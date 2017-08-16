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احظى بمنزل أكثر ترحيبًا مع 14 فكرة بسيطة

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
Rustico Chic, Cena De.Coração Cena De.Coração حدائقنباتات و زهور Multicolored
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مع هذه الأفكار ستجعل منزلك أكثر ترحيبًا، أكثر حيوية، وأكثر إشراقة.. لا تستهين باللمسات الديكورية البسيطة، فهي قادرة بتلك البساطة على صنع الفارق الحقيقي في إطلالة منزلك.. إليك 14 فكرة ملهمة ستحببك في كل غرفة من غرف منزلك إن طبقت إحداها!

1- اختيار سجادة جميلة

Varios, Arkiurbana Arkiurbana غرفة المعيشة
Arkiurbana

Arkiurbana
Arkiurbana
Arkiurbana

اختيار سجادة جميلة وناعمة بغرف منزلك الرئيسية كغرفة المعيشة وغرفة الطعام وغرفة النوم أمر يضفي الكثير من الأناقة والرقي لبقية محتويات المنزل وللأثاث بشكل خاص. كما أن السجاد الناعم تحديدًا ذو الشعيرات الطويلة يدعونا إلى خلع أحذيتنا واسترخاء قدمينا ومن ثم الشعور براحة لا مثيل لها.

2- مفروشات مطرزة للسرير

Bordados 100% a mano, Tienda de Costumbres Tienda de Costumbres غرفة نومأقمشة و منسوجات
Tienda de Costumbres

Tienda de Costumbres
Tienda de Costumbres
Tienda de Costumbres

في غرف النوم وخصوصًا الرئيسية.. يمكنك اقتناء لحاف مع تطريز بارز وملون كهذا، ومفروشات صغيرة، خفيفة وبسيطة كالتي تزين أرضية الغرفة.. هذه اللمسات التي نراها في الصورة تزيد بدورها من رومانسية غرف النوم ورقتها وتجعلها نابضة بالحياة.. بالطبع سينبهر المقربون منكي عند الدخول لغرفة النوم!   

3- الزهور على طاولة الطعام

Proyecto de Vivienda en Vigo, Modesto Crespo Modesto Crespo غرفة السفرة
Modesto Crespo

Modesto Crespo
Modesto Crespo
Modesto Crespo

لا حاجة لملئ الغرفة بالزهور.. فقط زهرية بسيطة على مائدة الطعام من الورود الطبيعية برائحتها الفواحة وشكلها المبهج كفيلة أن تضيف الكثير وتصنع الفارق.

4- الأثاث من الخشب الطبيعي

homify غرفة السفرة White
homify

homify
homify
homify

الخشب دائمًا موضع ترحيب في الديكور بالإضافة إلى كونه جميل الإطلالة، أنيق، يجعل البيئة المستخدم بها ممتعة ومشرقة تمامًا كما هو في النموذج المعروض.

5- الحجر.. والجمال الخالد

homify غرفة السفرة
homify

homify
homify
homify

الحجر.. هو مادة ذات جمال خالد، يناسب أي نمط ديكوري، ويترك المساحات أرقى وأجمل.

6- أثاث عملي ومرن

Bread Bin, Sonntagsstaat Sonntagsstaat مطبخمخزن
Sonntagsstaat

Sonntagsstaat
Sonntagsstaat
Sonntagsstaat

عليك باقتناء قطع أثاث مرنة وعملية بمنزلك حتى وإن اكتفيت بقطعة أثاث واحدة كهذه بغرفة المعيشة أو بزاوية قريبة من المطبخ أو غرفة الطعام أو حتى بالحديقة المنزلية، فهي تستخدم في التخزين من ناحية وهذا واضح بالجزء السفلي منها وتستخدم في تقطيع الخبز وغيره من المأكولات بمنتهى السلاسة من ناحية أخرى.

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7- أناقة ورقي

CHIMENEAS EN PIEDRA NATURAL, RUBIO STONE SLL RUBIO STONE SLL المنزلديكورات واكسسوارات
RUBIO STONE SLL

RUBIO STONE SLL
RUBIO STONE SLL
RUBIO STONE SLL

تصميم مدفئة أنيقة كهذه بمنزلك سيزيده جمالًا وسحرًا، فهي لن يقتصر استخدامها فقط على فصل الشتاء لتقوم برفع درجة حرارة الغرفة وتهوين البرد القارس، وذلك ببساطة لأنها في حد ذاتها لفتة جمالية مذهلة يمكن اعتبارها قطعة أنتيكة أو إكسسوار ثري يعمل على تزيين أي ركن يوضع فيه بالمنزل.

