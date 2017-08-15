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20 تصميم لمطابخ رائعة تلهمك بكل جديد!

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
homify مطبخ
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نقدم لكم اليوم مجموعة مختارة من تصاميم المطابخ بنكهات ديكورية مختلفة تناسب جميع الأذواق وتشبع مختلف الرغبات.. شاهد معنا 20 نموذج مدهش لمطابخ كفيلة بأن تلهمك بكل ما هو جديد في عالم الديكور.. لنبدأ الآن! 

homify
homify

homify
homify
homify

1- خشب بلون العنب!

Kitchens, Life Design Life Design مطبخ
Life Design

Life Design
Life Design
Life Design

تصميم حديث مع نظرة كلاسيكية.. هذا المطبخ يؤكد على جمال وأناقة الخشب المصقول بلون حبات العنب الغنية، ما بين الأحمر الداكن والأرجواني، فضلًا عن انعكاسات الضوء الخفية والكمال الذي تحقق بفضل الأسطح الرخامية حيث جعلت المطبخ يبدو متطور وبراق.

2- المينيمال دائمًا مبهر

HOUSE I CAMPS BAY, CAPE TOWN, MARVIN FARR ARCHITECTS MARVIN FARR ARCHITECTS مطبخ
MARVIN FARR ARCHITECTS

MARVIN FARR ARCHITECTS
MARVIN FARR ARCHITECTS
MARVIN FARR ARCHITECTS

كل تفاصيل هذا المطبخ تجعله عملي وأنيق.. ليس هذا بغريب! فهو بتصميم النمط المينيمال.

خطوطه الواضحة، البساطة والرقي في قطع أثاثه وديكوراته، لونه الفاتح والإشراقة والبراح، حتى ثرياته التي تتلألأ بانعكاساتها المذهلة حيث تتدلى من السقف بخفة وبأطوال متباينة.. مطبخ مثالي بلا أدنى شك.

3- بهجة ألوان

Residence Harris, FRANCOIS MARAIS ARCHITECTS FRANCOIS MARAIS ARCHITECTS مطبخ
FRANCOIS MARAIS ARCHITECTS

FRANCOIS MARAIS ARCHITECTS
FRANCOIS MARAIS ARCHITECTS
FRANCOIS MARAIS ARCHITECTS

إذا كنت تفضل الخطوط المستقيمة والأشكال المكعبة، هذا المطبخ هو الأمثل لك بتصميم معاصر للغاية.

مائدة الجزيرة هي أبرز عنصر ديكوري بهذا المطبخ، فهي كما نرى تجمع بين اللمسات الجمالية والوظيفية، بتصميم بعضه مفتوح يستخدم في وضع الإكسسوارات كالمزهريات، والبعض الآخر مغلق كالأدراج التي نلمحها جهة اليمين وتستخدم في زيادة السعة التخزينية للمطبخ.

الأسود والأبيض في الخزانات والمائدة.. والأحمر في الأثاث مع الزهور المنتشرة بأرجاء المطبخ.. هكذا تجلب البهجة إلى أعتابه بسهولة.

4- مطبخ بتركيبة النمط الصناعي

De Kelders Western Cape South Africa, CS DESIGN CS DESIGN مطبخ
CS DESIGN

CS DESIGN
CS DESIGN
CS DESIGN

تفاصيل النمط الصناعي تتحدث عن نفسها وتنتشر بأرجاء المطبخ: وحدات الإضاءة المعدنية.. الأثاث المختبئ أسفل البار.. اللون المحايد في الخزانات والجدران والأرضية.

5- جزيرة الجرانيت

THE VILLA I FRESNAYE, CAPE TOWN, MARVIN FARR ARCHITECTS MARVIN FARR ARCHITECTS مطبخ
MARVIN FARR ARCHITECTS

MARVIN FARR ARCHITECTS
MARVIN FARR ARCHITECTS
MARVIN FARR ARCHITECTS

مطبخ بتصميم مهيب وأنيق تتألق فيه مائدة الجزيرة أيضًا ولكن بشكل مختلف عن النموذج السابق. 

تضم مائدة الجزيرة -كما هو واضح أمامنا- موقد كبير بالجانب الأيسر حيث يخترق اللوح الجرانيتي الفاخر والسميك الذي يزين هيكلها المكعب، فيما يستخدم الجزء الثاني من هذا اللوح في إعداد الطعام أو تناوله وذلك بتوافر عدة مقاعد تسمح للقاطنين من الاستغناء عن السفرة والمكوث بها عند كل وجبة. 

