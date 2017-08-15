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14 حيلة ممتازة لضمان خصوصيتك في الحديقة المنزلية

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
Elegante casa em condomínio, Tania Bertolucci de Souza | Arquitetos Associados Tania Bertolucci de Souza | Arquitetos Associados حديقة
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عند تصميم حديقتك المنزلية، من الأمور التي عليك أن تأخذها بمحمل الجدية هي ضمان تحقيق أكبر قدر من الخصوصية لك ولأسرتك؛ حتى يتسن لكم جميعًا قضاء أحلى الأوقات بـ حرية دون أن ترمقكم أعين المتطفلين من كل جانب.

هذا المقال يحوى العديد من الأفكار التي يمكنها أن تساعدك على تنفيذ تلك الخطوة بسلاسة ودون الإخلال بمظهر الحديقة الجمالي، بل أنك ستتعلم معنا كيف يمكن لأسوار الحديقة أن تثريها بأناقتها وجمالها وخصوصًا الأسوار التي تعتمد على لمسات الطبيعة الساحرة.. دعونا نبدأ الآن مع 14 فكرة ملهمة! 

1- حاجزًا طبيعيًا

Elegante casa em condomínio, Tania Bertolucci de Souza | Arquitetos Associados Tania Bertolucci de Souza | Arquitetos Associados حديقة
Tania Bertolucci de Souza | Arquitetos Associados

Tania Bertolucci de Souza | Arquitetos Associados
Tania Bertolucci de Souza | Arquitetos Associados
Tania Bertolucci de Souza | Arquitetos Associados

في الحديقة الأولى معنا اليوم نرى خبير التصميم استعان بحاجز من الطبيعة لحمايتها وضمان خصوصية الأسرة وذلك باستخدام النباتات المتسلقة والتي اكتست الجدران ببراعة كما هو واضح في الصورة.

الاستعانة بلمسة كهذه يعيبها أمر واحد وهو ما تستغرقه من وقت طويل في رعايتها والحفاظ عليها حيوية ونابضة بالحياة، ومع ذلك نتيجتها المثمرة كفيلة بأن تنسي قاطنها كل هذا العناء.

​2- سياج خشبي بسيط

Revitalisierung eines Einfamilienhauses, Mayr & Glatzl Innenarchitektur Gmbh Mayr & Glatzl Innenarchitektur Gmbh بلكونة أو شرفة
Mayr &amp; Glatzl Innenarchitektur Gmbh

Mayr & Glatzl Innenarchitektur Gmbh
Mayr &amp; Glatzl Innenarchitektur Gmbh
Mayr & Glatzl Innenarchitektur Gmbh

اللجوء لسياج خشبي قد يكون الحل الأبسط لحماية الحديقة من أعين المتطفلين، ومع ذلك يمكنك دمجه مع المواد المختلفة والعناصر الطبيعية في بخفة.

3- الحجرية المكشوفة

RESIDENCIA R53, Imativa Arquitectos Imativa Arquitectos حديقة
Imativa Arquitectos

Imativa Arquitectos
Imativa Arquitectos
Imativa Arquitectos

جدار حجري أنيق جدًا يكسب الحديقة أجمل الإطلالات، بالإضافة إلى كونه يشكل حماية كبير بمتانته وقوته لا يمكن إنكارها هنا!

4- سياج معدني محشو بالحجارة السوداء

Garage C, ZHAC / Zweering Helmus Architektur+Consulting ZHAC / Zweering Helmus Architektur+Consulting مرآب~ كراج أسمنت Black
ZHAC / Zweering Helmus Architektur+Consulting

ZHAC / Zweering Helmus Architektur+Consulting
ZHAC / Zweering Helmus Architektur+Consulting
ZHAC / Zweering Helmus Architektur+Consulting

سياج آخر ولكنه معدني كما نراه في هذه الصورة حيث تم تعبئة فراغاته بالحجارة السوداء، والنتيجة.. خليط بين الأشكال والأنماط المختلفة من تأثيرات هندسية كبيرة ومنتظمة، إلى جانب الشكل الجمالي المذهل.

5- السر في أشجار الزهور!

