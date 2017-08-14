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27 لمسة ديكورية على أحدث موضة يمكنك تنفيذها بنفسك

آية منير آية منير
Living Room, Pixers Pixers غرفة المعيشة
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قد يحتاج بيتك للمسات ديكورية تمنحه إطلالة جديدة، ولكن ما السبيل إلى ذلك وهل يمكننا تنفيذها بأنفسنا، الجميل في عالم الديكور أنك بعد البحث والتخطيط ستجد ما تحب وبسهولة تصل لوسيلة تنفيذه بدون ميزانيات عالية أو جهد كبير، فالموضوع غاية في البساطة ولكن يحتاج حب وشغف وإيمان بأن راحتك تبدأ من بيتك وأن كلما كان تصميمه أجمل زاد ارتباطك به، وهو ما سنقوم به اليوم معا سنستعرض 27 لمسة ديكورية على أحدث موضة يمكنك تنفيذها بنفسك وستقع في حبها بالتأكيد..

1. بلاط مطبخك اجمل ..

山林曉居, 潤澤明亮設計事務所 潤澤明亮設計事務所 مطبخ بلاط Blue
潤澤明亮設計事務所

潤澤明亮設計事務所
潤澤明亮設計事務所
潤澤明亮設計事務所

هناك أفكار مختلفة لتجديد بلاط مطبخك، وانتشرت في الأونة الأخيرة فن المانديلا وهو ما يعلمك رسم زخارف صغيرة ذات تفاصيل رائعة استعن بها لتزيين بلاط مطبخك أو ابحث عن الملصقات المميزة والمصنوعة خصيصا لذلك..

2. شبابيك حالمة ..

Etched Glass shutters with jasmine design, Antonia Macgregor Designs in Glass Antonia Macgregor Designs in Glass غرفة نوم زجاج etched glass,glass shutters,sandblasted glass,privacy glass,bedroom window,jasmine,decorative glazing,bespoke glazing
Antonia Macgregor Designs in Glass

Etched Glass shutters with jasmine design

Antonia Macgregor Designs in Glass
Antonia Macgregor Designs in Glass
Antonia Macgregor Designs in Glass

ارسم وردات على شباك غرفتك واستمتع بوجه حالم لغرفتك وبلمسات رومانسية ناعمة ..

4. دهانات مختلفة ..

Colorful blurs Pixers غرفة المعيشة wall mural,wallpaper,watercolor,painting,summer
Pixers

Colorful blurs

Pixers
Pixers
Pixers

إن كنت قد مللت من الدهانات التقليدية فهناك طرق مختلفة لدهان منزلك ولكن بفكر غير تقليدي ابحث عنها واختر منها ما يناسبك وقم بها بنفسك ..

5. جدار حجري..

homify جدران وأرضياتبلاط
homify

homify
homify
homify

أن تضيف لمنزلك جدار حجري رائع فهي خطوة مميزة وستجعل منزلك أجمل بالتأكيد، فماذا لو قمت بذلك بنفسك وتركت بصمتك بالتأكيد ستصنع فارق ويتقع في حب هذا الجدار للأبد ..

6. أثاث ملون ..

Hand Painted Low Stool Rectory Blue غرفة السفرةكراسي ومقاعد
Rectory Blue

Hand Painted Low Stool

Rectory Blue
Rectory Blue
Rectory Blue

بدلا من الأثاث التقليدي استعن بأثاث بسيط ملون لإطلالة مختلفة لكل غرف منزلك..

7. جدار فني ..

Painted Wall in Moscow WALLPAPER by deborah bowness جدران وأرضياتورق الحائط
WALLPAPER by deborah bowness

Painted Wall in Moscow

WALLPAPER by deborah bowness
WALLPAPER by deborah bowness
WALLPAPER by deborah bowness

إن كنت من هواة الفن وتبحث عن كل ما هو مختلف، ولديك موهبة والجرأة الكافية، فهذا التصميم جاء خصيصا لك، من كل لون لمسة واصنع لوحتك الخاصة في جدار غرفتك..

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8. خزانة من صُنع أيديك ..

​Wooden toy box “Watermelove”, NOBOBOBO NOBOBOBO غرفة الأطفالمخزن
NOBOBOBO

​Wooden toy box “Watermelove”

NOBOBOBO
NOBOBOBO
NOBOBOBO

في نهاية الأسبوع اصنع لطفلك خزانة لألعابه بلمسة مميزة وبألون مبهجة لتحافظ على غرفته منظمة ولتجعل منها أريكة صغيرة يستمتع بها..

