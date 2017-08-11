منزل رائع بفخامة القصور

نحن اليوم نأخذك في جولة سريعة داخل منزل مميز يشبه في تصميمه القصور، بأثاث فخم للغاية، وديكورات مميزة لا مثيل لها.. وروح التصميم العتيق تظهر في كل ركن المنزل، هذا بالإضافة إلى التقسيم الذكي لكل ركن فيه، حيث أن المساحات الكبيرة تجمع أكثر من غرفة في مكان واحد، دون فواصل للحد من تضييق المساحات.. الاّن يمكنك النظر إلى المنزل الذي اختاره لك خبراء هوميفاي ومشاهدة تفاصيله الكلاسيكية.