ديكورات عملية وأنيقة تلهمك لتجديد منزلك

شكل الجبس جزء كبير من صناعة الديكورات الداخلية العصرية لما فيه من مرونة تمكنك من تحقيق أشكال مختلفة دون الحاجة إلى أموال طائلة، واليوم أصبح من الممكن أن تستخدم الألواح الجبسية بصورة ممتدة بين السقف والحائط كما نرى في هذا التصميم.

ما يحققه هذا الفكر هو إضافة بعد بصري للفراغ وخلق ترابط بين عناصر الديكور المختلفة بلمسة بسيطة لا تكلف الكثير.