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7 غرف معيشة بتصميمات كلاسيكية مدهشة

Mayada_Mohamed Mayada_Mohamed
Living Rooms, Gracious Luxury Interiors Gracious Luxury Interiors غرفة المعيشة White
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بالرغم من الحداثة التي ظهرات على كل شيء حولنا، وغيرت من تفاصيل الأثاث والدهانات الأجواء في منازلنا، إلا أن الكلاسكية تظل لمسات أنيقة وفخمة لا يمكن أن يفوقها كل جديد، ومازال هناك الكثير من محبي الكلاسكية ولا يفضلون أبدًا الاستغناء عنها، ولذلك نحن في هذا المقال نقدم لك نماذج مختلفة لـ غرف معيشة كلاسيكية، منها من اعتمد على الأثاث الكلاسيكي، ومنها من استغل أيضًا الديكور في الجدران والأرضية والمفروشات لإعطاء اللمسات الكلاسكية، ويمكنك الاّن أن ترى بنفسك وتختار ما يناسبك..

1. كلاسكية مختلطة بالأبيض الساطع

Classic White Living Space Gracious Luxury Interiors غرفة المعيشة White
Gracious Luxury Interiors

Classic White Living Space

Gracious Luxury Interiors
Gracious Luxury Interiors
Gracious Luxury Interiors

أناقة وسطوع اللون الأبيض يعطيان فخامة لهذه الغرفة، أريكتين من القماش الأبيض ومنضدة رائعة في المنتصف مع ستائر بيج فاتحة، وكل هذا في غرفة مطلية بدهانات بيضاء وأرضية سيراميكية بيضاء أيضًا.. ونجفة نحاسية تتدلى من السقف في أناقة ليكتمل التصميم الكلاسيكي للغرفة.

2. الجلد فخامة تفوق الخيال

Dark Moody Living Space Gracious Luxury Interiors غرفة المعيشة Green
Gracious Luxury Interiors

Dark Moody Living Space

Gracious Luxury Interiors
Gracious Luxury Interiors
Gracious Luxury Interiors

الأثاث الجلدي من أنواع الأثاث الفخمة والكلاسيكية ولكنها لا تبطل فهي تنتعش بين الماضي والحاضر، وفي هذه الغرفة لدينا أريكة وكرسي باللون البُني الأنيق مع إطلالة على الخارج باستبدال الجدار بلوح زجاجي رائع، وبعض التحف المناسبة للأجواء الكلاسيكية للغرفة.

3. سحر الأزرق القاتم

Chic Living Room homify غرفة المعيشة Blue living room,classic,modern,family room
homify

Chic Living Room

homify
homify
homify

قطع أثاث مختلفة بتصميمات كلاسيكية ساحرة تغمر هذه الغرفة في أناقة وتعطيها سحر لا مثيل له، إلى جانب ذلك فالنباتات والديكورات والنجفة كلها أشياء تُكمل اللمسات الخاصة بالغرفة وتبرز تفاصيلها، فإذا كنت ترغب في تصميم غرفة كلاسيكية يمكنك الاعتماد في ذلك على أثاثها بالرغم من الدهانات المودرن.

4. ملوكي فخم

ЖК Ямайка 118 метров. "Просто Классика", ДизайнМастер ДизайнМастер غرفة المعيشة
ДизайнМастер

ДизайнМастер
ДизайнМастер
ДизайнМастер

طراز قديم الشكل والتصميم والأثاث والألوان، ولكنه غاية في الفخامة ويشبه القصور، حتى ان النمط الكلاسيكي يمتد للجدران والسقف وأعمدة الحائط، كل هذا باختلاط اللون الأبيض والذهبي الرائع في التفاصيل.

5. نجفة رائعة

homify بلكونة أو شرفة
homify

homify
homify
homify

نجفة رائعة تشبه شجرة التوت بفروعها الكثيرة تتألق في سقف غرفة الصالون الصغيرة التي تتكون من أريكة وكرسيين على طراز كلاسيكي عتيق، مع ألوان رائعة مختلفة تعطي بهجة مختلفة للغرفة، هذا إلى جانب الشبابيك المصممة بطريقة بشكل عتيق من مجموعة مربعات صغيرة وتمتد إلى الأرض.

6. بسيطة ومميزة

Living Room homify غرفة المعيشة Brown
homify

Living Room

homify
homify
homify

أثاث كلاسيكي مميز وفخم بالرغم من وجود تفاصيل مودرن في الغرفة، واللمسات الخشبية في الأرض مع الستائر الثقيلة يعطي هذا كله كلاسكية مبهرة للمكان.

7. الكلاسيكية والباستيل

Итальянский квартал, Alexander Krivov Alexander Krivov غرفة المعيشة Blue
Alexander Krivov

Alexander Krivov
Alexander Krivov
Alexander Krivov

على الرغم من أن ألوان الباستيل هي موضة هذا العام وأنيقة في مضمونها، إلا ان هذه الغرفة استخدمت أثاث ونجف وسجاد كلاسيكي التصميم والشكل فأصبحت مميزة ومبهرة، وبالتأكيد إذا أردت تغيير ديكور منزلك وتود الحصول على لمسات كلاسيكية يمكنك اختيار تصميم مثل هذا.

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