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10 نصائح ملهمة لاختيار الخزانة المناسبة لمطبخك

آية منير آية منير
Загородный дом в скандинавском стиле, COUTURE INTERIORS COUTURE INTERIORS مطبخ
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خزائن المطبخ الخاصة بك تُعد جزء مهم منه بل هي الأساس للتصميم ، لذا فهي تحتاج بالضرورة لاختيار دقيق ودراسة قوية لتلبية احتياجاتك بالكامل، ومع تنوع واختلاف الاختيارات المتاحة أمامك ستقع بالتأكيد في حيرة شديدة ما هو الأفضل من حيث ميزانيتك وتصميم بيتك ككل واحتياجاتك أيضا على المدى الطويل، لذا اليوم سنتناول معا كيف تختار الخزانة المناسبة لمطبخك مع 10 نصائح ملهمة ..

1. أرفف أم خزانة مغلقة ..

Kitchen A2studio مطبخ White kitchen sink,wood shelf
A2studio

Kitchen

A2studio
A2studio
A2studio

من المهم أن تدرس وجود أرفف مفتوحة ام خزائن مغلقة واختيار أماكنهم بعناية لتلبية احتياجاتك والحفاظ على ترتيب مطبخك دون فوضى أو إهدار مساحة دون استخدام عملي ..

2. ميزانية محددة ..

'Country' Urbano, FABRI FABRI مطبخ Blue
FABRI

FABRI
FABRI
FABRI

قم بتحديد الميزانية المتوقعة والمتاحة لتصميم خزائن مطبخك، وهذه الخطوة ستوفر عليك الكثير من البحث والحيرة وستحدد اختياراتك بين ما هو متاح بما يتناسب مع ميزانيتك الخاصة..

3. تصميم مسبق وتخطيط لأماكن الأجهزة الكهربائية ..

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

ف تخطيط تخيلي مسبق قم بتحديد أماكن الأجهزة الكهربائية حسب ما يتناسب مع مثلث الخدمة المتوقع داخل المطبخ، بالإضافة لوجود مخارج الكهرباء واحتياجات كل جهاز كالتهوية أو الإضاءة أو غيره ..

4. أفكار لاستغلال كل ركن في المطبخ ..

Cocina Departamento, Muebles del angel Muebles del angel مطبخ
Muebles del angel

Muebles del angel
Muebles del angel
Muebles del angel

كل يوم عالم المطابخ يظهر فيه العديد من الإمكانيات المتطورة والتي تجعلك تنجح في استغلال كل سنتيمتر في الفراغ لتلبية كل احتياجاتك ورفع مستوى الرفاهية داخل مطبخك، لذا لا تتردد في الاستعانة بأفكار حديثة ومبتكرة لتجعل مطبخك أجمل..

5. مطبخي خشبي ..

Cocina Thermofoil Espresso, Toren Cocinas Toren Cocinas مطبخ
Toren Cocinas

Toren Cocinas
Toren Cocinas
Toren Cocinas

نقع دائما في الحيرة حين تختار المادة المصنوع منها خزائن المطبخ، والاختيار الأكثر شيوعا وهو الخشب الذي يحتفظ بمظهر أنيق وفخم، ومن مميزاتها تتحمل الرطوبة ومع بعض المعالجات قد تتحمل درجات الحرارة العالية ولكن عيوبها شديدة الصعوبة كسهولة تكوين حشرات داخلها بسبب طبيعة البيئة الخاصة به، وصعوبة تنظيفه لأنه يتأثر بالمياه مما قد يؤدي لتشققاته وفقدان بريقه ..

6. الأكريليك اللامع ..

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

يأتي الاكريليك في المقام الثاني من حيث الانتشار وتتميز بألوانها المتعددة وبلمعتها العالية الرائعة ويترك مظهر رائع للمطبخ وعصرى خاصة انا كان اختيارك لألوانه جرئ مثل الأسود ،الاحمر ،الفوشيه أو البنفسجى ،ومن مميزاتها انها سهلة التنظيف ولا تتأثر بالمياه وضد الخدش ..

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7. الألوميتال وشخصيتك الخاصة ..

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

يوجد نوعين من المطبخ الألوميتال الملون وذو الإطار الاستانلس وضلف مطبوعة برسومات رائعة تضيف لمسة جذابة وساحرة بالمطبخ ،وتتميز خزانة المطبخ الألوميتال بانها لا تتأثر بالمياه فيمكن تنظيفها بكل سهولة ،بالاضافة الى انها لا تتأثر بحرارة المطبخ او الرطوبة، ومن المهم أن يكن اختيارك لكل عنصر في مطبخك  نابع من قرارك الشخصي وذوقك الخاص، لتجعل التصميم يعبر عنك وتشعر فيه بالانتماء والراحة، وخاصة في اختيار الألوان وتصميم الخزانة والتكوين الفني لها ..

8. خشمونيوم..

Rosny Concrete LCDA مطبخ أسمنت Grey concrete kitchen,bespoke kitchen,concrete countertop,kitchen countertop
Concrete LCDA

Rosny

Concrete LCDA
Concrete LCDA
Concrete LCDA

يُفضل الكثير المطابخ الخشبية لما له من أناقة وجمال التصميم كما ذكرنا من قبل ولكن يخافون الحشرات وصعوبة تنظيفه وتلفه على المدى الطويل، لذلك ظهر الخزانات الخشمونيوم وهو حل وسطي مثالي، لأنه يحتفظ بأناقة مظهر الخشب مع معالجة عيوبه كسهولة التنظيف وتحمله لدرجات الحرارة العالية وأسعاره مناسبة جدا ..

9. لا تنس أسطح العمل ..

Żoliborski minimalizm, Jacek Tryc-wnętrza Jacek Tryc-wnętrza مطبخ
Jacek Tryc-wnętrza

Jacek Tryc-wnętrza
Jacek Tryc-wnętrza
Jacek Tryc-wnętrza

أسطح العمل للمطابخ متنوعة ومختلفة من حيث المادة المصنوعة أيضا، منها الأخشاب والجرانيت والرخام والحجر الطبيعي، اختر ما يناسب واحرص على البحث في الطريقة المثالية لتنظيف كل نوع منها ..

10. جدد مطبخك القديم ..

Загородный дом в скандинавском стиле, COUTURE INTERIORS COUTURE INTERIORS مطبخ
COUTURE INTERIORS

COUTURE INTERIORS
COUTURE INTERIORS
COUTURE INTERIORS

لا تتردد في تجديد مطبخك القديم، عالم الديكور اليوم يقدم لك عدة أفكار وطرق تساعدك على تجديده مع زيادة قدرته على التحمل مواكبة للعصر والتكنولوجيا الحديثة والمختلفة..

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