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26 فكرة رائعة للمطابخ الصغيرة

آية منير آية منير
kleine Küche, raumdeuter GbR raumdeuter GbR مطبخ
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المطبخ هو المركز الرئيسي وشريان الحياة لمنازلنا، ما بين رائحة القهوة المنعشة والأعشاب الذكية والكيك الشهي بالقرفة والسكر، نصنع أروح اللحظات والذكريات، حكايات اطفالنا ومغامرتهم عند وصولهم من المدرسة والخطط المستقبلية مع شريك حياتك، ودموع الإرهاق، كل ذلك يحدث في مطابخنا كما هو في غرفة المعيشة وبرغم صغر المساحة، وهو تحديدا ما سنهتم به اليوم في حالة مطبخك كان صغير، ستشعر بالتأكيد بسلبية الأمر في البداية، ولكن مع تطور عالم الديكور ستجد الكثير من المميزات العظيمة والتي سنعرضها لك اليوم لتستمتع بمطبخك الصغير وتلبي كل احتياجاتك ..

1. مطبخ متكامل ..

Kleine Küche mit liebevollen Details, Happyhomes Happyhomes مطبخ خشب Grey
Happyhomes

Happyhomes
Happyhomes
Happyhomes

نبدأ بالنموذج الأكثر انتشارا والمفضل لدى الكثير، المطبخ الخطية أو المركبة والتي تجمع كل حاجاتك في مساحة صغيرة وتكوين واحد، وكل شئ يصبح في متناول يدك، مطبخ مكون من قطعة واحدة تشمل الموقد وحوض غسيل الأاطباق وأرفف مفتوحة لترتيب أغراضك بسهولة..

2. مطبخ ومنطقة طعام ..

Projeto Bairro do Juventus - Mooca, RAFAEL SARDINHA ARQUITETURA E INTERIORES RAFAEL SARDINHA ARQUITETURA E INTERIORES بلكونة أو شرفة
RAFAEL SARDINHA ARQUITETURA E INTERIORES

RAFAEL SARDINHA ARQUITETURA E INTERIORES
RAFAEL SARDINHA ARQUITETURA E INTERIORES
RAFAEL SARDINHA ARQUITETURA E INTERIORES

مساحة المطبخ الصغيرة قد تكون سبب في عدم امتلاكنا بار صغير لتناول الفطور والوجبات السريعة ولكن على العكس تماما فأنت بإمكانك أن تضف بار صغير ومقعدين ولا حاجة لاكثر من ذلك لتمتلك مساحة طعام وسطح عمل إضافي في نفس الوقت ..

3. مطبخ بتأثيرات رائعة ..

homify مطابخ صغيرة
homify

homify
homify
homify

مساحة متألقة وجميلة مصممة كاستوديو فني لن يخطر ببالك أن هذا التصميم لمطبخ صغير، ولكن هذا يعود لاعتقاد الخبراء بأن الطبخ هو في النهاية فن مصنوع بعناية بيد محترفين وعدة مكونات مختلفة متناغمة ..

4. تصميم على شكل حرف U

kleine Küche, raumdeuter GbR raumdeuter GbR مطبخ
raumdeuter GbR

raumdeuter GbR
raumdeuter GbR
raumdeuter GbR

حين تبحث عن تصميم مميز لمطبخ صغير في غرفة منفصلة فالاختيار الأمثل هو شكل حرف U، وهي أفضل الطرق لاستغلال المساحة على أكمل وجه، مع الحفاظ على حرية الحركة داخل المطبخ..

5. مساحات تخزينية مبتكرة ..

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

حين نبحث عن الأزمة في التخزين وخاصة في المطابخ الصغيرة، نجد أن ما سنقدمه لك اليوم من أفضل الحلول، نادرا ما ستجد كل هذه الامكانيات في وحدة تخزينية واحدة، كل شئ من الممكن أن نحتاجه متوفر حتى أماكن خاصة للزجاجات ..

6. مطابخ مشرقة ..

Home Staging Doppelhaus in Westerland/Sylt, Home Staging Sylt GmbH Home Staging Sylt GmbH مطبخ
Home Staging Sylt GmbH

Home Staging Sylt GmbH
Home Staging Sylt GmbH
Home Staging Sylt GmbH

الإضاءة الطبيعية والمشرقة تجعل مطابخنا أجمل، لرؤية أفضل وراحة أكثر بل وتأثير بصري بمساحة أكبر، كل ذلك مع شباك كبير فقط ولن يقف دوره فقط على ذلك ولكن سيحمي مطبخك من الروائح الكريهة وتجديد الهواء داخل المطبخ ..

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7. الطراز التبسيطي ..

