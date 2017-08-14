14 خطأ شائع لا تقع فيه أثناء تصميم منزلك

عالم الديكور الداخلي كبير جدا، وبالرغم من دراسة كل خطواتك في تصميم منزلك، إلا أن من الشائع أن نقع جميعا في عدة أخطاء، قد نظن أنها بلا آثار سلبية على المدى الطويل، ولكن نجد أنفسنا نعاني بالتأكيد من تلك الآثار ونحتاج لحلول فعالة، ولأن هوميفاي تهتم بكل ما يخص منزلك وراحتك، قامت بالبحث عن 14 خطأ شائع قد نقع فيه أثناء تصميم منزلك ، حاول أن تتفادى ذلك وسنعرض لك بعض الأفكار المبتكرة التي تجعل منزلك اجمل ..