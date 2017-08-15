10 فكرة لتجديد منزلك بدون تكسير

أحياناً في حالة تأجير المنازل قد لا يكون هناك حرية لتجديد المنزل ملثما نرغب فلا نستطيع التكسير أو الترميم بسبب القواعد التي يضعها صاحب البيت كما أنه ليس قرار صائب على المدى البعيد، فلا يمكننا دفع الكثير من الأموال فقط لنترك المنزل بعد عدة سنوات.

أحياناً أخرى يواجهنا تحدي كبير عند رغبتنا تجديد منازلنا، لكن ما يمنعنا هو التكلفة العالية، فكيف يمكننا الحصول على أفضل النتائج بدون الإضطرار للتكسير والذي يحتاج وقت أكبر، كما أنه قد يفسد أو يؤثر على الأجزاء المحيطة بالإضافة أنه يزيد من تكاليف عملية التجديد.

كيف يمكنك تجديد منزلك وتحويله تماماً بأفكار بسيطة وبدون الحاجة إلى التكسير؟ هذا ما سنعرفه في مقال اليوم..