الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

أيهما أفضل: الإيجار أم التمليك؟

Marwa Hasan Marwa Hasan
Дизайн кухни в современном стиле в ЖК "Панорама", Студия интерьерного дизайна happy.design Студия интерьерного дизайна happy.design مطبخ
Loading admin actions …

إذا سألت أي أحد عما إذا كان من الأفضل شراء أم إيجار المنازل فستلقى إجابة الأغلبية أن شراء البيت قد يكون أرخص على المدى البعيد. لكن هناك عدد من العوامل التي يجب مراعاتها قبل التفكير في قرار شراء أو ايجار البيت وأن الحسابات قد تكون غير ما تبدو في بداية الأمر. جئنا لك بعدد من الأسباب والمميزات والعيوب لكل من شراء العقارات والإيجار لنساعدكم للوصول للقرار الصحيح..

Living Room Graham D Holland غرفة المعيشة
Graham D Holland

Living Room

Graham D Holland
Graham D Holland
Graham D Holland

- أحياناً يكون المالك غير متعاون، فقد يفرض عليك بعض القواعد مثل عدم السماح بوجود الحيوانات الأليفة أو يشترط عدد معين من الأفراد الساكنين.

- لا يوجد حرية في ديكور المنزل وأحياناً يتدخل المالك ويمنع شئ بسيط مثل دق المسامير في الحائط.

​مميزات التمليك

homify منازل
homify

homify
homify
homify

- المكوث في بيتك التمليك لمدة طويلة يشعرك بالاستقرار والشعور بالانتماء للمنطقة أو الجيران المحطين والذي يؤثر على حياتك بشكل مباشر.

- حرية تغير ديكور وتقسيم المنزل حسب حاجتك وذوقك.

Umbau Haus S, Ratingen, Philip Kistner Fotografie Philip Kistner Fotografie منازل
Philip Kistner Fotografie

Philip Kistner Fotografie
Philip Kistner Fotografie
Philip Kistner Fotografie

- إذا كنت تنوى البقاء في نفس البيت لمدة تزيد عن 8-10 أعوام نظراً لإستقرار العمل إذن التمليك حل أفضل وأرخص لك.

- يمكنك استغلال العقار كاستثمار لبيعه أو تأجيره فيما بعد.

إقرأ أيضاً: تعلم فن التأثيث من 7 أمثلة لشقق من غرفة واحدة

عيوب التمليك

Privathaus bei Berlin, IOX Architekten GmbH IOX Architekten GmbH منازل
IOX Architekten GmbH

IOX Architekten GmbH
IOX Architekten GmbH
IOX Architekten GmbH

- عند الشراء هذه الأيام يكون من الصعب دفع المبلغ مرة واحدة نظراً لإرتفاع الأسعار، فينتهي بك الحال لدفع دفعة مقدمة مع دفعات لكل شهر تشبه دفع الإيجار بل وقد تكون أعلى بكثير في أغلب الأحوال، بالإضافة للدفعات السنوية والتي تضيف عبء مادي.

- بعد استلام المنزل يستلزم توفير مبلغ كبير للتشطيب، كما يجب توفير مبالغ بشكل دوري للصيانة. هذه التكاليف تزيد كلما زادت الأسعار.

- امتلاك المنزل قد يلزمك بدفع ضرائب عقارات.

Lückenschließung im historischen Altstadtkern von Erfurt, Planungsgruppe Korb GmbH Architekten & Ingenieure Planungsgruppe Korb GmbH Architekten & Ingenieure غرفة المعيشة
Planungsgruppe Korb GmbH Architekten &amp; Ingenieure

Planungsgruppe Korb GmbH Architekten & Ingenieure
Planungsgruppe Korb GmbH Architekten &amp; Ingenieure
Planungsgruppe Korb GmbH Architekten & Ingenieure

- اجبارك على السكن في مكان واحد قد لا يعجبك فيما بعد، بسبب تغير الظروف المحيطة أو إذا كبرت اسرتك وأردت مساحات اكبر.

- بيع الشقق او استبدالها ليس بالسهولة التي تظنها.

إقرأ أيضاً: كيف تصمم منزل الأحلامك؟

homify منازل
homify

homify
homify
homify

- إذا قررت تأجير منزلك للاستفادة من العائد الشهري هناك بعض التكاليف التي يجب تتحملها مثل الصيانة الدورية. – الشقق التمليك يحكمها سعر المتر المضاف له أكثر من 30 % من المساحة كخدمات والتي تستخدم كثغرة للبيع بسعر أكثر.

