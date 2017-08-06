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20 فكرة للدولاب في غرفة نومك الصغيرة

Mohammed Awad Mohammed Awad
Двухэтажная квартира в современном стиле для молодой семьи , Студия архитектуры и дизайна ДИАЛ Студия архитектуры и дизайна ДИАЛ غرفة الملابس
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الدولاب مكون أساسي في غرفة النوم بالنسبة لعنصر الأثاث و يقوم بعملية التخزين على أكمل وجه، و لكن لو كانت الغرفة صغيرة في مساحتها فماذا سيكونا لتصرف بالنسبة للدولاب الذي يستحوذ على أكبر نسبة من مساحة أي غرفة نوم، الإجابة يقدمها لكم هوميفاي من خلال 20 فكرة متنوعة لتصميم دولاب مناسب لغرف النوم صغيرة الحجم و يضفي لمسة جمالية على تصميمها أيضاً ..

1- في أضيق الحدود

Таунхаус в Подмосковье, Студия авторского дизайна ASHE Home Студия авторского дизайна ASHE Home غرفة الملابس
Студия авторского дизайна ASHE Home

Студия авторского дизайна ASHE Home
Студия авторского дизайна ASHE Home
Студия авторского дизайна ASHE Home

لاحظ الرفوف الخشبية المصممه في العمود الصغير كيف تبدو جميلة بجوار الرفوف المقسمة كالدولاب و لكن دون أبواب في شكل مودرن مثالي للتوجهات الشبابية أكثر و الجريئة في التصميم

2- دولاب بأبواب زجاجية بالكامل

homify غرفة الملابس
homify

homify
homify
homify

ليعمل على تكبير و مضاعفة المساحة بالنسبة للغرفة و يستخدم كمرآة أيضاً  و هي حيلة متبعة في أي مساحة صغيرة لأن المرايات تعكس الضوء و تشعرك ببراح كبير في مساحة الغرفة

3- في العمود

Французский уголок в "Балтийской жемчужине", Студия дизайна интерьера Маши Марченко Студия дизайна интерьера Маши Марченко غرفة الملابس
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

لو كان لديك عمود في الغرفة غير مستغل يمكنك استغلال الفراغ الذي بينه و بين الحائط لتصمم غرفة ملابس صغيرة تغنيك عن وجود دولاب كبير في الغرفة و ستجعل الغرفة أرستقراطية أكثر .

4- بطول الحائط

Квартира двухкомнатная, Оксана Мухина Оксана Мухина إنتقائي، أسلوب، الرواق، رواق، &، درج
Оксана Мухина

Оксана Мухина
Оксана Мухина
Оксана Мухина

بنفس فكرة الدولاب رقم 1 يمكننا تصميم دولاب في كامل الجدار و مثبت فيه من كل الزوايا و مغطى من الخارج بالمرايات مما يجعل وجوده غير ملاحظ من الأساس .

5- في الممر أو في مدخل الغرفة يمكنك تصميم دولاب بدون أي زوائد خشبية و الاعتماد فقط على الرفوف الداخلية التي سوف تثبت في الحائط و الأبواب الخارجية تكون من الزجاج

Лофт для молодой девушки, ООО "Студио-ТА" ООО 'Студио-ТА' غرفة الملابسخزانات وادراج
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ООО "Студио-ТА"
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ООО "Студио-ТА"

6- ضلفة واحدة فقط تكفيك في تصميم الدولاب لو كانت غرفة النوم مخصصة لك فقط و في تلك الحالة يمكنك الاعتماد على بعض الاكسسوار الخارجي مثل العلاقات للاغراض الخفيفة

Двухэтажная квартира в современном стиле для молодой семьи , Студия архитектуры и дизайна ДИАЛ Студия архитектуры и дизайна ДИАЛ غرفة الملابس
Студия архитектуры и дизайна ДИАЛ

Студия архитектуры и дизайна ДИАЛ
Студия архитектуры и дизайна ДИАЛ
Студия архитектуры и дизайна ДИАЛ

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7- استغل اسفل السقف غير المستوي

homify غرفة الملابس
homify

homify
homify
homify

سواء كان تجويف لسلم العمارة أو سلم داخلي في بيتك يمكنك استغلالها في تصميم علاقات و مجاري حديدية لتصبح مثل الدولاب و هذا التجويف الخفي سيساعدك على عدم بروز أي فوضى 

8- الدواليب المدرسية المجوفة من الداخل و المقسمة بالرفوف و الأدراج تكون عملية أكثر في حالة الغرف المخصصة لنوم الأطفال أكثر

Altıntepe Tunapark / İstanbul, GEKADESIGN GEKADESIGN غرفة الملابس
GEKADESIGN

GEKADESIGN
GEKADESIGN
GEKADESIGN

9- اعتمد على كثرة الرفوف و تمدد الدولاب للأعلى و ليس للخارج حتى تضمن عدم حدوث أي خلل في المساحة المتاحة أمام الدولاب لحرية الحركة

homify غرفة الملابس
homify

homify
homify
homify

في هذا النموذج تطبيق ذكي للغاية لتصميم غرفة كاملة في الحائط و ليس دولاب فقط مع الاعتماد على الأبواب الجرارة في تصميمه

