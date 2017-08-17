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منزل يأسرنا بطابعه الأنيق

shereen gouda shereen gouda
Reetdach Neubau, Immofoto-Sylt Immofoto-Sylt غرفة السفرة
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تصاميم المنازل في المدينة ذات نمط الحياة السريع والاحتياجات العملية يختلف في عناصره كليا عن المنازل الصيفية المطلة على البحر، من حيث البساطة في الاثاث والديكورات، لابد وانك بنفسك لاحظت فروقات كبيرة بين سكنك في المدينة ووجهتك في إجازاتك الصيفية ولكن لا يجب دائما أن تكون العناصر المملة والمهملة من سمات منزل الإجازات، بل من الممكن ان يتحول هذا المكان إلى جنة تطمح للسكن فيها بصفة مستمرة.

جئنا لك اليوم بأحد التصاميم الملهمة التي سوف تحفزك على تصميم منزلك الدائم أو وجهة الإجازات بأسلوب منعش وساحر مع لمسات بسيطة غير مكلفة. المشروع موقعه في أحد بلدان ألمانيا الساحلية، وهو منزل يأسرنا بطابعه الريفي من خلال عناصر منتقاة بعناية وذوق المصمم المبدع الذي استطاع ان يوصل لنا انطباع مميز بحيل بسيطة. لنرى هذا البيت معاً من خلال عدسة المصور المحترف.

مدخل راقي

Reetdach Neubau, Immofoto-Sylt Immofoto-Sylt البلد، لقب، الرواق، رواق، &، درج
Immofoto-Sylt

Immofoto-Sylt
Immofoto-Sylt
Immofoto-Sylt

يبدو المدخل هنا مقدمة رائعة لما سوف يأتي، فإن  يدعوك مدخل المنزل ببساطة عناصره واناقة الاكسسوارات مع الاحتفاظ على فراغ كبير هو أمر لا نجده بسهولة. اختيار المصمم لكلا من الأثاث والديكور كان موفقا للغاية لأن عدم التكلف في الكم مع الاحتفاظ بجودة العناصر دائما ما يؤدي الى نتيجة مذهلة ومدخل راقي.

بساطة ودفئ

Reetdach Neubau, Immofoto-Sylt Immofoto-Sylt غرفة السفرة
Immofoto-Sylt

Immofoto-Sylt
Immofoto-Sylt
Immofoto-Sylt

يؤدي المدخل على الفور إلى غرفة الطعام المذهلة مما يعكس دور هذا الفراغ كموقع حيوي وهام في المنزل، فإن السفرة هي وجهة التجمعات الرئيسية في المنزل الدافئ ذو الكفاءة العالية، فضلا عن التجمع في غرفة المعيشة أمام التلفاز.

امتد النهج البسيط في اختيار الأثاث لغرفة الطعام، ولكن مع لمسات ريفية في انتقاء الكراسي، ونلاحظ أن إحاطة هذه الخيارات ببعض الديكورات والارضيات العصرية هو قرار موفق يجلب الدفء والأناقة في الفراغ.

مساحة مفتوحة

Reetdach Neubau, Immofoto-Sylt Immofoto-Sylt غرفة السفرة
Immofoto-Sylt

Immofoto-Sylt
Immofoto-Sylt
Immofoto-Sylt

المساحة المفتوحة مع النوافذ الكبيرة هما عوامل تحول اي فراغ من ممل الى متسع وعصري، وما يجتمعان في اي فراغ الا وأصبحت الغرفة تبعث حيوية وانتعاش.

اعتمد المصمم في الأساس على الألوان الترابية الهادئة حتى يضمن ان تتجانس الفراغات المختلفة بنعومة ورقي، وهي وصفة سهلة المنال لك من يرغب في مثل هذه النتيجة الخلابة.

ركن المعيشة

Reetdach Neubau, Immofoto-Sylt Immofoto-Sylt غرفة السفرة
Immofoto-Sylt

Immofoto-Sylt
Immofoto-Sylt
Immofoto-Sylt

اتخذت غرفة المعيشة هنا ركنا هادئا ليصبح ملجأ لكل من يبحث عن الهدوء والاسترخاء، ولكن الجديد في هذا المنزل أن الغرفة اتخذت هيئة الفراغ الثانوي، وهو حل مثالي لكل من لا يفضل التلفاز كوسيلة الترفيه الوحيدة في المنزل، وتفضيل التجمعات الأسرية.

مطبخ عملي

Reetdach Neubau, Immofoto-Sylt Immofoto-Sylt مطبخ
Immofoto-Sylt

Immofoto-Sylt
Immofoto-Sylt
Immofoto-Sylt

المطبخ الحداثي البسيط هو بلا شك اختيار ذكي لكي ينسجم مع الطابع الريفي لغرفة الطعام مع الاحتفاظ بوظائف المطبخ العملية في هذه المساحة الصغيرة. اللون الأبيض مع الخشب كان احد اهم اسباب نجاح المهمة ايضا.

سلم تقليدي

Reetdach Neubau, Immofoto-Sylt Immofoto-Sylt البلد، لقب، الرواق، رواق، &، درج
Immofoto-Sylt

Immofoto-Sylt
Immofoto-Sylt
Immofoto-Sylt

قلما تهتم بعناصر المنزل المعمارية ظنا منا أن لا ضرورة لذلك، ولكن مع قليل من الاهتمام قد تتحول ابسط المفردات إلى أكثر العناصر تميزا، مثل هذا السلم الراقي في تصميمه، ولم يكن بحاجة إلى تغييرات صارخة لكي يظهر بهذه الاناقة.

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غرفة نوم عصرية

Reetdach Neubau, Immofoto-Sylt Immofoto-Sylt غرفة نوم
Immofoto-Sylt

Immofoto-Sylt
Immofoto-Sylt
Immofoto-Sylt

تتسم الغرفة بأسلوب حداثي وتبسيطي حتى يتم استغلال المساحة بأسلوب ذكي دون استهلاك فراغات في أغراض غير أساسية.

جناح خاص

Reetdach Neubau, Immofoto-Sylt Immofoto-Sylt منتجع
Immofoto-Sylt

Immofoto-Sylt
Immofoto-Sylt
Immofoto-Sylt

لكي يكون منزل الإجازات مثالي لابد وأن يتواجد بعض وسائل الترفيه والعناية الخاصة، واتجه قاطني هذا المنزل نحو اختيار المنتجع الصحي الخاص مصمم بحرفية وذكاء حتى تستغل المساحة بكفاءة عالية.

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