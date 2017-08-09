حمامك الصغير أكبر بعد اليوم

بعض الحيل يقدمها لنا هوميفاي اليوم لمحاولة التغلب على شعورنا بضيق المساحة في حماماتنا فبعض الحيل و الاستخدامات المبدعة لفن الديكور من شأنها أن تجعل أي مساحة صغيرة غير ملاحظ فيها هذا العيب الخطير الذي لو لم يعالج سيجعل علينا من الصعب أن نستمتع بأي شيء في التصميم بداخل منزلنا حتى لو كانت كل النقاط و المكونات الأخرى سليمة من الناحية النظرية و لكن يظل شيء ما يرغب في المساحة الواسعة خصوصاً في الحمامات ..
استخدم المرآة بعرض الحائط في مواجهة المكان الضيق في الحمام مما سيزيل اي شعور بالضيق في المساحة خصوصاً أنك استخدمت شدة اضاءة تسمح بهذا الشعور بالبراح و بالقدر الكافي على انارة الحمام بأكمله بكفاءة
البهجة و التصميم غير المعتاد يقلب أي شعور بالضيق لانجذاب لهذا الإبداع في المكونات الأخرى بطريقة غير معتادة، لاحظ الألوان و الضوء في المرآ’ و حول الخزانة ؛ شيء مبهر
الفواصل الزجاجية من الحلول السحرية للخروج من مأزق المساحة لما فيها من حرية انتقال الضوء و بالتالي اعطاء شعور بمساحة أكبر
استخدام الأدوات الصحية التي تليق و تناسب شكل الحدود المكانية للحمام مثل البانيو القدوم للحمامات الصغيرة و الركنة للحمامات الأكبر و هكذا
استخدم عنصر لامع في تقسيم إحدى الجدران مثل هذا الاستخدام الفريد للموزاييك الجميل في حائط الاستحمام بكفاءة جذبت انتباهنا
اتجه للبساطة أكثر فأكثر و لا تحاول ان تشتري أي قطع صحي أكبر من المساحة المتوفرة بالقدر الذي يجعلها تؤدي دورها العملي بكفاءة لكن دون اهدار للمساحة