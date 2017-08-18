21 فكرة لشكل السلالم تجعل منزلك عصريًا

إن اتباع الطراز الحديث في العمارة يعتبر هو النموذج المثالي إذا أردنا تحقيق تصميمًا عمليًا ومريحًا وبسيطًا في منازلنا، ولكن ذلك لا يجعلنا نتغافل عن دراسة كل ركن وفراغ وجزء في المنزل بعناية لنصل لأفضل الأفكار والحلول الخاصة به، وعلى سبيل المثال السلالم.
هذا العنصر الذي يربط المستويات المختلفة للمنزل، لابد ننظر إليه باعتباره مجرد بضع درجات بسيطة مصنوعة من الطوب والخرسانة. فالآن أصبح بحد ذاته قطعة فنية لابد أن يتوافر فيها الانسجام والتميز مع بقية أجزاء المنزل وتفاصيله.
ولإقناعك بوجهة النظر هذه قمنا لك بإعداد قائمة من 21 سلم متميز التصميم يساعدك على إضفاء روح الحداثة والجمال على منزلك:
لكسر الروتين المعتاد لشكل السلالم الطولية الممتدة داخل المنزل، نجد هذا المنزل البسيط ذو الزوايا الحادة قد اتخذ أكثر من اتجاه، مما اختصر في مساحته وجعل له شكلًا متوازنًا في الفراغ.
هذا التصميم الثاني يبين لنا أن البساطة هي الأكثر قيمة، مع اختصار الهيكل الخرساني قدر الإمكان ليفتح مجال الرؤية ويوحي باتساع الفراغ.
هذا التصميم الثالث يكسر الصورة النمطية للسلم في أذهاننا، حيث جاء الدرج بشكل محدد منتظم في البداية وفجأة… بدأ ينكسر حتى أصبح ذو شكل منحدر!
أما هذا الدرج المميز، فنجده قد اتخذ شكلًا مميزًا، عن طريق وضع 7 درجات منفصلة في البداية على شكل زاوية واضحة بلا درابزين وتثبيت هذه الكوبستة في الجدار، ثم الانتقال إلى الكوبستة التي تليها بدون أي اتصال بينهما وبشكل مميز وعصري.
هنا نجد اثنان من أكثر المواد الحديثة موجودة في هذا السلم: الزجاج في الدرابزين والخشب في الدرج، والنتيجة مليئة بالفن والرقي في التصميم.
أما هنا فنجدد المصمم قد اعتمد على الهيكل البسيط للحصول على تصميم أكثر حداثة، وللاستفادة من المساحة المتوفرة في الفراغات الأخرى في المنزل.
هذا الدرج الأبيض ذو الدرابزين المصنوع من الحديد والزجاج والمحاط بالجدران الرمادية، والتي تندمج فيها مع الحجارة مع الأسمنت، هو مزيج مثالي لأسلوب من أساليب دمج الطراز العصري والريفي معًا بشكل رائع.
هنا فنجد أن نقاء الداخل قد امتد إلى السلم، فلا يوجد شيء على الإطلاق حول السلم عدا النباتات على بعد خطوات قليلة، مع قاعدة معدنية للسلم ودرابزين من الزجاج الأنيق.
مجرد لوحات خشبية معلقة على الجدار الجانبي تجعل من هذا السلم تحفة فنية جميلة. والنتيجة هي… تصميم مدهش!
البساطة هي الأناقة، وهذا السلم دليل على ذلك، بلونه الموحد وأناقته الغير عادية.
جدار من الطوب مثبت عليه الدرج الخشبي مع درابزين معدني، هذه الألواح الخشبية الثابتة بقوة تخلق شكلًا مذهلًا لتصميم السلم.
السلم الدائري المميز هو أحد الخيارات المتميزة داخل المنزل والتي تشعرك وكأنك ترتقي إلى السماء بداخلها.
أما هنا فنجد الفكرة المبتكرة التي لا مثيل لها من قبل، عن طريق الشكل المختلف للدرج ذو التصميم المستطيل.
من الصعب تجاهل سحر ودفء الخشب، ومن منا لا يعجبه الدرج المنحني الذي يرتقي بشكل دائري مكشوف وجميل في الفراغ.
مثال آخر حديث ومتطور نراه في هذا السلم المعلق الرمادي اللون، مع جدار من الحجر على جانب واحد، والجدار الزجاجي الذي يحميه من الجهة الأخرى.
أما هذا التصميم فقد جعلنا نحبه منذ الوهلة الأولى بسبب هذا الدرج الخشبي الصلب والدرابزين الزجاجي الممتد للسقف، والتصميم البسيط الذي لايمكنك إلا أن تعجب به وتتمنى تنفيذه في منزلك.
هنا نجد استخدام السلم كعنصر من عناصر تجميل الغرفة، فحتى وهو مدفون داخل الجدار يمكننا أن نظهر جزءًا صغيرًا منه ونستخدمه كمنظر جمالي في الفراغ بشكل مميز.
أما هذا فسلم معدني معلق على الحائط، مع كسوة من الطوب الدقيق للحائط تجعله يعيد إلى الأذهان الطراز الصناعي، ولكن مع لمسة عصرية محببة.
هنا نجد السلالم الحلزونية التي تعتبر ملائمة في المساحات الصغيرة أكثر من غيرها، لأنها فعالة ومركزة في منطقة واحدة.
أما في هذا السلم الأنيق المصنوع من الخشب المصمت، فنجده قد اتخذ شكلًا مميزًا مع استغلاله في تكوينات رائعة كجدار في الفراغ يمكن استخدامها كأرفف للأغراض المختلفة.
من المؤكد أن هذا السلم المميز سوف يصبح ملعبًا جميلًا للأطفال في المنزل، فبذلك يمكنه تحقيق وظيفته الرئيسية مع توفير التسلية أيضًا، فهو دليل آخرعلى أن الطراز الحديث مثالي لجميع الأعمار.
ولمزيد من أفكار السلالم اقرأ أيضًا 10 سلالم من وحي الخيال