20 تصميم لمطابخ رائعة تلهمك بكل جديد!

إذا كنت تفضل الخطوط المستقيمة والأشكال المكعبة، هذا المطبخ هو الأمثل لك بتصميم معاصر للغاية.

مائدة الجزيرة هي أبرز عنصر ديكوري بهذا المطبخ، فهي كما نرى تجمع بين اللمسات الجمالية والوظيفية، بتصميم بعضه مفتوح يستخدم في وضع الإكسسوارات كالمزهريات، والبعض الآخر مغلق كالأدراج التي نلمحها جهة اليمين وتستخدم في زيادة السعة التخزينية للمطبخ.

الأسود والأبيض في الخزانات والمائدة.. والأحمر في الأثاث مع الزهور المنتشرة بأرجاء المطبخ.. هكذا تجلب البهجة إلى أعتابه بسهولة.