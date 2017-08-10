أساليب الخبراء في توزيع أثاث المنزل

يختلف أسلوب توزيع أثاث غرفة المعيشة مع اختلاف هدفها، بين الترفيه واستقبال الضيوف، فإن كانت الأسرة تعتمد على غرفة المعيشة أولاً لاستقبال الضيوف يجب ألا يكون التلفاز محط الأنظار، لذا عليك أن توجه الأثاث الأساسي بعيداً عنه، ويكون التركيز على أن تساعد الجلسة في تجمع دافئ. كما نلاحظ هنا، الجلسات الأساسية موجه نحو بعضها البعض بعيداً عن التلفاز، وذلك لإدراك المصمم مدى أهمية هذا القرار على تجمعات الأسرة.

أهم جانب في توزيع الأثاث من جهة الأبعاد بين القطع المختلفة أن يكون هناك مساحة كافية لحركة الفرد من وإلى الجلسة، وذلك من خلال الأخذ في الاعتبار بعد الأثاث عن الحائط والطاولات بمسافة كافية.