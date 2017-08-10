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7 أشكال عصرية مذهلة للأبواب المنزلقة

shereen gouda shereen gouda
Soggiorno accogliente , LANGOLO HOME LIVING LANGOLO HOME LIVING أبواب منزلقة
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بعض العناصر المعمارية لا مفر من وجودها في المنزل بارغم مما قد تسببه بعض العناصر من سلبيات واستهلاك للمساحة، والأبواب تندرج ضمن لائحة هذا العوامل التي لا يمكن الاستغناء عنا بما تسبب في استهلاك مساحي ليس بهين. تحدياً لهذه العوائق أوجد الخبراء بعض الحلول المبتكرة التي قد تساهم في تحقيق الوظيفة الأساسية دون التعرض إلى مساحة إضافية، والأبواب المنزلقة تعد حل مثالي للمساحات المفتوحة أو الصغيرة، لما تتيح من مرونة دون التنازل عن الجانب العملي. اليوم سوف نعرض بعض الأمثلة لأشكال الأبواب المنزلقة المختلفة حتى تجد التصميم الذي يناسب ذوقك والوظيفة التي تسعى لتحقيقها. دعونا نتعرف عليها معاً..

1- باب منزلق على شكل النمط الكلاسيكي

homify أبواب منزلقة
homify

homify
homify
homify

هذا التصميم بالطبع قام بإلغاء فكرة أن الباب المنزلق يناسب فقط التصاميم الحديثة، فقد أبهرنا هذا شكل الأنيق الذي يجمع بين رقي النمط الكلاسيكي وبساطة الاتجاه العصري.

2-زجاج بإطار حديدي

Soggiorno accogliente , LANGOLO HOME LIVING LANGOLO HOME LIVING أبواب منزلقة
LANGOLO HOME LIVING

LANGOLO HOME LIVING
LANGOLO HOME LIVING
LANGOLO HOME LIVING

المصمم قرر أن يتيح فرصة لفصل كلاً من غرفة المعيشة والسفرة، ولكن دون جعله وضع مستدام، لذا قام باختيار هذا الباب المنزلق الذي يعمل بمثابة فاصل من الممكن استخدامه أو ترك المساحة مفتوحة. لأن الباب هنا أصبح جزء لا يتجزأ من الغرفتين كان لابد أن يصمم باب يتناسب مع نمط وخامات كلاً منهم، مما جعله يتجه نحو الزجاج شبه العازل والإطار الحديدي العصري.

3- زجاج برسومات ملونة

Printed sliding glass doors for project in Melbourn, Cambridge, Go Glass Ltd Go Glass Ltd راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
Go Glass Ltd

Printed sliding glass doors for project in Melbourn, Cambridge

Go Glass Ltd
Go Glass Ltd
Go Glass Ltd

الزجاج هنا يعد قطعة فنية ملفتة للأنظار، حيث تألقت عليها رسومات فنية كلاسيكية مذهلة، ولأن التصميم هنا أكثر بساطة كان الاستغناء عن تواجد إطار للباب الزجاجي قرار موفق

4- المرايا

Segmenta sliding door wardrobe - Pictured here in Bronze mirror and frosted bronze mirror. Lamco Design LTD غرفة نومخزانة الملابس
Lamco Design LTD

Segmenta sliding door wardrobe – Pictured here in Bronze mirror and frosted bronze mirror.

Lamco Design LTD
Lamco Design LTD
Lamco Design LTD

نحن ندرك أن هذا التصميم يعكس فكر جريء ولكنه يتناسب بشدة مع الفراغات الصغيرة أو في الفصل بين غرفة النوم وغرفة الملابس، وأحد إيجابيات هذا الحل هو قدرته على إخفاء وجود الباب عن الأنظار.

5- دمج بين ثلاث خامات

Haus Hoffmann Hamburg, and8 Architekten Aisslinger + Bracht and8 Architekten Aisslinger + Bracht أبواب منزلقة
and8 Architekten Aisslinger + Bracht

and8 Architekten Aisslinger + Bracht
and8 Architekten Aisslinger + Bracht
and8 Architekten Aisslinger + Bracht

اتجاه شبابي عفوي وقمة في الإبداع ولكن لن يجرؤ عليه سوى أصحاب القلوب المندفعة، ولكن هذا الباب قادر على تحويل أكثر الفراغات نمطية إلى أخرى مفعمة بالحيوية، فهو لا يعد باب فحسب، بل أسلوب للتواصل بين أفراد المنزل.

6- ألواح مفرغة بأنماط عصرية

Sliding Wardrobe Doors, Sliding Wardrobes World Ltd Sliding Wardrobes World Ltd أبواب منزلقة
Sliding Wardrobes World Ltd

Sliding Wardrobe Doors

Sliding Wardrobes World Ltd
Sliding Wardrobes World Ltd
Sliding Wardrobes World Ltd

باب ذو تصميم يترك مجالاً واسعاً للغاية للإبداع، لذا عليك أن تطلق العنان لمخيلتك حتى تتوصل إلى شكل النقوشات المناسبة لك والتي تعكس شخصيتك الفريدة. عليك فقد أن تضع في حسبانك أن هذا التصميم يكون مناسب لعناصر كل غرفة.

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7- نمط صناعي

Steel resin sliding doors and cupboard Ligneous Designs أبواب منزلقة
Ligneous Designs

Steel resin sliding doors and cupboard

Ligneous Designs
Ligneous Designs
Ligneous Designs

الألواح الحديدية هذه تعطي انطباع صناعي لغرفة تقليدية، وهو قرار ذكي لكل من يرغب في باب جريء يجدد من المنزل كلياً ويعكس ذوق جريء وشبابي.

8- شكل ريفي

INDUSTRIAL STYLE - Vintage Style, Rachele Biancalani Studio Rachele Biancalani Studio شبابيك خشب Grey
Rachele Biancalani Studio

Rachele Biancalani Studio
Rachele Biancalani Studio
Rachele Biancalani Studio

الباب المعلق مع الألواح الخشبي يترك أثر ريفي عريق وأنيق بعض الشيء، وهو أمر أضاف الكثير لهذا الفراغ البيسط.

8- باب يجمع بين خاصية الطي والانزلاق

White Gates Simplicity Timber Solutions Ltd شبابيك خشب نقي folding sliding door,bifold doors,bespoke,timber
Simplicity Timber Solutions Ltd

White Gates

Simplicity Timber Solutions Ltd
Simplicity Timber Solutions Ltd
Simplicity Timber Solutions Ltd

حل مناسب لكل من يمتلكون حديقة وواجهة كبيرة، فهو تصميم يضمن لك إطلالة رائعة متكاملة من رحابة منزلك.

9- باب من الجبس متخفي كلياً

sliding doors with niches - closed DomECO مساحات تجارية خشب White عيادات طبية
DomECO

sliding doors with niches – closed

DomECO
DomECO
DomECO

بعد مرورك على هذا الحائط هل من الممكن أن تتوقع أنه قد يتحول إلى باب منزلق متخفي؟ بالطبع لا! وهو بالتحديد ما يجعل هذه الفكرة مذهلة ومبهرة للغاية. اختيار الجبس الذي يندمج بشدة مع الجدران المحيطة والسقف هو القرار الذكي الذي أتاح فرصة لنجاح هذا التصميم.

حداثة مبهرة

office DomECO مساحات تجارية عيادات طبية
DomECO

office

DomECO
DomECO
DomECO

فتح الباب أو غلق يضيفان أناقة إلى الفراغ بلا شك!

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