9. أثاثك القديم ..

Small kitchen, big bold colour! Hallwood Furniture مطبخ
Hallwood Furniture

Small kitchen, big bold colour!

Hallwood Furniture
Hallwood Furniture
Hallwood Furniture

أثاثك القديم لم يعد كذلك من بعد اليوم، قم بإعادة طلاءه واجعله أجمل، واسمتع بقطعة فنية داخل بيتك، هذا الفكر انتشرت مؤخرا لتوفير الموارد وإعادة تدوير الأثاث كحل في مواجهة الأزمة الاقتصادية، لذلك عادت بعض الانماط والتي يأتي الأثاث القديم جزء منها ..

10. حائط بلون مبهج ..

kitchen ​custom-made, edictum - UNIKAT MOBILIAR edictum - UNIKAT MOBILIAR مطبخ
edictum – UNIKAT MOBILIAR

kitchen ​custom-made

edictum - UNIKAT MOBILIAR
edictum – UNIKAT MOBILIAR
edictum - UNIKAT MOBILIAR

لا تتردد في أن تُعيد طلاء بيتك وتترك حائط بلون مختلف كنوع من التجديد ولكن احرص أن يكن اختيار جرئ وجذاب لتشعر بفارق حقيقي ..

11. ستائر جديدة ..

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

جدد ستائر بيتك واستغن عن التصميم التقليدي واستعن بأفكار حديثة وبسيطة وأقمشة ناعمة وزاهية..

12. أعمال فنية ..

MIRADA, MIRADA MIRADA مطبخأدوات المطبخ فخار
MIRADA

MIRADA
MIRADA
MIRADA

قم بأعمال فنية مختلفة وجذابة واجعل من كل عنصر إضافة خاصة لمنزلك..

13. زهور جميلة ..

Classic, yet Contemporary Rencraft مطبخ kitchen lighting,kitchen cabinet,painted kitchen,kitchen
Rencraft

Classic, yet Contemporary

Rencraft
Rencraft
Rencraft

لا تنس أن تعتن بزهور منزلك وتجعلها دائما مشرقة وجذابة، فهي لمسة ديكورية قد يظن البعض أنها بلا تأثير قوي وهو عكس الواقع، فهي ذات تأثير نفسي إيجابي قوي وخاصة إن كانت بألوان جميلة وزاهية..

14. حنفيات لامعة ..

Tap William Gaze Ltd حماممغاسل
William Gaze Ltd

Tap

William Gaze Ltd
William Gaze Ltd
William Gaze Ltd

قم بتغيير الحنفيات القديمة واشتر الجديد واللامع وراجع صيانة السباكة الخاصة بحمامك ومطبخك، هذه الخطوة قد تجعل منزلك اجمل وأكثر راحة دون مجهود كبير أو ميزانية عالية ..

15. جدارية ..

Daydream Wallpaper - Blue Monument Interiors جدران وأرضياتورق الحائط ورق Blue
Monument Interiors

Daydream Wallpaper – Blue

Monument Interiors
Monument Interiors
Monument Interiors

لا تنس الجدرايات والفن وأضف لمنزلك لوحات متكاملة بتفاصيل مميزة في أركان مختلفة لتجعله أجمل وعلى أحدث موضة ..

16. وحدات إضاءة براقة ..

Lİghting Esra Kazmirci Mimarlik غرفة المعيشة
Esra Kazmirci Mimarlik

Lİghting

Esra Kazmirci Mimarlik
Esra Kazmirci Mimarlik
Esra Kazmirci Mimarlik

أضف لمنزلك وحدات إضاءة لامعة وبراقة، لتضيف إليه جاذبية خاصة وأناقة لا مثيل لها ..

17. خزانة للحمام..

Mr & Mrs D, En-Suite, Guildford Raycross Interiors حمام Grey bathroom design,installation,mosaic tiles,walk-in shower,free-standing bath,mirror cabinet
Raycross Interiors

Mr & Mrs D, En-Suite, Guildford

Raycross Interiors
Raycross Interiors
Raycross Interiors

إن كنت لا تمتلك في حمامك خزانة خاصة، فأنت قد خسرت الكثير، ولا داعي لأن تستمر بذلك، اصنع خزانة بسيطة بنفسك واجعل حمامك اجمل وأكثر تنظيما وراحة ..

18. مطبخك بشكل أجمل ..

