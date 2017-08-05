5 نصائح لتوفير المياه في المنزل

المياه هي الحياه.. ولذلك يجب الحفاظ على كل قطرة منها وتقدير قيمتها الحقيقية، ولأن هوميفاي يهتم بكل كبيرة وصغيرة داخل بيتك فإنه قدم لك النصائح اللازمة لتوفير المياه في منزلك، والتي تُهدر في الكثير من الأشياء التي يمكنك الاستغناء عنها، أو العادات التي يمكنك تغييرها كترك المياه مفتوحة، أو لاهمال في الصنابير التي تحتاج إلى تصليح وصيانة، والكثير من الأشياء التي نقوم بها دون الاهتمام والتركيز والتي تتسبب في إهدار قدر كبير من المياه.. فلتتعرف على الأسباب والنصائح لتقوم بها الاّن.
لا تتجاهل الصنابير التى تسرب المياه وتكون تالفة أو هناك شيء فيها يحتاج إلى تغيير، حيث انه من فترة إلى أخرى تحتاج سباكة منزلك إلى صيانة، وذلك للإطمئنان على سلامة الصنابير والمواسير المتصله بالمياه، فهذا بساعدك حتمًا في التخلص من فكرة تسريب المياه، وبذلك يمكنك توفير الكثير من اللترات التي يمكن أن تُهدر في ساعات طويلة على مدار اليوم.
إذا كنت تمتلك حديقة في منزلك فحتمًا انت تقوم بري الحديقة يوميًا، ولكن هل تروي الحديقة بخرطوم؟ أم بالتنقيط!!.. وإذا كنت تستخدم خرطوم الحديقة لوصول المياه إلى كل النباتات، فيجب عليك الأخذ في الاعتبار بكمية المياه التي تحتاجها الحديقة، ولا تهدر الكثير من اللترات على الأرض دون فائدة، فالنبات لا يحتاج إلى لترات كبيرة من المياة، ولكن يكفي أن تقوم بري حديقتك بالتنقيط أو بزورق مياه صغير.. دون رش وتسريب الكثير من المياه بالخرطوم.
لا تترك المياه متسربة طوال الوقت عند غسل الصحون، ولا تفتح الصنبور فترة طويلة بدون فائدة، حيث يمكن غسل الصحون بالصابون أولا، ثم شطفها كلها مرة واحدة حتى لا تستهلك حصة أكبر من المياه.
عند الاستحمام في الحوض – البانيو- فإنك تقوم بملئه إلى اخره ومن ثم الجلوس فيه، وهذا يستهلك كمية كبيرة للغاية من المياه، ولكنك إذا قمت باستبدال حوض الاستحمام بالدش واستخدام قدر المياه الذي تحتاجه فإن هذا لن يهدر كل هذه اللترات من المياه التي سوف تضيع في البلوعة بعد جلسة استحمام لك في البانيو.
إذا كنت تمتلك مسبح كبير في منزلك فإن هذا يعني كمية كبيرة من المياه تُهدر تمامًا في تغيير المياه باستمرار، فمع الأسف بالرغم من كونه وسيلة ترفيه رائعة ومن أكثر الأشياء الجميلة في الحديقة، إلا أنه يهدر كمية كبيرة من المياه يمكنك توفيرها حتمًا في حالة الاستغناء عنه.
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