8- لمسات عتيقة

Playroom Vintage, Estación Ortiz Estación Ortiz غرفة نوم مراهقين
Estación Ortiz

Estación Ortiz
Estación Ortiz
Estación Ortiz

راقب أثاث هذه الغرفة عن قرب بكافة التفاصيل.. نعم جميع ما بها من عناصر قديم الطراز، عتيق الحس، كلاسيكي الروح.. واحدة فقط من قطع الأثاث تلك إن اقتنيتها في بيتك سيصبح أكثر ترحيبًا في لمح البصر! 

9- الشموع

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

بسيطة واقتصادية: الشموع تستطيع رغم بساطتها إضفاء جمال من نوع خاص لديكور منزلك، فضلًا عن قدرتها على ترك رائحة لطيفة في المساحات المفتوحة والمغلقة فتوفر جو محفز على الاسترخاء.

10- نباتات وزهور

Varios, Arkiurbana Arkiurbana غرفة نوم
Arkiurbana

Arkiurbana
Arkiurbana
Arkiurbana

زين الغرفة بنخبة من النباتات والزهور واهتم بوضعها في أواني أنيقة ولا تفرط في استخدام النباتات بشل عام.

لا تستهين بوضع لوحة أو إطار ذو رسوم متناسقة في ألوانها مع ديكورات الغرفة

Rinnovo Arredo, Studio HAUS Studio HAUS غرفة المعيشة
Studio HAUS

Studio HAUS
Studio HAUS
Studio HAUS

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بهذه الباقة يمكنك تزيين أركان مختلفة من المنزل

Rustico Chic, Cena De.Coração Cena De.Coração حدائقنباتات و زهور Multicolored
Cena De.Coração

Cena De.Coração
Cena De.Coração
Cena De.Coração

11- مكملات ديكورية بسيطة

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

وسائد مطبوع عليها رسائل ذات قيمة وصور، لوحة كبيرة تغلف الحائط بأكمله، إكسسوارات رفيعة.

12- سلال من الخوص

Private Objekte, Peter Rohde Innenarchitektur Peter Rohde Innenarchitektur غرفة المعيشة
Peter Rohde Innenarchitektur

Peter Rohde Innenarchitektur
Peter Rohde Innenarchitektur
Peter Rohde Innenarchitektur

سلال الخوص تساعد في الحفاظ على النظام واعطاء لمسة خاصة إلى الديكور.

13- اجعل ما هو قديم.. بطابع فريد وجديد

Minicucina L 145 , LA BOTTEGA DEL FALEGNAME LA BOTTEGA DEL FALEGNAME مطبخ خشب نقي Green
LA BOTTEGA DEL FALEGNAME

LA BOTTEGA DEL FALEGNAME
LA BOTTEGA DEL FALEGNAME
LA BOTTEGA DEL FALEGNAME

إعادة تدوير قطع الأثاث القديمة لتصبح بطابع فريد وهدف جديد.. يمكنك استرجاعها حقًا بأبسط اللمسات الديكورية تمامًا كما تحقق مع هذه الخزانة التي تحولت لأخرى مبهرة بفضل طلائها باللونين الأخضر المينت والكريمي الفاتح.

14- الرهان على الإضاءة الاصطناعية

Home Decor J|K, Carolina Fagundes - Arquitetura e Interiores Carolina Fagundes - Arquitetura e Interiores غرفة المعيشة
Carolina Fagundes – Arquitetura e Interiores

Carolina Fagundes - Arquitetura e Interiores
Carolina Fagundes – Arquitetura e Interiores
Carolina Fagundes - Arquitetura e Interiores

الإضاءة أمر حاسم بأي غرفة في المنزل.. مع هذا النموذج ستعرف كيف تُكسِب غرفتك ضوء دافئ مع أجواء مريحة وانعكاسات مذهلة باستخدام الإضاءة الاصطناعية.

14 حيلة ممتازة لضمان خصوصيتك في الحديقة المنزلية

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