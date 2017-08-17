لأن عالم الديكور دائماً في تجدد عليك أن تتابع كل جديد بصفة مستمرة والتطلع إلى المشاريع العالمية حتى تصل إلى الأفكار الحديثة التي تناسبك، ولأننا نسعى لتحقيق أمانيك وجعل مهمة تصميم منزل الأحلام سهلة أتيا لك اليوم بمجموعة أفكار حديثة ملهمة. تعرف اليوم على 9 ديكورات لمنزل يواكب صيحات الديكور العصرية
أغلب الفراغات العصرية قد تفتقد إلى الجانب الدافئ الذي يجلبه الطراز الكلاسيكي، لذا أوجد الخبراء حل مثالي في الإستعانة بخامات دافئة مثل الخشب لترك الفراغ الحداثي أكثر حيوية، وفي هذا العام يتصدر السقف الخشبي قائمة الديكورات الدافئة المميزة.
أن يتكون الفراغ الحيوي من عدة خامات هو من أبرز صيحات هذا العام وأكثرهم جرأة وتألق لما في هذه الحيلة ن قدرة على أن تخلق أجواء مبهجة وفراغ يتسم بالديناميكية المميزة، ولكي تصل إلى الخيارات المناسبة يفضل أن يتواجد مساحة كافية من الألوان المحايدة في الفراغ.
تحول السرير ذو الطابع الملكي إلى شكل حداثي حتى ينسجم مع عناصر التصميم العصرية، وهذا الشكل المبتكر الذي أعاد فكر عريق إلينا بقوة أصبح يتصدر القوائم المفضلة لدى خبراء التصميم العالميين.
لأصحاب القلوب الجريئة قد ظهرت تصاميم سلالم مماثلة لهذه الدرجات المذهلة في الآونة الأخيرة وقد اختلفت الخامات ولكن التأثير واحد، فإن أردت أن تترك انطباع مذهل لدى الجميع وتترك بصمة حداثية مبهرة عليك أن تتبع هذه الصيحة.
اعتدنا رؤية الأخشاب والسيراميك بأشكاله في الأرضيات، ولكن هذا العام عادت أحد أقدم صيحات الأرضيات وهي الخامة الحجرية، ودعونا لا نتغافل عن مدى جمال هذا الاختيار الذي يحول فراغ ممل ونمطي إلى آخر مفعم بالحيوية. اختيار الألوان الجريئة والصارخة بالتحديد هو ما يحبذه خبراء التصميم.
هل مللت من العناية من الحديقة بشكل مستمر؟ أو تنفر من اتخاذ قرار امتلاك حديقة هرباً من جميع سلبياتها؟ لست وحدك تواجه هذه المعوقات، ولهذا السبب ظهرت صيحة استخدام الحصى بدلاً من النباتات في الحدائق، ووجد أن تواجد الحصى مع بعض الشجيرات دائماً ما يترك أيضاً الحديقة بطابع حداثي فريد من نوعه ويجلب الراحة النفسية.
التوجهات الحديثة في اختيار الأثاث وضعت الأفضلية إلى تصميم وتنفيذ أثاث مخصص لكل منزل عن طريق خبراء التصميم وباتحديد مع وحدات التخزين بأشكالها المختلفة حتى تضمن تناسب الأثاث مع أبعاد الغرفة ويكون الفراغ متجانس عملياً وبصرياً. بالتابعية هذا الأسلوب في الاختيار سوف يحقق لك جانب التميز في التصميم.
أصبحت النباتات جزء أساسي يعتد به في عالم الديكور، فقد أدرك المصممين العالميين أنها تصدر سحرها الخاص الذي يجلب الحيوية في أي فراغ. أوجد الخبراء أيضاً أساليب مبتكرة عديدة لعرض النباتات بشكل محترف ومميز وذلك يتضمن اختيار فريد لأواني النباتات، هل تدرك أنه من الممكن أيضاً الإستعانة بأغراض قديمة وإعادة تديرها كآنية للباتات؟ هكذا يصبح لديك ركن عصري وجريء يعكس ذوقك المميز.
ديكورات الجدران تتجدد بصفة دائمة، ولكن يوجد بعض الأفكار المذهلة التي تعكس ذوق رفيع مستدام لا يعفى عليه الزمن وفي نفس الوقت يكون من ضمن الصيحات الحديثة. كان المصمم يسعى وراء تحقيق هذا الهدف في غرفة المعيشة هنا، لذا قرر أن يكون التصميم من الكسوة الجدارية التي تظهر بشكل الطوب اللبن لكي تترك الانطباع الحداثي الجريء لأعوام مديدة.