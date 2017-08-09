7 غرف معيشة بتصميمات كلاسيكية مدهشة

بالرغم من الحداثة التي ظهرات على كل شيء حولنا، وغيرت من تفاصيل الأثاث والدهانات الأجواء في منازلنا، إلا أن الكلاسكية تظل لمسات أنيقة وفخمة لا يمكن أن يفوقها كل جديد، ومازال هناك الكثير من محبي الكلاسكية ولا يفضلون أبدًا الاستغناء عنها، ولذلك نحن في هذا المقال نقدم لك نماذج مختلفة لـ غرف معيشة كلاسيكية، منها من اعتمد على الأثاث الكلاسيكي، ومنها من استغل أيضًا الديكور في الجدران والأرضية والمفروشات لإعطاء اللمسات الكلاسكية، ويمكنك الاّن أن ترى بنفسك وتختار ما يناسبك..
أناقة وسطوع اللون الأبيض يعطيان فخامة لهذه الغرفة، أريكتين من القماش الأبيض ومنضدة رائعة في المنتصف مع ستائر بيج فاتحة، وكل هذا في غرفة مطلية بدهانات بيضاء وأرضية سيراميكية بيضاء أيضًا.. ونجفة نحاسية تتدلى من السقف في أناقة ليكتمل التصميم الكلاسيكي للغرفة.
الأثاث الجلدي من أنواع الأثاث الفخمة والكلاسيكية ولكنها لا تبطل فهي تنتعش بين الماضي والحاضر، وفي هذه الغرفة لدينا أريكة وكرسي باللون البُني الأنيق مع إطلالة على الخارج باستبدال الجدار بلوح زجاجي رائع، وبعض التحف المناسبة للأجواء الكلاسيكية للغرفة.
قطع أثاث مختلفة بتصميمات كلاسيكية ساحرة تغمر هذه الغرفة في أناقة وتعطيها سحر لا مثيل له، إلى جانب ذلك فالنباتات والديكورات والنجفة كلها أشياء تُكمل اللمسات الخاصة بالغرفة وتبرز تفاصيلها، فإذا كنت ترغب في تصميم غرفة كلاسيكية يمكنك الاعتماد في ذلك على أثاثها بالرغم من الدهانات المودرن.
طراز قديم الشكل والتصميم والأثاث والألوان، ولكنه غاية في الفخامة ويشبه القصور، حتى ان النمط الكلاسيكي يمتد للجدران والسقف وأعمدة الحائط، كل هذا باختلاط اللون الأبيض والذهبي الرائع في التفاصيل.
نجفة رائعة تشبه شجرة التوت بفروعها الكثيرة تتألق في سقف غرفة الصالون الصغيرة التي تتكون من أريكة وكرسيين على طراز كلاسيكي عتيق، مع ألوان رائعة مختلفة تعطي بهجة مختلفة للغرفة، هذا إلى جانب الشبابيك المصممة بطريقة بشكل عتيق من مجموعة مربعات صغيرة وتمتد إلى الأرض.
أثاث كلاسيكي مميز وفخم بالرغم من وجود تفاصيل مودرن في الغرفة، واللمسات الخشبية في الأرض مع الستائر الثقيلة يعطي هذا كله كلاسكية مبهرة للمكان.
على الرغم من أن ألوان الباستيل هي موضة هذا العام وأنيقة في مضمونها، إلا ان هذه الغرفة استخدمت أثاث ونجف وسجاد كلاسيكي التصميم والشكل فأصبحت مميزة ومبهرة، وبالتأكيد إذا أردت تغيير ديكور منزلك وتود الحصول على لمسات كلاسيكية يمكنك اختيار تصميم مثل هذا.
شاهد أيضًا سؤال وجواب: كل ما تريد معرفته عن تنظيف الأثاث الجلدي