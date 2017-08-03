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حل الغلاء في منزل الحاويات

Mohammed Awad Mohammed Awad
Container Architektur / Häuser aus Seecontainern, Elbtainer GmbH Elbtainer GmbH
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نعاني في تلك الأيام من ارتفاع أسعار العقارات في العالم أجمع بشكل متطرد و بطريقة مبالغ فيها مما يوجب علينا إيجاد حلول غير تقليدية قد تبدو غريبة في البداية و لكنك لو فكرت وتأملت فيها ستجدها أكثر من رائعة على المدى القريب، اليوم هوميفاي سوف يبدأ في طرح تلك الأفكار غير التقليدية في تصميم منزلك المناسب بدون أي تكاليف مرتفعة ، اليوم سوف نستعرض عمل منزل فخم و متكامل من حاوية ، نعم حاوية معدنية التي تنقل فيها البضائع فوق السفن و التريلات، و سنثبت لكم أنها فكرة رائعة من خلال النماذج السابقة .

الحاوية

Container Architektur / Häuser aus Seecontainern, Elbtainer GmbH Elbtainer GmbH
Elbtainer GmbH

Elbtainer GmbH
Elbtainer GmbH
Elbtainer GmbH

الحاوية التي يتراوح طولها في الطبيعي نحو 12 متر بالطول يمكنها أن تتحسن و يعاد تنظيفها و صنفرتها و طلائها لتكون إحدى غرف منزلك أو منزلك بالكامل حيث سيكون لديك جدراناً معدنية قوية تسمح بتعليق الديكور و تثبيت الجدران الداخلية والفواصل بطريقة سهلة للغاية و المعدن سهل في ثقبه لذا يسمح لك بإضافة العديد من الإكسسوارات و التطبيقات المعلقة بسهولة أكبر من الخرسانة 

ثبتها بتلك الطريقة على الشكل الذي ترغب

Volumetric Entrance thinkTREE Architects and Partners منازل
thinkTREE Architects and Partners

Volumetric Entrance

thinkTREE Architects and Partners
thinkTREE Architects and Partners
thinkTREE Architects and Partners

المعنى في استخدام بيوت من الحاويات هو تقليل التكاليف في التشييد و البناء أو الشراء لمنزل جاهز، فبالمقارنة بسعة المنزل الخرساني أو الخشبي فإن الغرفة التي ستضيفها بواسطة حاوية أقل بكثير من الحجرة التي سوف تصممها بواسطة الطوب و الأسمنت لذا يمكنك تكبير المنزل بواسطة إضافة حاويات أكثر و تثبيتهم بواسطة مسامير و غراء و لحامات معدنية قوية ليكون لديك أكثر من مستوى و غرفة 

صغيرة و قوية

Loft-Container 20', Ferraro Habitat Ferraro Habitat منازل
Ferraro Habitat

Ferraro Habitat
Ferraro Habitat
Ferraro Habitat

و على العكس يمكنك تصميم حاوية واحدة لتكون هي منزلك و تستخدم أبوابها بطريقة ذكية و معدلة لتغلق مثل الأبواب الحديدية بمنتهى الأمان حيث ستنعم بخصوصية رائعة بجانب مساحة معقولة حتى لو كانت حاوية واحدة .

شقة مفروشة صغيرة

Pocketcontainer die Mikrowohnung im Überseecontainer, Stefan Brandt - solare Luftheizsysteme und Warmuftkollektoren Stefan Brandt - solare Luftheizsysteme und Warmuftkollektoren
Stefan Brandt – solare Luftheizsysteme und Warmuftkollektoren

Stefan Brandt - solare Luftheizsysteme und Warmuftkollektoren
Stefan Brandt – solare Luftheizsysteme und Warmuftkollektoren
Stefan Brandt - solare Luftheizsysteme und Warmuftkollektoren

سعر الحاوية الواحدة المتوسطة يناهز 3000 آلاف يورو أي ما يناهز 61000 جنية مصري ، تخيل أنك تستطيع شقة متكاملة بكل مشتملاتها بهذا السعر القليل في مقابل الشقق السكنية في الرحاب أو مدينتي 

حقيقي في برلين

Bauweise, EBA51 EBA51
EBA51

EBA51
EBA51
EBA51

هذا النموذج مصمم بالكامل من الحاويات سواء السلالم أو المبنى نفسه عن طريق فتح الحاوية و إعادة تصميمها و تركيبها مع القطع الأخرى و نلاحظ أنه ليس منزل فقط و لكنه عمارة سكنية متكاملة و لكن الفارق عن العادي أنها بمقابل زهيد في قلب العاصمة الألمانية برلين 

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كوخ

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큐브디자인 건축사사무소

큐브디자인 건축사사무소
큐브디자인 건축사사무소
큐브디자인 건축사사무소

و بنفس الفكرة يمكنك تقسيم الحاوية الواحدة لأكثر من مستوى لو أردت مساحة أقل من المعتاد لتستوعب فرد أو اثنين بالأكثر و يمكنك طلائه بألوان داكنة من الخارج و فاتحة من الداخل للتغلب على الشعور بالمساحة و للتزويد احساس الفخامة خارجياً 

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