كيفية اختيار ورق الحائط المناسب لكل فراغ

إن اختيار ورق الحائط في تشطيب حوائط المنزل يعد اختيارًا جميلًا وأنيقًا، يضفي على المنزل روحًا من الرومانسية والجاذبية في التصميم، ولكن لنستقر على هذا الاختيار لابد من وضع بعض الأشياء في الاعتبار.
فورق الحائط متنوع الأشكال والنقوشات، منه ما يتماشى مع بعض الطرز بينما لا يتناسب مع البعض الآخر، كل حسب النقشة المستخدمة ونوع ورق الحائط ، ومساحة النقشة فيه،كما أن كل فراغ يتناسب مع أشكال معينة من ورق الحائط، ولكل هذه الأسباب جمعنا لكم اليوم بمساعدة خبراءنا في Homify بعض الاختيارات والأفكار والنصائح المتعلقة باختيار ورق الحائط في تشطيب المنازل حتى تساعدكم في الاختيار الصحيح لتحقيق أفضل النتائج في منازلكم:
أما في غرفة المعيشة فإننا نفضل وجود تابلوه على الحائط يمنح الغرفة بعضًا من الأناقة والجمال، فما بالنا إن كان الحائط هو نفسه التابلوه عن طريق استخدام ورق الحائط ذو النقشة الأنيقة الداكنة كما نرى هنا؟
في هذا المنزل العصري نجد الاعتماد على الألوان البسيطة لم يمنع المصمم من استخدام تصميم مميز لورق الحائط عن طريق اختيار الحروف المكتوبة داخل مربعات متكررة بشكل غير نمطي مع بعض المربعات الزرقاء في المنتصف.
وفي غرفة النوم نجد استخدام الألوان الهادئة قد أضاف الكثير للغرفة وأعطاها روحًا من التميز والرومانسية التي تساعد على الاسترخاء.
أما محبي البساطة فإن ورق الحائط يمكنه أن يلبي احتياجاتهم أيضًا عن طريق توزيع النقوشات البسيطة على الورق بمساحات صغيرة متناثرة بشكل جميل وهادئ ومحبب للعين.
في المنازل ذات الطابع الكلاسيكي لن نجد أفضل من ورق الحائط ليلبي لنا احتياج الحوائط من الزخارف والنقوشات الغنية التي تحتوي على الكثير من الألوان المتداخلة بشكل جميل وأنيق.
وفي غرفة السفرة بالطبع نحتاج لأن نظهر بعضًا من الترحيب بالزائرين عن طريق نقشة ذات طابع غني وألوان زاهية مثل الذهبي، وفي هذه الغرفة نجده وقد نفذ بشكل رائع.
عندما نقرر الاعتماد على الطراز الحديث في ديكورات المنزل فإننا بالطبع نحتاج للأفكار التي تظهر المنزل بشكل أنيق مع استخدام ألوان أقل، هذا التصميم يحقق لنا الهدف بشكل مثالي عن طريق نقشة ورق الحائط باللونين الأبيض والأسود مع بعض التميز لتكوين شكل غير مكرر وتمييزه بوحدات الإضاءة.
قد نستبعد اختيار ورق الحائط في الحمامات خوفًا من تأثره بالمياه ولكن مع ورق الحائط المصنوع من مواد معزولة سوف نكتشف أنه اختيار هائل ومتعدد الأشكال ويتيح لنا الكثير من البدائل.
اللون الرمادي المحايد في الخلفية يساعد على تحقيق المهمة.
مثل الرسومات الهندسية أو الطبية والتي ستكون ملهمًا للكثير من الاستذكار والمتابعة.
نقشة ملونة تفتح الشهية على الطعام تحتوي على أدوات الطهي تمامًا مثل أشكال السيراميك الحديثة ولكن في شكل ورق حائط مميز وجميل.
الاختيار الأكثر استخدامًا في غرف الأطفال هو ورق الحائط لما له من اختيارات متعددة يمكن تجديدها عند الحاجة وكلما كبر عمر الأطفال.
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