14 حيلة ممتازة لضمان خصوصيتك في الحديقة المنزلية

عند تصميم حديقتك المنزلية، من الأمور التي عليك أن تأخذها بمحمل الجدية هي ضمان تحقيق أكبر قدر من الخصوصية لك ولأسرتك؛ حتى يتسن لكم جميعًا قضاء أحلى الأوقات بـ حرية دون أن ترمقكم أعين المتطفلين من كل جانب.
هذا المقال يحوى العديد من الأفكار التي يمكنها أن تساعدك على تنفيذ تلك الخطوة بسلاسة ودون الإخلال بمظهر الحديقة الجمالي، بل أنك ستتعلم معنا كيف يمكن لأسوار الحديقة أن تثريها بأناقتها وجمالها وخصوصًا الأسوار التي تعتمد على لمسات الطبيعة الساحرة.. دعونا نبدأ الآن مع 14 فكرة ملهمة!
في الحديقة الأولى معنا اليوم نرى خبير التصميم استعان بحاجز من الطبيعة لحمايتها وضمان خصوصية الأسرة وذلك باستخدام النباتات المتسلقة والتي اكتست الجدران ببراعة كما هو واضح في الصورة.
الاستعانة بلمسة كهذه يعيبها أمر واحد وهو ما تستغرقه من وقت طويل في رعايتها والحفاظ عليها حيوية ونابضة بالحياة، ومع ذلك نتيجتها المثمرة كفيلة بأن تنسي قاطنها كل هذا العناء.
اللجوء لسياج خشبي قد يكون الحل الأبسط لحماية الحديقة من أعين المتطفلين، ومع ذلك يمكنك دمجه مع المواد المختلفة والعناصر الطبيعية في بخفة.
جدار حجري أنيق جدًا يكسب الحديقة أجمل الإطلالات، بالإضافة إلى كونه يشكل حماية كبير بمتانته وقوته لا يمكن إنكارها هنا!
سياج آخر ولكنه معدني كما نراه في هذه الصورة حيث تم تعبئة فراغاته بالحجارة السوداء، والنتيجة.. خليط بين الأشكال والأنماط المختلفة من تأثيرات هندسية كبيرة ومنتظمة، إلى جانب الشكل الجمالي المذهل.
حل بسيط ومفعم بكل ما هو جميل.. يمكنك اللجوء لمجموعة متنوعة من أشجار الزهور لتحاوط بها الحديقة المنزلية بالكامل وأسوارها.
سياج معدني آخر يختلف تمامًا عن نموذج رقم 4، فالذي نراه أمامنا بشكل حاسم يحمي الحديقة، ويشكل حاجز صلب ومدمج. تصميم كهذا يجمع بين الأسلوب الجمالي والأداء الوظيفي والتكلفة المناسبة.
جدار طبيعي آخر مختلف عن نموذج رقم 1 يتكون من العديد من النباتات والزهور بمختلف أشكالها وأنواعها وهو ما يجعله خارجًا عن المألوف وجاذبًا للأنظار.
ونؤكد مرة أخرى أنه في حال لجوئك لهذا الحل لتضمن خصوصيتك في الحديقة المنزلية، عليك أن تولي الجدران قدرًا كبيرًا من الاهتمام والدقة والصبر، ولكن مقابل ذلك ستكون النتيجة حقًا استثنائية.
مواد مثل الخيزران تسمح لك بإنشاء الأسوار المتشابكة بسلاسة كما تضمن لك ولأسرتك قضاء أجمل الأوقات في الحديقة المنزلية دون أن ترمقكم الأعين من كل جانب.
لوحة فنية إبداعية مدهشة تجسدت في سور الحديقة جمعت بين 3 مواد بناء مختلفة وهم
الحجر والخرسانة والمعدن.. النتيجة واضحة بكل تأكيد..
لمسة مدمجة لسور الحديقة تألق فيها الصلب بمتانته وهيبته مع لمسات الطبيعة الساحرة..
اقرأ أيضًا: 15 جلسة في الهواء الطلق تنسى بهم حرارة الصيف
الحل الكلاسيكي.. جدار من الطوب المدمج مع خرسانة صلبة ليكون أكثر متانة.
جدار ضخم مصمم من الحجر الصغير بتصميم ريفي أنيق جدًا يجمع بين الشكل الزخرفي الجميل والمتانة ويكمل روعته فروع الشجر المنسدل عليه بخفة.
جدار من الكتل الخرسانية يفي بالغرض مستوحى من النمط الصناعي.