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30 ستارة لمنزلك بهجة من نوع اّخر

Mayada_Mohamed Mayada_Mohamed
LA QUINTA, delpinodelvalle delpinodelvalle غرفة المعيشة
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ربما تكون الستائر من الكميات، ولكن كمليات المنزل لا تقل أهمية عن الأساسيات، فالستائر لا تقل أهمية عن الأثاث والدهانات على الجدران وسيراميك الأرض.. ذلك لأنها تخلق أجواء مميزة ومبهجة بالفعل في منزلك.. خاصة إذا أحسنت اختيارها وتفاصيلها، وإذا كانت تتناسب مع حجم الغرفة ونوعها سواء غرفة معيشة أو حمام او مطبخ أو ستائر لغرفة النوم..

الاّن يقدم لك هوميفاي في هذا المقال مجموعة من الأنواع المختلفة للستائر والأقمشة التي تناسب زوقك واختيارتك، والتي تتنوع بين القطن والحرير والساتان والقطيفة وغيرها من الأشكال التي تتوافر بالعديد من الألوان.

كن حذر تمامًا في اختيار الشكل المناسب .. السادة مع المنقوش والعكس صحيح.. وذلك لكي لا تشعر بتوتر وضيق وفوضى عارمة بالغرفة فإذا كان الأثاث أو الجدران منقوشة فمن الأفضل اختيار الستائر السادة، واللون المناسب.. وذلك كي يتماشى مع ألوان الدهانات والأثاث، ومراعاه الأقمشة للحصول على ستارة تعيش عمرًا أطول.

1

Living Room Roselind Wilson Design غرفة المعيشة living room,modern,sofa,table
Roselind Wilson Design

Living Room

Roselind Wilson Design
Roselind Wilson Design
Roselind Wilson Design

2

homify غرفة نومأقمشة و منسوجات
homify

homify
homify
homify

3

The Celtic Curtain Tie Back Clayton Munroe شبابيك و أبوابإكسسوارات الستائر حديد clayton munroe,celtic,tieback
Clayton Munroe

The Celtic Curtain Tie Back

Clayton Munroe
Clayton Munroe
Clayton Munroe

4

homify غرفة المعيشةديكورات واكسسوارات
homify

homify
homify
homify

5

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

6

homify غرفة نوم Black
homify

homify
homify
homify

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7

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

8

homify غرفة المعيشة Grey
homify

homify
homify
homify

9

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

10

Bedroom MN Design غرفة نومأقمشة و منسوجات bedroom,interior design,interior decoration,interior designer,france,shaggy rug
MN Design

Bedroom

MN Design
MN Design
MN Design

11

homify غرفة الميديا
homify

homify
homify
homify

12

homify غرفة نومأقمشة و منسوجات
homify

homify
homify
homify

13

Luxury Painted Kitchen with Ebony, Designer Kitchen by Morgan Designer Kitchen by Morgan غرفة السفرة Grey kitchen,kitchen lighting,dining,dining chair,dining table,curtain,windows,black kitchen,kitchen cabinet,kitchen chairs,outdoor kitchen,kitchen island
Designer Kitchen by Morgan

Luxury Painted Kitchen with Ebony

Designer Kitchen by Morgan
Designer Kitchen by Morgan
Designer Kitchen by Morgan

14

3-rm BTO Jalan Tenteram , Singapore Carpentry Pte Ltd Singapore Carpentry Pte Ltd غرفة المعيشة
Singapore Carpentry Pte Ltd

Singapore Carpentry Pte Ltd
Singapore Carpentry Pte Ltd
Singapore Carpentry Pte Ltd

15

Cristal Clear Shower Curtain King of Cotton حماممنسوجات واكسسوارات bathroom,cotton,shower curtain
King of Cotton

Cristal Clear Shower Curtain

King of Cotton
King of Cotton
King of Cotton

16

Modern Leaf Red Century Mills غرفة المعيشةديكورات واكسسوارات
Century Mills

Modern Leaf Red

Century Mills
Century Mills
Century Mills

17

Living room in Art Deco style., Design studio of Stanislav Orekhov. ARCHITECTURE / INTERIOR DESIGN / VISUALIZATION. Design studio of Stanislav Orekhov. ARCHITECTURE / INTERIOR DESIGN / VISUALIZATION. غرفة المعيشة
Design studio of Stanislav Orekhov. ARCHITECTURE / INTERIOR DESIGN / VISUALIZATION.

