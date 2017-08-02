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ما هي الميزانية المتوقعة لتوسيع منزلك؟

آية منير آية منير
Forest View, Clear Architects Clear Architects بلكونة أو شرفة
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من منا لا يحب أن يتسع منزله لكل أحلامه، وأن يتحرر من بين الحدود الأربعة لمنزله، ولكن مع الوقت نُدرك ان منازلنا قد تكون صغيرة جدا ومن الممكن أن يعود ذلك لوجود اطفال كأعضاء جدد في عائلتك الصغيرة، لذا قد نجد مثلا عدد الغرف غير كافية، أو لأننا نريد أن نضف جزء جديد لمنازلنا لا يساعه التصميم القديم، لذا هنا تأتي دور التوسعة والتجديدات والتي تجعل من بيتك حلم جديد سهل المنال، ولكن ما هي تكلفة هذه التوسعة، معا اليوم وضعنا لك ميزانية محتملة لعدة اقتراحات، فلنكتشفها سويا..

1. توسعة الدور الأرضي ..

Ground Floor Extension, Drury Rd, London Building Renovation London Building Renovation منازل
London Building Renovation

Ground Floor Extension, Drury Rd

London Building Renovation
London Building Renovation
London Building Renovation

حديثا يتكلف المتر المربع الواحد للتوسعة ما بين 28000 إلى 36000 جنيه مصري، وذلك لارتفاع الأسعار مؤخرا، ولكن هذا يعتمد بالتحديد على موقع منزلك والأسعار البنائية في المنطقة والاجراءات الاحترازية في مدينتك، المدن الكبيرة دائما هي الأأعلى أسعارا، لذا فمتوسط تكلفة التوسعة في مساحة مثلا 5 متر مربع ما يقارب 140,000 جنيه مصري ، شاملة أعمال العمارة والتسجيل في المدينة ورسوم الأرض والانشاءات ..

2. امتداد رأسي ثنائي ..

The Cube, Winchester, Adam Knibb Architects Adam Knibb Architects منازل
Adam Knibb Architects

The Cube, Winchester

Adam Knibb Architects
Adam Knibb Architects
Adam Knibb Architects

نفس التكلفة يمكننا تطبيقها للامتدادات الرأسية، ولكن مع طابقين التكلفة ستتضاعف مرة واحدة ويمكن أن تصل 200,000 ألف جنيه مصري ل 5 متر مربع رأسيا، ويبقى التخطيط هو مفتاح تعاملنا مع التوسعة بشكل مبسط والذي يجعل الأمر يبدو أقل تعقيدا، استعن بالتصميم الانشائي وتأكد من الجهود المطلوبة والاحتياطات اللازمة، وخاصة إن كان هناك امتداد كابولي يحتاج لدعامات خاصة أو إعدادات معينة داخل الموقع .. 

3. توسعة للمطبخ أو الحمام ..

Bright, clean, contemporary homify مطبخ
homify

Bright, clean, contemporary

homify
homify
homify

الامتداد يمكن أن يتضمن حمام أو مطبخ جديد لمنزلك، وبما أننا بصدد تحديد تكلفة محتملة، فالحمام مثلا قد يحتاج ل 50,000 جنيه مصري، مع الاستعانة بأفضل الأجهزة الصحية وتصميمات بسيطة لتكوينات السيراميك، ولمطبخ صغير قد تكون الميزانية 100,000 جنيه مصري وهذا يعتمد على نوع الأجهزة والادوات التي ستتم الاستعانة بها ..

4. لا تنس التصميم والتفاصيل الرائعة ..

Pebbles Pixers حمام wall mural,wallpaper,stones,pebbles
Pixers

Pebbles

Pixers
Pixers
Pixers

إذا كنت تستثمر في توسعة منزلك، يجب عليك الاهتمام بتصميمها بأجمل شكل، بعد كل شئ من اختيار الأرضيات والكهرباء والإضاءة اجعل للتصميم سمة خاصة به، إن كنت تبحث عن منزل يخطف العقل، بالإضافة لضرورة الاهتمام بالجودة ودقة اختيار كل تفاصيله وخاصة للمطبخ أو بار صغير والتي قد تحتاج بالتأكيد لفاصل خاص كباب جرار بسيط يفصل ويخلق فراغ جديد بشكل مبسط ..

5. ماذا يحدث مع أحوال الطقس السيئة ..

Existing 1900s Family Home in Hindhead, Surrey ArchitectureLIVE 1900s house
ArchitectureLIVE

Existing 1900s Family Home in Hindhead, Surrey

ArchitectureLIVE
ArchitectureLIVE
ArchitectureLIVE

للأسف الشديد يجب أن تعلم أن ليس كل التوسعات تتناغم بسهولة مع منزلك، أحيانا نختار التوقيت الخاطئ للتخطيط للأمر كله، فالتوسعة الناجحة تحتاج لأساس صلب وقوي، ويعتمد ذلك على نوع التربة والأحوال الجوية والوعي بذلك كله يساعدك على تحديد ما إن كنت ستحتاج لانشاءات بسيطة أو معقدة، وخاصة إن كان الامتداد الجديد سيتم تنفيذه خارج المنزل، فستحتاج بالتأكيد لقياسات خاصة محددة وعمال مقيمين بموع الانشاء، لذا فالأحوال الجوية هامة جدا ودراسة فتحات التهوية وحاجتها للتغيير ولا تنس نظام الصرف والتغذية ..

6. الموقع ثم الموقع ..

Exterior Clear Architects بلكونة أو شرفة
Clear Architects

Exterior

Clear Architects
Clear Architects
Clear Architects

موقع منزلنا يلعب دور كبير أكبر مما تعتقده في هذه اللحظة، فإن كنت تمتلك موقع مميز على سبيل المثال في منطقة رائعة في مدية كبيرة أو حي مميز، فعليك أن تعلم أنك بحاجة للاستثمار في توسعة منزلك ..

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7. التشييد والخامات ..

Drainage works JMAD Architecture (previously known as Jenny McIntee Architectural Design) drains,extension,en suite
JMAD Architecture (previously known as Jenny McIntee Architectural Design)

Drainage works

JMAD Architecture (previously known as Jenny McIntee Architectural Design)
JMAD Architecture (previously known as Jenny McIntee Architectural Design)
JMAD Architecture (previously known as Jenny McIntee Architectural Design)

الإنشاءات في توسعة منازلنا تعتمد على المواد والخامات المستخدمة والتي تحتاج لمعاملة مختلفة عن بعضها، الامتدادات تحتاج بالتأكيد للعديد من الخامات المختلفة، لذا استعد لشراء كل ما ستحتاجه لتشييد حلمك الجديد ..

8. كيف أستطيع إدارة تكلفة مشروع ناجح ..

Modern Garden Room homify بيت زجاجي
homify

Modern Garden Room

homify
homify
homify

لإدارة مشروع يجب عليك تحديد السُبل الممكنة في الوقت المثالي، والميزانيات المبنية باحترافية ودقة، وقد تحتاج لخبير معماري يساعدك في ذلك، لخبرته الكبيرة في مجاله، وبالإضافة إلى أنه سيساعدك في توفير ميزانيتك وشراء كل ما تحتاجه بأفضل الأسعار، لذا نحن كمالكي المنازل نحتاج لاحتياطي مادي مناسب قبل البدء في توسعة منزلك بشكل جدي، لتجنب المفاجات العشوائية، ولا تنس أن تصنع عقددا مشروطا بينك وبين عمال اتنفيذ لتحفظ حقك ..

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