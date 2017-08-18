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كيفية اختيار ورق الحائط المناسب لكل فراغ

آية علم الدين آية علم الدين
Dutch Dreams Wallpaper Collection, La Aurelia La Aurelia جدران
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إن اختيار ورق الحائط في تشطيب حوائط المنزل يعد اختيارًا جميلًا وأنيقًا، يضفي على المنزل روحًا من الرومانسية والجاذبية في التصميم، ولكن لنستقر على هذا الاختيار لابد من وضع بعض الأشياء في الاعتبار.

فورق الحائط متنوع الأشكال والنقوشات، منه ما يتماشى مع بعض الطرز بينما لا يتناسب مع البعض الآخر، كل حسب النقشة المستخدمة ونوع ورق الحائط ، ومساحة النقشة فيه،كما أن كل فراغ يتناسب مع أشكال معينة من ورق الحائط، ولكل هذه الأسباب جمعنا لكم اليوم بمساعدة خبراءنا في Homify بعض الاختيارات والأفكار والنصائح المتعلقة باختيار ورق الحائط في تشطيب المنازل حتى تساعدكم في الاختيار الصحيح لتحقيق أفضل النتائج في منازلكم:

النقوش الأنيقة الداكنة لغرفة معيشة فريدة

‘Fleur’ Wallpaper La Aurelia جدران وأرضياتورق الحائط Blue wallpaper,wallcovering,wallcoverings,flowers,bouquet,blue,pastel,pink,,'
La Aurelia

‘Fleur’ Wallpaper

La Aurelia
La Aurelia
La Aurelia

أما في غرفة المعيشة فإننا نفضل وجود تابلوه على الحائط يمنح الغرفة بعضًا من الأناقة والجمال، فما بالنا إن كان الحائط هو نفسه التابلوه عن طريق استخدام ورق الحائط ذو النقشة الأنيقة الداكنة كما نرى هنا؟

في المنزل العصري يمكننا الاعتماد على الأفكار الجريئة والألوان المحايدة

Mural wallpaper 뮤럴벽지, U2 U2 جدران وأرضياتورق الحائط
U2

U2
U2
U2

في هذا المنزل العصري نجد الاعتماد على الألوان البسيطة لم يمنع المصمم من استخدام تصميم مميز لورق الحائط عن طريق اختيار الحروف المكتوبة داخل مربعات متكررة بشكل غير نمطي مع بعض المربعات الزرقاء في المنتصف.

نقوشات الورود الرقيقة والألوان الهادئة في غرفة النوم

Dutch Dreams Wallpaper Collection, La Aurelia La Aurelia جدران Pink
La Aurelia

La Aurelia
La Aurelia
La Aurelia

وفي غرفة النوم نجد استخدام الألوان الهادئة قد أضاف الكثير للغرفة وأعطاها روحًا من التميز والرومانسية التي تساعد على الاسترخاء.

يمكننا الاكتفاء ببعض الفراشات المتناثرة على حائط أحادي اللون

Wallpaper Sparrow, Snijder&CO Snijder&CO غرفة المعيشة
Snijder&amp;CO

Snijder&CO
Snijder&amp;CO
Snijder&CO

أما محبي البساطة فإن ورق الحائط يمكنه أن يلبي احتياجاتهم أيضًا عن طريق توزيع النقوشات البسيطة على الورق بمساحات صغيرة متناثرة بشكل جميل وهادئ ومحبب للعين.

أضف لمسة من الكلاسيكية عن طريق التصميم الغني لورق الحائط

Dutch Dreams Wallpaper Collection, La Aurelia La Aurelia جدران
La Aurelia

La Aurelia
La Aurelia
La Aurelia

في المنازل ذات الطابع الكلاسيكي لن نجد أفضل من ورق الحائط ليلبي لنا احتياج الحوائط من الزخارف والنقوشات الغنية التي تحتوي على الكثير من الألوان المتداخلة بشكل جميل وأنيق.

