30 ستارة لمنزلك بهجة من نوع اّخر

ربما تكون الستائر من الكميات، ولكن كمليات المنزل لا تقل أهمية عن الأساسيات، فالستائر لا تقل أهمية عن الأثاث والدهانات على الجدران وسيراميك الأرض.. ذلك لأنها تخلق أجواء مميزة ومبهجة بالفعل في منزلك.. خاصة إذا أحسنت اختيارها وتفاصيلها، وإذا كانت تتناسب مع حجم الغرفة ونوعها سواء غرفة معيشة أو حمام او مطبخ أو ستائر لغرفة النوم..

الاّن يقدم لك هوميفاي في هذا المقال مجموعة من الأنواع المختلفة للستائر والأقمشة التي تناسب زوقك واختيارتك، والتي تتنوع بين القطن والحرير والساتان والقطيفة وغيرها من الأشكال التي تتوافر بالعديد من الألوان.

كن حذر تمامًا في اختيار الشكل المناسب .. السادة مع المنقوش والعكس صحيح.. وذلك لكي لا تشعر بتوتر وضيق وفوضى عارمة بالغرفة فإذا كان الأثاث أو الجدران منقوشة فمن الأفضل اختيار الستائر السادة، واللون المناسب.. وذلك كي يتماشى مع ألوان الدهانات والأثاث، ومراعاه الأقمشة للحصول على ستارة تعيش عمرًا أطول.