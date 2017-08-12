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تجديد شقة صغيرة بأسلوب اقتصادي

Hanaa Ezzelarab Hanaa Ezzelarab
Appartement parisien, Meero Meero غرفة المعيشة
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مساحة منزلك الصغيرة ليست بالضرورة أن تكون مشكلة تؤرقك بل أنها ممكن أن تكون ميزة، لأنها ستكون أكثر حميمية ومألوفة، هذا المشروع مثال رائع لتجديد شقة صغيرة لمجموعة من المهندسين المعماريين، بلمسات بسيطة وحيل بسيطة حولت المناطق الداخلية إلى عُش حب رائع، دعنا نعرض لك هذه المفاجأة بكافة التفاصيل.  

الوهلة الأولى

Appartement parisien, Meero Meero غرفة المعيشة
Meero

Meero
Meero
Meero

نحن هنا في منطقة المعيشة المساحة ليست كبيرة لكنها لا ينقصها شيء وبتصميم لطيف جدًا على الطراز الاسكندنافي، الباركيه جميل جدًا وانعش الجدران البيضاء .

مساحة للجلوس مع نظرة جديدة ومعاصرة

Appartement parisien, Meero Meero غرفة المعيشة
Meero

Meero
Meero
Meero

أحد الجوانب الرئيسية في هذه الشقة هي منطقة الجلوس، كرسي هزاز، مقعد أصفر، أريكة رمادية مريحة، وطاولة بيضاوية، هذه العناصر هي الخيار الأمثل التي جعلت تصميم هذه المنطقة أنيق.     

غرفة المعيشة

Appartement parisien, Meero Meero مطبخ
Meero

Meero
Meero
Meero

في المساحات الصغيرة نلجأ إلى استغلال المساحة من الأرض إلى السقف، وفي هذه الغرفة نجد مثال لأستغلال الجدران لتثبيت أرفف تخزين، واعتمدت بشكل أساسي على الخشب واللون الأبيض لتظهر المساحة بشكل أوسع مما هي عليه .  

منطقة لتناول الطعام

Appartement parisien, Meero Meero مطبخ
Meero

Meero
Meero
Meero

المطبخ اعتمد على البساطة والحد الأدنى من كل شيء إلا أنه لا ينقصه شيء، حتى وإن كان يعتبرها البعض رفاهية مثل الميكروويف، أما بالنسبة لمنطقة تناول الطعام به فاعتمدت على أثاث سطحه مرتفع لتحقق لك الاسترخاء وفي نفس الوقت توفر المساحة. 

الحمام

Appartement parisien, Meero Meero حمام
Meero

Meero
Meero
Meero

الحمام أنيق مع خطوط نظيفة بحوض مستدير محمول على لوح خشبي خفيف بتجهيزات حديثة وأنيقة، مرآة بالطول جعلت الغرفة تبدو مساحتها أكبر، وباب جرار ليوفر المساحة، باللإضافة إلى البلاط الأبيض والأخضر بأشكال هندسية جميلة. 

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Appartement parisien, Meero Meero حمام
Meero

Meero
Meero
Meero
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