5 ألوان طلاء جريئة لغرفة نوم مميزة

الأصفر غالبًا ما يستبعد في غرف النوم لأنه لون غير رومانسي ويدل على الغيرة إلا أنه لون مٌشرق جدًا خصوصًا مع الإضاءة المناسبة، ويعطي سعة للمساحة، في حالة أن غرفة نومك لا يوجد بها أية نوافذ يرشح لك الخبراء الطلاء الأصفر لها.