9 صيحات في عام 2017 لطلاء الجدران

مثل جميع مجالات التصميم نجد ان الديكور والاثاث في تجدد مستمر، حيث تظهر صيحات جديدة كل عام وتصلنا احدث الافكار من أكبر المصممين العالميين، وهي اتجاهات تتجدد مع تطور مفاهيم الديكور بعد دراسات وأبحاث دقيقة، يترأس علم الألوان هذه المجالات المختلفة وذلك نظراً لقوة تأثيره المباشر على وقع اي فراغ وأثبتت التجارب ان الحل للوصول الى فراغ مثالي للحالة النفسية يكون باستخدام الألوان بذكاء وحكمة.
- لكل لون مستخدم في الديكور تأثير على إيقاع حياتنا ولكي يعكس منزلك الرقى والانطباع المناسب عليك ان تقوم باختيار الوان الديكورات بعناية تامة. اليوم سوف نعرض 9 من أبرز صيحات الوان الجدران في عام 2017.
عند جمع درجتين من اللون البنفسجي في جدران المنزل سوف تكون النتيجة فراغ فاخر وفريد من نوعه، ولهذا السبب عادت هذه الألوان الملكية في قاموس طلاء الجدران مجدداً، وان كنت تبحث عن اسلوب بسيط لتحويل فراغ نمطي إلى آخر فاخر ومميز للغاية وفي نفس الوقت يبدو المنزل مواكباً مع أجدد الصيحات عليك بتجديد طلاء حائط واحد على الأقل ليصبح لونه البنفسجي الهادئ مثل هذا الفراغ
الأخضر ظهر مجددا بدرجات متفاوتة ولكن جميعها بعيدة عن الدرجات الصارخة التي كانت تملأ الفراغ بصخب وجرأة، بل جاء بألوان أكثر هدوءاً وأناقة، حيث أضاف الخبراء قليل من اللون الرمادي على الأخضر لكي يصبح لون اكثر تميزاً.
هذا القرار الموفق جعل من الطلاء الأخضر عنصر يتقبل اي طراز واي غرفة ويستطيع الانسجام تماماً مع اختلاف البيئة المحيطة. ان كنت تبحث عن لون حائط مرن يضيف جمالاً ورونق مميز دون شعورك بالمخاطرة اذن عليك ان تقوم باختيار هذه الدرجة من الأخضر.
بعض الالوان لابد وان تتصدر القائمة ولا تتركها مهما تغيرت الصيحات، وطلاء الحائط باللون الابيض ضمن الصيحات التي لن يعفى عليها الزمن لما فيه من رونق واناقة تجلب الهدوء والانسجام في اي منزل. الجدران البيضاء هي خلفية مرنة تتقبل جميع العناصر والأنماط ودائماً ما تترك الفراغ أكثر اتساعاً مثل ما نلاحظه من اختيار المصمم في غرفة المعيشة هنا.
الرمادي المائل إلى اللون العاجي هو ايضا من الالوان التي تندرج ضمن الصيحات التي لن تنتهي، لان الرمادي يعطي انطباع راقي وحداثي مع تقبل جميع الالوان مع انسيابية تامة.
ظهر اللون الوردي الهادئ في لائحة الصيحات الانيقة هذا العام، ونلاحظ تواجدها في جدران ارقى المشاريع العالمية التي تلهمنا للاتجاه نحو خيارات اقل نمطية. هذا اللون بالرغم من انه غير تقليدي الا ان درجته تتيح لك مساحة من المرونة في اختيار الديكورات المحيطة، لذا إن كنت تبحث عن فراغ مميز لا مثيل له قم باختيار هذه الدرجة الأنيقة ودمجها مع لمسات جريئة.
هذه الدرجة من الأخضر تعكس ذوق عصري راقي بعيدا عن الدرجات الصاخبة التي اعتدنا عليها في الأعوام السابقة، وقد اثبت استخدامها في دهان الحوائط ان الفراغ يتسم بالطاقة الايجابية والهدوء، الفضل في ذلك يعود الى انه لون مستوحى من الطبيعة.
اللون الأصفر الباستيل يعد من أكثر الألوان جرأة في دهان الحوائط، ومع ذلك ظهر بقوة في ديكورات هذا العام. قم باستخدامه بنسب مدروسة مع مراعاة ان يكون اختيار الديكور والأثاث المحيط مناسب.
الرمادي الداكن من الألوان التي تعكس الذوق والشخصية الجريئة التي تفضل الاختلاف عن المعتاد والمتداول، ولا يفضل اختياره في غرف النوم لشدة وقعها الدرامي على الفراغ.
الدرجة الداكنة هنا ايضاً تعكس غموض وجرأة، ولكن الأزرق بالتحديد يعطي عمق للفراغ ويترك الغرفة أكثر هدوءاً. يفضل دمج هذا اللون مع ديكورات ذات الوان متباينة وصارخة للوصول الى غرفة متزنة.
اعرف من خلال هذا المقال على مزيد من نصائح الخبراء في كيفية توظيف ألوان الديكور لفراغ أكثر تألقاً: نصائح الخبراء في استخدام الألوان لمنزل ذو كقاءة عالية