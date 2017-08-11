شقة صغيرة بتقسيم ذكي للغاية

إذا كنت تملك نوع بسيط ولكن أنيق من التصميم الداخلي، فأنت تقرأ المقال الصحيح الذي يوجهك لتزيينه، فوجود الكثير من الزينة في شقة صغيرة يمكن بسهولة جعل النظرة مشوشه.فتصميم الشقة لا يجب أن يكون شاق؛ فقط لتبقي الأمور بسيطة ومريحة. يمكنك أيضًا البحث عن إلهام مختلف هنا في هوميفاي. واليوم، سنقدم لك بعض النصائح حول كيفية تحقيق أقصى قدر من المساحة الخاصة بك والتي لا تزال قادرة على تحسين الأسلوب.
اختيار مسحوق اللون الأزرق للمنزل هو فكرة رائعة. ويوفر جو خفيف وبارد. ومطابقته مع طاولة طعام خشبية على الطراز الصناعي، فإن الأرضيات الخشبية الصلبة والجدران ذات الطوب الكريمي الملون يضيف شعورًا نظيفًا في الهواء الطلق وملمسًا إلى المنزل.
كما أن مروحة السقف الأنيقة ترسم لمسة لطيفة مع شفرة على شكل البتلة. كما يتم الحفاظ على الإضاءة بسيطة مع أضواء كوف والأبيض.
اثنين من العناصر الأساسية، عندما وضعت معًا جعلت هناك سحر أنيق،
واستخدام الستائر البيضاء جنبًا إلى جنب مع الأثاث البيسط، ولكنها مختارة جيدًا كي تتطابق معه، مثل هذا المصباح، وطاولة القهوة ووحدة التلفزيون ووجود نفس النغمات البيضاء والخشب.
إضافة إلى منطقة الجلوس التي لديها مقصورات خفية هو عنصر لطيف لديك من أجل الاستفادة من مساحة تخزين على طول النافذة.
أيضًا استخدام هذا النمط الخشبي الأبيض على طول الجدار ومقصورة رائعة مع الجدران الدافئة الملونة.
وهنا عدد قليل من الحيل الرائعة كما نرى أن مكيف الهواء المثبتة في السقف له أناقة رئعة جدًا دون أن يترك الكثير من الفضاء. كما تم تثبيت التلفزيون على لوحة من الخشب التي يمكن بسهولة أن تكون مخفية للوصول إلى خزانات.في غرفة النوم .
هنا نرى كيف القوالب تاج تبرز المساحة، فهي تتطابق مع جدران المساحيق الزرقاء بشكل جميل، مع التركيز على الزوايا، حتى الأبواب والخزائن لديها تصميم بطانة بيضاء موحدة يضيف إلى أناقتها العامة.
وجود الأبواب الزجاجية بلورية داخل المنزل يوفر لك شعور الوجود في الهواء الطلق. ويجعل المنازل الصغيرة تبدو بمساحة أكبر ويتغلب بسهولة على الضيق.
عند البحث عن شقق يجب عليك اختيارالخطة الكاملة التي تناسبك. ووجود ممرات ضيقة أقل هو خيار رائع لأنه يفتح مساحة أكثر من ذلك بكثير.
استخدام السقف الأبيض أو السقف الفاتح هو واحد من أقدم الحيل في الكتاب. فإنه يجعل المساحة أكبر والطريقة التي ترتد قبالة الضوء أيضًا يجعل الغرفة أكثر إشراقا.
شاهد أيضًا 10 حدائق لم ترى مثلها من قبل