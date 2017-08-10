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مع هذه الحيل في تجديد الأثاث لن تتخلص من أثاثك القديم بعد اليوم

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Black Low Level Shabby Chic Chest of Drawers, The Treasure Trove Shabby Chic & Vintage Furniture The Treasure Trove Shabby Chic & Vintage Furniture غرفة المعيشةمخزن
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على الرغم من تزايد الأزمات الاقتصادية وحاجتنا لتوفير النقود التي نستهلكها في الكثير من المشتروات، لا يمكننا أن نتنازل عن تجديد منازلنا كلما شعرنا بالحاجة إلى ذلك وكلما أصبح شكلها قديم، وللتغلب على هذا الأمر فإننا نستطيع أن نجدد في الأثاث بالطرق والحيل الذكية التي يستخدمها الخبراء في تجديد الأثاث.

واليوم جمعنا لكم بعض هذه الحيل والأفكار التي تمكنكم من تجديد الأثاث بشكل اقتصادي يحافظ عليها بدون أن نلقيها ولكن يكسوها بشكل جديد يعطي للمنزل كله طابعًا جديدًا… فهيا بنا لنرى كيف يمكننا تحقيق هذا التغيير الاقتصادي في أثاث منازلنا:

ألواح الخشب القديمة في تصميم جلسة متميزة في الحديقة مع برجولة جميلة من الخوص

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bopalett

bopalett
bopalett
bopalett

لا يمكننا الاستغناء عن ألواح الخشب القديمة المتبقية من أي أعمال في المنزل لمجرد أننا لا نجد لها استخدامًا، فهنا نجد المصمم قد استخدمها في صناعة جلسة جميلة من أريكتين ومنضدة في الوسط، وفوقهما هذه البرجولة من الخوص والتي صنعت شكلًا جماليًا رائعًا.

الأدراج الخشبية القديمة كأرفف ريفية أنيقة

les palettes du coeur, les palettes du coeur les palettes du coeur فن تشكيليصور ولوحات
les palettes du coeur

les palettes du coeur
les palettes du coeur
les palettes du coeur

قد يتوافر لديك دولاب قديم أو تسريحة تريد التخلص منها، ولكن مع هذه الفكرة يمكنك إعادة استخدام الأدراج بشكل مميز عن طريق تعليقها في الحائط كأرفف عملية يمكن الاعتماد عليها في حمل الأدوات المختلفة في غرفة المكتب مثلًا.

لماذا لا نستغل ألواح الخشب في تصميم وحدة إضاءة غير عادية؟

les palettes du coeur, les palettes du coeur les palettes du coeur غرفة نومديكورات واكسسوارات
les palettes du coeur

les palettes du coeur
les palettes du coeur
les palettes du coeur

وهنا نجد استخدامًا من الذكاء بمكان أيضًا، فنجد ألواح الخشب قد استخدمت كقاعدة لتثبيت المصباح الصغير، والذي يعمل كأباجورة جميلة الشكل يمكن وضعها خلف السرير.

مقعد عملي من صناديق الخشب والأقمشة القديمة

Banquettes-coffres en bois de palette revalorisé, Palettegraphik Palettegraphik غرفة المعيشةكراسي ومقاعد
Palettegraphik

Palettegraphik
Palettegraphik
Palettegraphik

وهنا نجد استخدام صناديق الخشب المهملة في عمل مقعد جميل وعملي يمكن وضعه في حديقة المنزل أو في الجراج أو في للأغراض المختلفة.

وهنا نجد أباجورة مميزة من السلك المعدني السميك و الزجاجات القديمة

Lampes de tables , La mâle d'effeenne La mâle d'effeenne غرفة المعيشةإضاءة
La mâle d&#39;effeenne

La mâle d'effeenne
La mâle d&#39;effeenne
La mâle d'effeenne

من أفكار إعادة التدوير المميزة أيضًا، استخدام الزجاجات القديمة في عمل أباجورات مميزة الشكل ويدوية الصنع مما يكسبها طابعًا مميزًا وفريدًا.