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6- لقاء القمة بين الريفي والحداثي

Campo Belo, MeyerCortez arquitetura & design MeyerCortez arquitetura & design بلكونة أو شرفة
MeyerCortez arquitetura &amp; design

MeyerCortez arquitetura & design
MeyerCortez arquitetura &amp; design
MeyerCortez arquitetura & design

في هذا النموذج.. الخزانات والأسطح عصرية مائة في المائة وكذلك المزهرية السوداء الضخمة والستائر التي نرمقها على أطراف المطبخ.. أما الجدران جهة اليسار وكذلك الفرن فقد تم تصميمهم وفقًا للنمط الريفي وذلك باستخدام المصمم للطوب الحراري الذي أمد المطبخ بالدفء والأناقة، فضلًا عن الأرفف الخشبية الطائرة التي تعلو الحوض مباشرة.. فهي حقًا جمعت هي الأخرى بين النمطين بمنتهى السلاسة والوضوح.

7- مطبخ من مختلف المكونات!

Alterations to existing residence-Bedfordview, Spiro Couyadis Architects Spiro Couyadis Architects مطبخ
Spiro Couyadis Architects

Spiro Couyadis Architects
Spiro Couyadis Architects
Spiro Couyadis Architects

مزيج رائع من مواد البناء والخامات المختلفة زينت هذا المطبخ وجعلته خارجًا عن المألوف.. سلسلة من الخزائن الخشبية على تصميم L، جدار من الأحجار الطبيعية بفخامتها وضخامتها، بار من الأسطح المصقولة.

8- المطبخ المفتوح

House Gover, Environment Response Architecture Environment Response Architecture مطبخ
Environment Response Architecture

Environment Response Architecture
Environment Response Architecture
Environment Response Architecture

كل شئ مفتوح في هذا المطبخ.. إن دققت في تصميمه، تجده عبارة عن بار كبير مصمم على حرف L، بداخله تم تصميم وحدات تخزينية سفلية خفية زينت من الخارج بنخبة كبيرة من الأحجار وسطح أملس براق وكبير يشعرك وكأنك قد دخلت فندق 5 نجوم.. تتدلى من فوقه وحدات إضاءة فضية لامعة تدعمها سبوتات صفراء في قلب السقف.

9- الرمادي والخشب واندماج تام

Beach Front House, JSD Interiors JSD Interiors مطبخ ذو قطع مدمجة Grey
JSD Interiors

JSD Interiors
JSD Interiors
JSD Interiors

تركيبة لونية معاصرة جمعت اللونين الرمادي الفاتح والخشبي البني الفاتح اجتمعت في تصميم هذا المطبخ.

10- في قلب الطبيعة

HOUSE I ATLANTIC SEABOARD, CAPE TOWN, MARVIN FARR ARCHITECTS MARVIN FARR ARCHITECTS مطبخ
MARVIN FARR ARCHITECTS

MARVIN FARR ARCHITECTS
MARVIN FARR ARCHITECTS
MARVIN FARR ARCHITECTS

هادئ، ناعم الألوان، واسع ومريح، وأخيرًا مشرق.. كلمات يجب أن تصف هذا المطبخ المذهل الذي يطل على منظر طبيعي خلاب يزيد من روعة تصميمه الداخلي.

11- أناقة وغموض

House Wolmarans, Coetzee Alberts Architects Coetzee Alberts Architects مطبخ
Coetzee Alberts Architects

Coetzee Alberts Architects
Coetzee Alberts Architects
Coetzee Alberts Architects

كثير من اللمسات المتطورة المستخدمة في هذا المطبخ استطاعت أن تجعله ساحرًا، أنيقًا، وغامضًا أيضًا.. كالجمع بين الألوان المحايدة، والأرضية الخشبية بألوانها الفاتحة والداكنة وأشكالها المختلفة، والإفراط في الاستعانة بالتصاميم المجسمة في السقف والبار، والإضاءة الخافتة متعددة المصادر.. وغيرهم.

12- مطبخ في قلب الجليد!

ULTRA MODERN RESIDENCE, FRANCOIS MARAIS ARCHITECTS FRANCOIS MARAIS ARCHITECTS مطبخ
FRANCOIS MARAIS ARCHITECTS

FRANCOIS MARAIS ARCHITECTS
FRANCOIS MARAIS ARCHITECTS
FRANCOIS MARAIS ARCHITECTS

اللون الأبيض في خزانات المطبخ المصممة بشكل خطي مستقيم والسقف والأرضية اللامعة.. الإضاءة الزرقاء في أرفف مائدة الجزيرة الرخامية المزركشة.. مزيج مدهش يمنحك الشعور ببرد الجليد!

