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9 صيحات في عام 2017 لطلاء الجدران

shereen gouda shereen gouda
Apartamento con encanto, Espacios y Luz Fotografía Espacios y Luz Fotografía غرفة المعيشة
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مثل جميع مجالات التصميم نجد ان الديكور والاثاث في تجدد مستمر، حيث تظهر صيحات جديدة كل عام وتصلنا احدث الافكار من أكبر المصممين العالميين، وهي اتجاهات تتجدد مع تطور مفاهيم الديكور بعد دراسات وأبحاث دقيقة، يترأس علم الألوان هذه المجالات المختلفة وذلك نظراً لقوة تأثيره المباشر على وقع اي فراغ وأثبتت التجارب ان الحل للوصول الى فراغ مثالي للحالة النفسية يكون باستخدام الألوان بذكاء وحكمة.

- لكل لون مستخدم في الديكور تأثير على إيقاع  حياتنا ولكي يعكس منزلك الرقى والانطباع المناسب عليك ان تقوم باختيار الوان الديكورات بعناية تامة. اليوم سوف نعرض 9 من أبرز صيحات الوان الجدران في عام 2017.

1- بين البنفسجي والأرجاني: فخامة تناسب كل غرفة

Интерьер в белом, NDubchenko NDubchenko غرفة المعيشة
NDubchenko

NDubchenko
NDubchenko
NDubchenko

عند جمع درجتين من اللون البنفسجي في جدران المنزل سوف تكون النتيجة فراغ فاخر وفريد من نوعه، ولهذا السبب عادت هذه الألوان الملكية في قاموس طلاء الجدران مجدداً، وان كنت تبحث عن اسلوب بسيط لتحويل فراغ نمطي إلى آخر فاخر ومميز للغاية وفي نفس الوقت يبدو المنزل مواكباً مع أجدد الصيحات عليك بتجديد طلاء حائط واحد على الأقل ليصبح لونه البنفسجي الهادئ مثل هذا الفراغ

2- درجات الباستيل بين الأخضر والرمادي: هدوء واتساع مع انطباع عصري

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

الأخضر ظهر مجددا بدرجات متفاوتة ولكن جميعها بعيدة عن الدرجات الصارخة التي كانت تملأ الفراغ بصخب وجرأة، بل جاء بألوان أكثر هدوءاً وأناقة، حيث أضاف الخبراء قليل من اللون الرمادي على الأخضر لكي يصبح لون اكثر تميزاً.

هذا القرار الموفق جعل من الطلاء الأخضر عنصر يتقبل اي طراز واي غرفة ويستطيع الانسجام تماماً مع اختلاف البيئة المحيطة. ان كنت تبحث عن لون حائط مرن يضيف جمالاً ورونق مميز دون شعورك بالمخاطرة اذن عليك ان تقوم باختيار هذه الدرجة من الأخضر.

3- الأبيض: أناقة مستدامة

Apartamento con encanto, Espacios y Luz Fotografía Espacios y Luz Fotografía غرفة المعيشة
Espacios y Luz Fotografía

Espacios y Luz Fotografía
Espacios y Luz Fotografía
Espacios y Luz Fotografía

بعض الالوان لابد وان تتصدر القائمة ولا تتركها مهما تغيرت الصيحات، وطلاء الحائط باللون الابيض ضمن الصيحات التي لن يعفى عليها الزمن لما فيه من رونق واناقة تجلب الهدوء والانسجام في اي منزل. الجدران البيضاء هي خلفية مرنة تتقبل جميع العناصر والأنماط ودائماً ما تترك الفراغ أكثر اتساعاً مثل ما نلاحظه من اختيار المصمم في غرفة المعيشة هنا.

4- الرمادي العاجي: طابع حداثي مميز

Obra Mendoza - Diseño Integral depto. 2 ambientes, Bhavana Bhavana غرفة المعيشة
Bhavana

Bhavana
Bhavana
Bhavana

الرمادي المائل إلى اللون العاجي هو ايضا من الالوان التي تندرج ضمن الصيحات التي لن تنتهي، لان الرمادي يعطي انطباع راقي وحداثي مع تقبل جميع الالوان مع انسيابية تامة.

5- الوردي الهادئ: نعومة ورقي

Scandinavian flat, GM-interior GM-interior غرفة المعيشة
GM-interior

GM-interior
GM-interior
GM-interior

ظهر اللون الوردي الهادئ في لائحة الصيحات الانيقة هذا العام، ونلاحظ تواجدها في جدران ارقى المشاريع العالمية التي تلهمنا للاتجاه نحو خيارات اقل نمطية. هذا اللون بالرغم من انه غير تقليدي الا ان درجته تتيح لك مساحة من المرونة في اختيار الديكورات المحيطة، لذا إن كنت تبحث عن فراغ مميز لا مثيل له قم باختيار هذه الدرجة الأنيقة ودمجها مع لمسات جريئة.

6- أخضر ليموني: تصميم حيوي ومنعش

『 ふんわり北欧スタイルのすまい 』, Live Sumai - アズ・コンストラクション - Live Sumai - アズ・コンストラクション - غرفة المعيشة
　Live Sumai　- アズ・コンストラクション -

　Live Sumai　- アズ・コンストラクション -
　Live Sumai　- アズ・コンストラクション -
　Live Sumai　- アズ・コンストラクション -

هذه الدرجة من الأخضر تعكس ذوق عصري راقي بعيدا عن الدرجات الصاخبة التي اعتدنا عليها في الأعوام السابقة، وقد اثبت استخدامها في دهان الحوائط ان الفراغ يتسم بالطاقة الايجابية والهدوء، الفضل في ذلك يعود الى انه لون مستوحى من الطبيعة.

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7- الأصفر الهادئ: كلاسيكيات فاخرة وجريئة

Квартира на Петроградке в колониальном стиле, Ольга Кулекина - New Interior Ольга Кулекина - New Interior غرفة المعيشة Multicolored
Ольга Кулекина – New Interior

Ольга Кулекина - New Interior
Ольга Кулекина – New Interior
Ольга Кулекина - New Interior

اللون الأصفر الباستيل يعد من أكثر الألوان جرأة في دهان الحوائط، ومع ذلك ظهر بقوة في ديكورات هذا العام. قم باستخدامه بنسب مدروسة مع مراعاة ان يكون اختيار الديكور والأثاث المحيط مناسب.

8- الرمادي الداكن: غموض وفحامة

Concord High - Thomas Pedersen, Stouby Stouby غرفة المعيشة
Stouby

Concord High – Thomas Pedersen

Stouby
Stouby
Stouby

الرمادي الداكن من الألوان التي تعكس الذوق والشخصية الجريئة التي تفضل الاختلاف عن المعتاد والمتداول، ولا يفضل اختياره في غرف النوم لشدة وقعها الدرامي على الفراغ.

9- الأزرق الداكن: جرأة وتباين

Christmas '14, Farrow & Ball Farrow & Ball غرفة المعيشة
Farrow &amp; Ball

Christmas '14

Farrow & Ball
Farrow &amp; Ball
Farrow & Ball

الدرجة الداكنة هنا ايضاً تعكس غموض وجرأة، ولكن الأزرق بالتحديد يعطي عمق للفراغ ويترك الغرفة أكثر هدوءاً. يفضل دمج هذا اللون مع ديكورات ذات الوان متباينة وصارخة للوصول الى غرفة متزنة.

اعرف من خلال هذا المقال على مزيد من نصائح الخبراء في كيفية توظيف ألوان الديكور لفراغ أكثر تألقاً: نصائح الخبراء في استخدام الألوان لمنزل ذو كقاءة عالية

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