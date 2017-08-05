26 فكرة رائعة للمطابخ الصغيرة

المطبخ هو المركز الرئيسي وشريان الحياة لمنازلنا، ما بين رائحة القهوة المنعشة والأعشاب الذكية والكيك الشهي بالقرفة والسكر، نصنع أروح اللحظات والذكريات، حكايات اطفالنا ومغامرتهم عند وصولهم من المدرسة والخطط المستقبلية مع شريك حياتك، ودموع الإرهاق، كل ذلك يحدث في مطابخنا كما هو في غرفة المعيشة وبرغم صغر المساحة، وهو تحديدا ما سنهتم به اليوم في حالة مطبخك كان صغير، ستشعر بالتأكيد بسلبية الأمر في البداية، ولكن مع تطور عالم الديكور ستجد الكثير من المميزات العظيمة والتي سنعرضها لك اليوم لتستمتع بمطبخك الصغير وتلبي كل احتياجاتك ..
نبدأ بالنموذج الأكثر انتشارا والمفضل لدى الكثير، المطبخ الخطية أو المركبة والتي تجمع كل حاجاتك في مساحة صغيرة وتكوين واحد، وكل شئ يصبح في متناول يدك، مطبخ مكون من قطعة واحدة تشمل الموقد وحوض غسيل الأاطباق وأرفف مفتوحة لترتيب أغراضك بسهولة..
مساحة المطبخ الصغيرة قد تكون سبب في عدم امتلاكنا بار صغير لتناول الفطور والوجبات السريعة ولكن على العكس تماما فأنت بإمكانك أن تضف بار صغير ومقعدين ولا حاجة لاكثر من ذلك لتمتلك مساحة طعام وسطح عمل إضافي في نفس الوقت ..
مساحة متألقة وجميلة مصممة كاستوديو فني لن يخطر ببالك أن هذا التصميم لمطبخ صغير، ولكن هذا يعود لاعتقاد الخبراء بأن الطبخ هو في النهاية فن مصنوع بعناية بيد محترفين وعدة مكونات مختلفة متناغمة ..
حين تبحث عن تصميم مميز لمطبخ صغير في غرفة منفصلة فالاختيار الأمثل هو شكل حرف U، وهي أفضل الطرق لاستغلال المساحة على أكمل وجه، مع الحفاظ على حرية الحركة داخل المطبخ..
حين نبحث عن الأزمة في التخزين وخاصة في المطابخ الصغيرة، نجد أن ما سنقدمه لك اليوم من أفضل الحلول، نادرا ما ستجد كل هذه الامكانيات في وحدة تخزينية واحدة، كل شئ من الممكن أن نحتاجه متوفر حتى أماكن خاصة للزجاجات ..
الإضاءة الطبيعية والمشرقة تجعل مطابخنا أجمل، لرؤية أفضل وراحة أكثر بل وتأثير بصري بمساحة أكبر، كل ذلك مع شباك كبير فقط ولن يقف دوره فقط على ذلك ولكن سيحمي مطبخك من الروائح الكريهة وتجديد الهواء داخل المطبخ ..
الطراز التبسيطي له غطلالة دائما نظيفة ومرتبة، بأقل مجهود ستحافظ على نظافة مطبخك الصغير وتحافظ على أناقته ..
إن كان بيتك صغير وبالتأكيد تسعى لتصميم مطبخ صغير يتناسب مع احتياجاتك رغم ضيق المساحة المخصصة لذلك، فيأتي هنا نموذج مطبخ سري ..
حتى في المطابخ يمكنك الاستعانة بتفاصيل مختلفة من كل الطُرز والانماط، فمثلا مطبخ حديث مع جدار حجري قديم مميز ..
كما ذكرنا أن الطراز التبسيطي في المطابخ هو الأكثر راحة وأناقة ، ولكن المطابخ التقليدية الأصيلة تظل مريحة جدا على الرغم من الاحتفاظ بكل ما هو قديم ..
