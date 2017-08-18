منزل يجمع بين الطرازين الكلاسيكي والحديث يضاهي القصور الملكية

يعد تحقيق معادلة الجمع بين طرازين من الصعوبة بمكان، وخاصة إذا كان هذين الطرازين هما طرازين رئيسيين مثل الطراز الكلاسيكي والطراز الحديث، وتزداد صعوبة الأمر إذا كان مستخدمًا في منزل يغلب عليه المساحة الكبيرة وإرادة تحقيف التميز والغنى التصميمي فيه.

واليوم أتينا لكم بمنزل يجمع بين الطرازين بشكل فريد يستحق التأمل والتجول داخله لاكتشاف الكثير من أسرار استخدام كل طراز من هذه الطرز بالطرق المناسبة وكيفية الجمع بينهما دون أن يطغى أحدهما على الآخر بالشكل الذي يطمسه، وسوف نرى في النهاية أن المصمم قد استطاع أن ينجز تحفة معمارية تضاهي القصور الملكية في الدول المتقدمة، فهيا بنا لنرى كيف تحقق ذلك: