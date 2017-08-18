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8 نصائح لا تغفل عنها في أثاث شاليه المصيف

آية علم الدين آية علم الدين
KOTESASHI HOUSE (小手指の家), TATO DESIGN：タトデザイン株式会社 TATO DESIGN：タトデザイン株式会社 غرفة المعيشة
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من المؤكد أن الهروب إلى المدن الساحلية هو الحل المثالي لمواجهة درجة الحرارة العالية في المدن العادية أثناء الصيف، خاصة مع تزامن الإجازات المدرسية و تفرغ الكثيرين لقضاء أكبر وقت ممكن على الشواطئ، لذا فإن امتلاك شاليه في إحدى هذه المدن يعتبر من المميزات الرائعة التي توفر الكثير من المال والمجهود.

ولأن طبيعة الشاليه مختلفة عن المنازل العادية لاختلاف الاستخدام وطريقة المعيشة في المصايف عن الحياة العادية، فإن فرش الأثاث في شاليه المصيف بالطبع ستكون مختلفة، وهذا ما سنحاول عرضه وتفنيد النصائح الخاصة به في هذا الموضوع، فقد جمعنا لكم 8 نصائح يفضلها خبراءنا في Homify لفرش المصايف:

1. اعتمد على البساطة في التصميم وضمان حرية الحركة

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

المصايف عادة لا تحتاج إلى التعقيدات في الأثاث أو الزخارف والنقوشات الكثيرة، بل على العكس تميل في ديكوراتها وأثاثها إلى الطرز البسيطة والعملية كالطراز الحديث والتبسيطي وطراز البحر المتوسط، الذين يمتازون بالخطوط الواضحة والألوان الأحادية والتفاصيل الأقل قدر الإمكان.

2. استخدم المواد الطبيعية لضمان تحمل الرطوبة

Intelligent und lernfähig, Klaus Geyer Elektrotechnik Klaus Geyer Elektrotechnik غرفة المعيشة
Klaus Geyer Elektrotechnik

Klaus Geyer Elektrotechnik
Klaus Geyer Elektrotechnik
Klaus Geyer Elektrotechnik

من العناصر الأساسية التي ربما تحيرنا في الاختيار، هي المواد المصنوع منها أثاث الشاليه، ولكن لا داعي للحيرة بعد أن نعرف أن استخدام المواد الطبيعية هو الأمثل في أثاث المدن الساحلية، نظرًا لأن هذه المواد تمتاز بتحملها العالي للرطوبة والحرارة، بالإضافة إلى الشكل الجميل الذي تتركه في الفراغات والذي يساعد على الراحة والاسترخاء.

3. حاول توفير أماكن للنوم قدر الإمكان لضمان استيعاب زائريك

Home Staging en villa de alquiler vacacional "El Monte", Home & Haus | Home Staging & Fotografía Home & Haus | Home Staging & Fotografía غرفة نوم White
Home &amp; Haus | Home Staging &amp; Fotografía

Home & Haus | Home Staging & Fotografía
Home &amp; Haus | Home Staging &amp; Fotografía
Home & Haus | Home Staging & Fotografía

اعتمد على الأثاث الذي يستوعب عددًا أكبرفي مساحة أقل لأن ذلك سوف يوفر عليك الكثير من المجهود ويوفر على زائريك الذين ستحب أن تستضيفهم في الصيف في الشاليه الخاص بك أماكن النوم والجلوس، فهنا نجد استخدام الأسرة الأحادية الصغيرة التي توفر مساحة في المنتصف يمكن فرش المراتب عليها لشخص إضافي، وهكذا كلما وفرنا مساحة أكبر لبدائل النوم كلما كان التصميم عمليًا أكثر.