Design studio of Stanislav Orekhov. ARCHITECTURE / INTERIOR DESIGN / VISUALIZATION.
Design studio of Stanislav Orekhov. ARCHITECTURE / INTERIOR DESIGN / VISUALIZATION.
Design studio of Stanislav Orekhov. ARCHITECTURE / INTERIOR DESIGN / VISUALIZATION.

18

LA QUINTA, delpinodelvalle delpinodelvalle غرفة المعيشة
delpinodelvalle

delpinodelvalle
delpinodelvalle
delpinodelvalle

19

Curtain Walling International Soft Furnishers شبابيك و أبوابستائر
International Soft Furnishers

Curtain Walling

International Soft Furnishers
International Soft Furnishers
International Soft Furnishers

20

Classy Dining Room International Soft Furnishers غرفة السفرة
International Soft Furnishers

Classy Dining Room

International Soft Furnishers
International Soft Furnishers
International Soft Furnishers

21

Living Room with Gorgeous Grey Fabric International Soft Furnishers غرفة المعيشة
International Soft Furnishers

Living Room with Gorgeous Grey Fabric

International Soft Furnishers
International Soft Furnishers
International Soft Furnishers

22

Sheer Voile Curtains with Soft Grey Fabric Curtains International Soft Furnishers غرفة المعيشة
International Soft Furnishers

Sheer Voile Curtains with Soft Grey Fabric Curtains

International Soft Furnishers
International Soft Furnishers
International Soft Furnishers

23

Champagne Gold Acrylic Crystal Bead Curtain, Memories of a Butterfly: bead curtains/screens/installations/Hanging Sculptures Memories of a Butterfly: bead curtains/screens/installations/Hanging Sculptures شبابيك و أبوابستائر
Memories of a Butterfly: bead curtains/screens/installations/Hanging Sculptures

Memories of a Butterfly: bead curtains/screens/installations/Hanging Sculptures
Memories of a Butterfly: bead curtains/screens/installations/Hanging Sculptures
Memories of a Butterfly: bead curtains/screens/installations/Hanging Sculptures

24

homify بلكونة أو شرفة
homify

homify
homify
homify

25

Classic Armchair in Animal Print Fabric Style Within غرفة المعيشة victorian home,animal print fabric,classic armchair,silk curtains,cube side table,gilded table lamp,leopard print chair,living room decor
Style Within

Classic Armchair in Animal Print Fabric

Style Within
Style Within
Style Within

26

Design Patsy Lemon & Grey Century Mills غرفة نومديكورات واكسسوارات
Century Mills

Design Patsy Lemon & Grey

Century Mills
Century Mills
Century Mills

27

homify مساحات تجارية مكاتب ومحلات
homify

homify
homify
homify

28

Living Room Roselind Wilson Design غرفة المعيشة sheer curtains,cushions,flowers,living room,coffee table
Roselind Wilson Design

Living Room

Roselind Wilson Design
Roselind Wilson Design
Roselind Wilson Design

29

Woodland Trees Ring Top Ready Made Curtains Century Mills غرفة المعيشةديكورات واكسسوارات
Century Mills

Woodland Trees Ring Top Ready Made Curtains

Century Mills
Century Mills
Century Mills

30

Design Malton Slate Grey Century Mills غرفة نومديكورات واكسسوارات
Century Mills

Design Malton Slate Grey

Century Mills
Century Mills
Century Mills
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