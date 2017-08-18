21 فكرة لشكل السلالم تجعل منزلك عصريًا

إن اتباع الطراز الحديث في العمارة يعتبر هو النموذج المثالي إذا أردنا تحقيق تصميمًا عمليًا ومريحًا وبسيطًا في منازلنا، ولكن ذلك لا يجعلنا نتغافل عن دراسة كل ركن وفراغ وجزء في المنزل بعناية لنصل لأفضل الأفكار والحلول الخاصة به، وعلى سبيل المثال السلالم.

هذا العنصر الذي يربط المستويات المختلفة للمنزل، لابد ننظر إليه باعتباره مجرد بضع درجات بسيطة مصنوعة من الطوب والخرسانة. فالآن أصبح بحد ذاته قطعة فنية لابد أن يتوافر فيها الانسجام والتميز مع بقية أجزاء المنزل وتفاصيله.

ولإقناعك بوجهة النظر هذه قمنا لك بإعداد قائمة من 21 سلم متميز التصميم يساعدك على إضفاء روح الحداثة والجمال على منزلك: