منزل يأسرنا بطابعه الأنيق

تصاميم المنازل في المدينة ذات نمط الحياة السريع والاحتياجات العملية يختلف في عناصره كليا عن المنازل الصيفية المطلة على البحر، من حيث البساطة في الاثاث والديكورات، لابد وانك بنفسك لاحظت فروقات كبيرة بين سكنك في المدينة ووجهتك في إجازاتك الصيفية ولكن لا يجب دائما أن تكون العناصر المملة والمهملة من سمات منزل الإجازات، بل من الممكن ان يتحول هذا المكان إلى جنة تطمح للسكن فيها بصفة مستمرة.
جئنا لك اليوم بأحد التصاميم الملهمة التي سوف تحفزك على تصميم منزلك الدائم أو وجهة الإجازات بأسلوب منعش وساحر مع لمسات بسيطة غير مكلفة. المشروع موقعه في أحد بلدان ألمانيا الساحلية، وهو منزل يأسرنا بطابعه الريفي من خلال عناصر منتقاة بعناية وذوق المصمم المبدع الذي استطاع ان يوصل لنا انطباع مميز بحيل بسيطة. لنرى هذا البيت معاً من خلال عدسة المصور المحترف.
يبدو المدخل هنا مقدمة رائعة لما سوف يأتي، فإن يدعوك مدخل المنزل ببساطة عناصره واناقة الاكسسوارات مع الاحتفاظ على فراغ كبير هو أمر لا نجده بسهولة. اختيار المصمم لكلا من الأثاث والديكور كان موفقا للغاية لأن عدم التكلف في الكم مع الاحتفاظ بجودة العناصر دائما ما يؤدي الى نتيجة مذهلة ومدخل راقي.
يؤدي المدخل على الفور إلى غرفة الطعام المذهلة مما يعكس دور هذا الفراغ كموقع حيوي وهام في المنزل، فإن السفرة هي وجهة التجمعات الرئيسية في المنزل الدافئ ذو الكفاءة العالية، فضلا عن التجمع في غرفة المعيشة أمام التلفاز.
امتد النهج البسيط في اختيار الأثاث لغرفة الطعام، ولكن مع لمسات ريفية في انتقاء الكراسي، ونلاحظ أن إحاطة هذه الخيارات ببعض الديكورات والارضيات العصرية هو قرار موفق يجلب الدفء والأناقة في الفراغ.
المساحة المفتوحة مع النوافذ الكبيرة هما عوامل تحول اي فراغ من ممل الى متسع وعصري، وما يجتمعان في اي فراغ الا وأصبحت الغرفة تبعث حيوية وانتعاش.
اعتمد المصمم في الأساس على الألوان الترابية الهادئة حتى يضمن ان تتجانس الفراغات المختلفة بنعومة ورقي، وهي وصفة سهلة المنال لك من يرغب في مثل هذه النتيجة الخلابة.
اتخذت غرفة المعيشة هنا ركنا هادئا ليصبح ملجأ لكل من يبحث عن الهدوء والاسترخاء، ولكن الجديد في هذا المنزل أن الغرفة اتخذت هيئة الفراغ الثانوي، وهو حل مثالي لكل من لا يفضل التلفاز كوسيلة الترفيه الوحيدة في المنزل، وتفضيل التجمعات الأسرية.
المطبخ الحداثي البسيط هو بلا شك اختيار ذكي لكي ينسجم مع الطابع الريفي لغرفة الطعام مع الاحتفاظ بوظائف المطبخ العملية في هذه المساحة الصغيرة. اللون الأبيض مع الخشب كان احد اهم اسباب نجاح المهمة ايضا.
قلما تهتم بعناصر المنزل المعمارية ظنا منا أن لا ضرورة لذلك، ولكن مع قليل من الاهتمام قد تتحول ابسط المفردات إلى أكثر العناصر تميزا، مثل هذا السلم الراقي في تصميمه، ولم يكن بحاجة إلى تغييرات صارخة لكي يظهر بهذه الاناقة.
تتسم الغرفة بأسلوب حداثي وتبسيطي حتى يتم استغلال المساحة بأسلوب ذكي دون استهلاك فراغات في أغراض غير أساسية.
لكي يكون منزل الإجازات مثالي لابد وأن يتواجد بعض وسائل الترفيه والعناية الخاصة، واتجه قاطني هذا المنزل نحو اختيار المنتجع الصحي الخاص مصمم بحرفية وذكاء حتى تستغل المساحة بكفاءة عالية.