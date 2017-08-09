10 أفكار لغرف نوم مودرن ستبهرك

تشكيلة رائعة لغرف النوم المودرن يقدمها لنا هوميفاي في كتاب الأفكار هذا حيث أننا نتفهم شغفك جيداً بكل ما هو راقي و جميل لتقوم بتطبيق أفكاره و اقتباس ما يناسبك منه في تصميم الديكور في منزلك الخاص، غرف النوم بالذات لما فيها من تفاصيل غزيرة في مكوناتها تجعل منها موضوعاً هاماً لك إذا ما أردت أن تجعل منزلك مصدر سكينتك و راحتك و تجدد نشاطك ..
إليكم 10 أفكار مودرن لغرف النوم يمكنكم اقتباسها و تنفيذها في غرفكم فوراً ..
نحترم الإكسسوارات جميعها و لكن يظل الورد لمسة عصرية من قلب و روح الطبيعة بنشره للبهجة و السلام في أي ديكور يستخدم فيه لاسميا غرفة النوم التي تتطلب الهدوء و ما ينشره الورد من التصالح مع النفس و الأمل في التخلص من المتاعب و بدء يوم جديد بأمال جديدة .
اللون الأبيض في غرفة نومك له مفعول السحر لا شك في ذلك خصوصاً لو كانت الغرفة متوسطة أو صغيرة المساحة .
التصميم المودرن لا يتطلب اكسسوارات مبهرجة أو ألوان كثيرة متداخلة لذلك نلاحظ تواجد قوي لقطع الأثاث و الألوان على حساب أي مكون آخر .
استخدام لونين في التصميم المودرن لابد أن يكون محسوباً بدقة فلو استخدمت ألوان في المخدات لابد ان يتناغم معها شئ في الجدران لاسيما الستائر مثل هذا النموذج و الإطار الخاص بها الذي يتناغم مع اللون الداكن في مفروشات السرير و هذا هو التناغم المنشود
لو كانت الغرفة ضيقة من جهة الطول عليك استخدام مفروشات بخطوط طولية لتغطي و تعطي انطباع و احساس بطول الغرفة و لو كانت الغرفة ضيقة من عرضها ففي تلك الحالة نعكس اتجاه الخطوط في المفروشات لتحقيق تمويه بصري يوحي باتساع الغرفة و لو شيئاً قليلاً
استخدام المائدة في غرفة النوم من كلاسيكيات التصميم الارستقراطي و الذي امتد للتصميمات المودرن نظراً لجانبه العملي الذي لا غنى عنه، فوجود ترابيزة في غرفة النوم فكرة رائعة و مقوية للتصميم و في الوقت ذاته عمليه
استخدام أي فيو خارجي ليكون هو البطل في تصميم غرفة نومك يحتاج الكثير من الجهد و بعض الحظ في أن يوجد مشهد يستحق في الجوار، لذا لو كنت من سعداء الحظ فلا تبخل على نفسك بفتح ناذة كبيرة في غرفة نومك تطل على المكان الساحر الذي يحتوي منزلك
الأضواء الخافتة و المنيرة لكل الغرفة في الوقت ذاته من أهم ما يميز غرفة نومك المودرن، فليس معنى أن يكون الضوء خافت أن الغرفة مظلمة و لكن تكون مسلطة بنفس شدتها فتضيئه فضلاً عن الأركان الأخرى
استخدام الإكسسوار و الزينة التي تحتوي على أي نوع من أنواع الإبداع لاسيما الرسم تعد من أروع الاستخدامات في الديكور الحديث عموماً فحاول أن تجد في غرفتك لمسة ابداع مصممة بعناية تتماشى مع مكونات و عناصر الديكور فيها
وجود المراية في غرفة النوم قد يكون معتقد أنه يقتصر على التسريحة أو قطع الأثاث و الخزانات الأخرى الملحقة بها و لكن في الحقيقة يمكنك تصميم مراية منفصلة تماماً عن التسريحة و تغيير مفهومها تماماً في غرفتك بما يعطيها شكل مبدع غير المعتاد من ذي قبل
لو كان في غرفتك مساحة لاستيعاب وسائل رفاهية و قطع اثاث أخرى لا تحرم نفسك منها ، فمثلاً هنا يوجد مساحة مواتية لوضع كنبة جلوس في مقابل السرير و سيكون من الرائع الجلوس عليها و مشاهدة شروق الشمس مثلاً أو التفكر قليلاً و أخذ برهة من التفكير قبل أو بعد نهاية يومك الممتليء بالضغوطات فضلاً عن مليء فراغ كان سيسيء من التصميم فيما سبق