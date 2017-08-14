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14 خطأ شائع لا تقع فيه أثناء تصميم منزلك

آية منير آية منير
MIESZKANIE POKAZOWE NA OŁTASZYNIE, Q2Design Q2Design غرفة المعيشة
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عالم الديكور الداخلي كبير جدا، وبالرغم من دراسة كل خطواتك في تصميم منزلك، إلا أن من الشائع أن نقع جميعا في عدة أخطاء، قد نظن أنها بلا آثار سلبية على المدى الطويل، ولكن نجد أنفسنا نعاني بالتأكيد من تلك الآثار ونحتاج لحلول فعالة، ولأن هوميفاي تهتم بكل ما يخص منزلك وراحتك، قامت بالبحث عن 14 خطأ شائع قد نقع فيه أثناء تصميم منزلك، حاول أن تتفادى ذلك وسنعرض لك بعض الأفكار المبتكرة التي تجعل منزلك اجمل ..

1. أثاث ذو حجم غير مناسب ..

Living Spaces, Clean Design Clean Design غرفة المعيشة
Clean Design

Clean Design
Clean Design
Clean Design

قد يكون اختيار أثاث منزلك غير متناسب من حيث الحجم مع مساحة الغرفة، لذا بعد أن ترفع مقاسات الغرفة وتحديد لكل عنصر مكانه بشكل مسبق قم بترتيب المقاسات المتوقعة لكل قطعة أثاث..

2. تأثيث بدون تخطيط..

London Art de Vivre Sophie Nguyen Architects Ltd غرفة المعيشة
Sophie Nguyen Architects Ltd

London Art de Vivre

Sophie Nguyen Architects Ltd
Sophie Nguyen Architects Ltd
Sophie Nguyen Architects Ltd

أحيانا نقوم بتأثيث المنزل دون تخطيط مسبق لمكان كل عنصر، فنجد في النهاية توزيع ضعيف لقطع الأثاث والتي تجعل المشهد مفكك غير مترابط، والحل هو إعادة ترتيب فرش الفراغ والبحث عما ينقصه أو الاستغناء عما هو زائد عن الحاجة ويتسبب في فوضى أو إرباك المشهد ..

3. إضاءة غير كافية ..

MIESZKANIE POKAZOWE NA OŁTASZYNIE, Q2Design Q2Design غرفة المعيشة
Q2Design

Q2Design
Q2Design
Q2Design

تجاهل وجود مصدر إضاءة مباشر إعتقادا منا أن الفراغ لا يحتاج ذلك، قد يوقعك في خطأ عدوم توافر إضاءة بالقدر الكافي، والحل هنا بسيط جدا وهو الاستعانة بمصدر رئيسي وإعادة توزيع لمصادر الإضاءة الغير مباشرة للفراغ…

4. استخدام غير متكافئ مع الفراغ ..

homify مكاتب العمل والدراسةمكتب
homify

homify
homify
homify

حين نبدأ في تصميم فراغات البيت يجب اختيار لكل غرفة نشاط متكافئ مع مساحتها وتخطيط مسبق لتصميمها حتى لا تقع في خطأ إهدار مساحة مهمة في منزلك..

5. الإفراط في استخدام لون معين ..

Renders&Progetti, Giuseppe DE DONNO - architetto Giuseppe DE DONNO - architetto غرفة المعيشة
Giuseppe DE DONNO – architetto

Giuseppe DE DONNO - architetto
Giuseppe DE DONNO – architetto
Giuseppe DE DONNO - architetto

الإفراط في استخدام لون معين كالأبيض مثلا، يجعل من الفراغ باهت بلا شخصية وبدون تفاصيل، أضف لمسات من ألوان متناغمة تجعل من التصميم اجمل ..

6. نقوش غير متناغمة..

Главная по дизайну. INTERIA AWARDS-2016, Archiprofi Archiprofi غرفة المعيشة
Archiprofi

Archiprofi
Archiprofi
Archiprofi

اختيار نقوش مختلفة دون الاهتمام بتناسقها، يجعل من الفراغ مزعج غير مريح للألوان، لا يجوز استخدام المخطط مع الوردي إلا في حالات خاصة ولكن يجب أن تضع في اعتبارك ارتباط النقوش المختلفة بسمة معينة تجمعهم ليظهر المشهد مريح غير مربك..

