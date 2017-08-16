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7 مطابخ صغيرة شبه مفتوحة بأفكار سهلة التنفيذ

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
Eden Court Project, Katie Malik Interiors Katie Malik Interiors مطبخ
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اختيار المطابخ شبه المفتوحة هي وسيلة ذكية للحد من مساوئ الفضاء المفتوح الذي فيه تندمج المطابخ مع المجال الحيوي للمنزل بشكل كبير وبالتالي تعرض أيٍ منهما للاتساخ او الفوضى ينعكس على الآخر بسهولة في لمح البصر!

هنا في كتاب الأفكار هذا نجمع لكم 7 مطابخ صغيرة ومدهشة بتصميمات شبه مفتوحة وأفكار سهلة وقابلة للتنفيذ يمكنك الاقتباس منها متى أردت وبتكلفة معقولة تناسب شريحة كبيرة.. لنبدأ جولتنا الآن!

1- صغير لكن متكامل

Kitchen- view from the living area Katie Malik Interiors مطبخ
Katie Malik Interiors

Kitchen- view from the living area

Katie Malik Interiors
Katie Malik Interiors
Katie Malik Interiors

على الرغم من أن النموذج الأول معنا اليوم لمطبخ يبدو صغيرًا من أول وهلة، إلا أنه حقًا متكامل رغم تصميمه البسيط. كما نرى بوضوح المطبخ يحظى مساحة مربعة وتصميم U للوحدات التخزينية بخامة الخشب الطبيعي وصناديق علوية وسفلية كفيلة بأن تستوعب كافة أغراضه.

نجح المصمم هنا في اختراق إحدى جدران المطبخ بتصميم فتحة كبيرة بالجزء العلوي من الجدار على النظام الأمريكاني لها بار مزين بالخشب كأسطح المطبخ الداخلية. 

هذه الفتحة استطاعت دمج المطبخ مع المجال الحيوي للمنزل بسلاسة، خصوصًا بعد تأثيث الجزء الخارجي منها بمقعدين خشبيين ليستخدم في تناول الوجبات الخفيفة السريعة أو احتساء مشروب ما بشكل مريح.

2- سوبر حداثة!

homify
homify

homify
homify
homify

الأبيض هنا هو بطل الرواية.. فكما نرى معًا هو يغلف الخزانات والأرفف والبار وحتى المقاعد الخاصة به. التناسق هو السمة المميزة لهذا المطبخ وهنا نقصد استخدام اللون الرمادي في الجدران المتناغمة تمامًا مع الأبيض وكلاهما يجسد الطراز الحداثي في عالم الديكور.

3- ما رأيك في دمج النمطين الريفي والحداثي؟

RETRO LINE, ITA Poland s.c. ITA Poland s.c. ريفي، أسلوب، الرواق، رواق، &، درج طوب
ITA Poland s.c.

ITA Poland s.c.
ITA Poland s.c.
ITA Poland s.c.

قبل الإجابة على هذا السؤال.. راقب معنا تفاصيل المطبخ عن قرب بداية من الجزء الخارجي المفتوح حيث تألق بـتغطية كاملة للجدران بالطوب الطيني -والذي يأخذنا إلى النمط الريفي ببساطته- عدا أجزاء بسيطة متفرقة ظلت بطلاء اللون الأبيض.. 

بمجرد أن ننتقل داخلًا حيث الوحدات التخزينية والأرضية وكل شئ نلمس النمط العصري في كافة التفاصيل حيث التصميم الخطي للخزانات واختيار اللون الرمادي الفاتح المعاصر.. حينها فقط ندرك مدى التباين الذي اعتمد عليه المصمم هنا.. حقًا هو مطبخ مثير للاهتمام! 

4- الأبيض من جديد وتصميم أكثر روعة!

COCINA, Doll diseño Doll diseño مطبخ مزيج خشب وبلاستيك White
Doll diseño

Doll diseño
Doll diseño
Doll diseño

نلتقي مرة أخرى في هذه الجولة بمطبخ عصري مدهش يعتمد اعتماد شبه كُلّي على اللون الأبيض.. شاهد كيف هو خير عنوان للحداثة والبراح والإشراقة!

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5- الإضاءة وتأثيراتها الساحرة

Ethnic Inspiration House, Ansari Architects Ansari Architects مطبخ
Ansari Architects

Ansari Architects
Ansari Architects
Ansari Architects

مطبخ أنيق جدًا بتصميم U راقي، لا يعتمد على الكثير من الوحدات التخزينية خصوصًا في الجزء العلوي منه. 

الرخام يزيده تألقًا ويجعله راقيًا حيث يكسي الوحدات التخزينية السفلية بالكامل ويمنح المطبخ بريق خاص، هذا في ظل الاستعانة بلمسات متنوعة من الإضاءة من سبوتات متفرقة ووحدات إضاءة صغيرة متدلية من سقف البار وغيرها خفي في سقف المطبخ ذاته.

لا يمكن أن نغفل الإضاءة الخارجية للمطبخ أيضًا وتأثيراتها الساحرة الجاذبة للأنظار. 

6- أبيض X خشب طبيعي

Trabajo para el estudio de Arquitectura LINK Inversiones., Sebastian Alcover - Fotografía Sebastian Alcover - Fotografía مطبخ
Sebastian Alcover – Fotografía

Sebastian Alcover - Fotografía
Sebastian Alcover – Fotografía
Sebastian Alcover - Fotografía

نموذج آخر صغير المساحة تحول لآخر أكثر اتساعًا باستخدام اللون الأبيض في الجدران وإضاءة وظيفية مناسبة. 

الاستعانة بأرفف خشبية صغيرة وبسيطة كالمستخدمة هنا بهذا المطبخ تعد لمسة ديكورية عصرية يمكنك تجربتها في مطبخك.. فهي توفر لك مساحة تخزينية أكبر، وتتمتع بشكل جمالي ملفت، إلى جانب أنها غير مكلفة!

7- لمحبي اللون الأحمر

Projeto Residencial, Expace - espaços e experiências Expace - espaços e experiências غرفة السفرة
Expace – espaços e experiências

Expace - espaços e experiências
Expace – espaços e experiências
Expace - espaços e experiências

تركيبة لونية جديدة اعتمدت على اللون الأحمر واللون الرمادي الفضي تحديدًا زينت هذا المطبخ الصغير وجعلته يواكب آخر صيحات تصاميم المطابخ في عالم الديكور رغم العدد المحدود جدًا لوحداته التخزينية.

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