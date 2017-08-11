8 مطابخ حديثة تغلبت على صغر المساحة بذكاء

تعتبر أكبر مشكلة وتحدي يواجههما أصحاب المنازل الحديثة هي التغلب على المساحات الصغيرة في تأثيث المنزل، بحيث يمكنهم وضع الأثاث بالشكل المناسب والأحجام المناسبة دون أن تشغل كل المساحة ولا تطغى على المساحة المريحة للتحرك، وخاصة في المطبخ الذي يعتبر من الفراغات الهامة في المنزل لما يحتويه من نشاطات كثيرة وعناصر مختلفة.

واليوم جمعنا لكم 8 أمثلة لمطابخ صغيرة الحجم نجح مصمموها في إخراجها بطريقة ذكية في التأثيث بحيث تستوعب جميع العناصر المطلوبة دون الطغيان على المساحة وبشكل جمالي مميز، فهيا بنا لنرى كيف تحقق هذا النجاح التصميمي في المطابخ الصغيرة: