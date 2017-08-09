حمامك الصغير أكبر بعد اليوم

بعض الحيل يقدمها لنا هوميفاي اليوم لمحاولة التغلب على شعورنا بضيق المساحة في حماماتنا فبعض الحيل و الاستخدامات المبدعة لفن الديكور من شأنها أن تجعل أي مساحة صغيرة غير ملاحظ فيها هذا العيب الخطير الذي لو لم يعالج سيجعل علينا من الصعب أن نستمتع بأي شيء في التصميم بداخل منزلنا حتى لو كانت كل النقاط و المكونات الأخرى سليمة من الناحية النظرية و لكن يظل شيء ما يرغب في المساحة الواسعة خصوصاً في الحمامات ..