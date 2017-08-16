احظى بمنزل أكثر ترحيبًا مع 14 فكرة بسيطة

مع هذه الأفكار ستجعل منزلك أكثر ترحيبًا، أكثر حيوية، وأكثر إشراقة.. لا تستهين باللمسات الديكورية البسيطة، فهي قادرة بتلك البساطة على صنع الفارق الحقيقي في إطلالة منزلك.. إليك 14 فكرة ملهمة ستحببك في كل غرفة من غرف منزلك إن طبقت إحداها!