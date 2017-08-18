8 نصائح لا تغفل عنها في أثاث شاليه المصيف

من المؤكد أن الهروب إلى المدن الساحلية هو الحل المثالي لمواجهة درجة الحرارة العالية في المدن العادية أثناء الصيف، خاصة مع تزامن الإجازات المدرسية و تفرغ الكثيرين لقضاء أكبر وقت ممكن على الشواطئ، لذا فإن امتلاك شاليه في إحدى هذه المدن يعتبر من المميزات الرائعة التي توفر الكثير من المال والمجهود.
ولأن طبيعة الشاليه مختلفة عن المنازل العادية لاختلاف الاستخدام وطريقة المعيشة في المصايف عن الحياة العادية، فإن فرش الأثاث في شاليه المصيف بالطبع ستكون مختلفة، وهذا ما سنحاول عرضه وتفنيد النصائح الخاصة به في هذا الموضوع، فقد جمعنا لكم 8 نصائح يفضلها خبراءنا في Homify لفرش المصايف:
المصايف عادة لا تحتاج إلى التعقيدات في الأثاث أو الزخارف والنقوشات الكثيرة، بل على العكس تميل في ديكوراتها وأثاثها إلى الطرز البسيطة والعملية كالطراز الحديث والتبسيطي وطراز البحر المتوسط، الذين يمتازون بالخطوط الواضحة والألوان الأحادية والتفاصيل الأقل قدر الإمكان.
من العناصر الأساسية التي ربما تحيرنا في الاختيار، هي المواد المصنوع منها أثاث الشاليه، ولكن لا داعي للحيرة بعد أن نعرف أن استخدام المواد الطبيعية هو الأمثل في أثاث المدن الساحلية، نظرًا لأن هذه المواد تمتاز بتحملها العالي للرطوبة والحرارة، بالإضافة إلى الشكل الجميل الذي تتركه في الفراغات والذي يساعد على الراحة والاسترخاء.
اعتمد على الأثاث الذي يستوعب عددًا أكبرفي مساحة أقل لأن ذلك سوف يوفر عليك الكثير من المجهود ويوفر على زائريك الذين ستحب أن تستضيفهم في الصيف في الشاليه الخاص بك أماكن النوم والجلوس، فهنا نجد استخدام الأسرة الأحادية الصغيرة التي توفر مساحة في المنتصف يمكن فرش المراتب عليها لشخص إضافي، وهكذا كلما وفرنا مساحة أكبر لبدائل النوم كلما كان التصميم عمليًا أكثر.
في هذا الشاليه البسيط نجد المصمم قد اعتمد على المواد الطبيعية، فاستخدم الكليم البسيط في الأرضية مع كنبة عملية مبنية في الجدار يمكن استخدامها كأريكة وسرير في الوقت ذاته، مع إمكانية استخدام الكليم كمساحة بديلة للنوم إذا زاد عدد الأشخاص لهذا الحد، ولم يغفل عن وضع كل وسائل الترفيه والراحة من أرجوحة من البامبو وأخرى من القماش لضمان كامل الاسترخاء بشكل اقتصادي.
لا يعرف المصيف حدًا لاستخدام المياة والرمال، فالقرب من البحر مع تردادنا عليه طوال اليوم يجعل الأرضية معرضة للرمال والمياة بشكل كبير، لذا فإن استخدام أرضية من الرخام أو السيراميك الذي يتحمل المياة والرطوبة والرمال يكون هو الاختيار الصحيح والعملي في حالة شاليه المصيف بالتأكيد.
ما أجمل الجلوس تحت برجولة جميلة الشكل بصحبة الأهل والأصدقاء في مدينة ساحلية تحت ضوء القمر، ولكي يتحقق هذا المنظر الجميل لابد أن نستغل الأماكن المفتوحة فب المنزل عن طريق صنع برجولة من خشب البامبو أو الخيزران أو حتى من الخوص القوي والتي توفر شكلًا جميلًا وجلسة لا غنى عنها في المصايف.
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اللون الأبيض هو ذلك اللون السحري الذي إذا تواجد في مكان ما فإنه يضفي عليه الاتساع والرحابة والعصرية في آن واحد، كما أنه يضيف إلى إنارته بشكل غير مكلف، وكل هذه العناصر مطلوبة في الشاليه، لذا نجد استخدام اللون الأبيض بشكل واسع في الشاليهات لما يحققه من مميزات أكيدة بالإضافة إلى تناغمه مع كل أنواع الأثاث العملي والمواد الطبيعية المستخدمة.
أما في الحمامات فنجد استخدام الشاور أو حوض القدم هو المفضل عن البانيو نظرًا لأنه عملي مع كثرة الاستخدام والقدوم من الخارج محملين برمال البحر وأثاره التي تتطلب التنظيف المستمر، كما أن استخدام الرخام والسيراميك يجعل الحمام عملي أكثر.