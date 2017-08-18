منزل يجمع بين الطرازين الكلاسيكي والحديث يضاهي القصور الملكية

يعد تحقيق معادلة الجمع بين طرازين من الصعوبة بمكان، وخاصة إذا كان هذين الطرازين هما طرازين رئيسيين مثل الطراز الكلاسيكي والطراز الحديث، وتزداد صعوبة الأمر إذا كان مستخدمًا في منزل يغلب عليه المساحة الكبيرة وإرادة تحقيف التميز والغنى التصميمي فيه.
واليوم أتينا لكم بمنزل يجمع بين الطرازين بشكل فريد يستحق التأمل والتجول داخله لاكتشاف الكثير من أسرار استخدام كل طراز من هذه الطرز بالطرق المناسبة وكيفية الجمع بينهما دون أن يطغى أحدهما على الآخر بالشكل الذي يطمسه، وسوف نرى في النهاية أن المصمم قد استطاع أن ينجز تحفة معمارية تضاهي القصور الملكية في الدول المتقدمة، فهيا بنا لنرى كيف تحقق ذلك:
في الصالون الكبير بالمنزل، حيث يجتمع أصحاب المنزل بالزائرين نجد الفراغ قد اتخذ طابعًا من الفخامة والتميز، فالأثاث من الذهبي ذو النقوش و التنجيد من اللون الأبيض الراقي، أما السجادة الكبيرة فمن اللون الكريمي ذو الأناقة الخاصة، كما نلاحظ الستائر المصنوعة من القطيفة الحمراء وهذا وحده كفيل بإضفاء لمسة الفخامة على الفراغ.
اللون الأحمر لم يكن مقتصرًا على لون ستائر الصالون، بل تم استخدامه في غرفة المعيشة لما له من أثر بالتوهج على العين يعطي انطباعًا بالفخامة أيضًا، فهنا نجده مستخدمًا في أقمشة الأثاث وسط الزخارف التي تملأ حوافه، كما استخدم في طلاء إطارات الحوائط التي تزينت باللون الذهبي أيضًا، بجوار الأرفف الزجاجية التي تحمل الأنتيكات.
نستطيع أن نلمس الإصرار على الطابع الكلاسيكي الفخم من خلال النجف الكلاسيكي والسقف ذو التشكيلات الجبسية المميزة.
أما في غرفة النوم فالأمر يحتاج لبعض التحجيم للزخارف الكلاسيكية والتفاصيل المعقدة، لطبيعة غرفة النوم التي تتطلب الراحة البصرية أكثر من الفخامة في التصميم، لذا نجد امتداد الكلاسيكية عن طريق استخدام اللون الأحمر، ولكن مع تبسيط الزخارف بشكل كبير، ومع استخدام سقف عصري بسيط من اللون الأبيض ووحدة إضاءة مستطيلة غير متكلفة.
أما الحمام فقد جاء كنقلة نوعية من الكلاسيكية إلى العصرية، فنجد استخدام الزجاج والرخام واللون الأبيض هو الطاغي عليه بدون استخدام الزخارف المبالغ فيها، وكنوع من التناغم مع الفراغات المجاورة نجد استخدام السجاد القطيفة من اللون الأحمر المميز لهذا المنزل في معظم فراغاته.
وهنا نجد التفاصيل الكلاسيكية التي تطعم الحمام مع الحفاظ على مظهره العصري، فالسجادة القطيفة الحمراء مع منضدة ذهلبية تحمل أدوات الحمام، والورود الحمراء التي تجمل الأركان قد جعلت من شكله النهائي تحفة فنية تليق باستخدام الملوك، ومع الشباك الزجاجي الذي يطل على المدينة نجده يجمع بين العصرية والكلاسيكية بشكل جميل.
أما في غرفة المكتب فنرى كيف اختار المصمم أن يكسوها بالنظرة القديمة التي توحي بالرصانة، لتكون ملائمة لروح الثقافة الخاصة بالغرفة، فنجد المكتب الخشبي ذو الانحناءات في تصميمه والذي يعود للكلاسيكية، مع بعض تطعيمات الأثاث الأحمر ليتوائم مع السائد في المنزل، كما نجد المكتبات الجانبية التي تحتوي الكثير من الزخارف والتفاصيل الدقيقة بالإضافة إلى الكتب.
أما في غرفة الأطفال فإن الحل البسيط هو في الأغلب الحل المثالي، نظرًا لعدم الرغبة في تشتيت نظر الأطفال بالتفاصيل المعقدة، فهنا نجد الاعتماد على اللون الأبيض كخلفية مريحة للعين في جميع العناصر، بدءًا من الأرضيات حتى الأسقف ومرورًا بالأثاث والألعاب وبراويز الحوائط التي زينت الغرفة فجعلت من الفراغ كله مكانًا مريحًا للأطفال.
وفي المطبخ أيضًا نجد أن العصرية هي التي انتصرت فيه على الكلاسيكية، فنجده قد توحد لونه تقريبًا إلى اللون الأبيض، في الخزانات والحوائط والأرضيات، مع القليل من الزجاج الأسود في أبواب الخزانات وبعض العناصر الفضية اللون.
أما غرفة السفرة التي يتم استقبال الزائرين فقد وقع الاختيار على الطراز الكلاسيكي لها حتى يتناسب مع الجو العام للجزء الخاص بالزائرين في المنزل، ولما له من تفاصيل أنيقة وفخمة تعطي للفراغ تميزًا، فهنا نجد القطيفة الحمراء وقد زينت الأرضية بالسجاد والحوائط بالستائر، مع استخدام دولاب فضيات رمادي داكن ليظهر الأنتيكات الجميلة بداخله وتكتمل الصورة الغنية بالأناقة، مع المنضدة الذهبية والكراسي المذهبة أيضًا.
وفي النهاية يودعنا المنزل بهذه اللوحة الكلاسيكية لأميرة من الأميرات القدامى على جدار مزخرف من اللون الذهبي يظهر كتحفة فنية مستقلة.
وللاطلاع على مثال آخر للمنازل الكلاسيكية يمكنك قراءة منزل كلاسيكي في غاية الجمال