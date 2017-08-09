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10 أفكار لغرف نوم مودرن ستبهرك

Mohammed Awad Mohammed Awad
Residência GG2, Alessandra Contigli Arquitetura e Interiores Alessandra Contigli Arquitetura e Interiores غرفة نوم
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تشكيلة رائعة لغرف النوم المودرن يقدمها لنا هوميفاي في كتاب الأفكار هذا حيث أننا نتفهم شغفك جيداً بكل ما هو راقي و جميل لتقوم بتطبيق أفكاره و اقتباس ما يناسبك منه في تصميم الديكور في منزلك الخاص، غرف النوم بالذات لما فيها من تفاصيل غزيرة في مكوناتها تجعل منها موضوعاً هاماً لك إذا ما أردت أن تجعل منزلك مصدر سكينتك و راحتك و تجدد نشاطك ..

إليكم 10 أفكار مودرن لغرف النوم يمكنكم اقتباسها و تنفيذها في غرفكم فوراً ..

1- الورود لغرفتك الأنيقة

Residência GG2, Alessandra Contigli Arquitetura e Interiores Alessandra Contigli Arquitetura e Interiores غرفة نوم
Alessandra Contigli Arquitetura e Interiores

Alessandra Contigli Arquitetura e Interiores
Alessandra Contigli Arquitetura e Interiores
Alessandra Contigli Arquitetura e Interiores

نحترم الإكسسوارات جميعها و لكن يظل الورد لمسة عصرية من قلب و روح الطبيعة بنشره للبهجة و السلام في أي ديكور يستخدم فيه لاسميا غرفة النوم التي تتطلب الهدوء و ما ينشره الورد من التصالح مع النفس و الأمل في التخلص من المتاعب و بدء يوم جديد بأمال جديدة .

اللون الأبيض في غرفة نومك له مفعول السحر لا شك في ذلك خصوصاً لو كانت الغرفة متوسطة  أو صغيرة المساحة .

التصميم المودرن لا يتطلب اكسسوارات مبهرجة أو ألوان كثيرة متداخلة لذلك نلاحظ تواجد قوي لقطع الأثاث و الألوان على حساب أي مكون آخر .

2- تناغم الألوان

16MAN, NIVEL TRES ARQUITECTURA NIVEL TRES ARQUITECTURA غرفة نوم خشب Black
NIVEL TRES ARQUITECTURA

NIVEL TRES ARQUITECTURA
NIVEL TRES ARQUITECTURA
NIVEL TRES ARQUITECTURA

استخدام لونين في التصميم المودرن لابد أن يكون محسوباً بدقة فلو استخدمت ألوان في المخدات لابد ان يتناغم معها شئ في الجدران لاسيما الستائر مثل هذا النموذج و الإطار الخاص بها الذي يتناغم مع اللون الداكن في مفروشات السرير و هذا هو التناغم المنشود 

3- الخطوط

Penthouse Punto Central, Línea Vertical Línea Vertical غرفة نوم
Línea Vertical

Línea Vertical
Línea Vertical
Línea Vertical

لو كانت الغرفة ضيقة من جهة الطول عليك استخدام مفروشات بخطوط طولية لتغطي و تعطي انطباع و احساس بطول الغرفة و لو كانت الغرفة ضيقة من عرضها ففي تلك الحالة نعكس اتجاه الخطوط في المفروشات لتحقيق تمويه بصري يوحي باتساع الغرفة و لو شيئاً قليلاً

4- الموائد في الغرفة

homify غرفة نوم Green
homify

homify
homify
homify

استخدام المائدة في غرفة النوم من كلاسيكيات التصميم الارستقراطي و الذي امتد للتصميمات المودرن نظراً لجانبه العملي الذي لا غنى عنه، فوجود ترابيزة في غرفة النوم فكرة رائعة و مقوية للتصميم و في الوقت ذاته عمليه

5- فيو لا تحرم نفسك منه

GUERRA RESIDENCE , VA STUDIO VA STUDIO غرفة نوم
VA STUDIO

VA STUDIO
VA STUDIO
VA STUDIO

استخدام أي فيو خارجي ليكون هو البطل في تصميم غرفة نومك يحتاج الكثير من الجهد و بعض الحظ في أن يوجد مشهد يستحق في الجوار، لذا لو كنت من سعداء الحظ فلا تبخل على نفسك بفتح ناذة كبيرة في غرفة نومك تطل على المكان الساحر الذي يحتوي منزلك 

6- شاعريات

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

الأضواء الخافتة و المنيرة لكل الغرفة في الوقت ذاته من أهم ما يميز غرفة نومك المودرن، فليس معنى أن يكون الضوء خافت أن الغرفة مظلمة و لكن تكون مسلطة بنفس شدتها فتضيئه فضلاً عن الأركان الأخرى 

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7- لوحات

Quarto de Casal, Juliana Lahóz Arquitetura Juliana Lahóz Arquitetura غرفة نوم خشب Black
Juliana Lahóz Arquitetura

Juliana Lahóz Arquitetura
Juliana Lahóz Arquitetura
Juliana Lahóz Arquitetura

استخدام الإكسسوار و الزينة التي تحتوي على أي نوع من أنواع الإبداع لاسيما الرسم تعد من أروع الاستخدامات في الديكور الحديث عموماً فحاول أن تجد في غرفتك لمسة ابداع مصممة بعناية تتماشى مع مكونات و عناصر الديكور فيها

8- بعض الخصوصية لا تضر في غرفة نومك فيمكنك الاعتماد على فيو خارجي و مساحة كبيرة للشرفة الزجاجية في غرفتك و لكنك في المقابل تتحكم في الخصوصية بواسطة ستائر مناسبةؤ

Apartamento Belvedere, Fernanda Sperb Arquitetura e interiores Fernanda Sperb Arquitetura e interiores غرفة نوم
Fernanda Sperb Arquitetura e interiores

Fernanda Sperb Arquitetura e interiores
Fernanda Sperb Arquitetura e interiores
Fernanda Sperb Arquitetura e interiores

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9- مرايات

Apartamento de Luxo em Balneário Camboriú - Suíte Master, Flávia Kloss Arquitetura de Interiores Flávia Kloss Arquitetura de Interiores غرفة نوم MDF Amber/Gold
Flávia Kloss Arquitetura de Interiores

Flávia Kloss Arquitetura de Interiores
Flávia Kloss Arquitetura de Interiores
Flávia Kloss Arquitetura de Interiores

وجود المراية في غرفة النوم قد يكون معتقد أنه يقتصر على التسريحة أو قطع الأثاث و الخزانات الأخرى الملحقة بها و لكن في الحقيقة يمكنك تصميم مراية منفصلة تماماً عن التسريحة و تغيير مفهومها تماماً في غرفتك بما يعطيها شكل مبدع غير المعتاد من ذي قبل

10 – و أماكن للجلوس أيضاً

homify غرفة نوم خشب Beige
homify

homify
homify
homify

لو كان في غرفتك مساحة لاستيعاب وسائل رفاهية و قطع اثاث أخرى لا تحرم نفسك منها ، فمثلاً هنا يوجد مساحة مواتية لوضع كنبة جلوس في مقابل السرير و سيكون من الرائع الجلوس عليها و مشاهدة شروق الشمس مثلاً أو التفكر قليلاً و أخذ برهة من التفكير قبل أو بعد نهاية يومك الممتليء بالضغوطات فضلاً عن مليء فراغ كان سيسيء من التصميم فيما سبق

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غرف نوم مبهرة و مودرن

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