13- شئ من الإسكندينافية

Project : Carrick, Capital Kitchens cc Capital Kitchens cc مطبخ
Capital Kitchens cc

Capital Kitchens cc
Capital Kitchens cc
Capital Kitchens cc

من هذا المطبخ تفوح الروح الإسكندينافية.. سواء ببساطة تصميم الخزانات، أو نتيجة استخدام الرف الخشبي المغلف للبار بمقاعده البسيطة، أو بالإضاءة المريحة.. فقط اللون الأسود هو ما لا ينتمي لهذا النمط حيث أن ألوان الباستيل الناعمة عادة ما تكون السمة المميزة للنمط الإسكندينافي.  

14- لأن الانتقائي له عشاقه

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

مطبخ انتقائي بتفاصيل من مختلف الأنماط الديكورية.. فمن النمط الريفي استعار الطوب الذي يغطي جزء من الجدار الأيمن للمطبخ وكذلك تصميم الجزيرة الكبيرة، أما المقاعد القريبة من المائدة الزرقاء فهي من النمط الصناعي بأرجلها الطويلة الخارجة عن المألوف.

ومعروف أن أصص الزرع والنباتات تؤخذ من الاستوائي حيث تمد المطبخ بالحيوية والبهجة المفرطة، إلى أن نصل للثريا المذهلة أقصى اليسار والتي تتألق بحس الكلاسيكية الرفيع، ولا يمكن أن نغفل الهيكل الحداثي للسقف وتصميم غرفة الطعام وحتى الأجهزة المنزلية!

15- مائدة الجزيرة.. بطلة الرواية

Residence Naidoo, FRANCOIS MARAIS ARCHITECTS FRANCOIS MARAIS ARCHITECTS مطبخ
FRANCOIS MARAIS ARCHITECTS

FRANCOIS MARAIS ARCHITECTS
FRANCOIS MARAIS ARCHITECTS
FRANCOIS MARAIS ARCHITECTS

كم هو رائع هنا استخدام الرخام في مائدة المطبخ بتعرجاته الرمادية العشوائية وإلإضاءة الصفراء الساحرة التي غلفت الجزيرة من الخارج بالكامل!

16- مطبخ عائلي بلمسات ديكورية كلاسيكية وريفية

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

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17- المتناقضات تجتمع هنا

Kitchen renovation, Deborah Garth Interior Design International (Pty)Ltd Deborah Garth Interior Design International (Pty)Ltd مطبخ
Deborah Garth Interior Design International (Pty)Ltd

Deborah Garth Interior Design International (Pty)Ltd
Deborah Garth Interior Design International (Pty)Ltd
Deborah Garth Interior Design International (Pty)Ltd

مطبخ يجمع الكثير من المتناقضات.. طوب أحمر بدائي، تصميم كلاسيكي للخزانات، هيكل خرساني يفصل المطبخ إلى جزئين، لمسات فولازية في الشفاط والأجهزة الكهربية.

18- توازن ديكوري

Mi cocina GRANGE, Grange México Grange México مطبخ ذو قطع مدمجة خشب نقي White
Grange México

Grange México
Grange México
Grange México

هذا المطبخ رغم كونه صغير إلا أنه يتحقق فيه عنصر التوازن من حيث الذوق السليم والتصميم الرائع.. تصميم مميز على شكل حرف L للخزانات السفلية، مصابيح فضية تتدلى فوق جزيرة المطبخ، مقاعد من الاكريليك شفافة وجاذبة للانتباه!

19- مفعم بنور الشمس

Mi cocina GRANGE, Grange México Grange México مطبخ ذو قطع مدمجة خشب نقي Orange
Grange México

Grange México
Grange México
Grange México

مطبخ ريفي جميل تشعر وكأنه جزءًا من بيت أو كوج بسيط في قلب الغابة!

استخدام موفق للونين البرتقالي الزاهي والبيج الفاتح في جدران وخزانات المطبخ وحتى مائدة السفرة.. فكلا اللونين نجح في إمداد المطبخ بروح الشمس ونورها. 

20- ملون وجديد

Casa J+S ARQUIMIA ARQUITECTOS, Arquimia Arquitectos Arquimia Arquitectos مطبخ
Arquimia Arquitectos

Arquimia Arquitectos
Arquimia Arquitectos
Arquimia Arquitectos

تصميم بسيط ومدهش جمع بين الرقي والرقة بين طياته.. فقط مجموعة خزانات سفلية صغيرة ومتوازية.. جزء منها ملتصق بالجدار بتصميم خطي زرف أصفر ومرآة ضخمة مستطيلة الحجم، أمامه صف آخر من الخزانات باللون الأصفر يشكل مائدة جزيرة صغيرة يمتد منها رف زجاجي رائع وجرئ يسمح بتناول المشروبات والوجبات الخفيفة لقاطني المنزل.

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