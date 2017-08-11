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منزل رائع بفخامة القصور

Mayada_Mohamed Mayada_Mohamed
Large Living, Design Zone Design Zone مكتب عمل أو دراسة رخام Beige
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نحن اليوم نأخذك في جولة سريعة داخل منزل مميز يشبه في تصميمه القصور، بأثاث فخم للغاية، وديكورات مميزة لا مثيل لها.. وروح التصميم العتيق تظهر في كل ركن المنزل، هذا بالإضافة إلى التقسيم الذكي لكل ركن فيه، حيث أن المساحات الكبيرة تجمع أكثر من غرفة في مكان واحد، دون فواصل للحد من تضييق المساحات.. الاّن يمكنك النظر إلى المنزل الذي اختاره لك خبراء هوميفاي ومشاهدة تفاصيله الكلاسيكية.

الأثاث الجلدي للمسة كلاسيكية رائعة

this is the owner's DEN / office space Design Zone مكتب عمل أو دراسة رخام Beige
Design Zone

this is the owner's DEN / office space

Design Zone
Design Zone
Design Zone

الأثاث الجلدي المميز لهذا الركن يعطي فخامة غير عادية، حيث الأريكة وكرسيين أمام المدفأة المميزة ومنضدة صغيرة على الأرض، لجلسة دافئة تقضي فيها لحظات الاسترخاء، وديكورات بسيطة غير متكلفة.

ممرات طويلة

Large Living, Design Zone Design Zone الممر الأبيض، الرواق، أيضا، درج طوب Beige ceiling
Design Zone

Large Living

Design Zone
Design Zone
Design Zone

الممرات طويلة ومتسعة تعطي براح في المكان، بالإضافة إلى مجموعة النوافذ الطويلة الرائعة التي تطل على الخارج وتسمح بمرور قدر كبير من الضوء الطبيعي، مع الفوانيس الرائعة على جوانبها، والتي تسبحك إلى أجواء كلاسيكية عميقة.

لمسات حجرية رائعة

double vault with a dome Design Zone غرفة السفرة طوب Beige ceiling
Design Zone

double vault with a dome

Design Zone
Design Zone
Design Zone

السقف الحجري يعطي لمسة مميزة ورائعة للمكان، ويمنح المنزل روح النمط الريفي مع الفخامة الكلاسيكية، وكذلك مجموعة الأثاث الخشبي العتيق، والتابلوهات المميزة.

الرسوم العتيقة تؤكد على كلاسيكية المنزل وتعطيه رونق وروح رائعة تُعيد فينا الماضي

Living room with its brick dome Design Zone غرفة المعيشة طوب Blue dome,fireplace
Design Zone

Living room with its brick dome

Design Zone
Design Zone
Design Zone

details Design Zone جدران طوب Blue brick,details
Design Zone

details

Design Zone
Design Zone
Design Zone

Large Living, Design Zone Design Zone غرفة المعيشة طوب Blue
Design Zone

Large Living

Design Zone
Design Zone
Design Zone

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استخدام نجف كريستالي كلاسيكي رائع مع التابلوهات المميزة بالنقوش الإسلامية القديمة

Large Living, Design Zone Design Zone غرفة السفرة طوب Beige
Design Zone

Large Living

Design Zone
Design Zone
Design Zone

غرفة السفرة

Luxury space and an antique dining room furniture Design Zone غرفة السفرة طوب Beige luxury,antique furniture
Design Zone

Luxury space and an antique dining room furniture

Design Zone
Design Zone
Design Zone

في مساحة كبيرة واسعة وضعت منضدة مستطيلة طويلة ومجموعة من الكراسي الخشبية الرائعة على سجادة من الكتان بألون مختلفة، وأرضية من الباركيه الفاتح، كل هذا يزينه النجف والبوفيه كقطعة أثاث للتخزين.

built it wall shelving custom for precise living Design Zone غرفة الميديا خشب معالج Red
Design Zone

built it wall shelving custom for precise living

Design Zone
Design Zone
Design Zone

ببساطة وفخامة تأتي غرفة المعيشة هذه لترسم تفاصيل مميزة من أريكة جلدية حمراء وجلسة استديو أنيقة أمام شاشة التلفزيون، واستغلال الجدران لعمل مكتبة رائعة تحمل أرفف مختلفة، وزوايا مميزة في الجدار للإضاءة، مع الستائر الشيفون والحرير التي تتدلى على النوافذ.

فواصل وممرات مميزة

First impression counts.. this is what you see when you enter this heaven Design Zone أبواب رخام entrance,hallway,mashrabiya,fountain,lobby
Design Zone

First impression counts.. this is what you see when you enter this heaven

Design Zone
Design Zone
Design Zone

المدخل رائعة ويفصل الجزئين باب خشبي أنيق مفرغ بنعومة المربعات الهندسية، مع بلورات إضاءة رائعة ومميزة تتدلى من السقف في حياء، إلى جانب ذلك فالأرضية كلها مغطاه بالسيراميك اللامع الأبيض.

انسيابية ونعومة تجمع في مكان واحد عدة جلسات مختلفة رائعة ومميزة

House atrium with fountain Design Zone الممر الأبيض، الرواق، أيضا، درج رخام Beige fountain,marble,oriental
Design Zone

House atrium with fountain

Design Zone
Design Zone
Design Zone

Large Living, Design Zone Design Zone أبواب رخام Red
Design Zone

Large Living

Design Zone
Design Zone
Design Zone

تقسيم ذكي

general look on the DEN / office space Design Zone مكتب عمل أو دراسة خشب Green luxury,space
Design Zone

general look on the DEN / office space

Design Zone
Design Zone
Design Zone

تقسيم رائع لمساحة كبيرة بحيث يحتوي كل ركن على منطقة معيشة منفصله.. جزء مكتبة، واّخر صالون، بالإضافة إلى غرفة معيشة.. فالتقسيم مثالي يجمع كل شيء في إطار مساحة كبيرة مميزة سمحت بذلك.

entrance lobby marble floor Design Zone الممر الأبيض، الرواق، أيضا، درج رخام Beige marble
Design Zone

entrance lobby marble floor

Design Zone
Design Zone
Design Zone

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