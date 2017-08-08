قبل وبعد: شاهد 7 غرف تبدلت إطلالتها بأبسط الديكورات

جولتنا اليوم مع هوميفاي
قبل وبعد والتي سنصحبكم فيها إلى قلب بيوت عانت من تواجد قطع كثيرة من الأثاث عديم الفائدة واغراض قديمة لم تستخدم لسـنوات ولن تستخدم حتى الممات.. سيدهشكم كل نموذج نعرضه لكم في هذا المقال، وخصوصًا حالته قبل وبعد التحول! فهو
قبل صادم، باهت، وعديم الجاذبية، أما
بعد.. فهو مشرق، واسع، ونابض بالحياة..
التصميم الأول معنا اليوم لساحة تنتمي لغرفة تناول الطعام بإحدى المنازل المصممة وفقًا للنمط الريفي البسيط. كما نرى في الصورة.. الساحة تبدو مربعة صغيرة المساحة وقد ساعد على ذلك استخدام درجات اللون البني المغلفة لأرضيتها وجدرانها سواء بالطلاء أو بالأحجار.
الغرفة بلا أدنى شك تحتاج أن تكون أكثر إشراقًا وحيوية لتبدو أكثر اتساعًا، فضلًا عن ضرورة استبدال تلك الثريا قديمة الطراز بأخرى عصرية تواكب كل جديد في عالم الديكور وكذلك إزالة الباب أو الجدار الذي يفصل الغرفة عن بقية أجزاء المنزل.
شاهد معنا تصميم وديكورات الغرفة بعد التجديد وإضافة لمسة عصرية راقية لها.. سيدهشك ما حل بها في الصورة التالية!
بالفعل نجح خبير التصميم في أن يحقق النتيجة المرجوة بإطلالة الغرفة.. فجعلها مشرقة ونابضة بالحياة وذلك يفضل عدة عوامل:
*استخدام اللون الأبيض في كافية الجدران مما أثر على سعتها في نظر المتطلعين إليها.
*استبدال الثريا القديمة بأخرى عصرية أنيقة تألقت باللون الأبيض وإضاءتها الصفراء المشرقة حيث تدلت من السقف لتكون فوق السفرة مباشرة.
*الاستعانة بأثاث عصري وبسيط باللونين الأبيض والبني الفاتح.
*الاهتمام بالإكسسوارات بمختلف أنواعها من أرفف خشبية تحوى فازات أنيقة، ومرايات بإطارات فضية لامعة، ومزهرية باللون الأبيض تتوسط المائدة وتضم أجمل الورود.
قبل: نجد أن المطبخ يطل علينا بمظهر جميل وبسيط جدًا قد يفي بالغرض لأسرة صغيرة أو لاثنين حديثي الزواج مثلًا ومع ذلك إلا أنه لا يمكننا أن ننكر افتقاره للعديد من اللمسات الديكورية الحيوية التي تجعله مبهرًا يسر الناظرين.
إليكم في الصورة التالية تصور لنفس المطبخ بعد إضافة بعض اللمسات العصرية البسيطة وغير المكلفة.
راقب معنا ما حل بالمطبخ من تطور بعدما أضيفت له مجموعة من اللمسات الديكورية الجمالية والعملية:
*تم الاهتمام بوضع مقعدين حديدين باللون الأسود على طرفي الرف الخشبي المخترق للعمود.
*تم تزيين العمود الفاصل بين المطبخ وغرفة النوم بثلاثة إطارات خشبية مدهشة حيث وضعوا على العمود بشكل رأسي ملفت للانتباه.
*استبدال وحدة الإضاءة البدائية بأخرى ذات تصميم خارج عن المألوف.
*استبدال الاستاند الحديدي الذي يعلو الحوض بأرفف خشبية باللون الأبيض استخدم بعضها في رص أغراض المطبخ الرفيعة والبعض الآخر في وضع بعض الإكسسوارات كأصص الزرع مثلًا.
