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5 ألوان طلاء جريئة لغرفة نوم مميزة

Hanaa Ezzelarab Hanaa Ezzelarab
Ristrutturazione di Villa Monofamigliare, UAU un'architettura unica UAU un'architettura unica غرفة نوم
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غالبًا ما يقع الاختيار على الألوان المحايدة في طلاء غرف النوم، أو الألوان التي تدل على الحب والرومانسية مثل الأحمرلكن هل فكرت يومًا في اختيار ألوان ساطعة وجريئة لغرفة نومك، إذا كنت تريد ألوان غير مألوفة لتجعل غرفة نومك مميزة، وتشعر بالاختلاف والتميز ففي هذا الموضوع ستجد ما تبحث عنه، دعنا نعرض لك غرف نوم بألوان طلاء مذهلة وعصرية .

الأصفر

Ristrutturazione di Villa Monofamigliare, UAU un'architettura unica UAU un'architettura unica غرفة نوم
UAU un&#39;architettura unica

UAU un'architettura unica
UAU un&#39;architettura unica
UAU un'architettura unica

الأصفر غالبًا ما يستبعد في غرف النوم لأنه لون غير رومانسي ويدل على الغيرة إلا أنه لون مٌشرق جدًا خصوصًا مع الإضاءة المناسبة، ويعطي سعة للمساحة، في حالة أن غرفة نومك لا يوجد بها أية نوافذ يرشح لك الخبراء الطلاء الأصفر لها.

عصري ومميز

New Classic Home Decor, Daniele Franzoni Interior Designer - Architetto d'Interni Daniele Franzoni Interior Designer - Architetto d'Interni غرفة نوم خشب Amber/Gold
Daniele Franzoni Interior Designer – Architetto d&#39;Interni

Daniele Franzoni Interior Designer - Architetto d'Interni
Daniele Franzoni Interior Designer – Architetto d&#39;Interni
Daniele Franzoni Interior Designer - Architetto d'Interni

لون عصري جدًا وغير منتشر في الطلاء، إذا كنت تجهز لشقة زواجك فهذا اللون لن تجده كثيرًا في منازل أصدقائك أو أقاربك سينبهر كل من يزورك بهذا اللون. 

الفيروزي لغرفة مُبهجة

kate apt, labzona labzona غرفة نوم
labzona

labzona
labzona
labzona

يمكنك رؤية هذا اللون في غرف المعيشة أو المطابخ حديثًا، لكنك لن تراه في غرف النوم كثيرًا إذا اردت أن تحصل على غرفة نوم مميزة وفريدة نرشح لك طلاء جدرانها بهذا اللون المُبهج. 

الأزرق

Casa Altavista, Excelencia en Diseño Excelencia en Diseño غرفة نوم
Excelencia en Diseño

Excelencia en Diseño
Excelencia en Diseño
Excelencia en Diseño

اللون الأزرق يساعد على تحقيق الراحة لك والصفاء الذهني والنفسي وهذا ما نحتاجه في غرف النوم حتى نستطع النوم سريعًا وبهدوء. 

الأسود لعشاق الجرأة

black and white bedroom, KARU AN ARTIST KARU AN ARTIST غرفة نوم
KARU AN ARTIST

KARU AN ARTIST
KARU AN ARTIST
KARU AN ARTIST

على الرغم أن اللون الأسود ملك الألوان إلا أنك إذا رأيته في ديكور منزل أو شقة سيقتصر وجوده في لمسات بسيطة في الديكور مثل قطعة أثاث، أرضية، أو المفروشات، لكن إذا توافرت في غرفة نومك المساحة الواسعة نرشح لك اللون الأسود لجدرانها ستجعلها أنيقة جدًا. 

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