7 أشكال عصرية مذهلة للأبواب المنزلقة

بعض العناصر المعمارية لا مفر من وجودها في المنزل بارغم مما قد تسببه بعض العناصر من سلبيات واستهلاك للمساحة، والأبواب تندرج ضمن لائحة هذا العوامل التي لا يمكن الاستغناء عنا بما تسبب في استهلاك مساحي ليس بهين. تحدياً لهذه العوائق أوجد الخبراء بعض الحلول المبتكرة التي قد تساهم في تحقيق الوظيفة الأساسية دون التعرض إلى مساحة إضافية، والأبواب المنزلقة تعد حل مثالي للمساحات المفتوحة أو الصغيرة، لما تتيح من مرونة دون التنازل عن الجانب العملي. اليوم سوف نعرض بعض الأمثلة لأشكال الأبواب المنزلقة المختلفة حتى تجد التصميم الذي يناسب ذوقك والوظيفة التي تسعى لتحقيقها. دعونا نتعرف عليها معاً..
هذا التصميم بالطبع قام بإلغاء فكرة أن الباب المنزلق يناسب فقط التصاميم الحديثة، فقد أبهرنا هذا شكل الأنيق الذي يجمع بين رقي النمط الكلاسيكي وبساطة الاتجاه العصري.
المصمم قرر أن يتيح فرصة لفصل كلاً من غرفة المعيشة والسفرة، ولكن دون جعله وضع مستدام، لذا قام باختيار هذا الباب المنزلق الذي يعمل بمثابة فاصل من الممكن استخدامه أو ترك المساحة مفتوحة. لأن الباب هنا أصبح جزء لا يتجزأ من الغرفتين كان لابد أن يصمم باب يتناسب مع نمط وخامات كلاً منهم، مما جعله يتجه نحو الزجاج شبه العازل والإطار الحديدي العصري.
الزجاج هنا يعد قطعة فنية ملفتة للأنظار، حيث تألقت عليها رسومات فنية كلاسيكية مذهلة، ولأن التصميم هنا أكثر بساطة كان الاستغناء عن تواجد إطار للباب الزجاجي قرار موفق
نحن ندرك أن هذا التصميم يعكس فكر جريء ولكنه يتناسب بشدة مع الفراغات الصغيرة أو في الفصل بين غرفة النوم وغرفة الملابس، وأحد إيجابيات هذا الحل هو قدرته على إخفاء وجود الباب عن الأنظار.
اتجاه شبابي عفوي وقمة في الإبداع ولكن لن يجرؤ عليه سوى أصحاب القلوب المندفعة، ولكن هذا الباب قادر على تحويل أكثر الفراغات نمطية إلى أخرى مفعمة بالحيوية، فهو لا يعد باب فحسب، بل أسلوب للتواصل بين أفراد المنزل.
باب ذو تصميم يترك مجالاً واسعاً للغاية للإبداع، لذا عليك أن تطلق العنان لمخيلتك حتى تتوصل إلى شكل النقوشات المناسبة لك والتي تعكس شخصيتك الفريدة. عليك فقد أن تضع في حسبانك أن هذا التصميم يكون مناسب لعناصر كل غرفة.
الألواح الحديدية هذه تعطي انطباع صناعي لغرفة تقليدية، وهو قرار ذكي لكل من يرغب في باب جريء يجدد من المنزل كلياً ويعكس ذوق جريء وشبابي.
الباب المعلق مع الألواح الخشبي يترك أثر ريفي عريق وأنيق بعض الشيء، وهو أمر أضاف الكثير لهذا الفراغ البيسط.
حل مناسب لكل من يمتلكون حديقة وواجهة كبيرة، فهو تصميم يضمن لك إطلالة رائعة متكاملة من رحابة منزلك.
بعد مرورك على هذا الحائط هل من الممكن أن تتوقع أنه قد يتحول إلى باب منزلق متخفي؟ بالطبع لا! وهو بالتحديد ما يجعل هذه الفكرة مذهلة ومبهرة للغاية. اختيار الجبس الذي يندمج بشدة مع الجدران المحيطة والسقف هو القرار الذكي الذي أتاح فرصة لنجاح هذا التصميم.