7 مطابخ صغيرة شبه مفتوحة بأفكار سهلة التنفيذ

على الرغم من أن النموذج الأول معنا اليوم لمطبخ يبدو صغيرًا من أول وهلة، إلا أنه حقًا متكامل رغم تصميمه البسيط. كما نرى بوضوح المطبخ يحظى مساحة مربعة وتصميم U للوحدات التخزينية بخامة الخشب الطبيعي وصناديق علوية وسفلية كفيلة بأن تستوعب كافة أغراضه.

نجح المصمم هنا في اختراق إحدى جدران المطبخ بتصميم فتحة كبيرة بالجزء العلوي من الجدار على النظام الأمريكاني لها بار مزين بالخشب كأسطح المطبخ الداخلية.

هذه الفتحة استطاعت دمج المطبخ مع المجال الحيوي للمنزل بسلاسة، خصوصًا بعد تأثيث الجزء الخارجي منها بمقعدين خشبيين ليستخدم في تناول الوجبات الخفيفة السريعة أو احتساء مشروب ما بشكل مريح.