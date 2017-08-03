واجهات منازل بألوان متألقة

واجهة المنزل هي بطاقة التعارف و رسالة الترحيب التي تنشرها للجميع من أجل استقبالهم و تحقيق أفضل انطباع لديهم من قبل دخولها للمنزل و شعورهم بالإبداع المصمم بداخله من ديكور مثالي على ذوقك، و لأن الانطباع الأول يدوم فإن هوميفاي سوف يسرد في كتاب الأفكار هذا قائمة رائعة لواجهات تستحق أن تمتلكها لمنزلك لتجعله مختلفاً و مميزاً عن باقي من في جواره و ليرسخ في نفوس كل ضيوفك أنك لا ترضى بأقل من ذوق رفيع ..
تصميم واجهة المنزل بألوان هادئة و مشعة للدفء و الراحة النفسية من أروع ما يمكن اختياره عند تخصيصها لمنزل في قلب طبيعة هادئة مثل هذا المنزل الذي يقع في وسط منطقة هادئة تحفها الأشجار الخريفية من كل الجهات ، و لعل اختيار واجهة مشرقة بألوان فاتحة مناسب للغاية ليتوازن مع اللون الداكن لسيقان الأشجار المتناثرة حول المنزل
السقف و الجدران من لون واحد و متفاعلين تماماً مع الضوء الذي لايحجبه شيء عن المنزل سوى فترات الليل، لذا فإن استخدام التناسق في لون واحد مع اختلاف المكونات في الواجهة بين السقف و الجدران يعتبر مفصل و مقوي لشكل المنزل في هذا المحيط الشاسع حوله
نعتقد أنك لم تتخيل أن تطلي منزلك من الخارج بالأسود و لكن لو انتبهنا قليلاً في هذا التصميم نلاحظ أن التباين بين المشرق و المعتم بين السقف و الجدران قد أعطى المنزل شكل مختلف و واجهة مثيرة بتفاصيل أكثر إثارة خصوصاً و أن الحديقة أمام باحة المنزل الداكنة ساعدت تماماً على استخدام هذا اللون الداكن و لكن في المقابل لو كان لا يوجد حديقة و مساحة واسعة ستكون الألوان الداكنة مخاطرة
استخدام الزجاج و الخشب و المعدن و البوص في تفاصيل الواجهة يثري تصميم المنزل بالكامل، فإن اختلاف ألوانها أيضاً يعزز هذا التنوع الإيجابي و يجعل في كل جزء منها ميزة من الناحية البصرية و من الناحية العملية فمثلاً استخدام الخشب في عتبة المنزل يساعد على خلق مساحة مريحة أمام المنزل قبيل الدخول لحدود الحديقة و استخدام المعدن في السقف يساعد على عدم التأثر بالامطار و عوامل الجو و تغير الألوان و غيرها أما الجدران الكلاسيكية الخشبية فإنها من أروع الأشكال التي يمكن أن تزين منزل في محيط ريفي بكل تأكيد
اللون الأخضر للمنازل الصغيرة الواقعة في قلب الطبيعية أمر مثير للإعجاب لأنه يجعل المنزل و كأنه قطعة من الرقعة الخضراء التي بالفعل تحيطه من كل الجوانب و لكن يراعى في مثل هذا الاختيار تحديد درجة الأخضر المناسبة للواجهة من خلال لون النباتات المحيطة به
استخدام الواجهة بشكل تقليدي يكون متبع و مطلوب أحياناً لو أردت تخفيض تكاليف الطلاء أو ادخال عناصر جديدة زخرفية على الواجهة و تكون مناسبة اكثر للحياة المدنية في المدن التي تعاني من الازحام و نسب التلوث العالية التي تغير من شكل اي واجهة في غضون شهور قليلة
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الفخامة و تعدد النوافذ من أروع أساليب التشييد في اوروبا و قد استمر هذا النسق للآن في القصور الضخمة للأثرياء و يتميز بالألوان المحافظة بدون الخروج عن المألوف و يتميز هذا النسق بالمحافظة الشديدة على الأبعاد الهندسية في كل التفاصيل لاسيما تكرار الألوان و الإطارات المحيطة بكل جدار في المنزل من الخارج
في كل قطعة في تلك النوعية من الواجهات الفاخرة يوجد إبداع سواء في النحت أو في الإضاءة أو في اختيار الألوان ، لما لا و هو مقتبس من زمن أشهر النحاتين و الفنانين في أوروبا في ذلك الوقت مروراً بعصرنا الحالي لذا يتواجد هذا التصميم دائماً في القصور الرسمية بأوروبا كاعتزاز منهم على قيمته و طريقة تصميمه
الواجهات ذات الأعمدة الرومانية و تشييد الحلوق و الزخارف الجبسية و الرخامية حول النوافذ و الأبواب من أيقونات التشييد في المباني التي تعتمد على تلك الحضارة الممتدة لجذور التاريخ في البناء حديثاً بواسطة معاييرها و نسبها الجمالية فهي مهما كان المنزل بسيطاً تضفي عليه لمسة فخمة دون أي مجهود آخر