مثال: الآن يمكنك ايجاد شقق صافي مساحتها 80م تباع على أنها ذات مساحة 130 م مربع وهي زيادة كبيرة جداً على المساحة الحقيقية.

- قد يكون معرض للخسارة إذا قلت قيمة المنطقة التي تشتري بها العقار.

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

​مميزات الإيجار

Reetdachhaus in List auf Sylt, Immofoto-Sylt Immofoto-Sylt غرفة السفرة
Immofoto-Sylt

Immofoto-Sylt
Immofoto-Sylt
Immofoto-Sylt

- إذا لم تكن مستقر في بلد واحدة فالأفضل الايجار حيث يوفر لك مرونة التنقل.

- يناسب العائلات الصغيرة أو شخص يعيش بمفرده.

- عدم تحمل الساكن لمصاريف الصيانة أو التصليحات في الشقة بل يتحملها صاحب العقار.

Дизайн кухни в современном стиле в ЖК "Панорама", Студия интерьерного дизайна happy.design Студия интерьерного дизайна happy.design مطبخ
Студия интерьерного дизайна happy.design

Студия интерьерного дизайна happy.design
Студия интерьерного дизайна happy.design
Студия интерьерного дизайна happy.design

- إذا قررت البقاء مدة أقل من 5 سنوات فالمبالغ المدفوعة فيها في الإيجار أرخص بكثير من الشقق التمليك. لنفترض أن ايجار البيت 2500-3000 جنية شهرياً، المبلغ الدفوع سنوياً 30000-36000، المبلغ الإجمالي المدفوع في 5 سنوات 150000-180000

- على عكس الشقق التمليك فإن سعر الإيجار يحكمه سعر السوق كنسبة وتناسب مع المساحة وليس بسعر المتر الواحد.

​عيوب الإيجار

Cooles Einfamilienhaus in Weiß und Grau, LK&Projekt GmbH LK&Projekt GmbH غرفة المعيشة
LK&amp;Projekt GmbH

LK&Projekt GmbH
LK&amp;Projekt GmbH
LK&Projekt GmbH

- التنقل باستمرار يؤثرعلى جودة الأثاث.

- مرهق مادياً، حيث يجب دفع مبلغ تأمين أولي، كما تتحمل مبالغ الانتقال بين الشقق المختلفة بالإضافة لتأثيث المساحات الجديدة التي تختلف في التصميم. وبالطبع الإيجار كل شهر، لكن كل أموالك المدفوعة في الايجارات الشهرية تضيع هبائاً مهما بقيت في منزلك.

Quarto de uma empreendedora , Bruna Rodrigues Designer de Interiores Bruna Rodrigues Designer de Interiores غرفة نوم خشب Amber/Gold
Bruna Rodrigues Designer de Interiores

Bruna Rodrigues Designer de Interiores
Bruna Rodrigues Designer de Interiores
Bruna Rodrigues Designer de Interiores

- يمكن للإيجارات أن تزيد من عقد لآخر وأحياناً من سنة لأخرى. وقد لا يسمح لك المالك بتجديد العقد لأي سبب.

- قد يطلب منك المالك ترك الشقة حتى بدون اكتمال عقدك لأي ظروف قد تطرأ مثل حاجته لبيع العقار أو حاجته للشقة.

أيهما أفضل؟

Apartamento Jardim Apipema, Escritório de Arquitetura e Interiores Janete Chaoui Escritório de Arquitetura e Interiores Janete Chaoui غرفة المعيشة
Escritório de Arquitetura e Interiores Janete Chaoui

Escritório de Arquitetura e Interiores Janete Chaoui
Escritório de Arquitetura e Interiores Janete Chaoui
Escritório de Arquitetura e Interiores Janete Chaoui

يجب المقارنة بين التكلفة المادية الحالية والمتقبلية، مزايا وعيوب كل بديل، التكلفة الكلية ومدى استقرارك في المنطقة والبلدة قبل الشروع في الشراء أو الإيجار.

10 نصائح ملهمة لاختيار الخزانة المناسبة لمطبخك
أيهما تفضل؟

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً