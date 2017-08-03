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واجهات منازل بألوان متألقة

Mohammed Awad Mohammed Awad
Ein Haus für die ganze Familie, Haacke Haus GmbH Co. KG Haacke Haus GmbH Co. KG منازل
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واجهة المنزل هي بطاقة التعارف و رسالة الترحيب التي تنشرها للجميع من أجل استقبالهم و تحقيق أفضل انطباع لديهم من قبل دخولها للمنزل و شعورهم بالإبداع المصمم بداخله من ديكور مثالي على ذوقك، و لأن الانطباع الأول يدوم فإن هوميفاي سوف يسرد في كتاب الأفكار هذا قائمة رائعة لواجهات تستحق أن تمتلكها لمنزلك لتجعله مختلفاً و مميزاً عن باقي من في جواره و ليرسخ في نفوس كل ضيوفك أنك لا ترضى بأقل من ذوق رفيع ..

واجهة لايت و روف غامق

Ein Haus für die ganze Familie, Haacke Haus GmbH Co. KG Haacke Haus GmbH Co. KG منازل
Haacke Haus GmbH Co. KG

Haacke Haus GmbH Co. KG
Haacke Haus GmbH Co. KG
Haacke Haus GmbH Co. KG

تصميم واجهة المنزل بألوان هادئة و مشعة للدفء و الراحة النفسية من أروع ما يمكن اختياره عند تخصيصها لمنزل في قلب طبيعة هادئة مثل هذا المنزل الذي يقع في وسط منطقة هادئة تحفها الأشجار الخريفية من كل الجهات ، و لعل اختيار واجهة مشرقة بألوان فاتحة مناسب للغاية ليتوازن مع اللون الداكن لسيقان الأشجار المتناثرة حول المنزل 

جدران و سقف من لون واحد

Mediterran Bauen, Rimini Baustoffe GmbH Rimini Baustoffe GmbH منازل
Rimini Baustoffe GmbH

Rimini Baustoffe GmbH
Rimini Baustoffe GmbH
Rimini Baustoffe GmbH

السقف و الجدران من لون واحد و متفاعلين تماماً مع الضوء الذي لايحجبه شيء عن المنزل سوى  فترات الليل، لذا فإن استخدام التناسق في لون واحد مع اختلاف المكونات في الواجهة بين السقف و الجدران يعتبر مفصل و مقوي لشكل المنزل في هذا المحيط الشاسع حوله 

واجهة مظلمة و سقف مشرق

Rear Garden Beech Architects منزل ريفي
Beech Architects

Rear Garden

Beech Architects
Beech Architects
Beech Architects

نعتقد أنك لم تتخيل أن تطلي منزلك من الخارج بالأسود و لكن لو انتبهنا قليلاً في هذا التصميم نلاحظ أن التباين بين المشرق و المعتم بين السقف و الجدران قد أعطى المنزل شكل مختلف و واجهة مثيرة بتفاصيل أكثر إثارة  خصوصاً و أن الحديقة أمام باحة المنزل الداكنة ساعدت تماماً على استخدام هذا اللون الداكن و لكن في المقابل لو كان لا يوجد حديقة و مساحة واسعة ستكون الألوان الداكنة مخاطرة 

مواد مختلفة و مظهر متناسق

DOM W KOSZALINIE , Studio Projektowe Projektive Studio Projektowe Projektive منازل
Studio Projektowe Projektive

Studio Projektowe Projektive
Studio Projektowe Projektive
Studio Projektowe Projektive

استخدام الزجاج و الخشب و المعدن و البوص في تفاصيل الواجهة يثري تصميم المنزل بالكامل، فإن اختلاف ألوانها أيضاً يعزز هذا التنوع الإيجابي و يجعل في كل جزء منها ميزة من الناحية البصرية و من الناحية العملية فمثلاً استخدام الخشب في عتبة المنزل يساعد على خلق مساحة مريحة أمام المنزل قبيل الدخول لحدود الحديقة و استخدام المعدن في السقف يساعد على عدم التأثر بالامطار و عوامل الجو و تغير الألوان و غيرها أما الجدران الكلاسيكية الخشبية فإنها من أروع الأشكال التي يمكن أن تزين منزل في محيط ريفي بكل تأكيد

طلاء في الريف

Haus Nguyen, Jomini & Zimmermann Architekten Jomini & Zimmermann Architekten
Jomini &amp; Zimmermann Architekten

Jomini & Zimmermann Architekten
Jomini &amp; Zimmermann Architekten
Jomini & Zimmermann Architekten

اللون الأخضر للمنازل الصغيرة الواقعة في قلب الطبيعية أمر مثير للإعجاب لأنه يجعل المنزل و كأنه قطعة من الرقعة الخضراء التي بالفعل تحيطه من كل الجوانب و لكن يراعى في مثل هذا الاختيار تحديد درجة الأخضر المناسبة للواجهة من خلال لون النباتات المحيطة به 

تقليدي

Facade tredup Design.Interiors منازل
tredup Design.Interiors

Facade

tredup Design.Interiors
tredup Design.Interiors
tredup Design.Interiors

استخدام الواجهة بشكل تقليدي يكون متبع و مطلوب أحياناً لو أردت تخفيض تكاليف الطلاء أو ادخال عناصر جديدة زخرفية على الواجهة و تكون مناسبة اكثر للحياة المدنية في المدن التي تعاني من الازحام و نسب التلوث العالية التي تغير من شكل اي واجهة في غضون شهور قليلة

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منازل الفخامة

Barockschloss kernsaniert und für den Innenausbau vorbereitet , Immoservice Knopf Immoservice Knopf منازل
Immoservice Knopf

Immoservice Knopf
Immoservice Knopf
Immoservice Knopf

الفخامة و تعدد النوافذ من أروع أساليب التشييد في اوروبا و قد استمر هذا النسق للآن في القصور الضخمة للأثرياء و يتميز بالألوان المحافظة بدون الخروج عن المألوف و يتميز هذا النسق بالمحافظة الشديدة على الأبعاد الهندسية في كل التفاصيل لاسيما تكرار الألوان و الإطارات المحيطة بكل جدار في المنزل من الخارج

من عصر النهضة

Vienna State Opera, podpod design podpod design الغرف
podpod design

Vienna State Opera

podpod design
podpod design
podpod design

في كل قطعة في تلك النوعية من الواجهات الفاخرة يوجد إبداع سواء في النحت أو في الإضاءة أو في اختيار الألوان ، لما لا و هو مقتبس من زمن أشهر النحاتين و الفنانين في أوروبا في ذلك الوقت مروراً بعصرنا الحالي لذا يتواجد هذا التصميم دائماً في القصور الرسمية بأوروبا كاعتزاز منهم على قيمته و طريقة تصميمه

واجهات رومانية

Recupero di un palazzo storico, studio di architettura Antonio Giummarra studio di architettura Antonio Giummarra المنزلاكسسوارات الحيوانات الاليفة
studio di architettura Antonio Giummarra

studio di architettura Antonio Giummarra
studio di architettura Antonio Giummarra
studio di architettura Antonio Giummarra

الواجهات ذات الأعمدة الرومانية و تشييد الحلوق و الزخارف الجبسية و الرخامية حول النوافذ و الأبواب من أيقونات التشييد في المباني التي تعتمد على تلك الحضارة الممتدة لجذور التاريخ في البناء حديثاً بواسطة معاييرها و نسبها الجمالية فهي مهما كان المنزل بسيطاً تضفي عليه لمسة فخمة دون أي مجهود آخر

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