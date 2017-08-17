مهمة اختيار ديكور المنزل قد تبدو سهلة وبسيطة، ولكن فور خوضك أولى مراحل الاختيار تكتشف أن الواقع ليس بالسهولة المتوقعة، والسبب راء هذه الصعوبة هو الحيرة المستمرة بين اختيارات الأقكار العملية أم الأكثر أناقة، ولكن من قال أن عليك التضحية بأحدهما في مرحلة اختيار الديكور؟ يوجد بعض الأفكار العصرية التي تتيح فرصة الوصول إلى التصميم الداخلي المثالي من خلال المعادلة المثالية بين الجانب الجمالي والآخر الوظيفي. اليوم سوف نعرض ديكورات عملية وأنيقة تلهمك لتجديد منزلك دون الحاجة إلى تكاليف ضخمة.
شكل الجبس جزء كبير من صناعة الديكورات الداخلية العصرية لما فيه من مرونة تمكنك من تحقيق أشكال مختلفة دون الحاجة إلى أموال طائلة، واليوم أصبح من الممكن أن تستخدم الألواح الجبسية بصورة ممتدة بين السقف والحائط كما نرى في هذا التصميم.
ما يحققه هذا الفكر هو إضافة بعد بصري للفراغ وخلق ترابط بين عناصر الديكور المختلفة بلمسة بسيطة لا تكلف الكثير.
المساحة المفتوحة أصبحت من سمات عديد من الشقق حديثاً لما تتيحه من اتساع في الرؤية وما تترك من رحابة في المساحات الصغيرة، ولكن ظهرت أساليب لتوظيف هذا الأسلوب على الفراغ للوصول إلى الديكورات الأكثر تميزاً وديناميكية، لكي تصل إلى فراغ مميز عليك أن تتخلى عن أي قيود وتقوم بدراسة توزيع الأثاث بحرية مثل غرفة النوم هنا التي اتبعت شكل جديد للفراغ المفتوح.
وحدات المطبخ ذات اللون الأبيض تعد من أكثر الديكورات التي تجمع بين العملية والجمال، لأنها تناسب الفراغات الصغيرة ودائماً ما تضفي من الرحابة ما يجعل الفراغ يبدو أكثر بهجة وتألق، وهذه من ظواهر الديكور التي لن يعفى عليها الزمن لما فيها من قابلية على التأقلم مع جميع الأنماط المختلفة.
غرفة السفرة هنا ابدع فيها المصمم عندما قرر اخقائها وراء باب منزلق متخفي، وهذه فكرة رائعة لكل من يفضل المنازل التي تحافظ على خصوصية الأفراد كهدف أساسي في تصميمه، وقد تحققت الغاية هنا مع لمسة عصرية تثير الدهشة فور فتح الباب من حدثة التصميم.
من منا لا يفضل وجود مساحات تخزين إضافية دون الحاجة إلى التنازل عن مساحة الغرفة؟ هي مهمة قد تبدو مستحيلة ولكن في غرفة النوم بالتحديد يجد أساليب ذكية لتحقيقها وذلك عن طريق استغلال الأثاث ليكون ذو يفة مزدوجة مثل هذا السرير الذي يتحول في ثوان إلى وحدة تخزين كبيرة عند فتح الأدراج.
هذا الحائط المميز يعمل على فصل وظيفتين مختلفتين بصرياً دون حجب الإضاءة الطبيعية عن أياً منهما، وهي وسيلة ذكية من السهل اتباعها في ديد من الوظائف المختلفة.
الدولاب الممتد حتى يكسو كل الجائط صبح داجاً وبقوة في غرف النوم ولكن هذه الكرة عاد بتصاميم عصرية بسيطة لا تسبب الانزعاج البصري مع وجود خامات مختلفة مما يلائم طابع الفراغ.