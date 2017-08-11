8 مطابخ حديثة تغلبت على صغر المساحة بذكاء

تعتبر أكبر مشكلة وتحدي يواجههما أصحاب المنازل الحديثة هي التغلب على المساحات الصغيرة في تأثيث المنزل، بحيث يمكنهم وضع الأثاث بالشكل المناسب والأحجام المناسبة دون أن تشغل كل المساحة ولا تطغى على المساحة المريحة للتحرك، وخاصة في المطبخ الذي يعتبر من الفراغات الهامة في المنزل لما يحتويه من نشاطات كثيرة وعناصر مختلفة.
واليوم جمعنا لكم 8 أمثلة لمطابخ صغيرة الحجم نجح مصمموها في إخراجها بطريقة ذكية في التأثيث بحيث تستوعب جميع العناصر المطلوبة دون الطغيان على المساحة وبشكل جمالي مميز، فهيا بنا لنرى كيف تحقق هذا النجاح التصميمي في المطابخ الصغيرة:
هنا نجد التحدي الأكبر في المطبخ هو الأبعاد الغير منتظمة، حيث أنه لا يحتوي على شكل مميز مربع أو مستطيل ولكن فقط ركن صغير، بل وأحد حوائطه متعرج، ولكن المصمم تغلب على هذه المشكلة بطريقة ذكية، فقد وضع الخزانات السفلية وجعلها تتعرج مع الحائط، واستغنى عن الخزانات العلوية حتى يفسح مساحة جيدة بصريًا داخل الفراغ، كما اعتمد على الأرفف المفتوحة المساعدة على جانب المطبخ.
الاعتماد على الألوان الفاتحة التي تزيد من إنارة الفراغ يمثل أحد الحلول الذكية في التغلب على مشكلة المساحة الصغيرة، وهنا نجد المصمم قد استخدم اللون الأصفر في الخزانات بشكل جيد، وفي الحوائط نجد اللون الأبيض اللامع في السيراميك مما يعطي اللمعة المحببة للفراغ.
أما في هذا المطبخ الصغير جدًا والذي يسمى
Kitchenette نجده قد استوعب جميع الأدوات المطلوبة مع الأجهزة الكهربائية التي يتطلبها المطبخ، فنجد الموقد والثلاجة الصغيرة مع الحوض الصغير، أما عن الكاونتر الصغير فيمكن استخدامه كسطح للعمل و كمائدة إفطار أيضًا.
وهنا نجد أفضل 6 أفكار لتصميم سطح منضدة المطبخ
من الطرز المحببة للكثيرين هو الطراز الريفي، حيث أنه يجمع بين البساطة والطبيعية والجمال ذو اللمسة القديمة، وهنا نجد استخدام الخشب الطبيعي ذو التجزيعات الواضحة قد استخدم في الأرضيات والخزانات، مع الاستغناء عن الخزانات العلوية لتوسعة المساحة البصرية واستبدالها بوسائل التعليق المعدنية الرفيعة التي تحمل الأشياء بشكل مكشوف مع الحفاظ على الشكل الجمالي للمطبخ ككل.
أما في هذا المطبخ الصغير جدًا أيضًا نجد الحل العبقري المستخدم، فنجده عبارة عن دولاب يمكن إغلاقه عند عدم الحاجة، فنجده في الأسفل يحتوي على الحوض والموقد ويمكن وضع الثلاجة الصغيرة معهم أيضًا، أما في الخزانات العلوية نجد الميكرويف و الأطباق و التوابل.. حل عملي وجيد لشاليهات المصيف الصغيرة والاستوديوهات.
في هذه الصورة نجد المطبخ وقد اتخذ حرف U مع وضع الخزانات العلوية في اتجاه واحد فقط للحفاظ على المساحة، والاعتماد على الخزانات المغلقة لبقاء المطبخ مرتبًا طوال الوقت دون مجهود كبير في ترتيبه.. اللون الأزرق مع لون الخشب الفاتح قد ساعدا على ظهور المطبخ بشكل متسع ومريح.
من الحلول الجيدة والعملية التي يلجأ لها المصممون خاصة في المطابخ الحديثة أيضًا استخدام الخزانات المفتوحة، حيث يمكننا تخزين الأغراض المختلفة بشكل عصري وجذاب، ومع استخدام الألوان العصرية نجدها تظهر بشكل فريد في المطابخ المفتوحة كما نرى في هذا المطبخ ذو اللونين الرمادي والأصفر، أما مع الأغراض التي تتطلب خزانات مغلقة فيمكننا تزويد الخزانات بأبواب زجاجية من الزجاج المصنفر.
من الطرز المحببة أيضًا نجد طراز البحر المتوسط حيث أنه يحتوي على الألوان والنقوشات الحيوية المبهجة، وفي هذا المطبخ نجد الألوان المبهجة في مفروشات المطبخ مع وضع منضدة إفطار صغيرة يمكن استخدامها كسطح للعمل مريح وعملي وأنيق، كما نجد الأرفف الخشبية المفتوحة على الجانب وقد استوعبت الكثير من الأغراض وحافظت على الطراز المميز للمطبخ.