منزل يأسرنا بطابعه الأنيق

تصاميم المنازل في المدينة ذات نمط الحياة السريع والاحتياجات العملية يختلف في عناصره كليا عن المنازل الصيفية المطلة على البحر، من حيث البساطة في الاثاث والديكورات، لابد وانك بنفسك لاحظت فروقات كبيرة بين سكنك في المدينة ووجهتك في إجازاتك الصيفية ولكن لا يجب دائما أن تكون العناصر المملة والمهملة من سمات منزل الإجازات، بل من الممكن ان يتحول هذا المكان إلى جنة تطمح للسكن فيها بصفة مستمرة.

جئنا لك اليوم بأحد التصاميم الملهمة التي سوف تحفزك على تصميم منزلك الدائم أو وجهة الإجازات بأسلوب منعش وساحر مع لمسات بسيطة غير مكلفة. المشروع موقعه في أحد بلدان ألمانيا الساحلية، وهو منزل يأسرنا بطابعه الريفي من خلال عناصر منتقاة بعناية وذوق المصمم المبدع الذي استطاع ان يوصل لنا انطباع مميز بحيل بسيطة. لنرى هذا البيت معاً من خلال عدسة المصور المحترف.