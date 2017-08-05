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5 نصائح لتوفير المياه في المنزل

Mayada_Mohamed Mayada_Mohamed
Upper Brook Street, Mayfair, London, W1K, Temza design and build Temza design and build حماممغاسل
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المياه هي الحياه.. ولذلك يجب الحفاظ على كل قطرة منها وتقدير قيمتها الحقيقية، ولأن هوميفاي يهتم بكل كبيرة وصغيرة داخل بيتك فإنه قدم لك النصائح اللازمة لتوفير المياه في منزلك، والتي تُهدر في الكثير من الأشياء التي يمكنك الاستغناء عنها، أو العادات التي يمكنك تغييرها كترك المياه مفتوحة، أو لاهمال في الصنابير التي تحتاج إلى تصليح وصيانة، والكثير من الأشياء التي نقوم بها دون الاهتمام والتركيز والتي تتسبب في إهدار قدر كبير من المياه.. فلتتعرف على الأسباب والنصائح لتقوم بها الاّن.

1. لا تتجاهل صنابير المياه التالفة

Kitchen Temza design and build مطبخ مغاسل وصنابيرالماء
Temza design and build

Kitchen

Temza design and build
Temza design and build
Temza design and build

لا تتجاهل الصنابير التى تسرب المياه وتكون تالفة أو هناك شيء فيها يحتاج إلى تغيير، حيث انه من فترة إلى أخرى تحتاج سباكة منزلك إلى صيانة، وذلك للإطمئنان على سلامة الصنابير والمواسير المتصله بالمياه، فهذا بساعدك حتمًا في التخلص من فكرة تسريب المياه، وبذلك يمكنك توفير الكثير من اللترات التي يمكن أن تُهدر في ساعات طويلة على مدار اليوم.

2. خرطوم الحديقة

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TUKANG TAMAN SURABAYA - jasataman.co.id
TUKANG TAMAN SURABAYA – jasataman.co.id
TUKANG TAMAN SURABAYA - jasataman.co.id

إذا كنت تمتلك حديقة في منزلك فحتمًا انت تقوم بري الحديقة يوميًا، ولكن هل تروي الحديقة بخرطوم؟ أم بالتنقيط!!.. وإذا كنت تستخدم خرطوم الحديقة لوصول المياه إلى كل النباتات، فيجب عليك الأخذ في الاعتبار بكمية المياه التي تحتاجها الحديقة، ولا تهدر الكثير من اللترات على الأرض دون فائدة، فالنبات لا يحتاج إلى لترات كبيرة من المياة، ولكن يكفي أن تقوم بري حديقتك بالتنقيط أو بزورق مياه صغير.. دون رش وتسريب الكثير من المياه بالخرطوم.

3. غسيل الصحون

Bathroom Temza design and build حماممغاسل
Temza design and build

Bathroom

Temza design and build
Temza design and build
Temza design and build

لا تترك المياه متسربة طوال الوقت عند غسل الصحون، ولا تفتح الصنبور فترة طويلة بدون فائدة، حيث يمكن غسل الصحون بالصابون أولا، ثم شطفها كلها مرة واحدة حتى لا تستهلك حصة أكبر من المياه.

4. استبدال الحوض بالدش

homify
homify

homify
homify
homify

عند الاستحمام في الحوض – البانيو- فإنك تقوم بملئه إلى اخره ومن ثم الجلوس فيه، وهذا يستهلك كمية كبيرة للغاية من المياه، ولكنك إذا قمت باستبدال حوض الاستحمام بالدش واستخدام قدر المياه الذي تحتاجه فإن هذا لن يهدر كل هذه اللترات من المياه التي سوف تضيع في البلوعة بعد جلسة استحمام لك في البانيو.

5. المسبح

CUMBRES MADEIRA, Superficie Actual Superficie Actual مسبح
Superficie Actual

CUMBRES MADEIRA

Superficie Actual
Superficie Actual
Superficie Actual

إذا كنت تمتلك مسبح كبير في منزلك فإن هذا يعني كمية كبيرة من المياه تُهدر تمامًا في تغيير المياه باستمرار، فمع الأسف بالرغم من كونه وسيلة ترفيه رائعة ومن أكثر الأشياء الجميلة في الحديقة، إلا أنه يهدر كمية كبيرة من المياه يمكنك توفيرها حتمًا في حالة الاستغناء عنه.

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