7 مطابخ صغيرة شبه مفتوحة بأفكار سهلة التنفيذ

اختيار المطابخ شبه المفتوحة هي وسيلة ذكية للحد من مساوئ الفضاء المفتوح الذي فيه تندمج المطابخ مع المجال الحيوي للمنزل بشكل كبير وبالتالي تعرض أيٍ منهما للاتساخ او الفوضى ينعكس على الآخر بسهولة في لمح البصر!
هنا في كتاب الأفكار هذا نجمع لكم 7 مطابخ صغيرة ومدهشة بتصميمات شبه مفتوحة وأفكار سهلة وقابلة للتنفيذ يمكنك الاقتباس منها متى أردت وبتكلفة معقولة تناسب شريحة كبيرة.. لنبدأ جولتنا الآن!
على الرغم من أن النموذج الأول معنا اليوم لمطبخ يبدو صغيرًا من أول وهلة، إلا أنه حقًا متكامل رغم تصميمه البسيط. كما نرى بوضوح المطبخ يحظى مساحة مربعة وتصميم U للوحدات التخزينية بخامة الخشب الطبيعي وصناديق علوية وسفلية كفيلة بأن تستوعب كافة أغراضه.
نجح المصمم هنا في اختراق إحدى جدران المطبخ بتصميم فتحة كبيرة بالجزء العلوي من الجدار على النظام الأمريكاني لها بار مزين بالخشب كأسطح المطبخ الداخلية.
هذه الفتحة استطاعت دمج المطبخ مع المجال الحيوي للمنزل بسلاسة، خصوصًا بعد تأثيث الجزء الخارجي منها بمقعدين خشبيين ليستخدم في تناول الوجبات الخفيفة السريعة أو احتساء مشروب ما بشكل مريح.
الأبيض هنا هو بطل الرواية.. فكما نرى معًا هو يغلف الخزانات والأرفف والبار وحتى المقاعد الخاصة به. التناسق هو السمة المميزة لهذا المطبخ وهنا نقصد استخدام اللون الرمادي في الجدران المتناغمة تمامًا مع الأبيض وكلاهما يجسد الطراز الحداثي في عالم الديكور.
قبل الإجابة على هذا السؤال.. راقب معنا تفاصيل المطبخ عن قرب بداية من الجزء الخارجي المفتوح حيث تألق بـتغطية كاملة للجدران بالطوب الطيني -والذي يأخذنا إلى النمط الريفي ببساطته- عدا أجزاء بسيطة متفرقة ظلت بطلاء اللون الأبيض..
بمجرد أن ننتقل داخلًا حيث الوحدات التخزينية والأرضية وكل شئ نلمس النمط العصري في كافة التفاصيل حيث التصميم الخطي للخزانات واختيار اللون الرمادي الفاتح المعاصر.. حينها فقط ندرك مدى التباين الذي اعتمد عليه المصمم هنا.. حقًا هو مطبخ مثير للاهتمام!
نلتقي مرة أخرى في هذه الجولة بمطبخ عصري مدهش يعتمد اعتماد شبه كُلّي على اللون الأبيض.. شاهد كيف هو خير عنوان للحداثة والبراح والإشراقة!
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مطبخ أنيق جدًا بتصميم U راقي، لا يعتمد على الكثير من الوحدات التخزينية خصوصًا في الجزء العلوي منه.
الرخام يزيده تألقًا ويجعله راقيًا حيث يكسي الوحدات التخزينية السفلية بالكامل ويمنح المطبخ بريق خاص، هذا في ظل الاستعانة بلمسات متنوعة من الإضاءة من سبوتات متفرقة ووحدات إضاءة صغيرة متدلية من سقف البار وغيرها خفي في سقف المطبخ ذاته.
لا يمكن أن نغفل الإضاءة الخارجية للمطبخ أيضًا وتأثيراتها الساحرة الجاذبة للأنظار.
نموذج آخر صغير المساحة تحول لآخر أكثر اتساعًا باستخدام اللون الأبيض في الجدران وإضاءة وظيفية مناسبة.
الاستعانة بأرفف خشبية صغيرة وبسيطة كالمستخدمة هنا بهذا المطبخ تعد لمسة ديكورية عصرية يمكنك تجربتها في مطبخك.. فهي توفر لك مساحة تخزينية أكبر، وتتمتع بشكل جمالي ملفت، إلى جانب أنها غير مكلفة!
تركيبة لونية جديدة اعتمدت على اللون الأحمر واللون الرمادي
الفضي تحديدًا زينت هذا المطبخ الصغير وجعلته يواكب آخر صيحات تصاميم المطابخ في عالم الديكور رغم العدد المحدود جدًا لوحداته التخزينية.