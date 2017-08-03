حل الغلاء في منزل الحاويات

هذا النموذج مصمم بالكامل من الحاويات سواء السلالم أو المبنى نفسه عن طريق فتح الحاوية و إعادة تصميمها و تركيبها مع القطع الأخرى و نلاحظ أنه ليس منزل فقط و لكنه عمارة سكنية متكاملة و لكن الفارق عن العادي أنها بمقابل زهيد في قلب العاصمة الألمانية برلين

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