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12 مطبخ ملهم.. سوف يذهلك جمالهم

shereen gouda shereen gouda
Большое в малом, Осейко Алексей и Виктория Осейко Алексей и Виктория مطبخ
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سمة المطبخ المثالي تتمثل في كونه عملي ويبعث روح مبهجة، ولانه فراغ لا غنى عن استخدامه بصفة يومية يجب ان يتبع بعض الاسس والعوامل الهامة للوصول الى نتيجة مرضية. المهمة ليست سهلة، ولكنها ليست مستحيلة ايضا، فكل ما عليك فعله هو التعرف على افكار جديدة والتطلع المستمر الى افكار المصممين العالميين وسوف تجد من الافكار ما يطابق ذوقك وشخصيتك.دعونا نتعرف على 12 من المطابخ ذات التصميم المثالي حتى تجد من بينهم ما يكون مصدر الهام لك.

1- معادلة الالوان المثالية

Kitchen By Hedayat Ltd مطبخ
By Hedayat Ltd

Kitchen

By Hedayat Ltd
By Hedayat Ltd
By Hedayat Ltd

تدخل اللون الابيض في المطبخ بقوة في الاونة الاخيرة، فهو اختيار آمن ويجتمع على حبه الكثير، ولكن توجد بعض الحيل الهامة لاستخدامه بحرفية وذكاء حتى لا يبدو المطبخ ممل او نمطي بعض الشيء.استطاع المصمم هنا ان يحدد نسب رائعة بين تداخل الالوان الحيوية مع اللون الابيض حتى يصل الى الاتزان المثالي، فنلاحظ ان وجود السيراميك الأزرق مع لمسات من الاكسسوارات المبهجة باللون الصفر زاد من حيوية المطبخ ورونقه.

2- تصميم غير تقليدي

Splashbacks, Morpheus Glass Morpheus Glass مطبخديكورات واكسسوارات
Morpheus Glass

Splashbacks

Morpheus Glass
Morpheus Glass
Morpheus Glass

الافكار المبتكرة التي لا تتبع الاساليب التقليدي لابد وان تلفت انتباهك وتنال اعجابك، وبالتحديد عندما تنطبق على هذه الافكار جميع عوامل النجاح، عمليا كانت او جماليا، بل وتلهمك جرأة هذه التصاميم على اتباع نفس النهج في منزلك.هذا المطبخ بالرغم من بساطة الوحدات الا ان اختيار مسطح البليكسي الملون هو ما جعل هذه الغرفة تنبض بالحياة.اختيار هذه الخامة في المطبخ اتاح فرصة الاتجاه نحو نقوشات والوان غير دارجة في قاموس المطبخ، وربما تفضل انت ايضا هذا التميز في مطبخك.

3- بساطة مثالية للفراغات الصغيرة

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

ما يلفت انتباهنا في الوهلة الاولى هنا هو حجم ومساحة هذا المطبخ المفتوح، وكيفية اختيار التصميم البسيط الذي لا يستهلك من المساحة بصريا او فعليا.هذا النهج في التصميم رائع في المنازل الشبابية او الشقة الصغيرة، فبهذا الاسلوب سوف تتمكن من استغلال المساحات بكفاءة عالية.

4- تباين صريح

Большое в малом, Осейко Алексей и Виктория Осейко Алексей и Виктория مطبخ
Осейко Алексей и Виктория

Осейко Алексей и Виктория
Осейко Алексей и Виктория
Осейко Алексей и Виктория

الابيض والأسود وما بينهما من درجات دائما ما يظهرون فى تناغم لا مثيل له، فهي الوان ذات جاذبية واناقة لا يعفى عليها الزمن. اما جرأة اختيار هذا الحائط الذي يجمع بينهم جميعا في عنصر واحد لابد وان يتوج على راس التصاميم الجريئة والمستدامة، حيث ظهر المطبخ باشكال هندسية حيوية بالرغم من هدوء العناصر المحيطة، والسر يكمن في التباين الصريح.

5- اضافة مميزة

Biały blat kuchenny, GRANMAR Borowa Góra - granit, marmur, konglomerat kwarcowy GRANMAR Borowa Góra - granit, marmur, konglomerat kwarcowy مطبخ المرو أو الكوارتز White
GRANMAR Borowa Góra – granit, marmur, konglomerat kwarcowy

GRANMAR Borowa Góra - granit, marmur, konglomerat kwarcowy
GRANMAR Borowa Góra – granit, marmur, konglomerat kwarcowy
GRANMAR Borowa Góra - granit, marmur, konglomerat kwarcowy

لا تحتاج الى نظرة بها تمعن حتى تلاحظ رونق الابيض الناصع، فهو بطل تصميم هذا المطبخ بالتأكيد، ولكن قد تتغافل عن سبب هذه الاناقة الطاغية على تصميم المطبخ البسيط، وهو في الواقع يعود الى اضافة الطاولة الخشبية التي استطاعت ان تبرز جمال الابيض وتظهر تألق الطبيعة مع الحداثة.

