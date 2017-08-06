20 فكرة للدولاب في غرفة نومك الصغيرة

الدولاب مكون أساسي في غرفة النوم بالنسبة لعنصر الأثاث و يقوم بعملية التخزين على أكمل وجه، و لكن لو كانت الغرفة صغيرة في مساحتها فماذا سيكونا لتصرف بالنسبة للدولاب الذي يستحوذ على أكبر نسبة من مساحة أي غرفة نوم، الإجابة يقدمها لكم هوميفاي من خلال 20 فكرة متنوعة لتصميم دولاب مناسب لغرف النوم صغيرة الحجم و يضفي لمسة جمالية على تصميمها أيضاً ..
لاحظ الرفوف الخشبية المصممه في العمود الصغير كيف تبدو جميلة بجوار الرفوف المقسمة كالدولاب و لكن دون أبواب في شكل مودرن مثالي للتوجهات الشبابية أكثر و الجريئة في التصميم
ليعمل على تكبير و مضاعفة المساحة بالنسبة للغرفة و يستخدم كمرآة أيضاً و هي حيلة متبعة في أي مساحة صغيرة لأن المرايات تعكس الضوء و تشعرك ببراح كبير في مساحة الغرفة
لو كان لديك عمود في الغرفة غير مستغل يمكنك استغلال الفراغ الذي بينه و بين الحائط لتصمم غرفة ملابس صغيرة تغنيك عن وجود دولاب كبير في الغرفة و ستجعل الغرفة أرستقراطية أكثر .
بنفس فكرة الدولاب رقم 1 يمكننا تصميم دولاب في كامل الجدار و مثبت فيه من كل الزوايا و مغطى من الخارج بالمرايات مما يجعل وجوده غير ملاحظ من الأساس .
سواء كان تجويف لسلم العمارة أو سلم داخلي في بيتك يمكنك استغلالها في تصميم علاقات و مجاري حديدية لتصبح مثل الدولاب و هذا التجويف الخفي سيساعدك على عدم بروز أي فوضى
في هذا النموذج تطبيق ذكي للغاية لتصميم غرفة كاملة في الحائط و ليس دولاب فقط مع الاعتماد على الأبواب الجرارة في تصميمه
صمم الدولاب مفتوحاً بطريقة مودرن لو كان يخصك بمفردك و لا يهم في تلك الحالة أي غلق له و لكن المهم هو ترتيبه باستمرار لأنه سيكون جزء من ديكور الغرفة
الشكل المكتبي للدولاب يعنى به الرفوف المتوازية لأعلى مثل شكل المكتبة المعتاد و لكن يمكننا استخدامها في حفظ الملابس و الأحذية و المفروشات فضلاً عن الكتب و الإكسسوارات
تم استخدام الأبواب الشفاف بطريقة مثالية حيث ساعدت على حفظ الملابس و من جهة أخرى اظهار الدولاب بشكل عصري و كذلك الأبواب الشفافة تعمل على احداث انعكاس خفيف للضوء مما يتحد مع وجود مرايات أخرى في الغرفة فتنفي أي شعور بالضيق