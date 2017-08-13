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8 تصميمات مناسبة لجدار السرير بغرفة نومك

Mohammed Awad Mohammed Awad
Ristrutturazione appartamento Roma, Tor Sapienza, Facile Ristrutturare Facile Ristrutturare غرفة نوم
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تصميم غرفة النوم يمتاز بالإبداع و محاولة كل مصمم أن يظفر باعجاب كل من يرى عمله و مجهوده، و من أهم النقاط في زخرفة غرفة النوم يأتي تصميم الجدار الذي يقع خلف السرير لما فيه من ميزة الظهور من أي مكان بالغرفة و موقعه المتوسط منها، اليوم هوميفاي سوف يقدم لك باقة مميزة من تصميمات الجدر الخلفية للسرير بأسلوب راقي و أنماط تناسب ذوقك يمكنك الاختيار من بينها أيها أفضل في تجديد غرفتك الحالية ..

1- فراغات و إضاءة

CAMILLUCCIA, MOB ARCHITECTS MOB ARCHITECTS غرفة نوم
MOB ARCHITECTS

MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS

الفراغات و الإضاءة موسيقى تصميمية من نوع خاص لا يوجد بها أي مجال للخطأ لأن الاخفاق فيها يساوي التصميم في الغرفة بالكامل، فلابد أن تكون الفراغات متساوية و منمقة هندسياً و مخدوم عليها بالإضاءة في الزوايا و الأماكن المراد اظهارها منها مما يقل بالطبع عن مستوى الإضاءة في باقي الغرفة

2- الأزرق الداكن

Ristrutturazione appartamento Roma, Tor Sapienza, Facile Ristrutturare Facile Ristrutturare غرفة نوم
Facile Ristrutturare

Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare

لون أكثر من رائع معبر و جذاب لأقصى درجة، اللون الأزرق الداكن لون المشاعر الصادقة و الدفء في التفاصيل، الديكور المتبع في الغرفة كله متناغم معه من حيث الفرش و اللون الأبيض المتكرر فيما بين أضلاعه و بين الجدران المقابلة للجدار خلف السرير الذي تميز تماماً بوجود لون كاسر للأبيض و معبر عن الراحة و الصفاء مثل هذا الأزرق

3- الكتابات و الكلمات المأثورة

BALDUINA, MOB ARCHITECTS MOB ARCHITECTS غرفة نوم
MOB ARCHITECTS

MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS

الكلمات المأثورة محفزة و عصرية خصوصاً في الغرف التي لا يوجد بها إكسسوارات كثيرة و تميل أكثر للالوان الهادئة و تعبر عن الرزانة في التصميم، الحائط خلف السرير هنا سيريالي حيث يوجد به أباجورات معلقة و مثبته من خلاله و كلمات تحفيزية متدرجة للأعلى بالتوازي مما جذب الانتباه إليها بعيداً عن بساطة السرير في تفاصيله 

4- اقتباس من الطبيعة

kate apt, labzona labzona غرفة نوم
labzona

labzona
labzona
labzona

غرفة النوم تقترن بالهدوء و الصفاء النفسي دائماً و ليس هناك أروع من لمسة طبيعية تنقلك لهذا العالم النقي، لاحظ استخدام الطيور و الجدار مثل السماء الصافية  و لكن بلون مائل للتريكواز أكثر منه للسماوي في خطوة جريئة تساعدك على التأمل أكثر

5- ألوان هادئة

Home Staging Nordic-Retrò, Venduta a Prima Vista Venduta a Prima Vista غرفة نوم
Venduta a Prima Vista

Venduta a Prima Vista
Venduta a Prima Vista
Venduta a Prima Vista

الالوان الهادئة تليق بغرفة نوم مثالية، و خلف السرير الهاديء يكمل المشهد دون ضجيج أو ضوضاء بصرية لا طائل منها، باختصار عليك تصميم الغرفة و الجدار الخلفي للسرير من قالب واحد و روح واحدة 

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6- أحمر داكن

AM HOUSE, SANSON ARCHITETTI SANSON ARCHITETTI غرفة نوم
SANSON ARCHITETTI

SANSON ARCHITETTI
SANSON ARCHITETTI
SANSON ARCHITETTI

استخدام الاحمر ليوازن اللون الأبيض المنتشر بكمية كبيرة في الغرفة لاسيما مسند السرير الضخم الذي يشغل نصف الجدار تقريباً 

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7- بني كذلك

APPARTAMENTO A PALERMO - 2013, Giuseppe Rappa & Angelo M. Castiglione Giuseppe Rappa & Angelo M. Castiglione غرفة نوم
Giuseppe Rappa &amp; Angelo M. Castiglione

Giuseppe Rappa & Angelo M. Castiglione
Giuseppe Rappa &amp; Angelo M. Castiglione
Giuseppe Rappa & Angelo M. Castiglione

اللون البني ليس باللون المحبب في غرفة النوم و لكن لو نظرنا للون السرير ذو المسند الأبيض و لون الغرفة بأكملها نلاحظ أن هذه الموضة العصرية في الطلاء قد انتشرت ، و هي باختصار تخصيص جدار واحد فقط في الغرفة مختلف تماماً عن باقي الجدران فيها 

8- أضلاع و سبوتات

Ristrutturazione appartamento Bologna, Stazione Centrale, Facile Ristrutturare Facile Ristrutturare غرفة نوم
Facile Ristrutturare

Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare

الأضلاع موضة ظهرت خلال الاعوام الماضية في الطلاء و الدهان في مصر تحديداً و لازالت تستخدم في الغرف المودرن التي تحتاج لمسة جمالية خصوصاص في الجدران خلف السرير، فلو مللت من تكرار الاستنسل و الأشكال المطبوعة خلف السري فإن الأشكال الهندسية مثل الأضلاع تعتبر حلاً ناجزاً 

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