Skandinavisch Einrichten in einem alten Holzhaus in Tallinn, Baltic Design Shop Baltic Design Shop مطبخ Grey
Baltic Design Shop

Skandinavisch Einrichten in einem alten Holzhaus in Tallinn

Baltic Design Shop
Baltic Design Shop
Baltic Design Shop

الطراز التبسيطي له غطلالة دائما نظيفة ومرتبة، بأقل مجهود ستحافظ على نظافة مطبخك الصغير وتحافظ على أناقته ..

8. مطابخ سرية ..

apartamento en dos alturas, MILL-HOUSE MILL-HOUSE مطابخ صغيرة
MILL-HOUSE

MILL-HOUSE
MILL-HOUSE
MILL-HOUSE

إن كان بيتك صغير وبالتأكيد تسعى لتصميم مطبخ صغير يتناسب مع احتياجاتك رغم ضيق المساحة المخصصة لذلك، فيأتي هنا نموذج مطبخ سري ..

9. لمسة من كل شئ ..

Casa Vitelli, Ossigeno Architettura Ossigeno Architettura مطبخ
Ossigeno Architettura

Ossigeno Architettura
Ossigeno Architettura
Ossigeno Architettura

حتى في المطابخ يمكنك الاستعانة بتفاصيل مختلفة من كل الطُرز والانماط، فمثلا مطبخ حديث مع جدار حجري قديم مميز ..

10. ريفي جدا ..

RECUPERO RUDERE CAMPESTRE, RI-NOVO RI-NOVO مطبخ
RI-NOVO

RI-NOVO
RI-NOVO
RI-NOVO

كما ذكرنا أن الطراز التبسيطي في المطابخ هو الأكثر راحة وأناقة ، ولكن المطابخ التقليدية الأصيلة تظل مريحة جدا على الرغم من الاحتفاظ بكل ما هو قديم ..

11. ألوان المطبخ ..

BILBOHOMES, Hiruki studio Hiruki studio مطبخ
Hiruki studio

Hiruki studio
Hiruki studio
Hiruki studio

تصميم رائع ومميز بألوان مبهجة لإطلالة عظيمة، إن كنت تبحث عن تصميم مختلف فعليك قبل التنفيذ ان تعطي قليل من الاهتمام لاختيار مزيج من الألوان يصنع تفاعل وانسجام خاص من نوعه ..

12. أناقة ..

Kitchen island, Espacios y Luz Fotografía Espacios y Luz Fotografía مطبخ
Espacios y Luz Fotografía

Espacios y Luz Fotografía
Espacios y Luz Fotografía
Espacios y Luz Fotografía

مزيج رائع في تصميم مميز يجمع بين خامات غير عادية معا، مع بار أنيق ومساحة داخلية مميزة والتي تتكون من وحدات تخزين بسيطة بتفاصيل هادئة وأنيقة ..

13. مطبخ مصنوع من الخشب ..

Mini T1, José Tiago Rosa José Tiago Rosa مطبخ
José Tiago Rosa

José Tiago Rosa
José Tiago Rosa
José Tiago Rosa

اليوم المطابخ الخشبية لها إطلالة واضحة وبسيطة من دون أي معوقات أو مشاكل بل وتُعطيك الخيار لتصميم بار أنيق ومميز مع مقاعد بسيطة رائعة ..

14. ريفي ومبهج ..

Casa ReFit, Ferraro Habitat Ferraro Habitat مطبخ
Ferraro Habitat

Ferraro Habitat
Ferraro Habitat
Ferraro Habitat

على الرغم من اتباع هذا التصميم الأفكار الحداثية المرنة لتلبية الاحتياجات في أضيق المساحات، إلا أن هناك رائحة الأصالة والريفية المميزة، المساحات المفتوحة المخصصة للأطباق وطاولة الطعام كلها تفاصيل مميزة بسيط وتساعد على الاحساس بالراحة والحميمية ..

15. مطابخ على الريترو استايل ..

_IN Panamby, ARQ_IN ARQ_IN مطبخ
ARQ_IN

ARQ_IN
ARQ_IN
ARQ_IN

الطراز الريترو يساعد كثير في تصميم مطابخ بألوان رائعة ومميزة ونقوش وأفكار مبتكرة غير عادية، الأكثر تألقا في مطبخا الصغير هي الثلاجة ذات اللون الأصفر والتصميم القديم، ووحدات الإضاءة الخاصة، والتي ساهمت بشكل كبير في إطلالة مميزة على الريترو ستايل، ولا تنسى مقاعد خشبية مميزة بمساند برتقالية رائعة ..

16. تطور وحداثة ..

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

يعتمد هذا التصميم على الفكر البسيط المطلق، مزيج رائع من الرخام وخزائن مميزة وإضاءة سقف خاصة تحلق الغرفة وتجعل من المطبخ فراغ أنيق ومميز ..

17. كل شئ في متناول يدك ..