النقشة الذهبية المتكررة في غرفة السفرة للترحيب بالزائرين

Projekte mit Gold und Silber, trend group trend group مساحات تجارية محلات تجارية
trend group

trend group
trend group
trend group

وفي غرفة السفرة بالطبع نحتاج لأن نظهر بعضًا من الترحيب بالزائرين عن طريق نقشة ذات طابع غني وألوان زاهية مثل الذهبي، وفي هذه الغرفة نجده وقد نفذ بشكل رائع.

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في المدخل مع التصميم العصري يمكنك الاعتماد على الأبيض والأسود في النقوشات

Mural wallpaper 뮤럴벽지, U2 U2 جدران وأرضياتورق الحائط
U2

U2
U2
U2

عندما نقرر الاعتماد على الطراز الحديث في ديكورات المنزل فإننا بالطبع نحتاج للأفكار التي تظهر المنزل بشكل أنيق مع استخدام ألوان أقل، هذا التصميم يحقق لنا الهدف بشكل مثالي عن طريق نقشة ورق الحائط باللونين الأبيض والأسود مع بعض التميز لتكوين شكل غير مكرر وتمييزه بوحدات الإضاءة.

وفي الحمامات أيضًا مع ورق الحائط المعزول ذو الأشكال الطبيعية

Chinese wallpaper tiles Reptile tiles & ceramics حمام
Reptile tiles &amp; ceramics

Chinese wallpaper tiles

Reptile tiles & ceramics
Reptile tiles &amp; ceramics
Reptile tiles & ceramics

قد نستبعد اختيار ورق الحائط في الحمامات خوفًا من تأثره بالمياه ولكن مع ورق الحائط المصنوع من مواد معزولة سوف نكتشف أنه اختيار هائل ومتعدد الأشكال ويتيح لنا الكثير من البدائل.

أما في غرفة المكتب يمكننا الاعتماد على النقوشات الرقيقة التي تساعد على التركيز

homify غرفة المعيشةديكورات واكسسوارات ورق Brown
homify

homify
homify
homify

اللون  الرمادي المحايد في الخلفية يساعد على تحقيق المهمة.

أو نقوشات تساعد على الاستذكار من الرمادي والأبيض

Designer Home Office Tracey Andrews Interiors
Tracey Andrews Interiors

Designer Home Office

Tracey Andrews Interiors
Tracey Andrews Interiors
Tracey Andrews Interiors

مثل الرسومات الهندسية أو الطبية والتي ستكون ملهمًا للكثير من الاستذكار والمتابعة.

في المطبخ، نقشة جريئة وحيوية تساعد على الطبخ

Treats Pixers مطبخ wall mural,wallpaper,vegetables
Pixers

Treats

Pixers
Pixers
Pixers

نقشة ملونة تفتح الشهية على الطعام تحتوي على أدوات الطهي تمامًا مثل أشكال السيراميك الحديثة ولكن في شكل ورق حائط مميز وجميل.

وفي غرفة الأطفال نعتمد على النقوشات الطفولية الجميلة

KIDS WALLPAPER AND MURALS FOR WALLS, wallsandmurals wallsandmurals
wallsandmurals

wallsandmurals
wallsandmurals
wallsandmurals

الاختيار الأكثر استخدامًا في غرف الأطفال هو ورق الحائط لما له من اختيارات متعددة يمكن تجديدها عند الحاجة وكلما كبر عمر الأطفال.

يمكنك أيضًا الاطلاع على هذا الموضوع لتعرف كيف تصمم ديكور غرفة أطفالك؟

وهنا أيضًا ولكن باستخدام ألوان هادئة

Big Friend Pixers غرفة الاطفال wall mural,wallpaper,elephant
Pixers

Big Friend

Pixers
Pixers
Pixers
منزل يجمع بين الطرازين الكلاسيكي والحديث يضاهي القصور الملكية
أي غرفة في رأيك يتناسب معها ورق الحائط أكثر؟

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