تجديد شقة صغيرة بأسلوب اقتصادي

المطبخ اعتمد على البساطة والحد الأدنى من كل شيء إلا أنه لا ينقصه شيء، حتى وإن كان يعتبرها البعض رفاهية مثل الميكروويف، أما بالنسبة لمنطقة تناول الطعام به فاعتمدت على أثاث سطحه مرتفع لتحقق لك الاسترخاء وفي نفس الوقت توفر المساحة.