Modernes Haus mit klassischer Klinkerfassade, Neugebauer Architekten BDA Neugebauer Architekten BDA حديقة
Neugebauer Architekten BDA

Neugebauer Architekten BDA
Neugebauer Architekten BDA
Neugebauer Architekten BDA

حل بسيط ومفعم بكل ما هو جميل.. يمكنك اللجوء لمجموعة متنوعة من أشجار الزهور لتحاوط بها الحديقة المنزلية بالكامل وأسوارها.  

​6- سياج معدني بشكل مختلف

Visual Barriers Edelstahl Atelier Crouse: حديقة
Edelstahl Atelier Crouse:

Visual Barriers

Edelstahl Atelier Crouse:
Edelstahl Atelier Crouse:
Edelstahl Atelier Crouse:

سياج معدني آخر يختلف تمامًا عن نموذج رقم 4، فالذي نراه أمامنا بشكل حاسم يحمي الحديقة، ويشكل حاجز صلب ومدمج. تصميم كهذا يجمع بين الأسلوب الجمالي والأداء الوظيفي والتكلفة المناسبة.

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7- كيف تحصل على نتيجة مبهرة واستثنائية؟!

Jardín Vertical Sostenible/ vertical urban gardens , thesustainableproject thesustainableproject حديقة
thesustainableproject

thesustainableproject
thesustainableproject
thesustainableproject

جدار طبيعي آخر مختلف عن نموذج رقم 1 يتكون من العديد من النباتات والزهور بمختلف أشكالها وأنواعها وهو ما يجعله خارجًا عن المألوف وجاذبًا للأنظار.

ونؤكد مرة أخرى أنه في حال لجوئك لهذا الحل لتضمن خصوصيتك في الحديقة المنزلية، عليك أن تولي الجدران قدرًا كبيرًا من الاهتمام والدقة والصبر، ولكن مقابل ذلك ستكون النتيجة حقًا استثنائية.

8- الخيزران ..

Moderner Sichtschutz: individuell, dezent, flexibel, stabil ..., GH Product Solutions GH Product Solutions حدائقأسوار وجدران
GH Product Solutions

GH Product Solutions
GH Product Solutions
GH Product Solutions

مواد مثل الخيزران تسمح لك بإنشاء الأسوار المتشابكة بسلاسة كما تضمن لك ولأسرتك قضاء أجمل الأوقات في الحديقة المنزلية دون أن ترمقكم الأعين من كل جانب.

9- ما بين الحجارة والمعدن والخرسانة

Deluxe-Betonzäune mit Gestaltungselementen, Morganland Morganland حدائقأسوار وجدران
Morganland

Morganland
Morganland
Morganland

لوحة فنية إبداعية مدهشة تجسدت في سور الحديقة جمعت بين 3 مواد بناء مختلفة وهم الحجر والخرسانة والمعدن.. النتيجة واضحة بكل تأكيد.. 

10- لمسة مدمجة

Deluxe Betonzäune, Morganland Morganland حدائقأسوار وجدران
Morganland

Morganland
Morganland
Morganland

لمسة مدمجة لسور الحديقة تألق فيها الصلب بمتانته وهيبته مع لمسات الطبيعة الساحرة..

11- سور شبكي ملئ بالأحجار ومحاط بالأشجار

homify حدائقأسوار وجدران
homify

homify
homify
homify

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12- الطوب الكلاسيكي

Outdoor Kitchen Design Outdoors Limited حديقة
Design Outdoors Limited

Outdoor Kitchen

Design Outdoors Limited
Design Outdoors Limited
Design Outdoors Limited

الحل الكلاسيكي.. جدار من الطوب المدمج مع خرسانة صلبة ليكون أكثر متانة.

​13- جدار من الحجر الصغير

Casa WS52, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura حديقة
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

جدار ضخم مصمم من الحجر الصغير بتصميم ريفي أنيق جدًا يجمع بين الشكل الزخرفي الجميل والمتانة ويكمل روعته فروع الشجر المنسدل عليه بخفة.

14- كتل خرسانية

Mülltonnenbox ToPaBox, Rollomeister Rollomeister حدائقأسوار وجدران ألمنيوم/ زنك
Rollomeister

Rollomeister
Rollomeister
Rollomeister

جدار من الكتل الخرسانية يفي بالغرض مستوحى من النمط الصناعي.

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