3 BHK Residential Interior Designing Project @ Howrah, Westbengal. , Creazione Interiors Creazione Interiors
Creazione Interiors

Creazione Interiors
Creazione Interiors
Creazione Interiors

لون خزانة مطبخك واجعلها أجمل على طراز الريترو، قد نظن أن لا يوجد هناك أية وسائل لتجديد منازلنا سوا شرءا الجديد والميزانيات العالية، ولكن إن كنت تملك حس فني هذا يكفي في عالم الديكور الحديث..

19. سجاد أنيق ..

PLANTATION RUG, The Plantation Rug Company The Plantation Rug Company المنزلأقمشة و منسوجات
The Plantation Rug Company

PLANTATION RUG

The Plantation Rug Company
The Plantation Rug Company
The Plantation Rug Company

اشتر سجاد أنيق وأضف لغرفتك لمسة فنية خاصة، السجاد له مفعول السحر في التصميم لذا دائما حافظ عليه نظيف وناعم ومرتب ..

20. اكسسوارات..

'Caxton Rose Trellis' design as 3D printed drawer handles Caxton Rhode غرفة المعيشة
Caxton Rhode

'Caxton Rose Trellis' design as 3D printed drawer handles

Caxton Rhode
Caxton Rhode
Caxton Rhode

استبدل إكسسواراتك المتهالكة واشتر ما هو جديد ولامع وبراق، وبتصميمات جذابة ومختلفة ..

21. تعليق أدواتك بشكل أجمل ..

Lakes By Yoo 2, Future Light Design Future Light Design مطبخأواني المطبخ
Future Light Design

Lakes By Yoo 2

Future Light Design
Future Light Design
Future Light Design

استغل أدوات مطبخك في تزيينه واصنع منه فراغ منظم ومرتب بأقل الإمكانيات..

22. مكان لإبداعك..

Possum bed homify غرفة الأطفالأسرة نوم
homify

Possum bed

homify
homify
homify

أضف لغرفة طفلك جدار على هيئة سبورة مدهون بطلاء قابل للتنظيف ومصمم خصيصا لذلك، ليكن محل إبداعه وتحقيق أحلامه ..

23. اختار ورق الجدران على ذوقك الخاص ..

Mr perswall - Temperature Wallpaper Collection, Form Us With Love Form Us With Love جدران وأرضيات أغطية الجدران والأرضيات
Form Us With Love

Mr perswall – Temperature Wallpaper Collection

Form Us With Love
Form Us With Love
Form Us With Love

اختر ورق جدران مناسب وأضفه لمنزلك، ببساطة ورق الجدران له قدرة فائقة على إضافة جمال من نوع خاص وستشاهد الفارق بنفسك..

24. أضف لمسة فنية لأثاث منزلك ..

Cubist Credenza 13 Turner Furniture المنزلمخزن
Turner Furniture

Cubist Credenza 13

Turner Furniture
Turner Furniture
Turner Furniture

أثاث منزلك لم يعد تقليدي كما كان، اجعل منه حقل تجارب لذوقك الفني وأضف له لمسات فنية مختلفة ..

25. حان وقت إظهار مواهبك..

Ben Lowe canvas prints homify فن تشكيليصور ولوحات Multicolored
homify

Ben Lowe canvas prints

homify
homify
homify

إن كنت من هواة الرسم أو الأعمال اليدوية، استعن بها واجعل منها قطع ديكورية مميزة لتزيين منزلك، ولكن المهم في ذلك طريقة التقديم نفسها ..

26. خامات راقية ..

Coco Tiger, Studio Lisa Bengtsson Studio Lisa Bengtsson جدران وأرضياتورق الحائط
Studio Lisa Bengtsson

Coco Tiger

Studio Lisa Bengtsson
Studio Lisa Bengtsson
Studio Lisa Bengtsson

إن كنت تبحث عن وسيلة لتجديد منزلك او فكرة لتترك لمستك الخاصة، اصنع وسادات صغيرة تُزين غرفة معيشتك بأقمشة خاصة وخامات راقية ..

27. لكل ركن في منزلك شخصية تليق باستخدامه ..

Bleached White Teak Quick-Step جدران وأرضيات أغطية الجدران والأرضيات
Quick-Step

Bleached White Teak

Quick-Step
Quick-Step
Quick-Step

اجعل لكل فراغ في بيتك شخصية مستقلة خاصة بصاحبه، كغرفة طفلك مثلا أو مطبخك وهكذا، واترك بصمتك ولمساتك البسيطة لتبعث فيه الحياة من جديد ..

يمكنك قراءة .. أضف لمسة أناقة لأثاث منزلك القديم مع طراز الفنتاج

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