8 تصميمات مناسبة لجدار السرير بغرفة نومك

تصميم غرفة النوم يمتاز بالإبداع و محاولة كل مصمم أن يظفر باعجاب كل من يرى عمله و مجهوده، و من أهم النقاط في زخرفة غرفة النوم يأتي تصميم الجدار الذي يقع خلف السرير لما فيه من ميزة الظهور من أي مكان بالغرفة و موقعه المتوسط منها، اليوم هوميفاي سوف يقدم لك باقة مميزة من تصميمات الجدر الخلفية للسرير بأسلوب راقي و أنماط تناسب ذوقك يمكنك الاختيار من بينها أيها أفضل في تجديد غرفتك الحالية ..
الفراغات و الإضاءة موسيقى تصميمية من نوع خاص لا يوجد بها أي مجال للخطأ لأن الاخفاق فيها يساوي التصميم في الغرفة بالكامل، فلابد أن تكون الفراغات متساوية و منمقة هندسياً و مخدوم عليها بالإضاءة في الزوايا و الأماكن المراد اظهارها منها مما يقل بالطبع عن مستوى الإضاءة في باقي الغرفة
لون أكثر من رائع معبر و جذاب لأقصى درجة، اللون الأزرق الداكن لون المشاعر الصادقة و الدفء في التفاصيل، الديكور المتبع في الغرفة كله متناغم معه من حيث الفرش و اللون الأبيض المتكرر فيما بين أضلاعه و بين الجدران المقابلة للجدار خلف السرير الذي تميز تماماً بوجود لون كاسر للأبيض و معبر عن الراحة و الصفاء مثل هذا الأزرق
الكلمات المأثورة محفزة و عصرية خصوصاً في الغرف التي لا يوجد بها إكسسوارات كثيرة و تميل أكثر للالوان الهادئة و تعبر عن الرزانة في التصميم، الحائط خلف السرير هنا سيريالي حيث يوجد به أباجورات معلقة و مثبته من خلاله و كلمات تحفيزية متدرجة للأعلى بالتوازي مما جذب الانتباه إليها بعيداً عن بساطة السرير في تفاصيله
غرفة النوم تقترن بالهدوء و الصفاء النفسي دائماً و ليس هناك أروع من لمسة طبيعية تنقلك لهذا العالم النقي، لاحظ استخدام الطيور و الجدار مثل السماء الصافية و لكن بلون مائل للتريكواز أكثر منه للسماوي في خطوة جريئة تساعدك على التأمل أكثر
الالوان الهادئة تليق بغرفة نوم مثالية، و خلف السرير الهاديء يكمل المشهد دون ضجيج أو ضوضاء بصرية لا طائل منها، باختصار عليك تصميم الغرفة و الجدار الخلفي للسرير من قالب واحد و روح واحدة
استخدام الاحمر ليوازن اللون الأبيض المنتشر بكمية كبيرة في الغرفة لاسيما مسند السرير الضخم الذي يشغل نصف الجدار تقريباً
اللون البني ليس باللون المحبب في غرفة النوم و لكن لو نظرنا للون السرير ذو المسند الأبيض و لون الغرفة بأكملها نلاحظ أن هذه الموضة العصرية في الطلاء قد انتشرت ، و هي باختصار تخصيص جدار واحد فقط في الغرفة مختلف تماماً عن باقي الجدران فيها
الأضلاع موضة ظهرت خلال الاعوام الماضية في الطلاء و الدهان في مصر تحديداً و لازالت تستخدم في الغرف المودرن التي تحتاج لمسة جمالية خصوصاص في الجدران خلف السرير، فلو مللت من تكرار الاستنسل و الأشكال المطبوعة خلف السري فإن الأشكال الهندسية مثل الأضلاع تعتبر حلاً ناجزاً