6- انماط عريقة

Białołęka Flat, All Arquitectura All Arquitectura غرفة السفرة
All Arquitectura

All Arquitectura
All Arquitectura
All Arquitectura

ظهرت من جديد النقوشات العريقة التي طالما رأيناها في المنازل قديما، وهذا التراث القيم دائما ما يجد مكانته وسط الصيحات العصرية، لما يجلبه من رونق واناقة.

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7- زينة مميزة

私宅-綠溢, 思為設計 SW Design 思為設計 SW Design مطبخ
思為設計 SW Design

思為設計 SW Design
思為設計 SW Design
思為設計 SW Design

تنحصر اختيارات ديكور المطبخ بين اغراض تقليدية لدرجة مملة بعض الشيء، وذلك لعدم اختيارنا ما يظهر تميز ذوقنا وشخصيتنا الفريدة من نوعها، لذا يجب أن نبحث عن كل الاكسسوارات والمقتنيات المفضلة لدينا لكي تحيط بنا في رحابة المطبخ. اجعل اكسسوارات هذا المطبخ مصدر الهام وقم باختيار ما يحفز طاقتك الابداعية ويضيف البهجة الى الفراغ.

8- تناسق مذهل

Mieszkanie z hiszpańską duszą , Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom مطبخ Blue
Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom

Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom
Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom
Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom

مطبخ متناسق بجدارة يبهر الجميع بجمال رونق الوانه المميزة، وقد توصل المصمم لهذه النتيجة الخلابة عندما قام بتنسيق لون الوحدات العلوي مع سيراميك الارضيات لكي يعمل اللون البيض بينهما كعامل محايد، وهي حيلة ذكية بلا شك.

9- توحيد الالوان

Poddasze w kamienicy, Limonki Studio Wojciech Siudowski Limonki Studio Wojciech Siudowski مطبخ
Limonki Studio Wojciech Siudowski

Limonki Studio Wojciech Siudowski
Limonki Studio Wojciech Siudowski
Limonki Studio Wojciech Siudowski

الرمادي بظهور تدرجات الوانه هنا اظهرت جمال الاشكال الهندسية الأندلسية في السيراميك، وقد جمع هذا الاختيار بين عراقة النقوشات وحداثة الالوان لكي يناسب مختلف الانماط.

10- خامات راقية وعصرية

MIESZKANIE 32 m2, BIAŁYSTOK, IN STUDIO PRACOWNIA PROJEKTOWA IN STUDIO PRACOWNIA PROJEKTOWA مطبخ
IN STUDIO PRACOWNIA PROJEKTOWA

IN STUDIO PRACOWNIA PROJEKTOWA
IN STUDIO PRACOWNIA PROJEKTOWA
IN STUDIO PRACOWNIA PROJEKTOWA

اعتدنا رؤية اللون الابيض في وحدات المطبخ كثيرا، ولكن ظهر الخشب بأشكال مختلفة في الآونة الأخيرة منها هذا اللون الخام الدافئ، وهما معا من اكثر الخامات والالوان انسجاما.

11- معدات بسيطة تحدث فرقا كبيرا

family spot - realizacja, Saje Architekci Joanna Morkowska-Saj Saje Architekci Joanna Morkowska-Saj مطبخ
Saje Architekci Joanna Morkowska-Saj

Saje Architekci Joanna Morkowska-Saj
Saje Architekci Joanna Morkowska-Saj
Saje Architekci Joanna Morkowska-Saj

الاكسسوارات الدقيقة في المطبخ بالتحديد تعد من المؤثرات على مدى تناسق الغرفة، ولهذا كان اختيار المقبض هنا مثالي.

12- تداخل ارضيات مختلفة

Студия 20 м2 в Москве №10, Ёрумдизайн Ёрумдизайн مطبخ MDF White
Ёрумдизайн

Ёрумдизайн
Ёрумдизайн
Ёрумдизайн

الارض الخشبية هنا تداخلت بجراة مع السيراميك الحداثي لكي يتحول المطبخ البسيط  الى غرفة جريئة ومميزة.

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