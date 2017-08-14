شقة كلاسيكية لأصحاب الذوق الرفيع

الكلاسيكية عالم من الأناقة والفخامة وهي الاختيار الأول في بيوتنا المصرية، وعلى الرغم من اتجاه العالم للعصرية وتنوع الاختيارات واختلافها إلا أن مازال هناك العديد من المصريين من هم مغرمين بالكلاسيكية بكل تفاصيلها ويجدوا فيها فخامة القصور وتفاصيل ثرية وغنية تُزيد من جمال التصميم وروعته، اليوم سنقدم لك مثال رائع لشقة كلاسيكية لأصحاب الذوق الرفيع ونتمنى أن تجد فيها من الأفكار ما يساعدك في تصميم منزلك..
الصالون هي جملتك الترحيبية لضيوفك، ومكان استقبالك لهم، لذا نهتم به بقدر كبير وتفصيله الخاصة، اختيار المصمم هنا وقع على الأنتريه بدلا من الصالون الذهبي كالمعتاد، واختار أن يجعل الأريكة الرئيسية باللون الأبيض، والمقعدين الجانبيين باللون الكاكاوي، ولكنه اهتم بالتفاصيل الصغيرة كالطاولات والديكورات الصغيرة، واختار أن يجعل السقف بسيط والجدران باللون العاجي الفاتح ليترك البطولة لقطع الأثاث الكلاسيكية ..
ومن جهة أخرى تجد حائط التليفزيون يأتي في شكل مكتبة صغيرة مثبتة في الحائط لتنجمع فيها كل ما يتعلق ويحتاجه التليفزيون، وسنلاحظ أيضا من هذه الجهة اهتمام المصمم بلمسة النباتات الجميلة والتي زادت من إشراق التصميم مع التهوية الطبيعية والشرفة الأنيقة والمزود بستائر بألوان فاتحة لنشعر بأن الفراغ مفتوح على العالم من حوله..
الدقة في اختيار كل تفصيلة في بيتك تصنع منه لوحة فنية جذابة تخطف العين لتأملها، الألوان والنقوش حتى الوسادات جاءت بتصميم رائع ومميز..
من الناحية الأخرى اختار المصمم أن يُضيف ركن خاص مصنوع من الجلد الطبيعي بلون بني فاتح رائع ولامع، مع وحدة إضاءة خاصة، وخلفه بار خدمة صغير لخدمة هذه المساحة من المنزل، دون الحاجة للدخول للمطبخ وإزعاج أهل البيت ..
وهنا يأتي دور غرفة الطعام الأنيقة والتي تميزت بباسطتها وشياكتها التي لا مثيل لها، اختار المصمم أن يجعل مقعدين على رأس الطاولة من الجهتين بتصميم مختلف عن البقية كنوع من التميز والأناقة، وجاء اختيار السجادة موفقا مع النجفة الكلاسيكية وتفاصيل الجدران، ركن مميز في هذه الشقة الرائعة..
أما عن غرفة النوم الرئيسية فجاءت باللون الأبيض ليعالج المصمم أزمة صغر المساحة وإن كنا نتمنى أن يُضاف لمسات بسيطة من لون أخر للحفاظ على التوازن المطلوب، ولكن في النهاية التصميم مميز وأنيق وناعم بخطوط بسيطة وإطلالة مشرقة ..
ويصنع المصمم ركن خاص في الغرفة بتليفزيون مميز مع شيفونيرة أنيقة مزينة بمزهرية رائعة بتصميم جذاب، ليخلق المصمم في غرفة النوم عالم متكامل خاص بمستخدمينها رغم ضيق مساحتها ..
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