الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

6 أفكار لتغيير المطبخ الخاص بك

Mayada_Mohamed Mayada_Mohamed
MACHIAVELLI, MOB ARCHITECTS MOB ARCHITECTS مطبخ
Loading admin actions …

وجود مطبخ فاخر لا يعني بالضرورة وجود الكثير من المال للاستثمار في ذلك، فهذا يعني في معظم الوقت أن تأخذ بعين الاعتبار بعض التفاصيل التي تجعله فارقًا بالفعل، وهي التفاصيل التي نعتقد أحيانًا أنه لا غنى عنها في غرف أخرى ونهمل في المطبخ أحيانًا.

ونحن ندرك أنه عندما يتم وضعها موضع التنفيذ ستكون حل الرتابة والملل في الديكور، ولذلك نقدم لك اليوم في هذا المقال مجموعة من الأفكار التي تغير شكل مطبخك.

1. إعطاء الإضاءة الأهمية التي تستحقها

homify
homify

homify
homify
homify

المطبخ المفتوح هو فكرة رائعة لمشاركته مع العائلة، ولكن إذا كانت مضاءة جيدًا والتهوية مناسبة فهذا أفضل بكثير في بعض الأحيان، لأنه عندما يكون مفتوح نحن ننسى الإضاءة وتكون الرؤية ليست واضحة كما ينبغي أن تكون، وهنا أضواء السقف والمصابيح مصممة بطريقة يمكن أن تحدث فرقًا للمطبخ.

2. المطبخ نقطة محورية في منزلك

SUBURRA , MOB ARCHITECTS MOB ARCHITECTS مطبخ
MOB ARCHITECTS

MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS

النقطة التي تجذب الانتباه ليست مجرد غرفة، بل المطبخ أيضًا، يمكن أن يكون جزء من الأثاث للمنطقة مثل ثلاجة من لون غير عادي، وعلى سبيل المثال في هذه الحالة، النقطة المحورية هي الجرس في لهجة برونزية.

3. نغمات خفيفة هي الأكثر استخدامًا

MACHIAVELLI, MOB ARCHITECTS MOB ARCHITECTS مطبخ
MOB ARCHITECTS

MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS

النغمات الخفيفة هي المفضلة للمطابخ. إذا كان لديك بالفعل نغمات لينة في الأثاث، والفضاء مع النغمات وكذلك الجدران والأرضيات. قد تعتقد أن النتيجة ستكون رصينة جدًا، ومتطورة، ذلك إذا كان المطبخ الخاص بك هو الرهان استخدم نغمات مظلمة بكل ثقة، وسوف يكون قرارًا جيدًا.

4. بار مختلف

Cobertura de luxo, Espaço do Traço arquitetura Espaço do Traço arquitetura مطبخ
Espaço do Traço arquitetura

Espaço do Traço arquitetura
Espaço do Traço arquitetura
Espaço do Traço arquitetura

البار المختلف ليس فقط يسمح لك أن بوجود آخر لتناول الطعام مع العائلة، ولكنه يعطي لمسة فريدة من نوعها لمطبخك.الكراسي العالية بما في ذلك المصابيح ذلك يجعل شريط المطبخ الخاص بك منطقة للحصول على أقصى استفادة منه وتحويله إلى المنطقة المفضلة للجميع.

5. وضع كل شيء في مكانه

Cocinas Básicas, Remodelar Proyectos Integrales Remodelar Proyectos Integrales مطبخ MDF White
Remodelar Proyectos Integrales

Remodelar Proyectos Integrales
Remodelar Proyectos Integrales
Remodelar Proyectos Integrales

في الكثير من الأحيان نعتقد أن في المطبخ يمكنه أن يحمل كل تلك الأشياء التي لا تستخدم، مما يسيء للمشهد العام، ولذلك فإن تحديد موقع الرف أو استخدام مساحات تخزين كثيرة لوضع الصناديق مع الأدوات.

وضع كل هذا في الخزانة وترك المطبخ نظيف وبسيط ولا يحمل الكراكيب.

6. الخشب دفىء دائمًا

Suite de madera TdE, Taller de Ensamble SAS Taller de Ensamble SAS مطبخ خشب Wood effect
Taller de Ensamble SAS

Taller de Ensamble SAS
Taller de Ensamble SAS
Taller de Ensamble SAS

الخشب دائمًا يعطي لمسة دافئة في المطبخ، وأكثر من ذلك.

إذا كنت تبحث عن تغيير جذري في المطبخ الخاص بك جرب محاولة إعطائه نظرة ريفية تقريبًا مع الخشب الأصلي أو الصناعي. إذا كنت تفضل تغيير غير قوي جدًا، ثم استخدام العناصر الرئيسية لهذه المواد، مثل الرفوف أو الخزائن، على سبيل المثال.

شاهد أيضًا 5 طرق للتخلص من بقع الدهون في مطبخك

شقة وظيفية للغاية ستدهشك
هل أعجبك المقال؟  شاركنا برأيك

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً