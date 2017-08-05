شقة عصرية وكأنها بيت احلامك

مشروع اليوم هو تأثيت وتصميم داخلي لشقة في البرازيل بمدينة ساو باولو، على وجه التحديد، صُممت الشقة على طراز عصري جدًا مليء بالألوان المشرقة بالإضافة إلى الإضاءة الباردة التي وضحت كل التفاصيل في الديكور والأثاث وجعلت المساحة واضحة تمامًا، إذا كنت تبحث عن أفكار جديدة لشقة مساحتها كبيرة ففي هذا الموضوع ستجد ما تبحث عنه، أثاث عصري، ألوان متعددة، ديكورات بسيطة، وتصميم رائع، كل هذا في آن واحد ستجده في هذه الشقة.