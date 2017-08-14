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شقة كلاسيكية لأصحاب الذوق الرفيع

آية منير آية منير
Residência Condomínio South Valley, Piloni Arquitetura Piloni Arquitetura غرفة المعيشة
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الكلاسيكية عالم من الأناقة والفخامة وهي الاختيار الأول في بيوتنا المصرية، وعلى الرغم من اتجاه العالم للعصرية وتنوع الاختيارات واختلافها إلا أن مازال هناك العديد من المصريين من هم مغرمين بالكلاسيكية بكل تفاصيلها ويجدوا فيها فخامة القصور وتفاصيل ثرية وغنية تُزيد من جمال التصميم وروعته، اليوم سنقدم لك مثال رائع لشقة كلاسيكية لأصحاب الذوق الرفيع ونتمنى أن تجد فيها من الأفكار ما يساعدك في تصميم منزلك..

صالون مميز ..

Residência Condomínio South Valley, Piloni Arquitetura Piloni Arquitetura غرفة المعيشة
Piloni Arquitetura

Piloni Arquitetura
Piloni Arquitetura
Piloni Arquitetura

الصالون هي جملتك الترحيبية لضيوفك، ومكان استقبالك لهم، لذا نهتم به بقدر كبير وتفصيله الخاصة، اختيار المصمم هنا وقع على الأنتريه بدلا من الصالون الذهبي كالمعتاد، واختار أن يجعل الأريكة الرئيسية باللون الأبيض، والمقعدين الجانبيين باللون الكاكاوي، ولكنه اهتم بالتفاصيل الصغيرة كالطاولات والديكورات الصغيرة، واختار أن يجعل السقف بسيط والجدران باللون العاجي الفاتح ليترك البطولة لقطع الأثاث الكلاسيكية ..

ركن التليفزيون ..

Residência Condomínio South Valley, Piloni Arquitetura Piloni Arquitetura غرفة المعيشة
Piloni Arquitetura

Piloni Arquitetura
Piloni Arquitetura
Piloni Arquitetura

ومن جهة أخرى تجد حائط التليفزيون يأتي في شكل مكتبة صغيرة مثبتة في الحائط لتنجمع فيها كل ما يتعلق ويحتاجه التليفزيون، وسنلاحظ أيضا من هذه الجهة اهتمام المصمم بلمسة النباتات الجميلة والتي زادت من إشراق التصميم مع التهوية الطبيعية والشرفة الأنيقة والمزود بستائر بألوان فاتحة لنشعر بأن الفراغ مفتوح على العالم من حوله..

التفاصيل ..

Residência Condomínio South Valley, Piloni Arquitetura Piloni Arquitetura غرفة المعيشة
Piloni Arquitetura

Piloni Arquitetura
Piloni Arquitetura
Piloni Arquitetura

الدقة في اختيار كل تفصيلة في بيتك تصنع منه لوحة فنية جذابة تخطف العين لتأملها، الألوان والنقوش حتى الوسادات جاءت بتصميم رائع ومميز..

ركن خاص مصنوع من الجلد ..

Residência Condomínio South Valley, Piloni Arquitetura Piloni Arquitetura قبو النبيذ
Piloni Arquitetura

Piloni Arquitetura
Piloni Arquitetura
Piloni Arquitetura

من الناحية الأخرى اختار المصمم أن يُضيف ركن خاص مصنوع من الجلد الطبيعي بلون بني فاتح رائع ولامع، مع وحدة إضاءة خاصة، وخلفه بار خدمة صغير لخدمة هذه المساحة من المنزل، دون الحاجة للدخول للمطبخ وإزعاج أهل البيت ..

غرفة الطعام كلاسيكية أنيقة ..

Residência Condomínio South Valley, Piloni Arquitetura Piloni Arquitetura غرفة السفرة
Piloni Arquitetura

Piloni Arquitetura
Piloni Arquitetura
Piloni Arquitetura

وهنا يأتي دور غرفة الطعام الأنيقة والتي تميزت بباسطتها وشياكتها التي لا مثيل لها، اختار المصمم أن يجعل مقعدين على رأس الطاولة من الجهتين بتصميم مختلف عن البقية كنوع من التميز والأناقة، وجاء اختيار السجادة موفقا مع النجفة الكلاسيكية وتفاصيل الجدران، ركن مميز في هذه الشقة الرائعة..

غرفة نوم رئيسية ..

Residência Condomínio South Valley, Piloni Arquitetura Piloni Arquitetura غرفة نوم
Piloni Arquitetura

Piloni Arquitetura
Piloni Arquitetura
Piloni Arquitetura

أما عن غرفة النوم الرئيسية فجاءت باللون الأبيض ليعالج المصمم أزمة صغر المساحة وإن كنا نتمنى أن يُضاف لمسات بسيطة من لون أخر للحفاظ على التوازن المطلوب، ولكن في النهاية التصميم مميز وأنيق وناعم بخطوط بسيطة وإطلالة مشرقة ..

ركن آخر ..

Residência Condomínio South Valley, Piloni Arquitetura Piloni Arquitetura غرفة نوم
Piloni Arquitetura

Piloni Arquitetura
Piloni Arquitetura
Piloni Arquitetura

ويصنع المصمم ركن خاص في الغرفة بتليفزيون مميز مع شيفونيرة أنيقة مزينة بمزهرية رائعة بتصميم جذاب، ليخلق المصمم في غرفة النوم عالم متكامل خاص بمستخدمينها رغم ضيق مساحتها ..

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