6 أفكار لتغيير المطبخ الخاص بك

وجود مطبخ فاخر لا يعني بالضرورة وجود الكثير من المال للاستثمار في ذلك، فهذا يعني في معظم الوقت أن تأخذ بعين الاعتبار بعض التفاصيل التي تجعله فارقًا بالفعل، وهي التفاصيل التي نعتقد أحيانًا أنه لا غنى عنها في غرف أخرى ونهمل في المطبخ أحيانًا.
ونحن ندرك أنه عندما يتم وضعها موضع التنفيذ ستكون حل الرتابة والملل في الديكور، ولذلك نقدم لك اليوم في هذا المقال مجموعة من الأفكار التي تغير شكل مطبخك.
المطبخ المفتوح هو فكرة رائعة لمشاركته مع العائلة، ولكن إذا كانت مضاءة جيدًا والتهوية مناسبة فهذا أفضل بكثير في بعض الأحيان، لأنه عندما يكون مفتوح نحن ننسى الإضاءة وتكون الرؤية ليست واضحة كما ينبغي أن تكون، وهنا أضواء السقف والمصابيح مصممة بطريقة يمكن أن تحدث فرقًا للمطبخ.
النقطة التي تجذب الانتباه ليست مجرد غرفة، بل المطبخ أيضًا، يمكن أن يكون جزء من الأثاث للمنطقة مثل ثلاجة من لون غير عادي، وعلى سبيل المثال في هذه الحالة، النقطة المحورية هي الجرس في لهجة برونزية.
النغمات الخفيفة هي المفضلة للمطابخ. إذا كان لديك بالفعل نغمات لينة في الأثاث، والفضاء مع النغمات وكذلك الجدران والأرضيات. قد تعتقد أن النتيجة ستكون رصينة جدًا، ومتطورة، ذلك إذا كان المطبخ الخاص بك هو الرهان استخدم نغمات مظلمة بكل ثقة، وسوف يكون قرارًا جيدًا.
البار المختلف ليس فقط يسمح لك أن بوجود آخر لتناول الطعام مع العائلة، ولكنه يعطي لمسة فريدة من نوعها لمطبخك.الكراسي العالية بما في ذلك المصابيح ذلك يجعل شريط المطبخ الخاص بك منطقة للحصول على أقصى استفادة منه وتحويله إلى المنطقة المفضلة للجميع.
في الكثير من الأحيان نعتقد أن في المطبخ يمكنه أن يحمل كل تلك الأشياء التي لا تستخدم، مما يسيء للمشهد العام، ولذلك فإن تحديد موقع الرف أو استخدام مساحات تخزين كثيرة لوضع الصناديق مع الأدوات.
وضع كل هذا في الخزانة وترك المطبخ نظيف وبسيط ولا يحمل الكراكيب.
الخشب دائمًا يعطي لمسة دافئة في المطبخ، وأكثر من ذلك.
إذا كنت تبحث عن تغيير جذري في المطبخ الخاص بك جرب محاولة إعطائه نظرة ريفية تقريبًا مع الخشب الأصلي أو الصناعي. إذا كنت تفضل تغيير غير قوي جدًا، ثم استخدام العناصر الرئيسية لهذه المواد، مثل الرفوف أو الخزائن، على سبيل المثال.
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