20 تصميم لمطابخ رائعة تلهمك بكل جديد!

نقدم لكم اليوم مجموعة مختارة من تصاميم المطابخ بنكهات ديكورية مختلفة تناسب جميع الأذواق وتشبع مختلف الرغبات.. شاهد معنا 20 نموذج مدهش لمطابخ كفيلة بأن تلهمك بكل ما هو جديد في عالم الديكور.. لنبدأ الآن!
تصميم حديث مع نظرة كلاسيكية.. هذا المطبخ يؤكد على جمال وأناقة الخشب المصقول بلون حبات العنب الغنية، ما بين الأحمر الداكن والأرجواني، فضلًا عن انعكاسات الضوء الخفية والكمال الذي تحقق بفضل الأسطح الرخامية حيث جعلت المطبخ يبدو متطور وبراق.
كل تفاصيل هذا المطبخ تجعله عملي وأنيق.. ليس هذا بغريب! فهو بتصميم النمط المينيمال.
خطوطه الواضحة، البساطة والرقي في قطع أثاثه وديكوراته، لونه الفاتح والإشراقة والبراح، حتى ثرياته التي تتلألأ بانعكاساتها المذهلة حيث تتدلى من السقف بخفة وبأطوال متباينة.. مطبخ مثالي بلا أدنى شك.
إذا كنت تفضل الخطوط المستقيمة والأشكال المكعبة، هذا المطبخ هو الأمثل لك بتصميم معاصر للغاية.
مائدة الجزيرة هي أبرز عنصر ديكوري بهذا المطبخ، فهي كما نرى تجمع بين اللمسات الجمالية والوظيفية، بتصميم بعضه مفتوح يستخدم في وضع الإكسسوارات كالمزهريات، والبعض الآخر مغلق كالأدراج التي نلمحها جهة اليمين وتستخدم في زيادة السعة التخزينية للمطبخ.
الأسود والأبيض في الخزانات والمائدة.. والأحمر في الأثاث مع الزهور المنتشرة بأرجاء المطبخ.. هكذا تجلب البهجة إلى أعتابه بسهولة.
تفاصيل النمط الصناعي تتحدث عن نفسها وتنتشر بأرجاء المطبخ: وحدات الإضاءة المعدنية.. الأثاث المختبئ أسفل البار.. اللون المحايد في الخزانات والجدران والأرضية.
مطبخ بتصميم مهيب وأنيق تتألق فيه مائدة الجزيرة أيضًا ولكن بشكل مختلف عن النموذج السابق.
تضم مائدة الجزيرة -كما هو واضح أمامنا- موقد كبير بالجانب الأيسر حيث يخترق اللوح الجرانيتي الفاخر والسميك الذي يزين هيكلها المكعب، فيما يستخدم الجزء الثاني من هذا اللوح في إعداد الطعام أو تناوله وذلك بتوافر عدة مقاعد تسمح للقاطنين من الاستغناء عن السفرة والمكوث بها عند كل وجبة.
الريفيو
الحداثي
في هذا النموذج.. الخزانات والأسطح عصرية مائة في المائة وكذلك المزهرية السوداء الضخمة والستائر التي نرمقها على أطراف المطبخ.. أما الجدران جهة اليسار وكذلك الفرن فقد تم تصميمهم وفقًا للنمط الريفي وذلك باستخدام المصمم للطوب الحراري الذي أمد المطبخ بالدفء والأناقة، فضلًا عن الأرفف الخشبية الطائرة التي تعلو الحوض مباشرة.. فهي حقًا جمعت هي الأخرى بين النمطين بمنتهى السلاسة والوضوح.
مزيج رائع من مواد البناء والخامات المختلفة زينت هذا المطبخ وجعلته خارجًا عن المألوف.. سلسلة من الخزائن الخشبية على تصميم L، جدار من الأحجار الطبيعية بفخامتها وضخامتها، بار من الأسطح المصقولة.
كل شئ مفتوح في هذا المطبخ.. إن دققت في تصميمه، تجده عبارة عن بار كبير مصمم على حرف L، بداخله تم تصميم وحدات تخزينية سفلية خفية زينت من الخارج بنخبة كبيرة من الأحجار وسطح أملس براق وكبير يشعرك وكأنك قد دخلت فندق 5 نجوم.. تتدلى من فوقه وحدات إضاءة فضية لامعة تدعمها سبوتات صفراء في قلب السقف.