10- في الجدار بدون أي تحديد

Vivienda en Sant Joan. Barcelona , Egue y Seta Egue y Seta غرفة الملابس
Egue y Seta

Egue y Seta
Egue y Seta
Egue y Seta

صمم الدولاب مفتوحاً بطريقة مودرن لو كان يخصك بمفردك و لا يهم في تلك الحالة أي غلق له و لكن المهم هو ترتيبه باستمرار لأنه سيكون جزء من ديكور الغرفة

11- مكتبي

竹北 俬見方, 思維空間設計 思維空間設計 غرفة الملابس
思維空間設計

思維空間設計
思維空間設計
思維空間設計

الشكل المكتبي للدولاب يعنى به الرفوف المتوازية لأعلى مثل شكل المكتبة المعتاد و لكن يمكننا استخدامها في حفظ الملابس و الأحذية و المفروشات فضلاً عن الكتب و الإكسسوارات

12 – شكل مثالي و اهتمام بالإضاءة و استغلال لاضيق المساحات بداخل الغرفة دون تأثير على جمالها

Apartament w Gdyni 2012, formativ. indywidualne projekty wnętrz formativ. indywidualne projekty wnętrz غرفة الملابس
formativ. indywidualne projekty wnętrz

formativ. indywidualne projekty wnętrz
formativ. indywidualne projekty wnętrz
formativ. indywidualne projekty wnętrz

13- الدولاب يمكن أن يكون في بعض الاحيان بالحمام خصوصاً لو كانت الغرفة لا تحتمل أي اضافات، و لكن يمكنك أن تبعده تماماً عن أي مصدر للمياة قدر الإمكان

Дизайн интерьера двухкомнатной квартиры ЖК Фили Град , GM-interior GM-interior غرفة الملابس
GM-interior

GM-interior
GM-interior
GM-interior

14- مثلما كنا نختبيء و نحن صغار يمكنك تخبئة الدولاب بالكامل أسفل السلم بكل مشتملاته من تفاصيل و أبواب و رفوف و لن يلاحظه أحد عند غلقه

Palma Plaza Residence Hugh Jefferson Randolph Architects الممر الحديث، المدخل و الدرج
Hugh Jefferson Randolph Architects

Palma Plaza Residence

Hugh Jefferson Randolph Architects
Hugh Jefferson Randolph Architects
Hugh Jefferson Randolph Architects

15- روعة هندسية بتصميم رفوف تحاكي درجات السلم و تتماشى معها بانسيابيه هائلة

Appartement familial atypique : réaménagement de chambres de services-Paris-16e , ATELIER FB ATELIER FB الممر الحديث، المدخل و الدرج
ATELIER FB

ATELIER FB
ATELIER FB
ATELIER FB

16- في غرفة متكاملة يمكنك تصميم دولاب متكامل على هيئة غرفة ملابس و لكنها تحتاج لمساحات اضافية في الوقت الذي ستوفر الكثير من المساحة لغرفة النوم

Гардеробная, Арт-Идея Арт-Идея غرفة الملابس
Арт-Идея

Арт-Идея
Арт-Идея
Арт-Идея

17- تصميم معتاد للدولاب و لكن بطريقة مميزة بحيث أنه متعلق بالجدار في الأساس و ليس في هيكل الأبواب و التي صممت بشكل مبهج لتنعكس على التصميم كله بإيجابيه

homify غرفة الملابس
homify

homify
homify
homify

18- تصميم الدولاب في خارج غرفة النوم و بطريقة مميزة في الممر تجعله كقطعة اكسسوار و تحفة فنية عند غلقه مع استخدام الإكليرك الغامق في الأبواب أو الزجاج الفامية

Elfa und Lumi Ausstellung im Möbelgeschäft "Möbel Inhofer", Elfa Deutschland GmbH Elfa Deutschland GmbH سلالم وأروقة شماعة ملابس
Elfa Deutschland GmbH

Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH

19- تصميم الدولاب لا يعني أن نضع مزيداً من الأثاث لنحفظ أغراضنا فقط و لكنه فن و ذوق في اختيار أدق التفاصيل فيه حتى ألوان رفوفه الداخلية التي تشع بهجة و حياة على الغرفة

homify غرفة الملابس
homify

homify
homify
homify

20- دولاب معتاد و شفاف

homify غرفة الملابس
homify

homify
homify
homify

تم استخدام الأبواب الشفاف بطريقة مثالية حيث ساعدت على حفظ الملابس و من جهة أخرى اظهار الدولاب بشكل عصري و كذلك الأبواب الشفافة تعمل على احداث انعكاس خفيف للضوء مما يتحد مع وجود مرايات أخرى في الغرفة فتنفي أي شعور بالضيق

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