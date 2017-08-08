كيف تختار أرضية مطبخك؟

الأرضية الخشبية اختيار قديم لغرفة المعيشة، لدفئه وحميميته، ومناسب بالتأكيد لمناخ الغرفة واستخدامتها ومريح للجو العام، وهي نفس العوامل التي يتم اختيار أرضية المطبخ أيضا على أساسها، فما أجمل من ذلك نقدمه لفراغ رائع مثل المطبخ، مع الباركيه المطبخ سيكون أجمل، فهو مناسب جدا للمطابخ الريفية واحديثة، فهو يُطي تباين رائع في الطراز الصناعي، لون واحد أو عدة تأثيرات كلها اختيارات مختلفة ومميزة، وعلى الرغم من كل هذه المميزات إلا أن الخشب ليس الأفضل في قوة التحمل، قد يتعرض للخدش أو غير مناسب للاستخدام تحت ظروف المياة ودرجات الحرارة العالية، ويحتاج للعناية والتنظيف المستمر، وفي حالة استخدام قطع أثاث متحرك كالكراسي أو طاولات من الأفضل تزويد أرجلهم بقطع مطاطية لحماية الأرضيات الخشبية من التجريح..