وهنا تجد أيضًا 8 أفكار لإعادة تدوير المهملات لجعلها أشياء قيّمة

دولاب الأنتيكات القديم بعد طلاءه بلون جديد ليعطيه الطابع العتيق المميز

Shabby Chic Off White French Buffet / Kitchen Dresser The Treasure Trove Shabby Chic & Vintage Furniture مطبخمخزن خشب Beige
The Treasure Trove Shabby Chic &amp; Vintage Furniture

Shabby Chic Off White French Buffet / Kitchen Dresser

The Treasure Trove Shabby Chic & Vintage Furniture
The Treasure Trove Shabby Chic &amp; Vintage Furniture
The Treasure Trove Shabby Chic & Vintage Furniture

باستخدام اللون الكريمي و إبقاء بعض الآثار من اللون القديم لإضفاء الطابع العتيق على الأثاث.

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أما هنا فنجد طلاء الكونسول والحائط من نفس درجة اللون بنتيجة مبهرة

Black Low Level Shabby Chic Chest of Drawers, The Treasure Trove Shabby Chic & Vintage Furniture The Treasure Trove Shabby Chic & Vintage Furniture غرفة المعيشةمخزن
The Treasure Trove Shabby Chic &amp; Vintage Furniture

Black Low Level Shabby Chic Chest of Drawers

The Treasure Trove Shabby Chic & Vintage Furniture
The Treasure Trove Shabby Chic &amp; Vintage Furniture
The Treasure Trove Shabby Chic & Vintage Furniture

باللون القاتم المميز، نلاحظ استخدام الطلاء كعنصر تجديد في الغرفة من الأثاث للحائط، ومع ترك بعض الآثار من الطلاء القديم لجعل الديكور ينبض بالأصالة والأناقة.

يمكننا أيضًا استخدام أدراج التسريحة القديمة كحامل للمزهريات و الأكسسورات المنزلية

Palettenmöbel - Regal - No.-05 "Natur", starg starg سلالم وأروقة مخزن
starg

starg
starg
starg

وهنا تم استخدام الخوص في صنع مقاعد اقتصادية للشرفة

CASA EM VALE PISÃO, Openlife - Decoração de Interiores de Nuska Fleming Openlife - Decoração de Interiores de Nuska Fleming مسبح
Openlife – Decoração de Interiores de Nuska Fleming

Openlife - Decoração de Interiores de Nuska Fleming
Openlife – Decoração de Interiores de Nuska Fleming
Openlife - Decoração de Interiores de Nuska Fleming

الرسم الزيتي على الحائط بدلًا من طلاءه..حيلة جديدة وأنيقة

CASA EM VALE PISÃO, Openlife - Decoração de Interiores de Nuska Fleming Openlife - Decoração de Interiores de Nuska Fleming مكاتب العمل والدراسةديكورات واكسسوارات
Openlife – Decoração de Interiores de Nuska Fleming

Openlife - Decoração de Interiores de Nuska Fleming
Openlife – Decoração de Interiores de Nuska Fleming
Openlife - Decoração de Interiores de Nuska Fleming

إذا كانت لدينا موهبة الرسم فإنه قد آن الأوان لاستخدامها في تغيير ديكورات المنزل بطريقة اقتصادية، عن طريق التعبير عن شخصياتنا على الجدران أو على تابلوهات كبيرة معلقة كالتي نراها هنا.

تنجيد الأنتريه بأقمشة جديدة ذات ألوان مبهجة بدلًا من الاستغناء عنه

Sleep In Porto - Mostra de Interiores e Design-1º Evento O ANTES E O DEPOIS, Openlife - Decoração de Interiores de Nuska Fleming Openlife - Decoração de Interiores de Nuska Fleming
Openlife – Decoração de Interiores de Nuska Fleming

Openlife - Decoração de Interiores de Nuska Fleming
Openlife – Decoração de Interiores de Nuska Fleming
Openlife - Decoração de Interiores de Nuska Fleming

لماذا نتخلص من الأنتريه القديم أو الصالون البالي إذا كان بإمكاننا تنجيده بقماش جديد ومناسب للديكور في المنزل، كما يمكننا استخدام ألوان لم نستخدمها من قبل لعمل تغيير شامل للمنزل.

وهنا تم تنجيد هذا المقعد بقماش ذو نقشة أنيقة ليصبح مقعدًا مميزًا

homify غرفة المعيشةأريكة ومقاعد إسترخاء قطن
homify

homify
homify
homify

الصناديق القديمة أيضًا يمكنها أن تلعب دورًا هامًا في تزيين المنزل

homify بلكونات وشرفاتنباتات و زهور
homify

homify
homify
homify

عن طريق استخدامها كأحواض نباتات وتوزيعها بشكل متناسق في الشرفات وداخل المنزل.

أساليب الخبراء في توزيع أثاث المنزل
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