أروع تصميم لشقة مبهجة

اليوم يصحبنا هوميفاي في جولة رائعة و خفيفة لإحدى التصميمات المبدعة لشقة مفعمة بالحيوية و الألوان و انتشار اللمسات الفخمة في مختلف غرفها بداية من جدرانها و انتهاءاً بأثاثها و مفروشاتها، سنلاحظ انتشار ألوان رائعة مثل الأبيض و الأزرق في أكثر من غرفة تحمل الروح المودرن في التصميم مع تواجد قوي للمسات ريفية في بعض الجدران الحجرية بالداخل و تصميم فاخر للغاية لغرفة النوم ..
إليكم التفاصيل
اقتباس ألوان السماء الصافية في الأبيض و الأزرق المائل للتريكواز أكثر يعتبر من أروع ما يكون خصوصاً استخدامه في غرف تتطلب الحضور و المشاركة مثل غرفة المعيشة التي تجمع كل العائلة و كذلك اختيار الأرضيات الباركية يضفي لمسة عصرية جميلة على التصميم
من أروع الإكسسوارات العصرية استخدام الستائر المائية كفواصل أو زخارف بين الغرف و بعضها و هنا استخدمت لتفصل بين الريسبشن و الحمام المطل عليه بطريقة ذكية مميزة حيث زادت من جمال الغرفة و أيضاً ساهمت في التغلب على بعض الشعور بضيق المساحة الذي ربما لن نشعر به بسبب تلك الحيل التي استخدمت أيضاً المرآة بعرض الحائط لتغطي على هذا الأمر
من بعيد نلاحظ شكل المطبخ مختلف تماماً في اللون و النسق عن غرفة المعيشة الهادئة، حيث استخدمت الألوان البني و الذهبي نظراً لكبر مساحة المطبخ و هي طريقة رائعة في ابراز جمال تلك المساحة المتوسطة للمطابخ المودرن
الحمام يشبه في تصميمه غرفة المعيشة من حيث الأرضيات و الجدران و الإكسسوارات حتى الخزانة تشبه كثيراً مكتبة غرفة المعيشة و كأن المنزل صمم كله من قماشة واحدة في اللون و الرؤية و توازن فريد