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21 فكرة لشكل السلالم تجعل منزلك عصريًا

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Decoração de Apartamento | Jardim de Verssailles | Salvador-Ba, Maria Julia Faria Arquitetura e Interior Design Maria Julia Faria Arquitetura e Interior Design الممر الحديث، المدخل و الدرج
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إن اتباع الطراز الحديث في العمارة يعتبر هو النموذج المثالي إذا أردنا تحقيق تصميمًا عمليًا ومريحًا وبسيطًا في منازلنا، ولكن ذلك لا يجعلنا نتغافل عن دراسة كل ركن وفراغ وجزء في المنزل بعناية لنصل لأفضل الأفكار والحلول الخاصة به، وعلى سبيل المثال السلالم.

هذا العنصر الذي يربط المستويات المختلفة للمنزل، لابد ننظر إليه باعتباره مجرد بضع درجات بسيطة مصنوعة من الطوب والخرسانة. فالآن أصبح بحد ذاته قطعة فنية لابد أن يتوافر فيها الانسجام والتميز مع بقية أجزاء المنزل وتفاصيله.

ولإقناعك بوجهة النظر هذه قمنا لك بإعداد قائمة من 21 سلم متميز التصميم يساعدك على إضفاء روح الحداثة والجمال على منزلك:

1. سلالم في جميع الاتجاهات

Apartamento Delta, Gisele Taranto Arquitetura Gisele Taranto Arquitetura الممر الحديث، المدخل و الدرج
Gisele Taranto Arquitetura

Gisele Taranto Arquitetura
Gisele Taranto Arquitetura
Gisele Taranto Arquitetura

لكسر الروتين المعتاد لشكل السلالم الطولية الممتدة داخل المنزل، نجد هذا المنزل البسيط ذو الزوايا الحادة قد اتخذ أكثر من اتجاه، مما اختصر في مساحته وجعل له شكلًا متوازنًا في الفراغ.

2. سلالم ذات هيكل خرساني أقل

Decoração de Apartamento | Jardim de Verssailles | Salvador-Ba, Maria Julia Faria Arquitetura e Interior Design Maria Julia Faria Arquitetura e Interior Design الممر الحديث، المدخل و الدرج
Maria Julia Faria Arquitetura e Interior Design

Maria Julia Faria Arquitetura e Interior Design
Maria Julia Faria Arquitetura e Interior Design
Maria Julia Faria Arquitetura e Interior Design

هذا التصميم الثاني يبين لنا أن البساطة هي الأكثر قيمة، مع اختصار الهيكل الخرساني قدر الإمكان ليفتح مجال الرؤية ويوحي باتساع الفراغ.

3. كسرات في التصميم الموحد

Casa AR, ARCO Arquitectura Contemporánea ARCO Arquitectura Contemporánea الممر الحديث، المدخل و الدرج
ARCO Arquitectura Contemporánea

ARCO Arquitectura Contemporánea
ARCO Arquitectura Contemporánea
ARCO Arquitectura Contemporánea

هذا التصميم الثالث يكسر الصورة النمطية للسلم في أذهاننا، حيث جاء الدرج بشكل محدد منتظم في البداية وفجأة… بدأ ينكسر حتى أصبح ذو شكل منحدر!

4. الدرج المقسم بشكل واضح

homify إنتقائي، أسلوب، الرواق، رواق، &، درج
homify

homify
homify
homify

أما هذا الدرج المميز، فنجده قد اتخذ شكلًا مميزًا، عن طريق وضع 7 درجات منفصلة في البداية على شكل زاوية واضحة بلا درابزين وتثبيت هذه الكوبستة في الجدار، ثم الانتقال إلى الكوبستة التي تليها بدون أي اتصال بينهما وبشكل مميز وعصري. 

5. الزجاج والخشب

Casa Alto de Pinheiros, Ana Donadio Arquitetura Ana Donadio Arquitetura الممر الحديث، المدخل و الدرج
Ana Donadio Arquitetura

Ana Donadio Arquitetura
Ana Donadio Arquitetura
Ana Donadio Arquitetura

هنا نجد اثنان من أكثر المواد الحديثة موجودة في هذا السلم: الزجاج في الدرابزين والخشب في الدرج، والنتيجة مليئة بالفن والرقي في التصميم.

