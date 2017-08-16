احظى بمنزل أكثر ترحيبًا مع 14 فكرة بسيطة

مع هذه الأفكار ستجعل منزلك أكثر ترحيبًا، أكثر حيوية، وأكثر إشراقة.. لا تستهين باللمسات الديكورية البسيطة، فهي قادرة بتلك البساطة على صنع الفارق الحقيقي في إطلالة منزلك.. إليك 14 فكرة ملهمة ستحببك في كل غرفة من غرف منزلك إن طبقت إحداها!
اختيار سجادة جميلة وناعمة بغرف منزلك الرئيسية كغرفة المعيشة وغرفة الطعام وغرفة النوم أمر يضفي الكثير من الأناقة والرقي لبقية محتويات المنزل وللأثاث بشكل خاص. كما أن السجاد الناعم تحديدًا ذو الشعيرات الطويلة يدعونا إلى خلع أحذيتنا واسترخاء قدمينا ومن ثم الشعور براحة لا مثيل لها.
في غرف النوم وخصوصًا الرئيسية.. يمكنك اقتناء لحاف مع تطريز بارز وملون كهذا، ومفروشات صغيرة، خفيفة وبسيطة كالتي تزين أرضية الغرفة.. هذه اللمسات التي نراها في الصورة تزيد بدورها من رومانسية غرف النوم ورقتها وتجعلها نابضة بالحياة.. بالطبع سينبهر المقربون منكي عند الدخول لغرفة النوم!
لا حاجة لملئ الغرفة بالزهور.. فقط زهرية بسيطة على مائدة الطعام من الورود الطبيعية برائحتها الفواحة وشكلها المبهج كفيلة أن تضيف الكثير وتصنع الفارق.
الخشب دائمًا موضع ترحيب في الديكور بالإضافة إلى كونه جميل الإطلالة، أنيق، يجعل البيئة المستخدم بها ممتعة ومشرقة تمامًا كما هو في النموذج المعروض.
الحجر.. هو مادة ذات جمال خالد، يناسب أي نمط ديكوري، ويترك المساحات أرقى وأجمل.
عليك باقتناء قطع أثاث مرنة وعملية بمنزلك حتى وإن اكتفيت بقطعة أثاث واحدة كهذه بغرفة المعيشة أو بزاوية قريبة من المطبخ أو غرفة الطعام أو حتى بالحديقة المنزلية، فهي تستخدم في التخزين من ناحية وهذا واضح بالجزء السفلي منها وتستخدم في تقطيع الخبز وغيره من المأكولات بمنتهى السلاسة من ناحية أخرى.
تصميم مدفئة أنيقة كهذه بمنزلك سيزيده جمالًا وسحرًا، فهي لن يقتصر استخدامها فقط على فصل الشتاء لتقوم برفع درجة حرارة الغرفة وتهوين البرد القارس، وذلك ببساطة لأنها في حد ذاتها لفتة جمالية مذهلة يمكن اعتبارها قطعة أنتيكة أو إكسسوار ثري يعمل على تزيين أي ركن يوضع فيه بالمنزل.
راقب أثاث هذه الغرفة عن قرب بكافة التفاصيل.. نعم جميع ما بها من عناصر قديم الطراز، عتيق الحس، كلاسيكي الروح.. واحدة فقط من قطع الأثاث تلك إن اقتنيتها في بيتك سيصبح أكثر ترحيبًا في لمح البصر!
بسيطة واقتصادية: الشموع تستطيع رغم بساطتها إضفاء جمال من نوع خاص لديكور منزلك، فضلًا عن قدرتها على ترك رائحة لطيفة في المساحات المفتوحة والمغلقة فتوفر جو محفز على الاسترخاء.
زين الغرفة بنخبة من النباتات والزهور واهتم بوضعها في أواني أنيقة ولا تفرط في استخدام النباتات بشل عام.
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وسائد مطبوع عليها رسائل ذات قيمة وصور، لوحة كبيرة تغلف الحائط بأكمله، إكسسوارات رفيعة.
سلال الخوص تساعد في الحفاظ على النظام واعطاء لمسة خاصة إلى الديكور.
إعادة تدوير قطع الأثاث القديمة لتصبح بطابع فريد وهدف جديد.. يمكنك استرجاعها حقًا بأبسط اللمسات الديكورية تمامًا كما تحقق مع هذه الخزانة التي تحولت لأخرى مبهرة بفضل طلائها باللونين الأخضر المينت والكريمي الفاتح.
الإضاءة أمر حاسم بأي غرفة في المنزل.. مع هذا النموذج ستعرف كيف تُكسِب غرفتك ضوء دافئ مع أجواء مريحة وانعكاسات مذهلة باستخدام الإضاءة الاصطناعية.