تصميم رائع ومميز بألوان مبهجة لإطلالة عظيمة، إن كنت تبحث عن تصميم مختلف فعليك قبل التنفيذ ان تعطي قليل من الاهتمام لاختيار مزيج من الألوان يصنع تفاعل وانسجام خاص من نوعه ..
مزيج رائع في تصميم مميز يجمع بين خامات غير عادية معا، مع بار أنيق ومساحة داخلية مميزة والتي تتكون من وحدات تخزين بسيطة بتفاصيل هادئة وأنيقة ..
اليوم المطابخ الخشبية لها إطلالة واضحة وبسيطة من دون أي معوقات أو مشاكل بل وتُعطيك الخيار لتصميم بار أنيق ومميز مع مقاعد بسيطة رائعة ..
على الرغم من اتباع هذا التصميم الأفكار الحداثية المرنة لتلبية الاحتياجات في أضيق المساحات، إلا أن هناك رائحة الأصالة والريفية المميزة، المساحات المفتوحة المخصصة للأطباق وطاولة الطعام كلها تفاصيل مميزة بسيط وتساعد على الاحساس بالراحة والحميمية ..
الطراز الريترو يساعد كثير في تصميم مطابخ بألوان رائعة ومميزة ونقوش وأفكار مبتكرة غير عادية، الأكثر تألقا في مطبخا الصغير هي الثلاجة ذات اللون الأصفر والتصميم القديم، ووحدات الإضاءة الخاصة، والتي ساهمت بشكل كبير في إطلالة مميزة على الريترو ستايل، ولا تنسى مقاعد خشبية مميزة بمساند برتقالية رائعة ..
يعتمد هذا التصميم على الفكر البسيط المطلق، مزيج رائع من الرخام وخزائن مميزة وإضاءة سقف خاصة تحلق الغرفة وتجعل من المطبخ فراغ أنيق ومميز ..
الأكثر أهمة في أي مطبخ هو ما يجعلنا نشعر بالراحة وبدون ضغوط وأن كل شئ يكن في متناول أيدينا، لا شئ أكثر من ذلك نحتاجه في مطابخنا ..
تأثيرات الألوان تضيف جمالا لا مثيل له، مثل هذا التصميم مثلا فألوانه تركت انطباعا منعش بداخل نفوسنا، رغم قِدم تصميمه وتقليديته، إلا أن قوة الألوان أضافت له إشراق وبهجة من جديد..
في هذا المطبخ نشعر وكأننا داخل رحلة في زمن آخر، نستمتع بمغامرة رائعة ونطبخ سويا مع اجواء طبيعية ..
الاختلافات البسيطة والتباين القوي يضيف قيمة رائعة في تصميم المطابخ، كما هو أمامنا مزيج رائع بين الأسود والأصفر والخشب، خلق لوحة مميزة وجذابة ..
هذا التصميم يجمع بين فكرين مختلفين تماما، حيث أنه جمع بين الريفين والأصالة والحداثة والبريق، مطبخ بتصميم تجاري عصري مميز ..
وهنا أيضا التباين واضح كما يجب، الطراز الصناعي للتصميم ككل يتضح في مواسير الغاز والطوب القديم والاجهزة الكهربائية العتيقة..
ما رأيك أن تُضيف لمسة خاصة في مطبخك الصغير، لوحة خاصة هي فكرة عظيمة لتزيينه لتحتفظ بوصفات وما تحتاج ان تتذكره في مطبخككرسائل مهمة أو قائمة المشتريات…
صغير أم كبير الإضاءة لها دور مهم في كل منهما، إن كنت بصدد أن تقوم بطهي وجبتك المفضلة، ستحتاج لإضاءة قوية لتشعر بالراحة في إنجاز مهمتك..
يمكننا بالراحة والاسترخاء داخل هذا التصميم، ستحب بالتأكيد أن تجلس وط هذا المزيج من الألوان الناعمة والمريحة لتحتسي قهوتك في هدوء ..
مع آخر مثال مطبخ كلاسيكي، حتى المطابخ الصغيرة فقط اتبع نصيحتنا لك بألا تستخدم ألوان قاتمة واستخدم المزيد من الإضاءة ولا تنس لمساتك الخاصة ..
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