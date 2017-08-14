قد يحتاج بيتك للمسات ديكورية تمنحه إطلالة جديدة، ولكن ما السبيل إلى ذلك وهل يمكننا تنفيذها بأنفسنا، الجميل في عالم الديكور أنك بعد البحث والتخطيط ستجد ما تحب وبسهولة تصل لوسيلة تنفيذه بدون ميزانيات عالية أو جهد كبير، فالموضوع غاية في البساطة ولكن يحتاج حب وشغف وإيمان بأن راحتك تبدأ من بيتك وأن كلما كان تصميمه أجمل زاد ارتباطك به، وهو ما سنقوم به اليوم معا سنستعرض 27 لمسة ديكورية على أحدث موضة يمكنك تنفيذها بنفسك وستقع في حبها بالتأكيد..
هناك أفكار مختلفة لتجديد بلاط مطبخك، وانتشرت في الأونة الأخيرة فن المانديلا وهو ما يعلمك رسم زخارف صغيرة ذات تفاصيل رائعة استعن بها لتزيين بلاط مطبخك أو ابحث عن الملصقات المميزة والمصنوعة خصيصا لذلك..
ارسم وردات على شباك غرفتك واستمتع بوجه حالم لغرفتك وبلمسات رومانسية ناعمة ..
إن كنت قد مللت من الدهانات التقليدية فهناك طرق مختلفة لدهان منزلك ولكن بفكر غير تقليدي ابحث عنها واختر منها ما يناسبك وقم بها بنفسك ..
أن تضيف لمنزلك جدار حجري رائع فهي خطوة مميزة وستجعل منزلك أجمل بالتأكيد، فماذا لو قمت بذلك بنفسك وتركت بصمتك بالتأكيد ستصنع فارق ويتقع في حب هذا الجدار للأبد ..
بدلا من الأثاث التقليدي استعن بأثاث بسيط ملون لإطلالة مختلفة لكل غرف منزلك..
إن كنت من هواة الفن وتبحث عن كل ما هو مختلف، ولديك موهبة والجرأة الكافية، فهذا التصميم جاء خصيصا لك، من كل لون لمسة واصنع لوحتك الخاصة في جدار غرفتك..
في نهاية الأسبوع اصنع لطفلك خزانة لألعابه بلمسة مميزة وبألون مبهجة لتحافظ على غرفته منظمة ولتجعل منها أريكة صغيرة يستمتع بها..
أثاثك القديم لم يعد كذلك من بعد اليوم، قم بإعادة طلاءه واجعله أجمل، واسمتع بقطعة فنية داخل بيتك، هذا الفكر انتشرت مؤخرا لتوفير الموارد وإعادة تدوير الأثاث كحل في مواجهة الأزمة الاقتصادية، لذلك عادت بعض الانماط والتي يأتي الأثاث القديم جزء منها ..
لا تتردد في أن تُعيد طلاء بيتك وتترك حائط بلون مختلف كنوع من التجديد ولكن احرص أن يكن اختيار جرئ وجذاب لتشعر بفارق حقيقي ..
جدد ستائر بيتك واستغن عن التصميم التقليدي واستعن بأفكار حديثة وبسيطة وأقمشة ناعمة وزاهية..
لا تنس أن تعتن بزهور منزلك وتجعلها دائما مشرقة وجذابة، فهي لمسة ديكورية قد يظن البعض أنها بلا تأثير قوي وهو عكس الواقع، فهي ذات تأثير نفسي إيجابي قوي وخاصة إن كانت بألوان جميلة وزاهية..
قم بتغيير الحنفيات القديمة واشتر الجديد واللامع وراجع صيانة السباكة الخاصة بحمامك ومطبخك، هذه الخطوة قد تجعل منزلك اجمل وأكثر راحة دون مجهود كبير أو ميزانية عالية ..
لا تنس الجدرايات والفن وأضف لمنزلك لوحات متكاملة بتفاصيل مميزة في أركان مختلفة لتجعله أجمل وعلى أحدث موضة ..
أضف لمنزلك وحدات إضاءة لامعة وبراقة، لتضيف إليه جاذبية خاصة وأناقة لا مثيل لها ..
إن كنت لا تمتلك في حمامك خزانة خاصة، فأنت قد خسرت الكثير، ولا داعي لأن تستمر بذلك، اصنع خزانة بسيطة بنفسك واجعل حمامك اجمل وأكثر تنظيما وراحة ..
لون خزانة مطبخك واجعلها أجمل على طراز الريترو، قد نظن أن لا يوجد هناك أية وسائل لتجديد منازلنا سوا شرءا الجديد والميزانيات العالية، ولكن إن كنت تملك حس فني هذا يكفي في عالم الديكور الحديث..
اشتر سجاد أنيق وأضف لغرفتك لمسة فنية خاصة، السجاد له مفعول السحر في التصميم لذا دائما حافظ عليه نظيف وناعم ومرتب ..
استبدل إكسسواراتك المتهالكة واشتر ما هو جديد ولامع وبراق، وبتصميمات جذابة ومختلفة ..
استغل أدوات مطبخك في تزيينه واصنع منه فراغ منظم ومرتب بأقل الإمكانيات..
أضف لغرفة طفلك جدار على هيئة سبورة مدهون بطلاء قابل للتنظيف ومصمم خصيصا لذلك، ليكن محل إبداعه وتحقيق أحلامه ..
اختر ورق جدران مناسب وأضفه لمنزلك، ببساطة ورق الجدران له قدرة فائقة على إضافة جمال من نوع خاص وستشاهد الفارق بنفسك..
أثاث منزلك لم يعد تقليدي كما كان، اجعل منه حقل تجارب لذوقك الفني وأضف له لمسات فنية مختلفة ..
إن كنت من هواة الرسم أو الأعمال اليدوية، استعن بها واجعل منها قطع ديكورية مميزة لتزيين منزلك، ولكن المهم في ذلك طريقة التقديم نفسها ..
إن كنت تبحث عن وسيلة لتجديد منزلك او فكرة لتترك لمستك الخاصة، اصنع وسادات صغيرة تُزين غرفة معيشتك بأقمشة خاصة وخامات راقية ..
اجعل لكل فراغ في بيتك شخصية مستقلة خاصة بصاحبه، كغرفة طفلك مثلا أو مطبخك وهكذا، واترك بصمتك ولمساتك البسيطة لتبعث فيه الحياة من جديد ..
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