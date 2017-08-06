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أروع تصميم لشقة مبهجة

Mohammed Awad Mohammed Awad
homify حمام Turquoise
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اليوم يصحبنا هوميفاي في جولة رائعة و خفيفة لإحدى التصميمات المبدعة لشقة مفعمة بالحيوية و الألوان و انتشار اللمسات الفخمة في مختلف غرفها بداية من جدرانها و انتهاءاً بأثاثها و مفروشاتها، سنلاحظ انتشار ألوان رائعة مثل الأبيض و الأزرق  في أكثر من غرفة تحمل الروح المودرن في التصميم مع تواجد قوي للمسات ريفية في بعض الجدران الحجرية بالداخل و تصميم فاخر للغاية لغرفة النوم ..

إليكم التفاصيل 

الأزرق و الأبيض أمواج البحر

homify غرفة المعيشة Turquoise
homify

homify
homify
homify

اقتباس ألوان السماء الصافية في الأبيض و الأزرق المائل للتريكواز أكثر يعتبر من أروع ما يكون خصوصاً استخدامه في غرف تتطلب الحضور و المشاركة مثل غرفة المعيشة التي تجمع كل العائلة و كذلك اختيار الأرضيات الباركية يضفي لمسة عصرية جميلة على التصميم

ستائر مائية

homify غرفة المعيشة Turquoise
homify

homify
homify
homify

من أروع الإكسسوارات العصرية استخدام الستائر المائية كفواصل أو زخارف بين الغرف و بعضها و هنا استخدمت لتفصل بين الريسبشن و الحمام المطل عليه بطريقة ذكية مميزة حيث زادت من جمال الغرفة و أيضاً ساهمت في التغلب على بعض الشعور بضيق المساحة الذي ربما لن نشعر به بسبب تلك الحيل التي استخدمت أيضاً المرآة بعرض الحائط لتغطي على هذا الأمر

المطبخ

homify غرفة المعيشة Turquoise
homify

homify
homify
homify

من بعيد نلاحظ شكل المطبخ مختلف تماماً في اللون و النسق عن غرفة المعيشة الهادئة، حيث استخدمت الألوان البني و الذهبي نظراً لكبر مساحة المطبخ و هي طريقة رائعة في ابراز جمال تلك المساحة المتوسطة للمطابخ المودرن

من داخل المطبخ نلاحظ تواجد لجدار بنفس تصميم الجدران الخارجية لغرفة المعيشة لتحقيق التكامل و التوازن بين المطبخ المفتوح و الغرفة المطلة عليه

homify مطبخ White
homify

homify
homify
homify

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استخدام النجف و السبوتات في السقف و حول المدخنة و دواليب المطبخ تدل على رؤية عميقة من المصمم حول أهمية الضوء في تلك المساحة

homify مطبخ White
homify

homify
homify
homify

الحمام

homify حمام Turquoise
homify

homify
homify
homify

الحمام يشبه في تصميمه غرفة المعيشة من حيث الأرضيات و الجدران و الإكسسوارات حتى الخزانة تشبه كثيراً مكتبة غرفة المعيشة و كأن المنزل صمم كله من قماشة واحدة في اللون و الرؤية و توازن فريد

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روعة التباين بين الفاتح و الغامق أكثر من ممتازة خصوصاً في فصل مكان الاستحمام عن باقي الحمام سواء بالكابينة الزجاجية أو بالسيراميك

homify حمام Turquoise
homify

homify
homify
homify

غرفة النوم

homify غرفة نوم Purple/Violet
homify

homify
homify
homify

تصميم أقرب للكلاسيكية و لكن بروح مودرن عصرية نلاحظها في ورق الحائط و اللمبات المعلقة في الجبس و النجفة الضخمة في الوسط و استخدام مميز للستائر لتحقيق تكامل النقوش في الغرفة بين الجدران جميعها

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