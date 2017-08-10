أساليب الخبراء في توزيع أثاث المنزل

المنزل المثالي يكون عوامل نجاحه اختيار الأثاث والديكورات المحيطة مع اتخاذ القرار المناسب في أسلوب وضع الأثاث. وبالرغم من تجاهلنا لمدى خطورة هذا العنصرفإن توزيع الأثاث في الواقع يعد أهم خطوة نحو فراغ ذو كفاءة وأداء مثالي، وهي أيضاً أول خطوة يقوم بدراستها الخبراء، لأان دون معرفة أماكن الأثاث مسبقاً قد تقوم باختيار أثاث ذو أبعاد لا تتناسب مطلقاً مع مساحة الفراغ. لهذا السبب قرر المصممين العالميين وضع بعض الأسس والمعايير الهامة لكي تص إلى منزل متجانس في جميع أركانه وحتى تؤدي كل غرفة وظيفتها على أكمل وجه دون التضحية بأي من العناصر الأساسية. اليوم سوف نعرض أسس مبدئية لكل فراغ حتى تتمكن من اتباعها والوصول إلى منزل مصمم بأسلوب المحترفين.
يختلف أسلوب توزيع أثاث غرفة المعيشة مع اختلاف هدفها، بين الترفيه واستقبال الضيوف، فإن كانت الأسرة تعتمد على غرفة المعيشة أولاً لاستقبال الضيوف يجب ألا يكون التلفاز محط الأنظار، لذا عليك أن توجه الأثاث الأساسي بعيداً عنه، ويكون التركيز على أن تساعد الجلسة في تجمع دافئ. كما نلاحظ هنا، الجلسات الأساسية موجه نحو بعضها البعض بعيداً عن التلفاز، وذلك لإدراك المصمم مدى أهمية هذا القرار على تجمعات الأسرة.
أهم جانب في توزيع الأثاث من جهة الأبعاد بين القطع المختلفة أن يكون هناك مساحة كافية لحركة الفرد من وإلى الجلسة، وذلك من خلال الأخذ في الاعتبار بعد الأثاث عن الحائط والطاولات بمسافة كافية.
إن كانت الوظيفة الأساسية لغرفة المعيشة هي الترفيه ومشاهدة التلفاز فيجب أن تكون المساحة الأكبر من الأثاث متجهة نحو التلفاز، وعليك أيضاً أن تأخذ في حسبانك أن يكون ارتفاع التلفاز مناسب لرؤية مريحة من أعلى الكنبة. إن كنت تمتلك هذه الرفاهية عليك أيضاً ألا تجعل التلفاز في حائط أمامه نافذة حتى لا تصبح الرؤية مستحيلة في النهار، وإن لزم الأمر يجب عليك اللجوء إلى ستائر ذات خامات حاجة للضوء. إن كان شكل الكنبة على حرف L كما هو مبين لا تتجاهل شكل خلفيتها حتى لا يصبح هذا الفراغ منفر بصرياً.
أفضل وضع للسفرة من حيث العملية والأناقة هو تمركزها في الغرفة، عن طريق الاحتفاظ بنفس الأبعاد بين الكراسي وثلاث حوائط أو اثنين على الأقل، وتكون الأولوية دائماً لراحة الحركة حول الطاولة. يفضل أيضاً أن تأخذ السفرة نفس اتجاه ونسب فراغ الغرفة مثل هذا المثال، حتى تشعر بالتجانس بين الأثاث والغرفة بشكل قمة في الأناقة.
المطبخ يحتوي على عناصر موحدة دائماً، ولكن هندسياً عليك مراعاة بعض المعايير، وهو أن يكون الحوض في الحائط ذو النافذة حتى تكون شبكة الصرف بكفاءة عالية، ثم وضع أجهزة الطهي في الحائط المجاور في أقرب مكان للحائط الخارجي أيضاً. من ضمن العوامل المؤثرة أيضاً في تصميم المطبخ هو إيجاد تعدد في أشكال وأبعاد وحدات التخزين ووضع آليات مخصصة لكل غرض مع وضع كل وحدة في المكان المناسب، على سبيل المثال يفضل وضع وحدة تخزين أواني الطهي بجوار جهاز الطهي لكي تكون الحركة سهلة.
حتى يكون توزيع أثاث غرفة النوم عملي يجب الاحتفاظ بحائط النافذة دون وضع أياً من القطع أمامه، مع استثناء الكراسي إن لم تكن تعيق عملية فتح النافذة، وأن يتواجد السرير في أكبر حائط في مرأى إطلالة النافذة.