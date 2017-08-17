12 مطبخ ملهم.. سوف يذهلك جمالهم

سمة المطبخ المثالي تتمثل في كونه عملي ويبعث روح مبهجة، ولانه فراغ لا غنى عن استخدامه بصفة يومية يجب ان يتبع بعض الاسس والعوامل الهامة للوصول الى نتيجة مرضية. المهمة ليست سهلة، ولكنها ليست مستحيلة ايضا، فكل ما عليك فعله هو التعرف على افكار جديدة والتطلع المستمر الى افكار المصممين العالميين وسوف تجد من الافكار ما يطابق ذوقك وشخصيتك.دعونا نتعرف على 12 من المطابخ ذات التصميم المثالي حتى تجد من بينهم ما يكون مصدر الهام لك.
تدخل اللون الابيض في المطبخ بقوة في الاونة الاخيرة، فهو اختيار آمن ويجتمع على حبه الكثير، ولكن توجد بعض الحيل الهامة لاستخدامه بحرفية وذكاء حتى لا يبدو المطبخ ممل او نمطي بعض الشيء.استطاع المصمم هنا ان يحدد نسب رائعة بين تداخل الالوان الحيوية مع اللون الابيض حتى يصل الى الاتزان المثالي، فنلاحظ ان وجود السيراميك الأزرق مع لمسات من الاكسسوارات المبهجة باللون الصفر زاد من حيوية المطبخ ورونقه.
الافكار المبتكرة التي لا تتبع الاساليب التقليدي لابد وان تلفت انتباهك وتنال اعجابك، وبالتحديد عندما تنطبق على هذه الافكار جميع عوامل النجاح، عمليا كانت او جماليا، بل وتلهمك جرأة هذه التصاميم على اتباع نفس النهج في منزلك.هذا المطبخ بالرغم من بساطة الوحدات الا ان اختيار مسطح البليكسي الملون هو ما جعل هذه الغرفة تنبض بالحياة.اختيار هذه الخامة في المطبخ اتاح فرصة الاتجاه نحو نقوشات والوان غير دارجة في قاموس المطبخ، وربما تفضل انت ايضا هذا التميز في مطبخك.
ما يلفت انتباهنا في الوهلة الاولى هنا هو حجم ومساحة هذا المطبخ المفتوح، وكيفية اختيار التصميم البسيط الذي لا يستهلك من المساحة بصريا او فعليا.هذا النهج في التصميم رائع في المنازل الشبابية او الشقة الصغيرة، فبهذا الاسلوب سوف تتمكن من استغلال المساحات بكفاءة عالية.
الابيض والأسود وما بينهما من درجات دائما ما يظهرون فى تناغم لا مثيل له، فهي الوان ذات جاذبية واناقة لا يعفى عليها الزمن. اما جرأة اختيار هذا الحائط الذي يجمع بينهم جميعا في عنصر واحد لابد وان يتوج على راس التصاميم الجريئة والمستدامة، حيث ظهر المطبخ باشكال هندسية حيوية بالرغم من هدوء العناصر المحيطة، والسر يكمن في التباين الصريح.
لا تحتاج الى نظرة بها تمعن حتى تلاحظ رونق الابيض الناصع، فهو بطل تصميم هذا المطبخ بالتأكيد، ولكن قد تتغافل عن سبب هذه الاناقة الطاغية على تصميم المطبخ البسيط، وهو في الواقع يعود الى اضافة الطاولة الخشبية التي استطاعت ان تبرز جمال الابيض وتظهر تألق الطبيعة مع الحداثة.
ظهرت من جديد النقوشات العريقة التي طالما رأيناها في المنازل قديما، وهذا التراث القيم دائما ما يجد مكانته وسط الصيحات العصرية، لما يجلبه من رونق واناقة.
تنحصر اختيارات ديكور المطبخ بين اغراض تقليدية لدرجة مملة بعض الشيء، وذلك لعدم اختيارنا ما يظهر تميز ذوقنا وشخصيتنا الفريدة من نوعها، لذا يجب أن نبحث عن كل الاكسسوارات والمقتنيات المفضلة لدينا لكي تحيط بنا في رحابة المطبخ. اجعل اكسسوارات هذا المطبخ مصدر الهام وقم باختيار ما يحفز طاقتك الابداعية ويضيف البهجة الى الفراغ.
مطبخ متناسق بجدارة يبهر الجميع بجمال رونق الوانه المميزة، وقد توصل المصمم لهذه النتيجة الخلابة عندما قام بتنسيق لون الوحدات العلوي مع سيراميك الارضيات لكي يعمل اللون البيض بينهما كعامل محايد، وهي حيلة ذكية بلا شك.
الرمادي بظهور تدرجات الوانه هنا اظهرت جمال الاشكال الهندسية الأندلسية في السيراميك، وقد جمع هذا الاختيار بين عراقة النقوشات وحداثة الالوان لكي يناسب مختلف الانماط.
اعتدنا رؤية اللون الابيض في وحدات المطبخ كثيرا، ولكن ظهر الخشب بأشكال مختلفة في الآونة الأخيرة منها هذا اللون الخام الدافئ، وهما معا من اكثر الخامات والالوان انسجاما.
الاكسسوارات الدقيقة في المطبخ بالتحديد تعد من المؤثرات على مدى تناسق الغرفة، ولهذا كان اختيار المقبض هنا مثالي.
الارض الخشبية هنا تداخلت بجراة مع السيراميك الحداثي لكي يتحول المطبخ البسيط الى غرفة جريئة ومميزة.
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