أيهما أفضل: الإيجار أم التمليك؟

إذا سألت أي أحد عما إذا كان من الأفضل شراء أم إيجار المنازل فستلقى إجابة الأغلبية أن شراء البيت قد يكون أرخص على المدى البعيد. لكن هناك عدد من العوامل التي يجب مراعاتها قبل التفكير في قرار شراء أو ايجار البيت وأن الحسابات قد تكون غير ما تبدو في بداية الأمر. جئنا لك بعدد من الأسباب والمميزات والعيوب لكل من شراء العقارات والإيجار لنساعدكم للوصول للقرار الصحيح..
- أحياناً يكون المالك غير متعاون، فقد يفرض عليك بعض القواعد مثل عدم السماح بوجود الحيوانات الأليفة أو يشترط عدد معين من الأفراد الساكنين.
- لا يوجد حرية في ديكور المنزل وأحياناً يتدخل المالك ويمنع شئ بسيط مثل دق المسامير في الحائط.
- المكوث في بيتك التمليك لمدة طويلة يشعرك بالاستقرار والشعور بالانتماء للمنطقة أو الجيران المحطين والذي يؤثر على حياتك بشكل مباشر.
- حرية تغير ديكور وتقسيم المنزل حسب حاجتك وذوقك.
- إذا كنت تنوى البقاء في نفس البيت لمدة تزيد عن 8-10 أعوام نظراً لإستقرار العمل إذن التمليك حل أفضل وأرخص لك.
- يمكنك استغلال العقار كاستثمار لبيعه أو تأجيره فيما بعد.
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- عند الشراء هذه الأيام يكون من الصعب دفع المبلغ مرة واحدة نظراً لإرتفاع الأسعار، فينتهي بك الحال لدفع دفعة مقدمة مع دفعات لكل شهر تشبه دفع الإيجار بل وقد تكون أعلى بكثير في أغلب الأحوال، بالإضافة للدفعات السنوية والتي تضيف عبء مادي.
- بعد استلام المنزل يستلزم توفير مبلغ كبير للتشطيب، كما يجب توفير مبالغ بشكل دوري للصيانة. هذه التكاليف تزيد كلما زادت الأسعار.
- امتلاك المنزل قد يلزمك بدفع ضرائب عقارات.
- اجبارك على السكن في مكان واحد قد لا يعجبك فيما بعد، بسبب تغير الظروف المحيطة أو إذا كبرت اسرتك وأردت مساحات اكبر.
- بيع الشقق او استبدالها ليس بالسهولة التي تظنها.
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- إذا قررت تأجير منزلك للاستفادة من العائد الشهري هناك بعض التكاليف التي يجب تتحملها مثل الصيانة الدورية. – الشقق التمليك يحكمها سعر المتر المضاف له أكثر من 30 % من المساحة كخدمات والتي تستخدم كثغرة للبيع بسعر أكثر.
مثال: الآن يمكنك ايجاد شقق صافي مساحتها 80م تباع على أنها ذات مساحة 130 م مربع وهي زيادة كبيرة جداً على المساحة الحقيقية.
- قد يكون معرض للخسارة إذا قلت قيمة المنطقة التي تشتري بها العقار.
- إذا لم تكن مستقر في بلد واحدة فالأفضل الايجار حيث يوفر لك مرونة التنقل.
- يناسب العائلات الصغيرة أو شخص يعيش بمفرده.
- عدم تحمل الساكن لمصاريف الصيانة أو التصليحات في الشقة بل يتحملها صاحب العقار.
- إذا قررت البقاء مدة أقل من 5 سنوات فالمبالغ المدفوعة فيها في الإيجار أرخص بكثير من الشقق التمليك. لنفترض أن ايجار البيت 2500-3000 جنية شهرياً، المبلغ الدفوع سنوياً 30000-36000، المبلغ الإجمالي المدفوع في 5 سنوات 150000-180000
- على عكس الشقق التمليك فإن سعر الإيجار يحكمه سعر السوق كنسبة وتناسب مع المساحة وليس بسعر المتر الواحد.
- التنقل باستمرار يؤثرعلى جودة الأثاث.
- مرهق مادياً، حيث يجب دفع مبلغ تأمين أولي، كما تتحمل مبالغ الانتقال بين الشقق المختلفة بالإضافة لتأثيث المساحات الجديدة التي تختلف في التصميم. وبالطبع الإيجار كل شهر، لكن كل أموالك المدفوعة في الايجارات الشهرية تضيع هبائاً مهما بقيت في منزلك.
- يمكن للإيجارات أن تزيد من عقد لآخر وأحياناً من سنة لأخرى. وقد لا يسمح لك المالك بتجديد العقد لأي سبب.
- قد يطلب منك المالك ترك الشقة حتى بدون اكتمال عقدك لأي ظروف قد تطرأ مثل حاجته لبيع العقار أو حاجته للشقة.
يجب المقارنة بين التكلفة المادية الحالية والمتقبلية، مزايا وعيوب كل بديل، التكلفة الكلية ومدى استقرارك في المنطقة والبلدة قبل الشروع في الشراء أو الإيجار.