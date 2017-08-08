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كيف تختار أرضية مطبخك؟

آية منير آية منير
Caprice, Equipe Ceramicas Equipe Ceramicas مطبخ
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أن تجد الأرضية المناسبة لمطبخك ليس بالأمر السهل، لأننا دائما ما نقع في حيرة شديدة عند الاختيار بين العملية أو الجمال والأناقة، ولكن اليوم سنثبت أن المعادلة لم تعد صعبة ويمكن تحقيقها بسهولة، قبل أن تختار الأرضية المناسبة عليك أن تعرف مثلا أن من الضروري أن تتسم بقوة تحمل عالية، فالمطبخ على عكس غرفة المعيشة فهو يتعرض لظروف مختلفة، رطوبة ودرجات حرارة عادية ومياه وبقع مختلفة، سنستعرض معا اليوم نظرة سريعة على أناوع مختلفة لتختار منها ما يناسبك..

الكلاسيكية .. وحدات البلاط ..

Caprice, Equipe Ceramicas Equipe Ceramicas مطبخ
Equipe Ceramicas

Equipe Ceramicas
Equipe Ceramicas
Equipe Ceramicas

وحدات من البلاط دائما ما ارتبطت في اذهاننا بالكلاسيكية، معظم مطابخنا المصرية تختار وحدات السيراميك كأرضية مناسبة، اختلاف الأذواق وتعدد الاختيارات هي العامل المشترك، وتُعد هي اختيار مثالي لسهولة تنظيفها، ولكن لأرضية طويلة العمر يجب ان تختار خامة عالية ونوعية جيدة وذلك قد ينعكس على أسعارها ولكن ستتمتع حقا بلمعان وبريق جذاب وعمر طويل، ومن مميزاتها أيضا سهولة استبدالها إذا حدث كسر أو تهالك جزء منها، وقوة تحملها العالية للحرارة والمياة ولا تحتاج لمعاملة خاصة فهي مناسبة لمعظم المنظفات التي قد تستخدم لمختلف الأرضيات ..

PVC أو الفينيل هو الاختيار المثالي لأرضية مطبخك..

FLEXI-TILE - PVC Fußbodenbelag vom Fachmann, B.W.D. Sanierungs-Systeme GmbH B.W.D. Sanierungs-Systeme GmbH
B.W.D. Sanierungs-Systeme GmbH

B.W.D. Sanierungs-Systeme GmbH
B.W.D. Sanierungs-Systeme GmbH
B.W.D. Sanierungs-Systeme GmbH

انتشرت في الأونة الأخيرة الأرضيات للمطابخ المصنوعة من PVC أو كما هي معروفة باسم الفينيل، ومن مميزاتها تكلفتها المحدودة وسرعة وسهولة تركيبها وتنظيفها في آن واحد، ثابتة وقوية، ولديها قدرة عالية على امتصاص الصدمات فهي المفضلة لجيرانك والتي تعزلهم عن كل الأصوات داخل مطبخك، ومن الأفضل أن تختار جودة عالية منها لتقوم بوظيفتها بشكل أفضل، وما هو شائع عن الأرضيات الفينيل أنها مصنوعة من مواد كيميائية وهو خطأ بالتأكيد، فهي مصنوعة من مواد آمنة تماما، وتتمتع بتنوع كبير في اختيارتها وتفتح أمامك أبواب كثير لتجد ما يناسبك ..

المشمع في المطابخ ..

Casa em Carapeços, 3H _ Hugo Igrejas Arquitectos, Lda 3H _ Hugo Igrejas Arquitectos, Lda مطبخ
3H _ Hugo Igrejas Arquitectos, Lda

3H _ Hugo Igrejas Arquitectos, Lda
3H _ Hugo Igrejas Arquitectos, Lda
3H _ Hugo Igrejas Arquitectos, Lda

على عكس الفينيل، من المعروف عن المشمع أنه من الأرضيات الطبيعية، ومصنوع من خامات طبيعية تماما، إذا كانت أرضية مطبخك من المشمع فبالتأكيد ستكن ممتن جدا لهذه الخامة فهي تحميك من التزحلق سهلة التنظيف، فإن كنت تبحث عن شئ غير تقليدي فهي ستكن اختيارك المثالي، ومن المهم أن تعرف أنها تغطية كاملة للأرضيات ومخصصة لذلك فهي مقاومة للتآكل وقوية التحمل لا تفقد بريقها بسهولة يعود ذلك لأنها مصنوعة من مواد طبيعية واستبدالها سهل جدا، والمشمع أيضا هو الاختيار المثالي لمرضى الحساسية ..

