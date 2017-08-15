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6 طرق لتنظيف السجاد في البيت

Marwa Hasan Marwa Hasan
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السجادة النظيفة تعد مهمة للمظهر العام كما أنها تساهم في خلق بيئة نظيفة لساكني البيت، وجود البقع يجعل منزلك يبدو بشكل غير نظيف، يسبب الحساسية كما أنها تفسد نسيج السجاد.

مهما كنا حذرين ومهما حافظنا على نظافة منازلنا يتعرض السجاد للحوادث بسبب بقايا الطعام، انسكاب العصائر والذي يعرض السجاد الثمين للإتساخ مهما كان مكانه سواء كان في غرف المعيشة، الممرات، المداخل أو في غرفة السفرة. لحسن الحظ هناك حلول يمكنك تطبيقها في المنزل ودون الحاجة لنقل السجادة أو تنظيفها في المغسلة وهذا ما سنعرضه لكم اليوم..

1.​نظفها بعمق بشكل مستمر

homify
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homify

هل تريد أن تبقى سجادتك منتعشة ونظيفة طوال الوقت إذاً قم بتنظيفها باستمرار. باستخدام منظفات خاصة بتنظيف السجاد مع تركها لتتفاعل مع الأوساخ ثم اسحبها باستخدام رأس المكنسة والمخصصة لتنظيف السجاد. إذا قمت بالتنظيف بهذه الطريقة كل 6 أشهر ستتمكن من رؤية نتيجة مثالية. إحرص على ترك السجادة لتجف تماماً عند بلها بالمياة أو المساحيق عن طريق التهوية.

اترك شباك أو باب مفتوح للسماح بالتهوية وحركة الهواء لمدة 24 ساعة ومنع تكون الرطوبة والعفونة يمكنك أيضاً تشغيل المروحة أو التكيف أو اي وسيلة لتحريك الهواء.

2.​تجفيف البقع وليس دعكها

Living Room and Dining Area Roselind Wilson Design غرفة المعيشة dining,dining room,dining table,sofas,cushions,curtains,cream floor
Roselind Wilson Design

Living Room and Dining Area

Roselind Wilson Design
Roselind Wilson Design
Roselind Wilson Design

إذا تبقعت السجادة الخاصة بك بأي بقعة، فقم بتجفيف البقعة أولاً ببعض الضغط لامتصاص المادة الرطبة من الخارج إلى الداخل. فهذه الطريقة تخلصك من مسببات البقع بشكل أفضل على عكس طريقة الدعك والتي تثبت البقع وتفسد الألياف المكونة للسجادة بمرور الوقت.

3.​حوادث الحيوانات الأليفة

Alfombras Persas, CarpetVista Spain CarpetVista Spain المنزلأقمشة و منسوجات
CarpetVista Spain

CarpetVista Spain
CarpetVista Spain
CarpetVista Spain

إذا حدث وقام كلبك أو قطتك بالتبول على السجادة، فقم بالتعامل مع البقعة فوراً بالتخلص من الزوائد المسببة للبقع باستخدام فوطة ورقية ثم قم برش بعض محلول الخل لتطهيرها ثم امسحها بفوطة أخرى ثم رش بعض بيكربونات الصوديوم للتخلص تماماً من الرائحة واتركها لمدة 24 ساعة ثم قم بكنسها بالمكنسة بعدها

4.​بقع الشمع

Biscayne Stripe Wools of New Zealand جدران وأرضياتسجاد
Wools of New Zealand

Biscayne Stripe

Wools of New Zealand
Wools of New Zealand
Wools of New Zealand

يتعرض السجاد لبقع مثل الشمع والذي يخلف بعده أثار شكلها ليس بجميل كما أن إزالتها تؤدي للإضرار بنسيج السجاد، خاصة والشمع في حالة صلبة. قم بوضع فوطة على البقعة وحرك المكواة عليها لتسخينها وتحويلها للحالة السائلة ثم قم بتجفيف الشمع السائل من السجادة.

كرر العملية إلى أن تتخلص من أثار الشمع تماماً وإحذر استخدام المكواة على السجادة مباشرة ويفضل استخدام فوطة ذات لون أبيض لتجنب نقل اللون إلى السجادة.

5.​كريم الحلاقة

Remodelação de apartamento, Architect Your Home Architect Your Home غرفة المعيشة
Architect Your Home

Architect Your Home
Architect Your Home
Architect Your Home

أحد أفضل منظفات السجاد على الإطلاق هي كريم الحلاقة حيث أنه مقاوم لأغلب البقع. قم بوضع كريم الحلاقة مباشرة على البقع واتركها لمدة 30 دقيقة. ثم قم بتجفيف البقع بفوطة جافة ثم رش بعض محلول الخل عليها وقم بمسحها بالفوطة.

6.​علكة لاصقة

Tapetes de lã., ATLANTIKHEROES ATLANTIKHEROES غرفة المعيشةديكورات واكسسوارات صوف Beige
ATLANTIKHEROES

ATLANTIKHEROES
ATLANTIKHEROES
ATLANTIKHEROES

من أكثر البقع من حيث صعوبة ازالتها لكن يمكنك بسهولة وضع مكعبات من الثلج عليها إلى أن تتجمد وسيكون بعدها إزالتها سهلة بدون أي أثار.

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