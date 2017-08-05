5 نصائح لتوفير المياه في المنزل

المياه هي الحياه.. ولذلك يجب الحفاظ على كل قطرة منها وتقدير قيمتها الحقيقية، ولأن هوميفاي يهتم بكل كبيرة وصغيرة داخل بيتك فإنه قدم لك النصائح اللازمة لتوفير المياه في منزلك، والتي تُهدر في الكثير من الأشياء التي يمكنك الاستغناء عنها، أو العادات التي يمكنك تغييرها كترك المياه مفتوحة، أو لاهمال في الصنابير التي تحتاج إلى تصليح وصيانة، والكثير من الأشياء التي نقوم بها دون الاهتمام والتركيز والتي تتسبب في إهدار قدر كبير من المياه.. فلتتعرف على الأسباب والنصائح لتقوم بها الاّن.