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9 ديكورات لمنزل يواكب صيحات الديكور العصرية

shereen gouda shereen gouda
Salas de Estar e Jantar, Ideatto Móveis e Decorações Ideatto Móveis e Decorações غرفة المعيشة
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لأن عالم الديكور دائماً في تجدد عليك أن تتابع كل جديد بصفة مستمرة والتطلع إلى المشاريع العالمية حتى تصل إلى الأفكار الحديثة التي تناسبك،  ولأننا نسعى لتحقيق أمانيك وجعل مهمة تصميم منزل الأحلام سهلة أتيا لك اليوم بمجموعة أفكار حديثة ملهمة. تعرف اليوم على 9 ديكورات لمنزل يواكب صيحات الديكور العصرية

1- الأسقف الخشبية

Residência AM, Isabela Canaan Arquitetos e Associados Isabela Canaan Arquitetos e Associados غرفة نوم
Isabela Canaan Arquitetos e Associados

Isabela Canaan Arquitetos e Associados
Isabela Canaan Arquitetos e Associados
Isabela Canaan Arquitetos e Associados

أغلب الفراغات العصرية قد تفتقد إلى الجانب الدافئ الذي يجلبه الطراز الكلاسيكي، لذا أوجد الخبراء حل مثالي في الإستعانة بخامات دافئة مثل الخشب لترك الفراغ الحداثي أكثر حيوية، وفي هذا العام يتصدر السقف الخشبي قائمة الديكورات الدافئة المميزة.

2- دمج بين الخامات المختلفة

Casa Moema, Tria Arquitetura Tria Arquitetura مطبخ
Tria Arquitetura

Tria Arquitetura
Tria Arquitetura
Tria Arquitetura

أن يتكون الفراغ الحيوي من عدة خامات هو من أبرز صيحات هذا العام وأكثرهم جرأة وتألق لما في هذه الحيلة ن قدرة على أن تخلق أجواء مبهجة وفراغ يتسم بالديناميكية المميزة، ولكي تصل إلى الخيارات المناسبة يفضل أن يتواجد مساحة كافية من الألوان المحايدة في الفراغ.

3- سرير ذو مظلات

Suíte Bragança Paulista, Denise Barretto Arquitetura Denise Barretto Arquitetura غرفة نوم
Denise Barretto Arquitetura

Denise Barretto Arquitetura
Denise Barretto Arquitetura
Denise Barretto Arquitetura

تحول السرير ذو الطابع الملكي إلى شكل حداثي حتى ينسجم مع عناصر التصميم العصرية، وهذا الشكل المبتكر الذي أعاد فكر عريق إلينا بقوة أصبح يتصدر القوائم المفضلة لدى خبراء التصميم العالميين.

4- درجات السلم الطائرة

Projeto Residêncial Manuel, ArkDek ArkDek إنتقائي، أسلوب، الرواق، رواق، &، درج
ArkDek

ArkDek
ArkDek
ArkDek

لأصحاب القلوب الجريئة قد ظهرت تصاميم سلالم مماثلة لهذه الدرجات المذهلة في الآونة الأخيرة وقد اختلفت الخامات ولكن التأثير واحد، فإن أردت أن تترك انطباع مذهل لدى الجميع وتترك بصمة حداثية مبهرة عليك أن تتبع هذه الصيحة.

5- أرضيات حجرية

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

اعتدنا رؤية الأخشاب والسيراميك بأشكاله في الأرضيات، ولكن هذا العام عادت أحد أقدم صيحات الأرضيات وهي الخامة الحجرية، ودعونا لا نتغافل عن مدى جمال هذا الاختيار الذي يحول فراغ ممل ونمطي إلى آخر مفعم بالحيوية. اختيار الألوان الجريئة والصارخة بالتحديد هو ما يحبذه خبراء التصميم.

6- الحصى في الحديقة

Casa A.A. , Eneida Lima Paisagismo Eneida Lima Paisagismo حديقة
Eneida Lima Paisagismo

Eneida Lima Paisagismo
Eneida Lima Paisagismo
Eneida Lima Paisagismo

هل مللت من العناية من الحديقة بشكل مستمر؟ أو تنفر من اتخاذ قرار امتلاك حديقة هرباً من جميع سلبياتها؟ لست وحدك تواجه هذه المعوقات، ولهذا السبب ظهرت صيحة استخدام الحصى بدلاً من النباتات في الحدائق، ووجد أن تواجد الحصى مع بعض الشجيرات دائماً ما يترك أيضاً الحديقة بطابع حداثي فريد من نوعه ويجلب الراحة النفسية.

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7- أثاث مفصل لمنزلك

Apartamento AF, Superstudiob Superstudiob غرفة نوم MDF Blue
Superstudiob

Superstudiob
Superstudiob
Superstudiob

التوجهات الحديثة في اختيار الأثاث وضعت الأفضلية إلى تصميم وتنفيذ أثاث مخصص لكل منزل عن طريق خبراء التصميم وباتحديد مع وحدات التخزين بأشكالها المختلفة حتى تضمن تناسب الأثاث مع أبعاد الغرفة ويكون الفراغ متجانس عملياً وبصرياً. بالتابعية هذا الأسلوب في الاختيار سوف يحقق لك جانب التميز في التصميم.

8- التزيين بالنباتات

PAISAGISMO: JARDINS DE INVERNO BY MC3, MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores بيت زجاجي
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores

MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores

أصبحت النباتات جزء أساسي يعتد به في عالم الديكور، فقد أدرك المصممين العالميين أنها تصدر سحرها الخاص الذي يجلب الحيوية في أي فراغ. أوجد الخبراء أيضاً أساليب مبتكرة عديدة لعرض النباتات بشكل محترف ومميز وذلك يتضمن اختيار فريد لأواني النباتات، هل تدرك أنه من الممكن أيضاً الإستعانة بأغراض قديمة وإعادة تديرها كآنية للباتات؟ هكذا يصبح لديك ركن عصري وجريء يعكس ذوقك المميز.

9- كسوة جدارية جريئة

Salas de Estar e Jantar, Ideatto Móveis e Decorações Ideatto Móveis e Decorações غرفة المعيشة
Ideatto Móveis e Decorações

Ideatto Móveis e Decorações
Ideatto Móveis e Decorações
Ideatto Móveis e Decorações

ديكورات الجدران تتجدد بصفة دائمة، ولكن يوجد بعض الأفكار المذهلة التي تعكس ذوق رفيع مستدام لا يعفى عليه الزمن وفي نفس الوقت يكون من ضمن الصيحات الحديثة. كان المصمم يسعى وراء تحقيق هذا الهدف في غرفة المعيشة هنا، لذا قرر أن يكون التصميم من الكسوة الجدارية التي تظهر بشكل الطوب اللبن لكي تترك الانطباع الحداثي الجريء لأعوام مديدة.

ديكورات عملية وأنيقة تلهمك لتجديد منزلك
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