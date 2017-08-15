10 فكرة لتجديد منزلك بدون تكسير

أحياناً في حالة تأجير المنازل قد لا يكون هناك حرية لتجديد المنزل ملثما نرغب فلا نستطيع التكسير أو الترميم بسبب القواعد التي يضعها صاحب البيت كما أنه ليس قرار صائب على المدى البعيد، فلا يمكننا دفع الكثير من الأموال فقط لنترك المنزل بعد عدة سنوات.
أحياناً أخرى يواجهنا تحدي كبير عند رغبتنا تجديد منازلنا، لكن ما يمنعنا هو التكلفة العالية، فكيف يمكننا الحصول على أفضل النتائج بدون الإضطرار للتكسير والذي يحتاج وقت أكبر، كما أنه قد يفسد أو يؤثر على الأجزاء المحيطة بالإضافة أنه يزيد من تكاليف عملية التجديد.
كيف يمكنك تجديد منزلك وتحويله تماماً بأفكار بسيطة وبدون الحاجة إلى التكسير؟ هذا ما سنعرفه في مقال اليوم..
إذا كانت أرضية منزلك من البلاط أو أية خامة لا تعجبك، وتريد تغيرها فلا داعى لتكسيرها لتركيب خامة أخرى مثل السيراميك أو البورسيلين، بل يمكنك تركيب بلاطات الخشب من HDF فوقها بمنتهى السهولة.
ليس هذا فقط لكن إذا كنت تعيش في بيت مؤقت أو مؤجر، فيمكنك فك البلاطات الخشبية بسهولة لتركيبها في منزلك الجديد لكن قد تحتاج لبعض التعديلات والإضافات فيما بعد، نظراً لتغير المساحات.
طلاء الحوائط له تأثير أكبر مما تتصور، فدرجة طلاء بباليتة ألوان جديدة ستظهر بيتك بشكل جديد ومتميز.
هل مللت بلاطات حمامك السيراميكية؟ هل تصميمها قديم وغير مواكب للموضة الحديثة؟ لا يوجد مشكلة، حيث يمكنك طلاؤها بلون مختلف مثل الأبيض والذي ينعش الحمام ويجعله يبدو جديد ونظيف دائماً.
تخلص من أثاثك القديم والذي لا يوجد داعي له. يمكنك أيضاً تجديد الخزانات القديمة بتغير تصميمها أو طلاؤها بألوان حديدة ورائعة واستخدامها مرة أخرى كالجديدة.
لا تترك حوائطك بدون استغلال، فيمكنك شغلها بوضع أرفف أو أعمال فنية لتظهر منزلك بشكل مختلف ومرحب.
أحياناً تكون الإضاءة المنبعثة من وحدات الإضاءة القديمة غير كافية كما أن تصميمها قد يكون قديم أو غير مناسب لطراز بيتك، فبكل سهولة يمكنك تبديل الوحدات بأخرى تناسب التصميم الجديد لمنزلك.
للمزيد من المعلومات إقرأ: كيف تختار وحدات الإضاءة الصحيحة لغرف منزلك
تغير الستائر بألوان جديدة أو نقشات مميزة له القدرة على تحويل غرف منزلك بشكل جذري.
إضافة اكسسوارات على الأسطح والأرفف تضيف لمنزلك لمسات حميمة ودافئة وتكمل أناقتة، فإحرص على إختيار الاكسسوارات الصحيحة والمناسبة لطرازك المتبع، مثل الشموع، الوسادات والتحف المختلفة.
هل ينقص حمامك العملية؟ هل تتسبب المستحضرات والمنظفات في إحداث الفوضى في كل مكان؟ قم بإضافة رف أو خزانة لحمامك في مساحة مناسبة مثل أسفل الحوض، على حائط الدوش أو باستغلال الحوائط.