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8 مطابخ حديثة تغلبت على صغر المساحة بذكاء

آية علم الدين آية علم الدين
RUSTICASA | Casa "Reciclada" | Vila Nova de Cerveira, RUSTICASA RUSTICASA وحدات مطبخ خشب White
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تعتبر أكبر مشكلة وتحدي يواجههما أصحاب المنازل الحديثة هي التغلب على المساحات الصغيرة في تأثيث المنزل، بحيث يمكنهم وضع الأثاث بالشكل المناسب والأحجام المناسبة دون أن تشغل كل المساحة ولا تطغى على المساحة المريحة للتحرك، وخاصة في المطبخ الذي يعتبر من الفراغات الهامة في المنزل لما يحتويه من نشاطات كثيرة وعناصر مختلفة.

واليوم جمعنا لكم 8 أمثلة لمطابخ صغيرة الحجم نجح مصمموها في إخراجها بطريقة ذكية في التأثيث بحيث تستوعب جميع العناصر المطلوبة دون الطغيان على المساحة وبشكل جمالي مميز، فهيا بنا لنرى كيف تحقق هذا النجاح التصميمي في المطابخ الصغيرة:

1. المطبخ ذو الأبعاد الغيرمنتظمة

Appartement Célestins, Atelier MADI Atelier MADI مطبخ
Atelier MADI

Atelier MADI
Atelier MADI
Atelier MADI

هنا نجد التحدي الأكبر في المطبخ هو الأبعاد الغير منتظمة، حيث أنه لا يحتوي على شكل مميز مربع أو مستطيل ولكن فقط ركن صغير، بل وأحد حوائطه متعرج، ولكن المصمم تغلب على هذه المشكلة بطريقة ذكية، فقد وضع الخزانات السفلية وجعلها تتعرج مع الحائط، واستغنى عن الخزانات العلوية حتى يفسح مساحة جيدة بصريًا داخل الفراغ، كما اعتمد على الأرفف المفتوحة المساعدة على جانب المطبخ.

2. اللون الأصفر الفاقع للتغلب على المساحة الصغيرة

台北黃宅, 直方設計有限公司 直方設計有限公司 مطبخ
直方設計有限公司

直方設計有限公司
直方設計有限公司
直方設計有限公司

الاعتماد على الألوان الفاتحة التي تزيد من إنارة الفراغ يمثل أحد الحلول الذكية في التغلب على مشكلة المساحة الصغيرة، وهنا نجد المصمم قد استخدم اللون الأصفر في الخزانات بشكل جيد، وفي الحوائط نجد اللون الأبيض اللامع في السيراميك مما يعطي اللمعة المحببة للفراغ.

3. مطبخ مفتوح مع كاونتر لاختصار المساحة

Loft-Container 20', Ferraro Habitat Ferraro Habitat مطبخ
Ferraro Habitat

Ferraro Habitat
Ferraro Habitat
Ferraro Habitat

أما في هذا المطبخ الصغير جدًا والذي يسمى Kitchenette نجده قد استوعب جميع الأدوات المطلوبة مع الأجهزة الكهربائية التي يتطلبها المطبخ، فنجد الموقد والثلاجة الصغيرة مع الحوض الصغير، أما عن الكاونتر الصغير فيمكن استخدامه كسطح للعمل و كمائدة إفطار أيضًا.

وهنا نجد أفضل 6 أفكار لتصميم سطح منضدة المطبخ

4. المطبخ الريفي ذو الخزانات الكثيرة لاستيعاب جميع الأغراض

RUSTICASA | Casa "Reciclada" | Vila Nova de Cerveira, RUSTICASA RUSTICASA وحدات مطبخ خشب White
RUSTICASA

RUSTICASA
RUSTICASA
RUSTICASA

من الطرز المحببة للكثيرين هو الطراز الريفي، حيث أنه يجمع بين البساطة والطبيعية والجمال ذو اللمسة القديمة، وهنا نجد استخدام الخشب الطبيعي ذو التجزيعات الواضحة قد استخدم في الأرضيات والخزانات، مع الاستغناء عن الخزانات العلوية لتوسعة المساحة البصرية واستبدالها بوسائل التعليق المعدنية الرفيعة التي تحمل الأشياء بشكل مكشوف مع الحفاظ على الشكل الجمالي للمطبخ ككل.

5. مطبخ كامل في دولاب الحائط

Kitchen in a box! Hallwood Furniture مطبخ
Hallwood Furniture

Kitchen in a box!

Hallwood Furniture
Hallwood Furniture
Hallwood Furniture

أما في هذا المطبخ الصغير جدًا أيضًا نجد الحل العبقري المستخدم، فنجده عبارة عن دولاب يمكن إغلاقه عند عدم الحاجة، فنجده في الأسفل يحتوي على الحوض والموقد ويمكن وضع الثلاجة الصغيرة معهم أيضًا، أما في الخزانات العلوية نجد الميكرويف و الأطباق و التوابل.. حل عملي وجيد لشاليهات المصيف الصغيرة والاستوديوهات.

6. المطبخ المغلق على شكل حرف U

Home Staging en el piso de Silvia en Galicia, CCVO Design and Staging CCVO Design and Staging مطبخ White
CCVO Design and Staging

CCVO Design and Staging
CCVO Design and Staging
CCVO Design and Staging

في هذه الصورة نجد المطبخ وقد اتخذ حرف U مع وضع الخزانات العلوية في اتجاه واحد فقط للحفاظ على المساحة، والاعتماد على الخزانات المغلقة لبقاء المطبخ مرتبًا طوال الوقت دون مجهود كبير في ترتيبه.. اللون الأزرق مع لون الخشب الفاتح قد ساعدا على ظهور المطبخ بشكل متسع ومريح.

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7. خزانات مفتوحة تحتوي الكثير من الأغراض

EMPRESA DE DISEÑO ARQUITECTÓNICO Y ESCENOGRAFICO , ERGOARQUITECTURAS FL C.A. ERGOARQUITECTURAS FL C.A. مطبخ خشب Multicolored
ERGOARQUITECTURAS FL C.A.

ERGOARQUITECTURAS FL C.A.
ERGOARQUITECTURAS FL C.A.
ERGOARQUITECTURAS FL C.A.

من الحلول الجيدة والعملية التي يلجأ لها المصممون خاصة في المطابخ الحديثة أيضًا استخدام الخزانات المفتوحة، حيث يمكننا تخزين الأغراض المختلفة بشكل عصري وجذاب، ومع استخدام الألوان العصرية نجدها تظهر بشكل فريد في المطابخ المفتوحة كما نرى في هذا المطبخ ذو اللونين الرمادي والأصفر، أما مع الأغراض التي تتطلب خزانات مغلقة فيمكننا تزويد الخزانات بأبواب زجاجية من الزجاج المصنفر.

8. مطبخ على طراز البحر المتوسط مع اختصار الأدوات بشكل جميل

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

من الطرز المحببة أيضًا نجد طراز البحر المتوسط حيث أنه يحتوي على الألوان والنقوشات الحيوية المبهجة، وفي هذا المطبخ نجد الألوان المبهجة في مفروشات المطبخ مع وضع منضدة إفطار صغيرة يمكن استخدامها كسطح للعمل مريح وعملي وأنيق، كما نجد الأرفف الخشبية المفتوحة على الجانب وقد استوعبت الكثير من الأغراض وحافظت على الطراز المميز للمطبخ.

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