الباركيه ..

Trendboden der Woche: # Parkett #Landhausdiele, Hain Parkett Hain Parkett جدران
Hain Parkett

Hain Parkett
Hain Parkett
Hain Parkett

الأرضية الخشبية اختيار قديم لغرفة المعيشة، لدفئه وحميميته، ومناسب بالتأكيد لمناخ الغرفة واستخدامتها ومريح للجو العام، وهي نفس العوامل التي يتم اختيار أرضية المطبخ أيضا على أساسها، فما أجمل من ذلك نقدمه لفراغ رائع مثل المطبخ، مع الباركيه المطبخ سيكون أجمل، فهو مناسب جدا للمطابخ الريفية واحديثة، فهو يُطي تباين رائع في الطراز الصناعي، لون واحد أو عدة تأثيرات كلها اختيارات مختلفة ومميزة، وعلى الرغم من كل هذه المميزات إلا أن الخشب ليس الأفضل في قوة التحمل، قد يتعرض للخدش أو غير مناسب للاستخدام تحت ظروف المياة ودرجات الحرارة العالية، ويحتاج للعناية والتنظيف المستمر، وفي حالة استخدام قطع أثاث متحرك كالكراسي أو طاولات من الأفضل تزويد أرجلهم بقطع مطاطية لحماية الأرضيات الخشبية من التجريح..

أرضية مصوعة من الخشب..

富沢の家, 株式会社ブレッツァ・アーキテクツ 株式会社ブレッツァ・アーキテクツ مطبخ
株式会社ブレッツァ・アーキテクツ

株式会社ブレッツァ・アーキテクツ
株式会社ブレッツァ・アーキテクツ
株式会社ブレッツァ・アーキテクツ

أرضية مصنوعة من الخشب الطبيعي، وهو تحديدا ما هو قد يكون مناسب لقوة ارتباطه أليافه وعناصره ببعض، فهي مصنوعة تحت ضغط عالي جدا ومؤخرا ظهرت العديد من التصميمات، لتجد ما يُضيف لمطبخك مظهر رائع وبألوان مختلف وتأثيرات خاصة، عند تنظيف هذه الأرضيات يجب ان تضع في اعتبارك أن تحافظ عليها جافة غير رطبة وأن تستخدم المنظف المناسب، حتى لا تتسبب في نوع من الطقطقة أو الانتفاخات أو الخدوش..

الرخام أو الجرانيت الطبيعي

Частный дом. Ленинградская обл., СВЕТЛАНА АГАПОВА ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА СВЕТЛАНА АГАПОВА ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА مطبخ
СВЕТЛАНА АГАПОВА ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА

СВЕТЛАНА АГАПОВА ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА
СВЕТЛАНА АГАПОВА ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА
СВЕТЛАНА АГАПОВА ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА

الرخام أو الجرانيت الطبيعي هو اختيار ممتاز لأرضية مطبخك، فهي معروف عنها قوتها ومتانتها، المواد الطبيعية مقاومة للمياه والكيمياويات وبالتالي فهي مناسبة للاستخدام داخل المطابخ، بالإضافة لقو تحمل الضغط، وعلى حسب ذوقك يمكنك ان تختار ما تحب منها والذي سيناسب بالتأكيد احتياجاتك ومتطلباتك، إذا كان اختيارك جرانيت بلون غامق، فأنت قد اخترت من أقوى وأصعب الأرضيات والتي تحتاج لمعاملة خاصة وعناية فائقة لتحافظ عليها في حالة جيدة، ومن الأفضل تنظيفها باستمرار وإزالة البقع سريعا ..

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