شقة صغيرة بتقسيم ذكي للغاية

اختيار مسحوق اللون الأزرق للمنزل هو فكرة رائعة. ويوفر جو خفيف وبارد. ومطابقته مع طاولة طعام خشبية على الطراز الصناعي، فإن الأرضيات الخشبية الصلبة والجدران ذات الطوب الكريمي الملون يضيف شعورًا نظيفًا في الهواء الطلق وملمسًا إلى المنزل.

كما أن مروحة السقف الأنيقة ترسم لمسة لطيفة مع شفرة على شكل البتلة. كما يتم الحفاظ على الإضاءة بسيطة مع أضواء كوف والأبيض.