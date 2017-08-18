كيفية اختيار ورق الحائط المناسب لكل فراغ

إن اختيار ورق الحائط في تشطيب حوائط المنزل يعد اختيارًا جميلًا وأنيقًا، يضفي على المنزل روحًا من الرومانسية والجاذبية في التصميم، ولكن لنستقر على هذا الاختيار لابد من وضع بعض الأشياء في الاعتبار.

فورق الحائط متنوع الأشكال والنقوشات، منه ما يتماشى مع بعض الطرز بينما لا يتناسب مع البعض الآخر، كل حسب النقشة المستخدمة ونوع ورق الحائط ، ومساحة النقشة فيه،كما أن كل فراغ يتناسب مع أشكال معينة من ورق الحائط، ولكل هذه الأسباب جمعنا لكم اليوم بمساعدة خبراءنا في Homify بعض الاختيارات والأفكار والنصائح المتعلقة باختيار ورق الحائط في تشطيب المنازل حتى تساعدكم في الاختيار الصحيح لتحقيق أفضل النتائج في منازلكم: