، والحصول على غرفة معيشة وغرفة سفرة ومطبخ في اّن واحد ومنطقة واحدة وترك مساحات أيضًا للحركة بحرية، وسوف ترى هذا في الصور التي نعرضها لك لعلها تكون أوضح من ألف كلمة.. 

1. النمط التبسيطي

APARTAMENTOS PARA TURISMO / Short term rental apartments, Staging Factory Staging Factory غرفة المعيشةديكورات واكسسوارات
Staging Factory

Staging Factory
Staging Factory
Staging Factory

مساحة صغيرة جمعت بين أكثر من غرفة في مكان واحد، بمزيج رائع من الألوان، حيث اقتطع جزء للمطبخ في الجدار، وذلك لعمل دواليب تخزينية مختلفة ومنطقة للحوض واللعمل، وترك المساحة أمامة لتشمل طاولة طعام مربعة وكراسي مريحة، أما أخر الغرفة ينتهي بأريكة صغيرة ومنضدة لغرفة معيشة صغيرة في الزاوية.

2. استغلال المساحة أمام المدخل

Дизайн проект однокомнатной квартиры 45 кв м для семьи с ребенком, Студия интерьера Дениса Серова Студия интерьера Дениса Серова غرفة المعيشة
Студия интерьера Дениса Серова

Студия интерьера Дениса Серова
Студия интерьера Дениса Серова
Студия интерьера Дениса Серова

استغلال مدخل باب الشقة لعمل جلسة مميزة يعد أفضل شكل لاستغلال المساحات وتقسيم الأماكن الصغيرة، فبالرغم من الضيق، إلا أن الفرصه سنحت إلى عمل غرفة معيشة صغيرة مكونة من أريكة ومنضدتين بجانبها مع عمل أرفف تخزيين على الجدار للكتب والتحف والأدوات.

3. رمادية رائعة

Apartment E&E, destilat Design Studio GmbH destilat Design Studio GmbH مطبخ
destilat Design Studio GmbH

destilat Design Studio GmbH
destilat Design Studio GmbH
destilat Design Studio GmbH

في منطقة واحدة متوسطة الحجم تم تصميم مطبخ كبير مع ترك مساحة للأجهزة الكهربائية ومنضدة عمل كبيرة، وأمامه طاولة سفرة كبيرة بالكراسي الرائعة، وتوحيد ألوان الأثاث يعطي تناغم غير عادي والبساطة تمنح المزيد من الراحة النفسية في المكان.

4. جرأة استخدام الألوان القاتمة رغم الضيق

homify غرفة المعيشةأريكة ومقاعد إسترخاء
homify

homify
homify
homify

رغم صغر مساحة المكان.. كان للمصمم جرأة غير عادية في استخدام الأسود والبنفسجي مع بعض البني لأثاث غرفة معيشة جانبية وخلفها المطبخ وبجانبه السفرة كل هذا في مساحة ليست كبيرة ولكنها منظمة ومقسمة بطريقة في منتهى الذكاء، جعلتها مميزة للغاية.

5. مبهجة للغاية

Дизайн проект однокомнатной квартиры 45 кв м для семьи с ребенком, Студия интерьера Дениса Серова Студия интерьера Дениса Серова مطبخ
Студия интерьера Дениса Серова

Студия интерьера Дениса Серова
Студия интерьера Дениса Серова
Студия интерьера Дениса Серова

بانتشار الأبيض يبدو هذا المكان في مساحة أكبر من حقيقته، وذلك لسطوته وإشراقته الرائعة بالمكان، فالمطبخ بات يستند على الجدار ويترك أمامه مساحة رائعة لعمل غرفة طعام مميزة، مع الكراسي البلاستيكية الملونة التي تعطي لمسات مبهجة للمكان.. فإذا كانت لديك مساحة صغيرة يمكنك استبدال غرفة السفرة بغرفة طعام صغيرة بالمطبخ على أن تكون مبهجة ومميزة كهذه.

6. بساطة

Дизайн-проект для квартиры-студии 30 кв. м в современном стиле, Студия интерьера Дениса Серова Студия интерьера Дениса Серова غرفة المعيشة
Студия интерьера Дениса Серова

Студия интерьера Дениса Серова
Студия интерьера Дениса Серова
Студия интерьера Дениса Серова

تصميم في غاية البساطة، استعان بالألوان الهادئة والخامات البسيطة وضم أريكة صغيرة وأمامها منضدة طعم وكراسي صغيرة، مع عمل مطبخ خشبي في الجانب بجدار حجري للمسة ريفية رائعة بالغرفة.

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7. استغلال الزوايا بطريقة رائعة

Дизайн-проект кухни-гостиной 30 кв. м в современном стиле, Студия интерьера Дениса Серова Студия интерьера Дениса Серова غرفة المعيشة
Студия интерьера Дениса Серова

Студия интерьера Дениса Серова
Студия интерьера Дениса Серова
Студия интерьера Дениса Серова

استغلال زاوية الغرفة لعمل مطبخ كان أمرًا رائعًا لتقسيم مساحة صغيرة وعمل غرفة معيشة وغرفة سفرة ومطبخ مميز، كل هذا مع استخدام ألوان وإضاءة مميزة وتناغم واضح بين التفاصيل.

8. عملية للغاية

Lumiar, Forhaus - Design & Store Forhaus - Design & Store غرفة المعيشة
Forhaus – Design &amp; Store

Forhaus - Design & Store
Forhaus – Design &amp; Store
Forhaus - Design & Store

تقسيم مثالي لغرفة معيشة مكونة من أريكة على شكل حرف L، ومنضدة صغيرة أمامها.. وفي الجانب الاّخر من الغرفة نجد سفرة مكونة من منضدة وكراسي مميزة مع ركن خلفي يحمل مدفأة وجلسة صغيرة امامها.. الفكرة ليست في كم الأثاث، بل في كيفية ترتيبه وتنظيمه بالشكل الذي جعل من المساحة شكلًا رائعًا هكذا.

9. ألوان الباستيل

Дизайн-проект однокомнатной квартиры 50 кв. м в Москве, современный стиль, Студия интерьера Дениса Серова Студия интерьера Дениса Серова غرفة المعيشة
Студия интерьера Дениса Серова

Студия интерьера Дениса Серова
Студия интерьера Дениса Серова
Студия интерьера Дениса Серова

بنغمات الباستيل الجميلة تم فصل الجدران بطريقة رائعة لفصل المساحة بنعومة أكثر وتخصيص ركن لغرفة المعيشة وركن لغرفة السفرة في مساحة مفتوحة على بعضها لتفاصيل أنيقة كهذه، مع أرضية من الباركيه للمنطقتين لكي بظل هناك رابط وتناغم بينهم، واستخدام قطع أثاث بحجم مناسب وليست ضخمة تزحم المكان.

10. صالة صغيرة

Сумасшедшая перепланировка из офиса в квартиру, дизайн-бюро ARTTUNDRA дизайн-бюро ARTTUNDRA غرفة المعيشة
дизайн-бюро ARTTUNDRA

дизайн-бюро ARTTUNDRA
дизайн-бюро ARTTUNDRA
дизайн-бюро ARTTUNDRA

إذا كانت لديك صاله صغيرة في منزلك كهذه، يمكنك استغلالها بطريقة مميزة للحصول على جلسة رائعة بأريكة ويمكنك قراءة كتاب وعمل مكتبة على الجدار، وفي أحد الأركان تم تصميم سفرة مميزة وصغيرة.

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