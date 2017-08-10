7 أشكال عصرية مذهلة للأبواب المنزلقة

بعض العناصر المعمارية لا مفر من وجودها في المنزل بارغم مما قد تسببه بعض العناصر من سلبيات واستهلاك للمساحة، والأبواب تندرج ضمن لائحة هذا العوامل التي لا يمكن الاستغناء عنا بما تسبب في استهلاك مساحي ليس بهين. تحدياً لهذه العوائق أوجد الخبراء بعض الحلول المبتكرة التي قد تساهم في تحقيق الوظيفة الأساسية دون التعرض إلى مساحة إضافية، والأبواب المنزلقة تعد حل مثالي للمساحات المفتوحة أو الصغيرة، لما تتيح من مرونة دون التنازل عن الجانب العملي. اليوم سوف نعرض بعض الأمثلة لأشكال الأبواب المنزلقة المختلفة حتى تجد التصميم الذي يناسب ذوقك والوظيفة التي تسعى لتحقيقها. دعونا نتعرف عليها معاً..