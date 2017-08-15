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10 فكرة لتجديد منزلك بدون تكسير

Marwa Hasan Marwa Hasan
Casa Encinos (Remodelación), La Maquiladora / taller de ideas La Maquiladora / taller de ideas غرفة المعيشة
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أحياناً في حالة تأجير المنازل قد لا يكون هناك حرية لتجديد المنزل ملثما نرغب فلا نستطيع التكسير أو الترميم بسبب القواعد التي يضعها صاحب البيت كما أنه ليس قرار صائب على المدى البعيد، فلا يمكننا دفع الكثير من الأموال فقط لنترك المنزل بعد عدة سنوات.

أحياناً أخرى يواجهنا تحدي كبير عند رغبتنا تجديد منازلنا، لكن ما يمنعنا هو التكلفة العالية، فكيف يمكننا الحصول على أفضل النتائج بدون الإضطرار للتكسير والذي يحتاج وقت أكبر، كما أنه قد يفسد أو يؤثر على الأجزاء المحيطة بالإضافة أنه يزيد من تكاليف عملية التجديد. 

كيف يمكنك تجديد منزلك وتحويله تماماً بأفكار بسيطة وبدون الحاجة إلى التكسير؟ هذا ما سنعرفه في مقال اليوم..

​1.الأرضيات الخشبية HDF

Sant Feliu, Dröm Living Dröm Living غرفة السفرة
Dröm Living

Dröm Living
Dröm Living
Dröm Living

إذا كانت أرضية منزلك من البلاط أو أية خامة لا تعجبك، وتريد تغيرها فلا داعى لتكسيرها لتركيب خامة أخرى مثل السيراميك أو البورسيلين، بل يمكنك تركيب بلاطات الخشب من HDF فوقها بمنتهى السهولة.

ليس هذا فقط لكن إذا كنت تعيش في بيت مؤقت أو مؤجر، فيمكنك فك البلاطات الخشبية بسهولة لتركيبها في منزلك الجديد لكن قد تحتاج لبعض التعديلات والإضافات فيما بعد، نظراً لتغير المساحات.

​2.طلاء الحوائط

Floor Lamps II, Herstal A/S Herstal A/S غرفة نومإضاءة
Herstal A/S

Floor Lamps II

Herstal A/S
Herstal A/S
Herstal A/S

طلاء الحوائط له تأثير أكبر مما تتصور، فدرجة طلاء بباليتة ألوان جديدة ستظهر بيتك بشكل جديد ومتميز.

​3.طلاء البلاطات السيراميكية

Bathroom Baufritz (UK) Ltd. حمام
Baufritz (UK) Ltd.

Bathroom

Baufritz (UK) Ltd.
Baufritz (UK) Ltd.
Baufritz (UK) Ltd.

هل مللت بلاطات حمامك السيراميكية؟ هل تصميمها قديم وغير مواكب للموضة الحديثة؟ لا يوجد مشكلة، حيث يمكنك طلاؤها بلون مختلف مثل الأبيض والذي ينعش الحمام ويجعله يبدو جديد ونظيف دائماً.

​4.تجديد الأثاث وإعادة استخدامه

Apartamento Alma Lusa, uma casa portuguesa, com certeza!, alma portuguesa alma portuguesa غرفة نوم
alma portuguesa

alma portuguesa
alma portuguesa
alma portuguesa

تخلص من أثاثك القديم والذي لا يوجد داعي له. يمكنك أيضاً تجديد الخزانات القديمة بتغير تصميمها أو طلاؤها بألوان حديدة ورائعة واستخدامها مرة أخرى كالجديدة.

​6.شغل الحوائط

Sitting Room adjacent to Kitchen Collective Works غرفة السفرة
Collective Works

Sitting Room adjacent to Kitchen

Collective Works
Collective Works
Collective Works

لا تترك حوائطك بدون استغلال، فيمكنك شغلها بوضع أرفف أو أعمال فنية لتظهر منزلك بشكل مختلف ومرحب.

​5.تبديل وحدات الإضاءة

Casa Encinos (Remodelación), La Maquiladora / taller de ideas La Maquiladora / taller de ideas غرفة المعيشة
La Maquiladora / taller de ideas

La Maquiladora / taller de ideas
La Maquiladora / taller de ideas
La Maquiladora / taller de ideas

أحياناً تكون الإضاءة المنبعثة من وحدات الإضاءة القديمة غير كافية كما أن تصميمها قد يكون قديم أو غير مناسب لطراز بيتك، فبكل سهولة يمكنك تبديل الوحدات بأخرى تناسب التصميم الجديد لمنزلك.

للمزيد من المعلومات إقرأ: كيف تختار وحدات الإضاءة الصحيحة لغرف منزلك

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​7.تغير الستائر

Dress Curtains and Voiles Grey Soft Furnishings غرفة المعيشةديكورات واكسسوارات
Grey Soft Furnishings

Dress Curtains and Voiles

Grey Soft Furnishings
Grey Soft Furnishings
Grey Soft Furnishings

تغير الستائر بألوان جديدة أو نقشات مميزة له القدرة على تحويل غرف منزلك بشكل جذري.

​8.اكسسوارات وانتيكات

Bosques, UNUO Interiorismo UNUO Interiorismo غرفة المعيشة
UNUO Interiorismo

UNUO Interiorismo
UNUO Interiorismo
UNUO Interiorismo

إضافة اكسسوارات على الأسطح والأرفف تضيف لمنزلك لمسات حميمة ودافئة وتكمل أناقتة، فإحرص على إختيار الاكسسوارات الصحيحة والمناسبة لطرازك المتبع، مثل الشموع، الوسادات والتحف المختلفة.

9.إضافة خزانة أو أرفف للحمام

Bathroom Hampstead Design Hub حمام Grey walk-in shower,bathroom mirror,bathroom lighting,basin,wall unit,double sink
Hampstead Design Hub

Bathroom

Hampstead Design Hub
Hampstead Design Hub
Hampstead Design Hub

هل ينقص حمامك العملية؟ هل تتسبب المستحضرات والمنظفات في إحداث الفوضى في كل مكان؟ قم بإضافة رف أو خزانة لحمامك في مساحة مناسبة مثل أسفل الحوض، على حائط الدوش أو باستغلال الحوائط.

​10.تغير الخلاطات أو الصنابير

Mastering the elements in a Modern Kitchen in Port Washington, NY , HOMEREDI HOMEREDI مطبخ المرو أو الكوارتز Blue
HOMEREDI

HOMEREDI
HOMEREDI
HOMEREDI

لتغير الصنابير والخلاطات تأثير قوي على الشكل العام للحوض أو المطبخ أو الحمام بشكل عام.

22 ​مثال لتشطيب بار المطبخ بخامات مختلفة
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