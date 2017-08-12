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شقة وظيفية للغاية ستدهشك

Mayada_Mohamed Mayada_Mohamed
6th of October - Residence 1, Mazura Mazura بلكونات وشرفاتأثاث خشب نقي Wood effect
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البحث عن شقة مميزة بمساحة مناسبة وتقسيم وظيفي هو الخيار الأفضل لدى الكثيرين، لا يهم إن كانت الشقة كبيرة أم لا.. بل الأكثر أهمية هو الحصول على شقة وظيفية تتعايش مع رغباتك ومتطلبات حياتك، وهنا في هذا المقال نعرض لك شقة رائعة بتفاصيل أنيقة تمنحك مساحات تخزين وفيرة، وتقسيم مثالي للغرف، فهي تحتوي على غرفة نوم وغرفة أطفال وغرفة معيشة واستديو كبير للميديا وركن خاص للقراءة بجلسة استرخاء، يمكنك نسخها كما هي..

غرفة المعيشة

L Shape Sofa Mazura غرفة المعيشةأريكة ومقاعد إسترخاء قطن Grey L Shape Sofa,L Shape Couch,Corner Sofa,Corner Couch,Seating Area,Living Room,Coffee Table,Upholstery
Mazura

L Shape Sofa

Mazura
Mazura
Mazura

لدينا هنا غرفة معيشة رائعة تتألق باللون الرمادي على شكل حرف L، وتتوسط الغرفة منضدة خشبية رائعة مع بعض النباتات للديكور.

الأثاث متعدد الاستخدامات

Corner Bay Window Mazura بلكونات وشرفاتأثاث خشب نقي Wood effect Wondow Sofa,Window Library,Sofa Library
Mazura

Corner Bay Window

Mazura
Mazura
Mazura

أريكة نصف دائرية وظيفية بطريقة رائعة، منطقة الجلوس من الإسفينج الرمادي اللون مع وسائد مربعة، وبالأسفل تم تقسيمها إلى فتحات بعمل مكتبة رائعة يمكنك الاسترخاء فيها وقراءة كتاب في هدوء.

جدار عملي

Wall Library Mazura مكاتب العمل والدراسةخزانات ورفوف خشب نقي Wood effect Library,Bookcase,Feature Wall,Shelving Unit
Mazura

Wall Library

Mazura
Mazura
Mazura

استغلال رائع للجدار بعمل مجموعة كبيرة من الأرفف الحلزونية، وفوتيه مميز للاسترخاء، كل هذا مع أرضية من الباركيه والدهانات الباستيل الناعمة.

الحمام

Basin Unit Mazura حماممخازن خشب نقي Wood effect Washing Basin Unit,Sink Wooden Unit,Sink Counter,Towel Holder
Mazura

Basin Unit

Mazura
Mazura
Mazura

تظهر اللمسات الخشبية أيضًا في هيكل الحمام والأدراج والدواليب الرائعة التي بدخله وفوقه السطح الرخامي الذي يحمل حوضين وجه من السيراميك الأبيض، مع المرايا التي تعطي اتساع رائع للحمام.

غرفة النوم

Master Bedroom Bed Mazura غرفة نومأسرة نوم خشب نقي Wood effect Master Bedroom,Commode,Night Stand,Wooden Bed,Space Management
Mazura

Master Bedroom Bed

Mazura
Mazura
Mazura

سرير خشبي مميز مع مفروشات زاهية من اللون الأصفر في غرفة واسعة وبسيطة، بتصميم مريح للأعصاب وهادىء.

غرفة أطفال وظيفية

Kids Bedroom Mazura غرفة نومأسرة نوم خشب White Children Bedroom,Storage Area,Plateform,Colorful Bedroom,Space Management
Mazura

Kids Bedroom

Mazura
Mazura
Mazura

الألوان الزاهية بين الأصفر والأحمر والأزرق والبنفسجي تتألق في هذه الغرفة بطريقة رائعة لغرفة أطفال مثالية تحتوي على أرفف مختلفة للتخزين، مع مساحة للجلوس تسمح بالنوم وقت الحاجة لسرير.

ركن خاص للميديا

Entertainment Unit Mazura غرفة الملتيميدياأثاث خشب White TV Unit,Wall Unit,Living Room
Mazura

Entertainment Unit

Mazura
Mazura
Mazura

ركن خاص للتلفاز، ومنضدة كبيرة لاستيعاب أجهزة الميديا وملحقاته، مع خزانة علوية أنيقة تتيح مساحة  كبيرة للتخزين. الجدار والأرضية الخشبية يُضفيان دفء أنيق يكسر برودة اللون الأبيض.

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