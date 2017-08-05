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شقة عصرية وكأنها بيت احلامك

Hanaa Ezzelarab Hanaa Ezzelarab
Apartamentos Decorados, ME Fotografia de Imóveis ME Fotografia de Imóveis غرفة نومديكورات واكسسوارات
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مشروع اليوم هو تأثيت وتصميم داخلي لشقة في البرازيل بمدينة ساو باولو، على وجه التحديد، صُممت الشقة على طراز عصري جدًا مليء بالألوان المشرقة بالإضافة إلى الإضاءة الباردة التي وضحت كل التفاصيل في الديكور والأثاث وجعلت المساحة واضحة تمامًا، إذا كنت تبحث عن أفكار جديدة لشقة مساحتها كبيرة ففي هذا الموضوع ستجد ما تبحث عنه، أثاث عصري، ألوان متعددة، ديكورات بسيطة، وتصميم رائع، كل هذا في آن واحد ستجده في هذه الشقة. 

غرفة المعيشة

Apartamentos Decorados, ME Fotografia de Imóveis ME Fotografia de Imóveis غرفة المعيشةديكورات واكسسوارات
ME Fotografia de Imóveis

ME Fotografia de Imóveis
ME Fotografia de Imóveis
ME Fotografia de Imóveis

على الرغم أن المساحة في غرفة المعيشة واسعة إلا أن المصممون اعتمدوا على الألوان الفاتحة مثل الكريمي والبيج، سواء في الديكور أو الأثاث والمفروشات، مما أدى إلى إعطاء شعور بالرحابة والهدوء في المساحة، وذلك الأمر مطلوب في المساحات التي نقضي بها أوقات مع ضيوفنا. 

أريكة عملية

Apartamentos Decorados, ME Fotografia de Imóveis ME Fotografia de Imóveis غرفة الأطفالديكورات واكسسوارات
ME Fotografia de Imóveis

ME Fotografia de Imóveis
ME Fotografia de Imóveis
ME Fotografia de Imóveis

في هذه الشقة تم استغلال المساحات بشكل أمثل حيث استغلت المساحات بجوار النافذة لتثبيت جداول يمكنك وضع عليها أشياء كثيرة مثل شاشة تليفزيون صغيرة، أما عن الأريكة بالإضافة إلى أنها مريحة فهي عملية جدًا وبها مساحة تخزينية يمكنك استغلالها. 

مكتب

Apartamentos Decorados, ME Fotografia de Imóveis ME Fotografia de Imóveis غرفة الأطفالديكورات واكسسوارات
ME Fotografia de Imóveis

ME Fotografia de Imóveis
ME Fotografia de Imóveis
ME Fotografia de Imóveis

الجانب الآخر من الغرفة يوضح لنا فكرة الأثاث الوظيفي واستغلال المساحات التي قام عليها تصميم هذه الشقة، جدول مثبت في الجدار مع كرسي صغير يمكن أن يكون مكتب مثالي في غرفتك

الحمام

Apartamentos Decorados, ME Fotografia de Imóveis ME Fotografia de Imóveis حمامديكورات
ME Fotografia de Imóveis

ME Fotografia de Imóveis
ME Fotografia de Imóveis
ME Fotografia de Imóveis

الألوان المشرقة لازالت هي المسيطرة على الديكور حتى في غرقة الحمام، الأبيض والـBaby Blue شكلا مزيج رائع من الألوان المشرقة في الديكور، الإضاءة مع المرآة بجوار الحوض ساعدت في جعل الديكور مشرق جدًا. 

المطبخ

Apartamentos Decorados, ME Fotografia de Imóveis ME Fotografia de Imóveis مطبخألواح المطبخ
ME Fotografia de Imóveis

ME Fotografia de Imóveis
ME Fotografia de Imóveis
ME Fotografia de Imóveis

المطبخ اعتمد على نفس ألوان غرفة المعيشة الأبيض والبيج، أسلوب المينمالية مسيطر على الديكور، على الرغم أن فكرة استخدام الألوان الفاتحة في المطابخ خصوصًا الأبيض لأن المطبخ منطقة عمل ويمكن أن تتسخ بسهولة ألا أنها فكرة جريئة من مصممي الشقة.  

بار المطبخ

Apartamentos Decorados, ME Fotografia de Imóveis ME Fotografia de Imóveis غرفة المعيشةطاولات جانبية و صواني
ME Fotografia de Imóveis

ME Fotografia de Imóveis
ME Fotografia de Imóveis
ME Fotografia de Imóveis

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غرفة النوم

Apartamentos Decorados, ME Fotografia de Imóveis ME Fotografia de Imóveis غرفة نومديكورات واكسسوارات
ME Fotografia de Imóveis

ME Fotografia de Imóveis
ME Fotografia de Imóveis
ME Fotografia de Imóveis

البساطة عنوان هذه الغرفة لم يعتمد المصممون على قطع أثاث كثيرة على الرغم من المساحة قادرة على الاستيعاب إلا أن الوظيفية هي الفكرة المسيطرة على هذا المشروع واستخدمت فقط قطع الأثاث الأساسية، أستخدام الخشب حقق الشعور بالدفء في الغرفة. 

الجانب الآخر من غرفة النوم

Apartamentos Decorados, ME Fotografia de Imóveis ME Fotografia de Imóveis غرفة نومديكورات واكسسوارات
ME Fotografia de Imóveis

ME Fotografia de Imóveis
ME Fotografia de Imóveis
ME Fotografia de Imóveis

غرفة الأطفال

Apartamentos Decorados, ME Fotografia de Imóveis ME Fotografia de Imóveis غرفة الأطفالديكورات واكسسوارات
ME Fotografia de Imóveis

ME Fotografia de Imóveis
ME Fotografia de Imóveis
ME Fotografia de Imóveis

اللون البرتقالي يعطي تأثير بالحيوية والنشاط والطاقة، لذلك فهو اختيار موفق جدًا لغرفة الأطفال، الضوء الطبيعي الآتي من النافذة الكبيرة جعل الغرفة مشرقة جدًا. 

جلسة لطيفة في مواجهة الحديقة

Apartamentos Decorados, ME Fotografia de Imóveis ME Fotografia de Imóveis غرفة السفرةديكورات واكسسوارات
ME Fotografia de Imóveis

ME Fotografia de Imóveis
ME Fotografia de Imóveis
ME Fotografia de Imóveis

 في مواجهة الحديقة مكان مميز جدًا أن تتناول وجبة خفيفة على الطاولة أو تشرب  في مواجهة الخضرة، طاولة وكراسي بتصميم بسيط إلا أنها عملية ومناسبة. 

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