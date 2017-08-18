8 نصائح لا تغفل عنها في أثاث شاليه المصيف

من المؤكد أن الهروب إلى المدن الساحلية هو الحل المثالي لمواجهة درجة الحرارة العالية في المدن العادية أثناء الصيف، خاصة مع تزامن الإجازات المدرسية و تفرغ الكثيرين لقضاء أكبر وقت ممكن على الشواطئ، لذا فإن امتلاك شاليه في إحدى هذه المدن يعتبر من المميزات الرائعة التي توفر الكثير من المال والمجهود.

ولأن طبيعة الشاليه مختلفة عن المنازل العادية لاختلاف الاستخدام وطريقة المعيشة في المصايف عن الحياة العادية، فإن فرش الأثاث في شاليه المصيف بالطبع ستكون مختلفة، وهذا ما سنحاول عرضه وتفنيد النصائح الخاصة به في هذا الموضوع، فقد جمعنا لكم 8 نصائح يفضلها خبراءنا في Homify لفرش المصايف: