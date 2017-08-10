مع هذه الحيل في تجديد الأثاث لن تتخلص من أثاثك القديم بعد اليوم

على الرغم من تزايد الأزمات الاقتصادية وحاجتنا لتوفير النقود التي نستهلكها في الكثير من المشتروات، لا يمكننا أن نتنازل عن تجديد منازلنا كلما شعرنا بالحاجة إلى ذلك وكلما أصبح شكلها قديم، وللتغلب على هذا الأمر فإننا نستطيع أن نجدد في الأثاث بالطرق والحيل الذكية التي يستخدمها الخبراء في تجديد الأثاث.
واليوم جمعنا لكم بعض هذه الحيل والأفكار التي تمكنكم من تجديد الأثاث بشكل اقتصادي يحافظ عليها بدون أن نلقيها ولكن يكسوها بشكل جديد يعطي للمنزل كله طابعًا جديدًا… فهيا بنا لنرى كيف يمكننا تحقيق هذا التغيير الاقتصادي في أثاث منازلنا:
لا يمكننا الاستغناء عن ألواح الخشب القديمة المتبقية من أي أعمال في المنزل لمجرد أننا لا نجد لها استخدامًا، فهنا نجد المصمم قد استخدمها في صناعة جلسة جميلة من أريكتين ومنضدة في الوسط، وفوقهما هذه البرجولة من الخوص والتي صنعت شكلًا جماليًا رائعًا.
قد يتوافر لديك دولاب قديم أو تسريحة تريد التخلص منها، ولكن مع هذه الفكرة يمكنك إعادة استخدام الأدراج بشكل مميز عن طريق تعليقها في الحائط كأرفف عملية يمكن الاعتماد عليها في حمل الأدوات المختلفة في غرفة المكتب مثلًا.
وهنا نجد استخدامًا من الذكاء بمكان أيضًا، فنجد ألواح الخشب قد استخدمت كقاعدة لتثبيت المصباح الصغير، والذي يعمل كأباجورة جميلة الشكل يمكن وضعها خلف السرير.
وهنا نجد استخدام صناديق الخشب المهملة في عمل مقعد جميل وعملي يمكن وضعه في حديقة المنزل أو في الجراج أو في للأغراض المختلفة.
من أفكار إعادة التدوير المميزة أيضًا، استخدام الزجاجات القديمة في عمل أباجورات مميزة الشكل ويدوية الصنع مما يكسبها طابعًا مميزًا وفريدًا.
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باستخدام اللون الكريمي و إبقاء بعض الآثار من اللون القديم لإضفاء الطابع العتيق على الأثاث.
باللون القاتم المميز، نلاحظ استخدام الطلاء كعنصر تجديد في الغرفة من الأثاث للحائط، ومع ترك بعض الآثار من الطلاء القديم لجعل الديكور ينبض بالأصالة والأناقة.
إذا كانت لدينا موهبة الرسم فإنه قد آن الأوان لاستخدامها في تغيير ديكورات المنزل بطريقة اقتصادية، عن طريق التعبير عن شخصياتنا على الجدران أو على تابلوهات كبيرة معلقة كالتي نراها هنا.
لماذا نتخلص من الأنتريه القديم أو الصالون البالي إذا كان بإمكاننا تنجيده بقماش جديد ومناسب للديكور في المنزل، كما يمكننا استخدام ألوان لم نستخدمها من قبل لعمل تغيير شامل للمنزل.