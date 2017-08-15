6 طرق لتنظيف السجاد في البيت

السجادة النظيفة تعد مهمة للمظهر العام كما أنها تساهم في خلق بيئة نظيفة لساكني البيت، وجود البقع يجعل منزلك يبدو بشكل غير نظيف، يسبب الحساسية كما أنها تفسد نسيج السجاد.

مهما كنا حذرين ومهما حافظنا على نظافة منازلنا يتعرض السجاد للحوادث بسبب بقايا الطعام، انسكاب العصائر والذي يعرض السجاد الثمين للإتساخ مهما كان مكانه سواء كان في غرف المعيشة، الممرات، المداخل أو في غرفة السفرة. لحسن الحظ هناك حلول يمكنك تطبيقها في المنزل ودون الحاجة لنقل السجادة أو تنظيفها في المغسلة وهذا ما سنعرضه لكم اليوم..