4. ابتعد عن التفاصيل المعقدة في الأثاث واعتمد على البساطة قدر الإمكان

KOTESASHI HOUSE (小手指の家), TATO DESIGN：タトデザイン株式会社 TATO DESIGN：タトデザイン株式会社 غرفة المعيشة
TATO DESIGN：タトデザイン株式会社

TATO DESIGN：タトデザイン株式会社
TATO DESIGN：タトデザイン株式会社
TATO DESIGN：タトデザイン株式会社

في هذا الشاليه البسيط نجد المصمم قد اعتمد على المواد الطبيعية، فاستخدم الكليم البسيط في الأرضية مع كنبة عملية مبنية في الجدار يمكن استخدامها كأريكة وسرير في الوقت ذاته، مع إمكانية استخدام الكليم كمساحة بديلة للنوم إذا زاد عدد الأشخاص لهذا الحد، ولم يغفل عن وضع كل وسائل الترفيه والراحة من أرجوحة من البامبو وأخرى من القماش لضمان كامل الاسترخاء بشكل اقتصادي.

5. الأرضيات الرخامية أو السيراميك هي الحل الأمثل لسهولة استخدامها مع المياه

Lounge Markham Stagers غرفة المعيشة Mediterranean style,lounge,modern rustic,new rustic,coastal,home staging
Markham Stagers

Lounge

Markham Stagers
Markham Stagers
Markham Stagers

لا يعرف المصيف حدًا لاستخدام المياة والرمال، فالقرب من البحر مع تردادنا عليه طوال اليوم يجعل الأرضية معرضة للرمال والمياة بشكل كبير، لذا فإن استخدام أرضية من الرخام أو السيراميك الذي يتحمل المياة والرطوبة والرمال يكون هو الاختيار الصحيح والعملي في حالة شاليه المصيف بالتأكيد.

6. برجولات البامبو والخيزران والخوص من أفضل الحلول للحصول على تراس جميل الشكل ومريح

Tres proyectos de Arquitectura contemporánea en México, foto de arquitectura foto de arquitectura غرفة المعيشة خشب معالج Yellow
foto de arquitectura

foto de arquitectura
foto de arquitectura
foto de arquitectura

ما أجمل الجلوس تحت برجولة جميلة الشكل بصحبة الأهل والأصدقاء في مدينة ساحلية تحت ضوء القمر، ولكي يتحقق هذا المنظر الجميل لابد أن نستغل الأماكن المفتوحة فب المنزل عن طريق صنع برجولة من خشب البامبو أو الخيزران أو حتى من الخوص القوي والتي توفر شكلًا جميلًا وجلسة لا غنى عنها في المصايف.

وللمزيد عن استغلال المناطق المفتوحة في المنزل اقرأ أيضًا 15 جلسة في الهواء الطلق تنسى بهم حرارة الصيف

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7. اللون الأبيض من الألوان الأساسية المريحة كخلفية للأثاث

Dining room Markham Stagers غرفة السفرة mediterranean style,coastal,new rustic,modern rustic,natural fibers,lamp shades,home staging
Markham Stagers

Dining room

Markham Stagers
Markham Stagers
Markham Stagers

اللون الأبيض هو ذلك اللون  السحري الذي إذا تواجد في مكان ما فإنه يضفي عليه الاتساع والرحابة والعصرية في آن واحد، كما أنه يضيف إلى إنارته بشكل غير مكلف، وكل هذه العناصر مطلوبة في الشاليه، لذا نجد استخدام اللون الأبيض بشكل واسع في الشاليهات لما يحققه من مميزات أكيدة بالإضافة إلى تناغمه مع كل أنواع الأثاث العملي والمواد الطبيعية المستخدمة.

8. الحمامات من الرخام أو السيراميك العملي مع استخدام الشاور بدلًا من البانيو

Recupero Funzionale, marco tassiello architetto marco tassiello architetto حمام خشب White
marco tassiello architetto

marco tassiello architetto
marco tassiello architetto
marco tassiello architetto

أما في الحمامات فنجد استخدام الشاور أو حوض القدم هو المفضل عن البانيو نظرًا لأنه عملي مع كثرة الاستخدام والقدوم من الخارج محملين برمال البحر وأثاره التي تتطلب التنظيف المستمر، كما أن استخدام الرخام والسيراميك يجعل الحمام عملي أكثر.

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أي هذه النصائح سوف تلفت إليه في فرش الشاليه الخاص بك؟

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