6. الهيكل البسيط هو الحل الأفضل

Casa Residencial SP, Danielle Tassi Arquitetura e Interiores Danielle Tassi Arquitetura e Interiores الممر الحديث، المدخل و الدرج
Danielle Tassi Arquitetura e Interiores

Danielle Tassi Arquitetura e Interiores
Danielle Tassi Arquitetura e Interiores
Danielle Tassi Arquitetura e Interiores

أما هنا فنجدد المصمم قد اعتمد على الهيكل البسيط للحصول على تصميم أكثر حداثة، وللاستفادة من المساحة المتوفرة في الفراغات الأخرى في المنزل.

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7. حديث وريفي

homify الممر الحديث، المدخل و الدرج
homify

homify
homify
homify

هذا الدرج الأبيض ذو الدرابزين المصنوع من الحديد والزجاج والمحاط بالجدران الرمادية، والتي تندمج فيها مع الحجارة مع الأسمنت، هو مزيج مثالي لأسلوب من أساليب دمج الطراز العصري والريفي معًا بشكل رائع.

8. تناغم مع التصميم الداخلي للمنزل

SUNSET STRIP RESIDENCE , McClean Design McClean Design الممر الحديث، المدخل و الدرج
McClean Design

SUNSET STRIP RESIDENCE

McClean Design
McClean Design
McClean Design

هنا فنجد أن نقاء الداخل قد امتد إلى السلم، فلا يوجد شيء على الإطلاق حول السلم عدا النباتات على بعد خطوات قليلة، مع قاعدة معدنية للسلم ودرابزين من الزجاج الأنيق.

9. الشكل الحديث في الزوايا

homify الممر الحديث، المدخل و الدرج
homify

homify
homify
homify

مجرد لوحات خشبية معلقة على الجدار الجانبي تجعل من هذا السلم تحفة فنية جميلة. والنتيجة هي… تصميم مدهش!

10. الطراز الحديث المتبع لموضة العصر

Residential, Prabu Shankar Photography Prabu Shankar Photography الممر الحديث، المدخل و الدرج
Prabu Shankar Photography

Prabu Shankar Photography
Prabu Shankar Photography
Prabu Shankar Photography

البساطة هي الأناقة، وهذا السلم دليل على ذلك، بلونه الموحد وأناقته الغير عادية.

11. سلالم ذات تصميم فريد

homify الممر الحديث، المدخل و الدرج خشب Wood effect
homify

homify
homify
homify

جدار من الطوب مثبت عليه الدرج الخشبي مع درابزين معدني، هذه الألواح الخشبية الثابتة بقوة تخلق شكلًا مذهلًا لتصميم السلم.

12. السلالم الصاعدة إلى السماء

Skulpturtreppe Münzenberg, Nautilus Treppen GmbH&Co.KG Nautilus Treppen GmbH&Co.KG الممر الحديث، المدخل و الدرج
Nautilus Treppen GmbH&amp;Co.KG

Nautilus Treppen GmbH&Co.KG
Nautilus Treppen GmbH&amp;Co.KG
Nautilus Treppen GmbH&Co.KG

السلم الدائري المميز هو أحد الخيارات المتميزة داخل المنزل والتي تشعرك وكأنك ترتقي إلى السماء بداخلها.

13. سلالم ذات أشكال مبتكرة

Einfamilienhaus im Filstal, Schiller Architektur BDA Schiller Architektur BDA الممر الحديث، المدخل و الدرج
Schiller Architektur BDA

Schiller Architektur BDA
Schiller Architektur BDA
Schiller Architektur BDA

أما هنا فنجد الفكرة المبتكرة التي لا مثيل لها من قبل، عن طريق الشكل المختلف للدرج ذو التصميم المستطيل.

14. دفء الخشب

PROJETO ARQUITETÔNICO DA RESIDÊNCIA PRUNER, ArchDesign STUDIO ArchDesign STUDIO ريفي، أسلوب، الرواق، رواق، &، درج
ArchDesign STUDIO

ArchDesign STUDIO
ArchDesign STUDIO
ArchDesign STUDIO

من الصعب تجاهل سحر ودفء الخشب، ومن منا لا يعجبه الدرج المنحني الذي يرتقي بشكل دائري مكشوف وجميل في الفراغ.

