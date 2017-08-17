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ديكورات عملية وأنيقة تلهمك لتجديد منزلك

shereen gouda shereen gouda
Home Staging para una Venta Inmobiliaria Exitosa, Markham Stagers Markham Stagers غرفة السفرة
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مهمة اختيار ديكور المنزل قد تبدو سهلة وبسيطة، ولكن فور خوضك أولى مراحل الاختيار تكتشف أن الواقع ليس بالسهولة المتوقعة، والسبب راء هذه الصعوبة هو الحيرة المستمرة بين اختيارات الأقكار العملية أم الأكثر أناقة، ولكن من قال أن عليك التضحية بأحدهما في مرحلة اختيار الديكور؟ يوجد بعض الأفكار العصرية التي تتيح فرصة الوصول إلى التصميم الداخلي المثالي من خلال المعادلة المثالية بين الجانب الجمالي والآخر الوظيفي. اليوم سوف نعرض  ديكورات عملية وأنيقة تلهمك لتجديد منزلك دون الحاجة إلى تكاليف ضخمة.

تشكيل جبسي ممتد

Diseño interior en apartamento , om-a arquitectura y diseño om-a arquitectura y diseño غرفة المعيشة
om-a arquitectura y diseño

om-a arquitectura y diseño
om-a arquitectura y diseño
om-a arquitectura y diseño

شكل الجبس جزء كبير من صناعة الديكورات الداخلية العصرية لما فيه من مرونة تمكنك من تحقيق أشكال مختلفة دون الحاجة إلى أموال طائلة، واليوم أصبح من الممكن أن تستخدم الألواح الجبسية بصورة ممتدة بين السقف والحائط كما نرى في هذا التصميم.

ما يحققه هذا الفكر هو إضافة بعد بصري للفراغ وخلق ترابط بين عناصر الديكور المختلفة بلمسة بسيطة لا تكلف الكثير.

توزيع مميز للمساحة المفتوحة

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

المساحة المفتوحة أصبحت من سمات عديد من الشقق حديثاً لما تتيحه من اتساع في الرؤية وما تترك من رحابة في المساحات الصغيرة، ولكن ظهرت أساليب لتوظيف هذا الأسلوب على الفراغ للوصول إلى الديكورات الأكثر تميزاً وديناميكية، لكي تصل إلى فراغ مميز عليك أن تتخلى عن أي قيود وتقوم بدراسة توزيع الأثاث بحرية مثل غرفة النوم هنا التي اتبعت شكل جديد للفراغ المفتوح.

رحابة الأبيض

Vivienda en Sant Cugat del Vallès, Barcelona, DyD Interiorismo - Chelo Alcañíz DyD Interiorismo - Chelo Alcañíz مطبخ
DyD Interiorismo – Chelo Alcañíz

DyD Interiorismo - Chelo Alcañíz
DyD Interiorismo – Chelo Alcañíz
DyD Interiorismo - Chelo Alcañíz

وحدات المطبخ ذات اللون الأبيض تعد من أكثر الديكورات التي تجمع بين العملية والجمال، لأنها تناسب الفراغات الصغيرة ودائماً ما تضفي من الرحابة ما يجعل الفراغ يبدو أكثر بهجة وتألق، وهذه من ظواهر الديكور التي لن يعفى عليها الزمن لما فيها من قابلية على التأقلم مع جميع الأنماط المختلفة.

الغرفة المتخفية

Home Staging para una Venta Inmobiliaria Exitosa, Markham Stagers Markham Stagers غرفة السفرة
Markham Stagers

Markham Stagers
Markham Stagers
Markham Stagers

غرفة السفرة هنا ابدع فيها المصمم عندما قرر اخقائها وراء باب منزلق متخفي، وهذه فكرة رائعة لكل من يفضل المنازل التي تحافظ على خصوصية الأفراد كهدف أساسي في تصميمه، وقد تحققت الغاية هنا مع لمسة عصرية تثير الدهشة فور فتح الباب من حدثة التصميم.

بنية السرير الذكية

Студия 35 кв.м., Студия дизайна Виктории Силаевой Студия дизайна Виктории Силаевой غرفة المعيشة Beige
Студия дизайна Виктории Силаевой

Студия дизайна Виктории Силаевой
Студия дизайна Виктории Силаевой
Студия дизайна Виктории Силаевой

من منا لا يفضل وجود مساحات تخزين إضافية دون الحاجة إلى التنازل عن مساحة الغرفة؟ هي مهمة قد تبدو مستحيلة ولكن في غرفة النوم بالتحديد يجد أساليب ذكية لتحقيقها وذلك عن طريق استغلال الأثاث ليكون ذو يفة مزدوجة مثل هذا السرير الذي يتحول في ثوان إلى وحدة تخزين كبيرة عند فتح الأدراج.

الحائط المزدوج

Refurbishment for Cristina & Juan Carlos, Pablo Muñoz Payá Arquitectos Pablo Muñoz Payá Arquitectos مكتب عمل أو دراسة
Pablo Muñoz Payá Arquitectos

Refurbishment for Cristina & Juan Carlos

Pablo Muñoz Payá Arquitectos
Pablo Muñoz Payá Arquitectos
Pablo Muñoz Payá Arquitectos

هذا الحائط المميز يعمل على فصل وظيفتين مختلفتين بصرياً دون حجب الإضاءة الطبيعية عن أياً منهما، وهي وسيلة ذكية من السهل اتباعها في ديد من الوظائف المختلفة.

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عودة الدولاب المتكامل

Vestidores y Closets, Interioriza Interioriza غرفة الملابسمخزن
Interioriza

Interioriza
Interioriza
Interioriza

الدولاب الممتد حتى يكسو كل الجائط صبح داجاً وبقوة في غرف النوم ولكن هذه الكرة عاد بتصاميم عصرية بسيطة لا تسبب الانزعاج البصري مع وجود خامات مختلفة مما يلائم طابع الفراغ.

Интерьер в белом, NDubchenko NDubchenko غرفة المعيشة
NDubchenko

NDubchenko
NDubchenko
NDubchenko
منزل يأسرنا بطابعه الأنيق
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