*إزالة الضلفة الخشبية عن غسالة الأطباق وإظهار ملامحها فضلًا عن تزيينها بورق لاصق تتناثر عليه العديد من النقوش الملونة والمتداخلة.
*استبدال الشفاط الكبير بآخر براق أصغر حجمًا لا يستحوذ على مساحة تُذكر!
الكراكيب
مع الأسف معظمنا إن لم يكن جميعنا لديه غرفة مشابهة للغرفة المعروضة أمامنا يجمع بها العديد من الأغراض عديمة الفائدة من أثاث مكسور وأجهزة كهربائية قديمة لا أمل في إصلاحها وغيرها من الأشياء غير الهامة على الإطلاق..
ورغم أن تلك الأشياء غير مستخدمة لسنوات وقد لا نحتاج إليها مطلقًا، إلا أن بعضنا لا تكون لديه الشجاعة الكافية ليلقي بها خارج المنزل والتفكير في استغلال الغرفة بشكل أكبر!
راقب معنا ما أضافه مهندس الديكور لهذه الغرفة لتصبح مذهلة كما نرى..
*2 سجادة دائرية صغيرة وناعمة.
*ستارة بيضاء شيفون خفيفة لتغطي النافذة المصممة جهة اليسار.
*اقتناء ثلاث قطع أثاث بسيطة وأنيقة باللون الأبيض: مرآة مستطيلية طويلة، ومقعد خشبي بسيط يدنوه رف ذكي، وخزانة مربعة الشكل بعضها مفتوح والآخر مغلق قد تستخدم في وضع الأحذية مثلًا.
*وسائد ملونة للمقعد الخشبي وغيرها من التفاصيل البسيطة التي صنعت الفارق بشكل الغرفة.
الجدران، الأرضية، السور وحتى قصاري الزرع.. جميعهم يحتاجون لتدخل ديكوري سريع لإحياء الشرفة من جديد.
إعادة طلاء السور وتنظيف الأرضية والاستعانة بأثاث أنيق وعملي قابل للطي.. هي أبرز التجديدات التي حلت بهذه الشرفة..
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مع خبراء هوميفاي.. لمسات بسيطة ستحول هذا الحمام من نمطي باهت لآخر مختلف تمامًا!
استبدل المصمم كما نرى هنا ستارة الحمام قديمة الطراز التي تحيط بحوض الاستحمام بسبت زرع أبيض يحوى نباتات خضراء حيوية، كما أعاد طلاء النافذة وزينها بستارة شيفونية شفافة.
أما عن الإضاءة، فاستعاض عن الإضاءة الصفراء بأخرى بيضاء جعلت الحمام منيرًا.. ما حرص على تزين بقاع الحمام المختلفة بأصص زرع هنا وهناك.
من أول وهلة تشعر أن الجدران تحتاج للطلاء مع اختيار لون جذاب يضفي أي قيمة للغرفة، ولا بأس بطلاء الأسرة أيضًا وإضافة مجموعة من الإكسسوارات الرفيعة بأرجائها المختلفة.
كما نلاحظ في هذه الغرفة أنه تم طلاء الجدار الخلفي للأسرة باللون الرمادي وطلاء الأسرة ذاتها باللون الأبيض، مع إضافة وحدة إضاءة مذهلة بيضاوية الشكل تضئ باللون الأبيض ومرىة مستديرة في أقصى يمين الغرفة وبعض الوسائد المنقوشة.
يبدو أن تصميم الغرفة يرجع إلى ثلاثين عام مضت، فهي -إن صح القول- غرفة عتيقة.. شاهد كيف تبدلت إطلالتها في الصورة التالية!
الجدران البيضاء جعلت الغرفة تبدو أكثر اتساعًا وكذلك أغطية السرير الخفيفة.. أما تصميم السرير ذاته فهو أبسط ما يكون، تزينه وسائد باللون الأصفر الزاهي تتناغم مع الأرضية بشدة وتجعل الغرفة نابضة بالحياة.