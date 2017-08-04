9 صيحات في عام 2017 لطلاء الجدران

مثل جميع مجالات التصميم نجد ان الديكور والاثاث في تجدد مستمر، حيث تظهر صيحات جديدة كل عام وتصلنا احدث الافكار من أكبر المصممين العالميين، وهي اتجاهات تتجدد مع تطور مفاهيم الديكور بعد دراسات وأبحاث دقيقة، يترأس علم الألوان هذه المجالات المختلفة وذلك نظراً لقوة تأثيره المباشر على وقع اي فراغ وأثبتت التجارب ان الحل للوصول الى فراغ مثالي للحالة النفسية يكون باستخدام الألوان بذكاء وحكمة.

- لكل لون مستخدم في الديكور تأثير على إيقاع حياتنا ولكي يعكس منزلك الرقى والانطباع المناسب عليك ان تقوم باختيار الوان الديكورات بعناية تامة. اليوم سوف نعرض 9 من أبرز صيحات الوان الجدران في عام 2017.