شقة وظيفية للغاية ستدهشك

البحث عن شقة مميزة بمساحة مناسبة وتقسيم وظيفي هو الخيار الأفضل لدى الكثيرين، لا يهم إن كانت الشقة كبيرة أم لا.. بل الأكثر أهمية هو الحصول على شقة وظيفية تتعايش مع رغباتك ومتطلبات حياتك، وهنا في هذا المقال نعرض لك شقة رائعة بتفاصيل أنيقة تمنحك مساحات تخزين وفيرة، وتقسيم مثالي للغرف، فهي تحتوي على غرفة نوم وغرفة أطفال وغرفة معيشة واستديو كبير للميديا وركن خاص للقراءة بجلسة استرخاء، يمكنك نسخها كما هي..
لدينا هنا غرفة معيشة رائعة تتألق باللون الرمادي على شكل حرف L، وتتوسط الغرفة منضدة خشبية رائعة مع بعض النباتات للديكور.
أريكة نصف دائرية وظيفية بطريقة رائعة، منطقة الجلوس من الإسفينج الرمادي اللون مع وسائد مربعة، وبالأسفل تم تقسيمها إلى فتحات بعمل مكتبة رائعة يمكنك الاسترخاء فيها وقراءة كتاب في هدوء.
استغلال رائع للجدار بعمل مجموعة كبيرة من الأرفف الحلزونية، وفوتيه مميز للاسترخاء، كل هذا مع أرضية من الباركيه والدهانات الباستيل الناعمة.
تظهر اللمسات الخشبية أيضًا في هيكل الحمام والأدراج والدواليب الرائعة التي بدخله وفوقه السطح الرخامي الذي يحمل حوضين وجه من السيراميك الأبيض، مع المرايا التي تعطي اتساع رائع للحمام.
سرير خشبي مميز مع مفروشات زاهية من اللون الأصفر في غرفة واسعة وبسيطة، بتصميم مريح للأعصاب وهادىء.
الألوان الزاهية بين الأصفر والأحمر والأزرق والبنفسجي تتألق في هذه الغرفة بطريقة رائعة لغرفة أطفال مثالية تحتوي على أرفف مختلفة للتخزين، مع مساحة للجلوس تسمح بالنوم وقت الحاجة لسرير.
ركن خاص للتلفاز، ومنضدة كبيرة لاستيعاب أجهزة الميديا وملحقاته، مع خزانة علوية أنيقة تتيح مساحة كبيرة للتخزين. الجدار والأرضية الخشبية يُضفيان دفء أنيق يكسر برودة اللون الأبيض.
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