COCINA BLANCA - SEP 2015, Idea Interior Idea Interior مطبخرفوف وأدراج White
Idea Interior

Idea Interior
Idea Interior
Idea Interior

الأكثر أهمة في أي مطبخ هو ما يجعلنا نشعر بالراحة وبدون ضغوط وأن كل شئ يكن في متناول أيدينا، لا شئ أكثر من ذلك نحتاجه في مطابخنا ..

18. هواء نقي ..

COCINA BLANCA - SEP 2015, Idea Interior Idea Interior مطبخمخزن White
Idea Interior

Idea Interior
Idea Interior
Idea Interior

تأثيرات الألوان تضيف جمالا لا مثيل له، مثل هذا التصميم مثلا فألوانه تركت انطباعا منعش بداخل نفوسنا، رغم قِدم تصميمه وتقليديته، إلا أن قوة الألوان أضافت له إشراق وبهجة من جديد..

19. تصميم ساحر ..

Small Cottage at Mt.Yatsugatake, Japan, Cottage Style / コテージスタイル Cottage Style / コテージスタイル مطبخ
Cottage Style / コテージスタイル

Small Cottage at Mt.Yatsugatake, Japan

Cottage Style / コテージスタイル
Cottage Style / コテージスタイル
Cottage Style / コテージスタイル

في هذا المطبخ نشعر وكأننا داخل رحلة في زمن آخر، نستمتع بمغامرة رائعة ونطبخ سويا مع اجواء طبيعية ..

20. تباين قوي ..

Loft , Pulse Arquitetura Pulse Arquitetura مطبخ
Pulse Arquitetura

Pulse Arquitetura
Pulse Arquitetura
Pulse Arquitetura

الاختلافات البسيطة والتباين القوي يضيف قيمة رائعة في تصميم المطابخ، كما هو أمامنا مزيج رائع بين الأسود والأصفر والخشب، خلق لوحة مميزة وجذابة ..

21. ما بين التقليدية والحداثة ..

Manoir du Cleuyou, architektur-photos.de architektur-photos.de مطبخ
architektur-photos.de

architektur-photos.de
architektur-photos.de
architektur-photos.de

هذا التصميم يجمع بين فكرين مختلفين تماما، حيث أنه جمع بين الريفين والأصالة والحداثة والبريق، مطبخ بتصميم تجاري عصري مميز ..

22. إطلالة صناعية ..

Brilliant Bethnal Green, Propia Propia مطبخ
Propia

Brilliant Bethnal Green

Propia
Propia
Propia

وهنا أيضا التباين واضح كما يجب، الطراز الصناعي للتصميم ككل يتضح في مواسير الغاز والطوب القديم والاجهزة الكهربائية العتيقة..

23. لوحة للوصفات ..

Интерьер однокомнатной квартиры в скандинавском стиле, Анна Теклюк Анна Теклюк مطبخ
Анна Теклюк

Анна Теклюк
Анна Теклюк
Анна Теклюк

ما رأيك أن تُضيف لمسة خاصة في مطبخك الصغير، لوحة خاصة هي فكرة عظيمة لتزيينه لتحتفظ بوصفات وما تحتاج ان تتذكره في مطبخككرسائل مهمة أو قائمة المشتريات…

24. الإضاءة ..

Mieszkanie w łódzkiej kamienicy - 60m2, Pink Pug Design Interior Pink Pug Design Interior مطبخ
Pink Pug Design Interior

Pink Pug Design Interior
Pink Pug Design Interior
Pink Pug Design Interior

صغير أم كبير الإضاءة لها دور مهم في كل منهما، إن كنت بصدد أن تقوم بطهي وجبتك المفضلة، ستحتاج لإضاءة قوية لتشعر بالراحة في إنجاز مهمتك..

25. مرتين أسبوعيا ..

Квартира в Москве, 50 кв.м., Мастерская дизайна ЭГО Мастерская дизайна ЭГО مطبخ
Мастерская дизайна ЭГО

Мастерская дизайна ЭГО
Мастерская дизайна ЭГО
Мастерская дизайна ЭГО

يمكننا بالراحة والاسترخاء داخل هذا التصميم، ستحب بالتأكيد أن تجلس وط هذا المزيج من الألوان الناعمة والمريحة لتحتسي قهوتك في هدوء ..

26. مطابخ كلاسيكية تماما ..

Бирюза и кружева, Алёна Демшинова Алёна Демшинова مطبخ
Алёна Демшинова

Алёна Демшинова
Алёна Демшинова
Алёна Демшинова

مع آخر مثال مطبخ كلاسيكي، حتى المطابخ الصغيرة فقط اتبع نصيحتنا لك بألا تستخدم ألوان قاتمة واستخدم المزيد من الإضاءة ولا تنس لمساتك الخاصة ..

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