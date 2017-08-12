تجديد شقة صغيرة بأسلوب اقتصادي

مساحة منزلك الصغيرة ليست بالضرورة أن تكون مشكلة تؤرقك بل أنها ممكن أن تكون ميزة، لأنها ستكون أكثر حميمية ومألوفة، هذا المشروع مثال رائع لتجديد شقة صغيرة لمجموعة من المهندسين المعماريين، بلمسات بسيطة وحيل بسيطة حولت المناطق الداخلية إلى عُش حب رائع، دعنا نعرض لك هذه المفاجأة بكافة التفاصيل.
نحن هنا في منطقة المعيشة المساحة ليست كبيرة لكنها لا ينقصها شيء وبتصميم لطيف جدًا على الطراز الاسكندنافي، الباركيه جميل جدًا وانعش الجدران البيضاء .
أحد الجوانب الرئيسية في هذه الشقة هي منطقة الجلوس، كرسي هزاز، مقعد أصفر، أريكة رمادية مريحة، وطاولة بيضاوية، هذه العناصر هي الخيار الأمثل التي جعلت تصميم هذه المنطقة أنيق.
في المساحات الصغيرة نلجأ إلى استغلال المساحة من الأرض إلى السقف، وفي هذه الغرفة نجد مثال لأستغلال الجدران لتثبيت أرفف تخزين، واعتمدت بشكل أساسي على الخشب واللون الأبيض لتظهر المساحة بشكل أوسع مما هي عليه .
المطبخ اعتمد على البساطة والحد الأدنى من كل شيء إلا أنه لا ينقصه شيء، حتى وإن كان يعتبرها البعض رفاهية مثل الميكروويف، أما بالنسبة لمنطقة تناول الطعام به فاعتمدت على أثاث سطحه مرتفع لتحقق لك الاسترخاء وفي نفس الوقت توفر المساحة.
الحمام أنيق مع خطوط نظيفة بحوض مستدير محمول على لوح خشبي خفيف بتجهيزات حديثة وأنيقة، مرآة بالطول جعلت الغرفة تبدو مساحتها أكبر، وباب جرار ليوفر المساحة، باللإضافة إلى البلاط الأبيض والأخضر بأشكال هندسية جميلة.
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