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7. طراز غير محدد ..

Cherry Creek Traditional with a Twist, Andrea Schumacher Interiors Andrea Schumacher Interiors غرفة السفرة
Andrea Schumacher Interiors

Andrea Schumacher Interiors
Andrea Schumacher Interiors
Andrea Schumacher Interiors

حين تقوم بتصميم منزلك دون تحديد طراز معين تتبعه قد تقع في أن تمتلك في النهاية تصميم بلا طراز محدد، من كل قصيدة بيت ومن كل نمط عنصر فيظهر المشهد غير مترابط بلا عنوان ..

8. اختيار أقمشة غير مناسبة ..

ROMAN BLIND NEAT PLEAT حماممنسوجات واكسسوارات
NEAT PLEAT

ROMAN BLIND

NEAT PLEAT
NEAT PLEAT
NEAT PLEAT

قد تختار أقمشة غير مناسبة لاستخدام معين أو طبيعة الفراغ نفسه، فمثلا الحمامات تحتاج لستائر خفيفة مقاومة للمياه حتى لا تحتاج لتغييرها كل فترة..

9. ستائر غير عملية ..

Orangery with Marvin Windows Marvin Windows and Doors UK شبابيك
Marvin Windows and Doors UK

Orangery with Marvin Windows

Marvin Windows and Doors UK
Marvin Windows and Doors UK
Marvin Windows and Doors UK

الستائر الرأسية تحتاج لتصميم معين وإكسسوارات خاصة ليكن استخدامها مريح ومرن، ولكن عند الاستعانة بها كديكور فقط ستحتاج فيما بعد لتغييرها لحاجتك أكيد لستائر عملية ..

10. ألوان غير متناسقة ..

House Mosi , Nico Van Der Meulen Architects Nico Van Der Meulen Architects غرفة نوم
Nico Van Der Meulen Architects

House Mosi

Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects

عدم الاهتمام بتناسق الألوان المضافة للغرفة بتفاصيل صغيرة قد يزعجك فيما بعد، البعض منا لا يهتم بتناسق ألوان المفروشات والأغطية والوسادات مثلا، ولكن لو نعلم أنها سر أناقة المشهد ككل..

11. أن تقع ضحية حب التسوق..

The Big Blue Pixers غرفة السفرة Blue geometry,blue,pattern,wall mural,wallpaper
Pixers

The Big Blue

Pixers
Pixers
Pixers

لا تقع ضحية حب التسوق وشراء ما لا تحتاجه، وتنظر حولك تجد انك تمتلك ما لا حاجة لك به، وتعم الفوضى في منزلك وتقع في أزمة كبيرة ..

12. تفاصيل غير مترابطة ..

賦格律, 祥祥設計有限公司 祥祥設計有限公司 غرفة المعيشة
祥祥設計有限公司

祥祥設計有限公司
祥祥設計有限公司
祥祥設計有限公司

حين تضف لغرفتك تفاصيل على المدى الطويل أو بشكل مستقل قد تكتشف أن لا يوجد هناك ترابط بينهم، مما يجعل المشهد غير متناغم ويفتقد لمسة ديكورية جميلة ..

13. اختيار خاطئ للمسات فنية ..

Power of Nature Pixers غرفة المعيشة Green poster,posters,wall decor,wall decor
Pixers

Power of Nature

Pixers
Pixers
Pixers

إضافة اللوحات الفنية دون دراسة الأمر قد يوقعك في اختيار خاطئ غير متناسق مع التصميم ككل..

14. تصميم بلا شخصية ..

Sala homify غرفة المعيشة Yellow sala,chimenea
homify

Sala

homify
homify
homify

وفي النهاية حين تتردد في أن تضيف شخصيتك واختياراتك الخاصة في منزلك، سيكن المشهد ضعيف والتصميم يفتقد الكثير من الجمال الخاص، لذا اترك بصمتك في كل ركن في منزلك ..

15. لم تستعن بخبير..

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

حين تقوم بتصميم منزلك دون الاستعانة بخبير قد تتعرض للوقوع في الأخطاء أكثر، لذا استعن بمتخصص ليضع معك على الأقل الخطوط العريضة إن كانت خبرتك ضعيفة في عالم الديكور ..

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