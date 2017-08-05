5 ألوان طلاء جريئة لغرفة نوم مميزة

غالبًا ما يقع الاختيار على الألوان المحايدة في طلاء غرف النوم، أو الألوان التي تدل على الحب والرومانسية مثل الأحمرلكن هل فكرت يومًا في اختيار ألوان ساطعة وجريئة لغرفة نومك، إذا كنت تريد ألوان غير مألوفة لتجعل غرفة نومك مميزة، وتشعر بالاختلاف والتميز ففي هذا الموضوع ستجد ما تبحث عنه، دعنا نعرض لك غرف نوم بألوان طلاء مذهلة وعصرية .
الأصفر غالبًا ما يستبعد في غرف النوم لأنه لون غير رومانسي ويدل على الغيرة إلا أنه لون مٌشرق جدًا خصوصًا مع الإضاءة المناسبة، ويعطي سعة للمساحة، في حالة أن غرفة نومك لا يوجد بها أية نوافذ يرشح لك الخبراء الطلاء الأصفر لها.
لون عصري جدًا وغير منتشر في الطلاء، إذا كنت تجهز لشقة زواجك فهذا اللون لن تجده كثيرًا في منازل أصدقائك أو أقاربك سينبهر كل من يزورك بهذا اللون.
يمكنك رؤية هذا اللون في غرف المعيشة أو المطابخ حديثًا، لكنك لن تراه في غرف النوم كثيرًا إذا اردت أن تحصل على غرفة نوم مميزة وفريدة نرشح لك طلاء جدرانها بهذا اللون المُبهج.
اللون الأزرق يساعد على تحقيق الراحة لك والصفاء الذهني والنفسي وهذا ما نحتاجه في غرف النوم حتى نستطع النوم سريعًا وبهدوء.
على الرغم أن اللون الأسود ملك الألوان إلا أنك إذا رأيته في ديكور منزل أو شقة سيقتصر وجوده في لمسات بسيطة في الديكور مثل قطعة أثاث، أرضية، أو المفروشات، لكن إذا توافرت في غرفة نومك المساحة الواسعة نرشح لك اللون الأسود لجدرانها ستجعلها أنيقة جدًا.
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