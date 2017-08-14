14 خطأ شائع لا تقع فيه أثناء تصميم منزلك

عالم الديكور الداخلي كبير جدا، وبالرغم من دراسة كل خطواتك في تصميم منزلك، إلا أن من الشائع أن نقع جميعا في عدة أخطاء، قد نظن أنها بلا آثار سلبية على المدى الطويل، ولكن نجد أنفسنا نعاني بالتأكيد من تلك الآثار ونحتاج لحلول فعالة، ولأن هوميفاي تهتم بكل ما يخص منزلك وراحتك، قامت بالبحث عن 14 خطأ شائع قد نقع فيه أثناء تصميم منزلك، حاول أن تتفادى ذلك وسنعرض لك بعض الأفكار المبتكرة التي تجعل منزلك اجمل ..
قد يكون اختيار أثاث منزلك غير متناسب من حيث الحجم مع مساحة الغرفة، لذا بعد أن ترفع مقاسات الغرفة وتحديد لكل عنصر مكانه بشكل مسبق قم بترتيب المقاسات المتوقعة لكل قطعة أثاث..
أحيانا نقوم بتأثيث المنزل دون تخطيط مسبق لمكان كل عنصر، فنجد في النهاية توزيع ضعيف لقطع الأثاث والتي تجعل المشهد مفكك غير مترابط، والحل هو إعادة ترتيب فرش الفراغ والبحث عما ينقصه أو الاستغناء عما هو زائد عن الحاجة ويتسبب في فوضى أو إرباك المشهد ..
تجاهل وجود مصدر إضاءة مباشر إعتقادا منا أن الفراغ لا يحتاج ذلك، قد يوقعك في خطأ عدوم توافر إضاءة بالقدر الكافي، والحل هنا بسيط جدا وهو الاستعانة بمصدر رئيسي وإعادة توزيع لمصادر الإضاءة الغير مباشرة للفراغ…
حين نبدأ في تصميم فراغات البيت يجب اختيار لكل غرفة نشاط متكافئ مع مساحتها وتخطيط مسبق لتصميمها حتى لا تقع في خطأ إهدار مساحة مهمة في منزلك..
الإفراط في استخدام لون معين كالأبيض مثلا، يجعل من الفراغ باهت بلا شخصية وبدون تفاصيل، أضف لمسات من ألوان متناغمة تجعل من التصميم اجمل ..
اختيار نقوش مختلفة دون الاهتمام بتناسقها، يجعل من الفراغ مزعج غير مريح للألوان، لا يجوز استخدام المخطط مع الوردي إلا في حالات خاصة ولكن يجب أن تضع في اعتبارك ارتباط النقوش المختلفة بسمة معينة تجمعهم ليظهر المشهد مريح غير مربك..
حين تقوم بتصميم منزلك دون تحديد طراز معين تتبعه قد تقع في أن تمتلك في النهاية تصميم بلا طراز محدد، من كل قصيدة بيت ومن كل نمط عنصر فيظهر المشهد غير مترابط بلا عنوان ..
قد تختار أقمشة غير مناسبة لاستخدام معين أو طبيعة الفراغ نفسه، فمثلا الحمامات تحتاج لستائر خفيفة مقاومة للمياه حتى لا تحتاج لتغييرها كل فترة..
الستائر الرأسية تحتاج لتصميم معين وإكسسوارات خاصة ليكن استخدامها مريح ومرن، ولكن عند الاستعانة بها كديكور فقط ستحتاج فيما بعد لتغييرها لحاجتك أكيد لستائر عملية ..
عدم الاهتمام بتناسق الألوان المضافة للغرفة بتفاصيل صغيرة قد يزعجك فيما بعد، البعض منا لا يهتم بتناسق ألوان المفروشات والأغطية والوسادات مثلا، ولكن لو نعلم أنها سر أناقة المشهد ككل..
لا تقع ضحية حب التسوق وشراء ما لا تحتاجه، وتنظر حولك تجد انك تمتلك ما لا حاجة لك به، وتعم الفوضى في منزلك وتقع في أزمة كبيرة ..
حين تضف لغرفتك تفاصيل على المدى الطويل أو بشكل مستقل قد تكتشف أن لا يوجد هناك ترابط بينهم، مما يجعل المشهد غير متناغم ويفتقد لمسة ديكورية جميلة ..
إضافة اللوحات الفنية دون دراسة الأمر قد يوقعك في اختيار خاطئ غير متناسق مع التصميم ككل..
وفي النهاية حين تتردد في أن تضيف شخصيتك واختياراتك الخاصة في منزلك، سيكن المشهد ضعيف والتصميم يفتقد الكثير من الجمال الخاص، لذا اترك بصمتك في كل ركن في منزلك ..
حين تقوم بتصميم منزلك دون الاستعانة بخبير قد تتعرض للوقوع في الأخطاء أكثر، لذا استعن بمتخصص ليضع معك على الأقل الخطوط العريضة إن كانت خبرتك ضعيفة في عالم الديكور ..
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