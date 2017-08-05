شقة عصرية وكأنها بيت احلامك

مشروع اليوم هو تأثيت وتصميم داخلي لشقة في البرازيل بمدينة ساو باولو، على وجه التحديد، صُممت الشقة على طراز عصري جدًا مليء بالألوان المشرقة بالإضافة إلى الإضاءة الباردة التي وضحت كل التفاصيل في الديكور والأثاث وجعلت المساحة واضحة تمامًا، إذا كنت تبحث عن أفكار جديدة لشقة مساحتها كبيرة ففي هذا الموضوع ستجد ما تبحث عنه، أثاث عصري، ألوان متعددة، ديكورات بسيطة، وتصميم رائع، كل هذا في آن واحد ستجده في هذه الشقة.
على الرغم أن المساحة في غرفة المعيشة واسعة إلا أن المصممون اعتمدوا على الألوان الفاتحة مثل الكريمي والبيج، سواء في الديكور أو الأثاث والمفروشات، مما أدى إلى إعطاء شعور بالرحابة والهدوء في المساحة، وذلك الأمر مطلوب في المساحات التي نقضي بها أوقات مع ضيوفنا.
في هذه الشقة تم استغلال المساحات بشكل أمثل حيث استغلت المساحات بجوار النافذة لتثبيت جداول يمكنك وضع عليها أشياء كثيرة مثل شاشة تليفزيون صغيرة، أما عن الأريكة بالإضافة إلى أنها مريحة فهي عملية جدًا وبها مساحة تخزينية يمكنك استغلالها.
الجانب الآخر من الغرفة يوضح لنا فكرة الأثاث الوظيفي واستغلال المساحات التي قام عليها تصميم هذه الشقة، جدول مثبت في الجدار مع كرسي صغير يمكن أن يكون مكتب مثالي في غرفتك.
الألوان المشرقة لازالت هي المسيطرة على الديكور حتى في غرقة الحمام، الأبيض والـ
Baby Blue شكلا مزيج رائع من الألوان المشرقة في الديكور، الإضاءة مع المرآة بجوار الحوض ساعدت في جعل الديكور مشرق جدًا.
المطبخ اعتمد على نفس ألوان غرفة المعيشة الأبيض والبيج، أسلوب المينمالية مسيطر على الديكور، على الرغم أن فكرة استخدام الألوان الفاتحة في المطابخ خصوصًا الأبيض لأن المطبخ منطقة عمل ويمكن أن تتسخ بسهولة ألا أنها فكرة جريئة من مصممي الشقة.
البساطة عنوان هذه الغرفة لم يعتمد المصممون على قطع أثاث كثيرة على الرغم من المساحة قادرة على الاستيعاب إلا أن الوظيفية هي الفكرة المسيطرة على هذا المشروع واستخدمت فقط قطع الأثاث الأساسية، أستخدام الخشب حقق الشعور بالدفء في الغرفة.
اللون البرتقالي يعطي تأثير بالحيوية والنشاط والطاقة، لذلك فهو اختيار موفق جدًا لغرفة الأطفال، الضوء الطبيعي الآتي من النافذة الكبيرة جعل الغرفة مشرقة جدًا.
في مواجهة الحديقة مكان مميز جدًا أن تتناول وجبة خفيفة على الطاولة أو تشرب في مواجهة الخضرة، طاولة وكراسي بتصميم بسيط إلا أنها عملية ومناسبة.
لقراءة المقال التالي اضغط هنا: 5 أفكار رائعة لغرف طعام صغيرة