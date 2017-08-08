قبل وبعد: شاهد 7 غرف تبدلت إطلالتها بأبسط الديكورات

التصميم الأول معنا اليوم لساحة تنتمي لغرفة تناول الطعام بإحدى المنازل المصممة وفقًا للنمط الريفي البسيط. كما نرى في الصورة.. الساحة تبدو مربعة صغيرة المساحة وقد ساعد على ذلك استخدام درجات اللون البني المغلفة لأرضيتها وجدرانها سواء بالطلاء أو بالأحجار.

الغرفة بلا أدنى شك تحتاج أن تكون أكثر إشراقًا وحيوية لتبدو أكثر اتساعًا، فضلًا عن ضرورة استبدال تلك الثريا قديمة الطراز بأخرى عصرية تواكب كل جديد في عالم الديكور وكذلك إزالة الباب أو الجدار الذي يفصل الغرفة عن بقية أجزاء المنزل.

شاهد معنا تصميم وديكورات الغرفة بعد التجديد وإضافة لمسة عصرية راقية لها.. سيدهشك ما حل بها في الصورة التالية!