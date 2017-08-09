10 أفكار لغرف نوم مودرن ستبهرك

نحترم الإكسسوارات جميعها و لكن يظل الورد لمسة عصرية من قلب و روح الطبيعة بنشره للبهجة و السلام في أي ديكور يستخدم فيه لاسميا غرفة النوم التي تتطلب الهدوء و ما ينشره الورد من التصالح مع النفس و الأمل في التخلص من المتاعب و بدء يوم جديد بأمال جديدة .

اللون الأبيض في غرفة نومك له مفعول السحر لا شك في ذلك خصوصاً لو كانت الغرفة متوسطة أو صغيرة المساحة .

التصميم المودرن لا يتطلب اكسسوارات مبهرجة أو ألوان كثيرة متداخلة لذلك نلاحظ تواجد قوي لقطع الأثاث و الألوان على حساب أي مكون آخر .