15. السلالم المعلقة في الهواء

Casa di città, Studio Associato Architetti Luisa Movio Michele Poletto Studio Associato Architetti Luisa Movio Michele Poletto الممر الحديث، المدخل و الدرج
Studio Associato Architetti Luisa Movio Michele Poletto

Studio Associato Architetti Luisa Movio Michele Poletto
Studio Associato Architetti Luisa Movio Michele Poletto
Studio Associato Architetti Luisa Movio Michele Poletto

مثال آخر حديث ومتطور نراه في هذا السلم المعلق الرمادي اللون، مع جدار من الحجر على جانب واحد، والجدار الزجاجي الذي يحميه من الجهة الأخرى.

16. جريئة وجميلة

Rum Point, Tye Architects Tye Architects الممر الحديث، المدخل و الدرج
Tye Architects

Rum Point

Tye Architects
Tye Architects
Tye Architects

أما هذا التصميم فقد جعلنا نحبه منذ الوهلة الأولى بسبب هذا الدرج  الخشبي الصلب والدرابزين الزجاجي الممتد للسقف، والتصميم البسيط الذي لايمكنك إلا أن تعجب به وتتمنى تنفيذه في منزلك.

17. السلم كعنصر مختفي داخل الجدار

CH, TAMEN arquitectura TAMEN arquitectura الممر الحديث، المدخل و الدرج
TAMEN arquitectura

TAMEN arquitectura
TAMEN arquitectura
TAMEN arquitectura

هنا نجد استخدام السلم كعنصر من عناصر تجميل الغرفة، فحتى وهو مدفون داخل الجدار يمكننا أن نظهر جزءًا صغيرًا منه ونستخدمه كمنظر جمالي في الفراغ بشكل مميز.

18. قوي ومتين

Casa Bosque, Con Contenedores S.A. de C.V. Con Contenedores S.A. de C.V. الممر الصناعي، الرواق، الدرج.
Con Contenedores S.A. de C.V.

Con Contenedores S.A. de C.V.
Con Contenedores S.A. de C.V.
Con Contenedores S.A. de C.V.

أما هذا فسلم معدني معلق على الحائط، مع كسوة من الطوب الدقيق للحائط تجعله يعيد إلى الأذهان الطراز الصناعي، ولكن مع لمسة عصرية محببة.

19. تحول أنيق

Refurbishment in Teusuillo, Bogotá, SDHR Arquitectura SDHR Arquitectura الممر الحديث، المدخل و الدرج حديد Brown
SDHR Arquitectura

Refurbishment in Teusuillo, Bogotá

SDHR Arquitectura
SDHR Arquitectura
SDHR Arquitectura

هنا نجد السلالم الحلزونية التي تعتبر ملائمة في المساحات الصغيرة أكثر من غيرها، لأنها فعالة ومركزة في منطقة واحدة.

20. السلالم المصمتة

Casa das riscas verdes, GAAPE - ARQUITECTURA, PLANEAMENTO E ENGENHARIA, LDA GAAPE - ARQUITECTURA, PLANEAMENTO E ENGENHARIA, LDA إنتقائي، أسلوب، الرواق، رواق، &، درج خشب Wood effect
GAAPE – ARQUITECTURA, PLANEAMENTO E ENGENHARIA, LDA

GAAPE - ARQUITECTURA, PLANEAMENTO E ENGENHARIA, LDA
GAAPE – ARQUITECTURA, PLANEAMENTO E ENGENHARIA, LDA
GAAPE - ARQUITECTURA, PLANEAMENTO E ENGENHARIA, LDA

أما في هذا السلم الأنيق المصنوع من الخشب المصمت، فنجده قد اتخذ شكلًا مميزًا مع استغلاله في تكوينات رائعة كجدار في الفراغ يمكن استخدامها كأرفف للأغراض المختلفة.

21. سلالم أم لعبة؟

Kayak staircase , Preetham Interior Designer Preetham Interior Designer الممر الحديث، المدخل و الدرج
Preetham Interior Designer

Preetham Interior Designer
Preetham Interior Designer
Preetham Interior Designer

من المؤكد أن هذا السلم المميز سوف يصبح ملعبًا جميلًا للأطفال في المنزل، فبذلك يمكنه تحقيق وظيفته الرئيسية مع توفير التسلية أيضًا، فهو دليل آخرعلى أن الطراز الحديث مثالي لجميع الأعمار.

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أي هذه السلالم تفضله في منزلك أكثر؟

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