منزل رائع بفخامة القصور

نحن اليوم نأخذك في جولة سريعة داخل منزل مميز يشبه في تصميمه القصور، بأثاث فخم للغاية، وديكورات مميزة لا مثيل لها.. وروح التصميم العتيق تظهر في كل ركن المنزل، هذا بالإضافة إلى التقسيم الذكي لكل ركن فيه، حيث أن المساحات الكبيرة تجمع أكثر من غرفة في مكان واحد، دون فواصل للحد من تضييق المساحات.. الاّن يمكنك النظر إلى المنزل الذي اختاره لك خبراء هوميفاي ومشاهدة تفاصيله الكلاسيكية.
الأثاث الجلدي المميز لهذا الركن يعطي فخامة غير عادية، حيث الأريكة وكرسيين أمام المدفأة المميزة ومنضدة صغيرة على الأرض، لجلسة دافئة تقضي فيها لحظات الاسترخاء، وديكورات بسيطة غير متكلفة.
الممرات طويلة ومتسعة تعطي براح في المكان، بالإضافة إلى مجموعة النوافذ الطويلة الرائعة التي تطل على الخارج وتسمح بمرور قدر كبير من الضوء الطبيعي، مع الفوانيس الرائعة على جوانبها، والتي تسبحك إلى أجواء كلاسيكية عميقة.
السقف الحجري يعطي لمسة مميزة ورائعة للمكان، ويمنح المنزل روح النمط الريفي مع الفخامة الكلاسيكية، وكذلك مجموعة الأثاث الخشبي العتيق، والتابلوهات المميزة.
في مساحة كبيرة واسعة وضعت منضدة مستطيلة طويلة ومجموعة من الكراسي الخشبية الرائعة على سجادة من الكتان بألون مختلفة، وأرضية من الباركيه الفاتح، كل هذا يزينه النجف والبوفيه كقطعة أثاث للتخزين.
ببساطة وفخامة تأتي غرفة المعيشة هذه لترسم تفاصيل مميزة من أريكة جلدية حمراء وجلسة استديو أنيقة أمام شاشة التلفزيون، واستغلال الجدران لعمل مكتبة رائعة تحمل أرفف مختلفة، وزوايا مميزة في الجدار للإضاءة، مع الستائر الشيفون والحرير التي تتدلى على النوافذ.
المدخل رائعة ويفصل الجزئين باب خشبي أنيق مفرغ بنعومة المربعات الهندسية، مع بلورات إضاءة رائعة ومميزة تتدلى من السقف في حياء، إلى جانب ذلك فالأرضية كلها مغطاه بالسيراميك اللامع الأبيض.
تقسيم رائع لمساحة كبيرة بحيث يحتوي كل ركن على منطقة معيشة منفصله.. جزء مكتبة، واّخر صالون، بالإضافة إلى غرفة معيشة.. فالتقسيم مثالي يجمع كل شيء في إطار مساحة كبيرة مميزة سمحت بذلك.
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