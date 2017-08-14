10 نصائح ملهمة لاختيار الخزانة المناسبة لمطبخك

خزائن المطبخ الخاصة بك تُعد جزء مهم منه بل هي الأساس للتصميم ، لذا فهي تحتاج بالضرورة لاختيار دقيق ودراسة قوية لتلبية احتياجاتك بالكامل، ومع تنوع واختلاف الاختيارات المتاحة أمامك ستقع بالتأكيد في حيرة شديدة ما هو الأفضل من حيث ميزانيتك وتصميم بيتك ككل واحتياجاتك أيضا على المدى الطويل، لذا اليوم سنتناول معا كيف تختار الخزانة المناسبة لمطبخك مع 10 نصائح ملهمة ..
من المهم أن تدرس وجود أرفف مفتوحة ام خزائن مغلقة واختيار أماكنهم بعناية لتلبية احتياجاتك والحفاظ على ترتيب مطبخك دون فوضى أو إهدار مساحة دون استخدام عملي ..
قم بتحديد الميزانية المتوقعة والمتاحة لتصميم خزائن مطبخك، وهذه الخطوة ستوفر عليك الكثير من البحث والحيرة وستحدد اختياراتك بين ما هو متاح بما يتناسب مع ميزانيتك الخاصة..
ف تخطيط تخيلي مسبق قم بتحديد أماكن الأجهزة الكهربائية حسب ما يتناسب مع مثلث الخدمة المتوقع داخل المطبخ، بالإضافة لوجود مخارج الكهرباء واحتياجات كل جهاز كالتهوية أو الإضاءة أو غيره ..
كل يوم عالم المطابخ يظهر فيه العديد من الإمكانيات المتطورة والتي تجعلك تنجح في استغلال كل سنتيمتر في الفراغ لتلبية كل احتياجاتك ورفع مستوى الرفاهية داخل مطبخك، لذا لا تتردد في الاستعانة بأفكار حديثة ومبتكرة لتجعل مطبخك أجمل..
نقع دائما في الحيرة حين تختار المادة المصنوع منها خزائن المطبخ، والاختيار الأكثر شيوعا وهو الخشب الذي يحتفظ بمظهر أنيق وفخم، ومن مميزاتها تتحمل الرطوبة ومع بعض المعالجات قد تتحمل درجات الحرارة العالية ولكن عيوبها شديدة الصعوبة كسهولة تكوين حشرات داخلها بسبب طبيعة البيئة الخاصة به، وصعوبة تنظيفه لأنه يتأثر بالمياه مما قد يؤدي لتشققاته وفقدان بريقه ..
يأتي الاكريليك في المقام الثاني من حيث الانتشار وتتميز بألوانها المتعددة وبلمعتها العالية الرائعة ويترك مظهر رائع للمطبخ وعصرى خاصة انا كان اختيارك لألوانه جرئ مثل الأسود ،الاحمر ،الفوشيه أو البنفسجى ،ومن مميزاتها انها سهلة التنظيف ولا تتأثر بالمياه وضد الخدش ..
يوجد نوعين من المطبخ الألوميتال الملون وذو الإطار الاستانلس وضلف مطبوعة برسومات رائعة تضيف لمسة جذابة وساحرة بالمطبخ ،وتتميز خزانة المطبخ الألوميتال بانها لا تتأثر بالمياه فيمكن تنظيفها بكل سهولة ،بالاضافة الى انها لا تتأثر بحرارة المطبخ او الرطوبة، ومن المهم أن يكن اختيارك لكل عنصر في مطبخك نابع من قرارك الشخصي وذوقك الخاص، لتجعل التصميم يعبر عنك وتشعر فيه بالانتماء والراحة، وخاصة في اختيار الألوان وتصميم الخزانة والتكوين الفني لها ..
يُفضل الكثير المطابخ الخشبية لما له من أناقة وجمال التصميم كما ذكرنا من قبل ولكن يخافون الحشرات وصعوبة تنظيفه وتلفه على المدى الطويل، لذلك ظهر الخزانات الخشمونيوم وهو حل وسطي مثالي، لأنه يحتفظ بأناقة مظهر الخشب مع معالجة عيوبه كسهولة التنظيف وتحمله لدرجات الحرارة العالية وأسعاره مناسبة جدا ..
أسطح العمل للمطابخ متنوعة ومختلفة من حيث المادة المصنوعة أيضا، منها الأخشاب والجرانيت والرخام والحجر الطبيعي، اختر ما يناسب واحرص على البحث في الطريقة المثالية لتنظيف كل نوع منها ..
لا تتردد في تجديد مطبخك القديم، عالم الديكور اليوم يقدم لك عدة أفكار وطرق تساعدك على تجديده مع زيادة قدرته على التحمل مواكبة للعصر والتكنولوجيا الحديثة والمختلفة..
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