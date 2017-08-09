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حمامك الصغير أكبر بعد اليوم

Mohammed Awad Mohammed Awad
03_Projeto de Interiores, Paula Carvalho Arquitetura Paula Carvalho Arquitetura حمام
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بعض الحيل يقدمها لنا هوميفاي اليوم لمحاولة التغلب على شعورنا بضيق المساحة في حماماتنا فبعض الحيل و الاستخدامات المبدعة لفن الديكور من شأنها أن تجعل أي مساحة صغيرة غير ملاحظ فيها هذا العيب الخطير الذي لو لم يعالج سيجعل علينا من الصعب أن نستمتع بأي شيء في التصميم بداخل منزلنا حتى لو كانت كل النقاط و المكونات الأخرى سليمة من الناحية النظرية و لكن يظل شيء ما يرغب في المساحة الواسعة خصوصاً في الحمامات ..

مرايات بعرض الحائط

三重王宅, 隹設計 ZHUI Design Studio 隹設計 ZHUI Design Studio حمام
隹設計 ZHUI Design Studio

隹設計 ZHUI Design Studio
隹設計 ZHUI Design Studio
隹設計 ZHUI Design Studio

استخدم المرآة بعرض الحائط في مواجهة المكان الضيق في الحمام مما سيزيل اي شعور بالضيق في المساحة خصوصاً أنك استخدمت شدة اضاءة تسمح بهذا الشعور بالبراح و بالقدر الكافي على انارة الحمام بأكمله بكفاءة

بهجة و لكن محسوبة

URSYNÓW, INSPACE INSPACE حمام
INSPACE

INSPACE
INSPACE
INSPACE

البهجة و التصميم غير المعتاد يقلب أي شعور بالضيق لانجذاب لهذا الإبداع في المكونات الأخرى بطريقة غير معتادة، لاحظ الألوان و الضوء في المرآ’ و حول الخزانة ؛ شيء مبهر

فواصل زجاجية و أسطح عاكسة

homify حمام
homify

homify
homify
homify

الفواصل الزجاجية من الحلول السحرية للخروج من مأزق المساحة لما فيها من حرية انتقال الضوء و بالتالي اعطاء شعور بمساحة أكبر

بانيو مناسب

[休] 가족을 위한 자연같은 집, 비자림인테리어 비자림인테리어 حمام
비자림인테리어

비자림인테리어
비자림인테리어
비자림인테리어

استخدام الأدوات الصحية التي تليق و تناسب شكل الحدود المكانية للحمام مثل البانيو القدوم للحمامات الصغيرة و الركنة للحمامات الأكبر و هكذا

اختلاف جدار واحد عن البقية

03_Projeto de Interiores, Paula Carvalho Arquitetura Paula Carvalho Arquitetura حمام
Paula Carvalho Arquitetura

Paula Carvalho Arquitetura
Paula Carvalho Arquitetura
Paula Carvalho Arquitetura

استخدم عنصر لامع في تقسيم إحدى الجدران مثل هذا الاستخدام الفريد للموزاييك الجميل في حائط الاستحمام بكفاءة جذبت انتباهنا

بساطة الصحي في المقاس دون بهرجة نحن في غنى عنها

Moradia unifamiliar - Tipologia T4, Esboçosigma, Lda Esboçosigma, Lda حمام
Esboçosigma, Lda

Esboçosigma, Lda
Esboçosigma, Lda
Esboçosigma, Lda

اتجه للبساطة أكثر فأكثر و لا تحاول ان تشتري أي قطع صحي أكبر من المساحة المتوفرة بالقدر الذي يجعلها تؤدي دورها العملي بكفاءة لكن دون اهدار للمساحة

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الحمام الصغير ستتغلب على ضيقه

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