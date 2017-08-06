أروع تصميم لشقة مبهجة

من أروع الإكسسوارات العصرية استخدام الستائر المائية كفواصل أو زخارف بين الغرف و بعضها و هنا استخدمت لتفصل بين الريسبشن و الحمام المطل عليه بطريقة ذكية مميزة حيث زادت من جمال الغرفة و أيضاً ساهمت في التغلب على بعض الشعور بضيق المساحة الذي ربما لن نشعر به بسبب تلك الحيل التي استخدمت أيضاً المرآة بعرض الحائط لتغطي على هذا الأمر