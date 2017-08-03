واجهات منازل بألوان متألقة

استخدام الزجاج و الخشب و المعدن و البوص في تفاصيل الواجهة يثري تصميم المنزل بالكامل، فإن اختلاف ألوانها أيضاً يعزز هذا التنوع الإيجابي و يجعل في كل جزء منها ميزة من الناحية البصرية و من الناحية العملية فمثلاً استخدام الخشب في عتبة المنزل يساعد على خلق مساحة مريحة أمام المنزل قبيل الدخول لحدود الحديقة و استخدام المعدن في السقف يساعد على عدم التأثر بالامطار و عوامل الجو و تغير الألوان و غيرها أما الجدران الكلاسيكية الخشبية فإنها من أروع الأشكال التي يمكن أن تزين منزل في محيط ريفي بكل تأكيد