تركيبة لونية معاصرة جمعت اللونين الرمادي الفاتح والخشبي
البني الفاتح اجتمعت في تصميم هذا المطبخ.
هادئ، ناعم الألوان، واسع ومريح، وأخيرًا مشرق.. كلمات يجب أن تصف هذا المطبخ المذهل الذي يطل على منظر طبيعي خلاب يزيد من روعة تصميمه الداخلي.
كثير من اللمسات المتطورة المستخدمة في هذا المطبخ استطاعت أن تجعله ساحرًا، أنيقًا، وغامضًا أيضًا.. كالجمع بين الألوان المحايدة، والأرضية الخشبية بألوانها الفاتحة والداكنة وأشكالها المختلفة، والإفراط في الاستعانة بالتصاميم المجسمة في السقف والبار، والإضاءة الخافتة متعددة المصادر.. وغيرهم.
اللون الأبيض في خزانات المطبخ المصممة بشكل خطي مستقيم والسقف والأرضية اللامعة.. الإضاءة الزرقاء في أرفف مائدة الجزيرة الرخامية المزركشة.. مزيج مدهش يمنحك الشعور ببرد الجليد!
من هذا المطبخ تفوح الروح الإسكندينافية.. سواء ببساطة تصميم الخزانات، أو نتيجة استخدام الرف الخشبي المغلف للبار بمقاعده البسيطة، أو بالإضاءة المريحة.. فقط اللون الأسود هو ما لا ينتمي لهذا النمط حيث أن ألوان الباستيل الناعمة عادة ما تكون السمة المميزة للنمط الإسكندينافي.
مطبخ انتقائي بتفاصيل من مختلف الأنماط الديكورية.. فمن النمط الريفي استعار الطوب الذي يغطي جزء من الجدار الأيمن للمطبخ وكذلك تصميم الجزيرة الكبيرة، أما المقاعد القريبة من المائدة الزرقاء فهي من النمط الصناعي بأرجلها الطويلة الخارجة عن المألوف.
ومعروف أن أصص الزرع والنباتات تؤخذ من الاستوائي حيث تمد المطبخ بالحيوية والبهجة المفرطة، إلى أن نصل للثريا المذهلة أقصى اليسار والتي تتألق بحس الكلاسيكية الرفيع، ولا يمكن أن نغفل الهيكل الحداثي للسقف وتصميم غرفة الطعام وحتى الأجهزة المنزلية!
كم هو رائع هنا استخدام الرخام في مائدة المطبخ بتعرجاته الرمادية العشوائية وإلإضاءة الصفراء الساحرة التي غلفت الجزيرة من الخارج بالكامل!
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مطبخ يجمع الكثير من المتناقضات.. طوب أحمر بدائي، تصميم كلاسيكي للخزانات، هيكل خرساني يفصل المطبخ إلى جزئين، لمسات فولازية في الشفاط والأجهزة الكهربية.
هذا المطبخ رغم كونه صغير إلا أنه يتحقق فيه عنصر التوازن من حيث الذوق السليم والتصميم الرائع.. تصميم مميز على شكل حرف L للخزانات السفلية، مصابيح فضية تتدلى فوق جزيرة المطبخ، مقاعد من الاكريليك شفافة وجاذبة للانتباه!
مطبخ ريفي جميل تشعر وكأنه جزءًا من بيت أو كوج بسيط في قلب الغابة!
استخدام موفق للونين البرتقالي الزاهي والبيج الفاتح في جدران وخزانات المطبخ وحتى مائدة السفرة.. فكلا اللونين نجح في إمداد المطبخ بروح الشمس ونورها.
تصميم بسيط ومدهش جمع بين الرقي والرقة بين طياته.. فقط مجموعة خزانات سفلية صغيرة ومتوازية.. جزء منها ملتصق بالجدار بتصميم خطي زرف أصفر ومرآة ضخمة مستطيلة الحجم، أمامه صف آخر من الخزانات باللون الأصفر يشكل مائدة جزيرة صغيرة يمتد منها رف زجاجي رائع وجرئ يسمح بتناول المشروبات والوجبات الخفيفة لقاطني المنزل.