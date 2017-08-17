9 ديكورات لمنزل يواكب صيحات الديكور العصرية

ديكورات الجدران تتجدد بصفة دائمة، ولكن يوجد بعض الأفكار المذهلة التي تعكس ذوق رفيع مستدام لا يعفى عليه الزمن وفي نفس الوقت يكون من ضمن الصيحات الحديثة. كان المصمم يسعى وراء تحقيق هذا الهدف في غرفة المعيشة هنا، لذا قرر أن يكون التصميم من الكسوة الجدارية التي تظهر بشكل الطوب اللبن لكي تترك الانطباع الحداثي الجريء لأعوام مديدة.