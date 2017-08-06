20 فكرة للدولاب في غرفة نومك الصغيرة

الدولاب مكون أساسي في غرفة النوم بالنسبة لعنصر الأثاث و يقوم بعملية التخزين على أكمل وجه، و لكن لو كانت الغرفة صغيرة في مساحتها فماذا سيكونا لتصرف بالنسبة للدولاب الذي يستحوذ على أكبر نسبة من مساحة أي غرفة نوم، الإجابة يقدمها لكم هوميفاي من خلال 20 فكرة متنوعة لتصميم دولاب مناسب لغرف النوم صغيرة الحجم و يضفي لمسة جمالية على تصميمها أيضاً ..