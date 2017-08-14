أيهما أفضل: الإيجار أم التمليك؟

- أحياناً يكون المالك غير متعاون، فقد يفرض عليك بعض القواعد مثل عدم السماح بوجود الحيوانات الأليفة أو يشترط عدد معين من الأفراد الساكنين.

- لا يوجد حرية في ديكور المنزل وأحياناً يتدخل المالك ويمنع شئ بسيط مثل دق المسامير في الحائط.