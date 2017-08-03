حل الغلاء في منزل الحاويات

نعاني في تلك الأيام من ارتفاع أسعار العقارات في العالم أجمع بشكل متطرد و بطريقة مبالغ فيها مما يوجب علينا إيجاد حلول غير تقليدية قد تبدو غريبة في البداية و لكنك لو فكرت وتأملت فيها ستجدها أكثر من رائعة على المدى القريب، اليوم هوميفاي سوف يبدأ في طرح تلك الأفكار غير التقليدية في تصميم منزلك المناسب بدون أي تكاليف مرتفعة ، اليوم سوف نستعرض عمل منزل فخم و متكامل من حاوية ، نعم حاوية معدنية التي تنقل فيها البضائع فوق السفن و التريلات، و سنثبت لكم أنها فكرة رائعة من خلال النماذج السابقة .
الحاوية التي يتراوح طولها في الطبيعي نحو 12 متر بالطول يمكنها أن تتحسن و يعاد تنظيفها و صنفرتها و طلائها لتكون إحدى غرف منزلك أو منزلك بالكامل حيث سيكون لديك جدراناً معدنية قوية تسمح بتعليق الديكور و تثبيت الجدران الداخلية والفواصل بطريقة سهلة للغاية و المعدن سهل في ثقبه لذا يسمح لك بإضافة العديد من الإكسسوارات و التطبيقات المعلقة بسهولة أكبر من الخرسانة
المعنى في استخدام بيوت من الحاويات هو تقليل التكاليف في التشييد و البناء أو الشراء لمنزل جاهز، فبالمقارنة بسعة المنزل الخرساني أو الخشبي فإن الغرفة التي ستضيفها بواسطة حاوية أقل بكثير من الحجرة التي سوف تصممها بواسطة الطوب و الأسمنت لذا يمكنك تكبير المنزل بواسطة إضافة حاويات أكثر و تثبيتهم بواسطة مسامير و غراء و لحامات معدنية قوية ليكون لديك أكثر من مستوى و غرفة
و على العكس يمكنك تصميم حاوية واحدة لتكون هي منزلك و تستخدم أبوابها بطريقة ذكية و معدلة لتغلق مثل الأبواب الحديدية بمنتهى الأمان حيث ستنعم بخصوصية رائعة بجانب مساحة معقولة حتى لو كانت حاوية واحدة .
سعر الحاوية الواحدة المتوسطة يناهز 3000 آلاف يورو أي ما يناهز 61000 جنية مصري ، تخيل أنك تستطيع شقة متكاملة بكل مشتملاتها بهذا السعر القليل في مقابل الشقق السكنية في الرحاب أو مدينتي
هذا النموذج مصمم بالكامل من الحاويات سواء السلالم أو المبنى نفسه عن طريق فتح الحاوية و إعادة تصميمها و تركيبها مع القطع الأخرى و نلاحظ أنه ليس منزل فقط و لكنه عمارة سكنية متكاملة و لكن الفارق عن العادي أنها بمقابل زهيد في قلب العاصمة الألمانية برلين
و بنفس الفكرة يمكنك تقسيم الحاوية الواحدة لأكثر من مستوى لو أردت مساحة أقل من المعتاد لتستوعب فرد أو اثنين بالأكثر و يمكنك طلائه بألوان داكنة من الخارج و فاتحة من الداخل للتغلب على الشعور بالمساحة و للتزويد احساس الفخامة خارجياً