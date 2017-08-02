ما هي الميزانية المتوقعة لتوسيع منزلك؟

من منا لا يحب أن يتسع منزله لكل أحلامه، وأن يتحرر من بين الحدود الأربعة لمنزله، ولكن مع الوقت نُدرك ان منازلنا قد تكون صغيرة جدا ومن الممكن أن يعود ذلك لوجود اطفال كأعضاء جدد في عائلتك الصغيرة، لذا قد نجد مثلا عدد الغرف غير كافية، أو لأننا نريد أن نضف جزء جديد لمنازلنا لا يساعه التصميم القديم، لذا هنا تأتي دور التوسعة والتجديدات والتي تجعل من بيتك حلم جديد سهل المنال، ولكن ما هي تكلفة هذه التوسعة ، معا اليوم وضعنا لك ميزانية محتملة لعدة اقتراحات، فلنكتشفها سويا..