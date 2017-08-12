شقة وظيفية للغاية ستدهشك

البحث عن شقة مميزة بمساحة مناسبة وتقسيم وظيفي هو الخيار الأفضل لدى الكثيرين، لا يهم إن كانت الشقة كبيرة أم لا.. بل الأكثر أهمية هو الحصول على شقة وظيفية تتعايش مع رغباتك ومتطلبات حياتك، وهنا في هذا المقال نعرض لك شقة رائعة بتفاصيل أنيقة تمنحك مساحات تخزين وفيرة، وتقسيم مثالي للغرف، فهي تحتوي على غرفة نوم وغرفة أطفال وغرفة معيشة واستديو كبير للميديا وركن خاص للقراءة بجلسة استرخاء، يمكنك نسخها كما هي..