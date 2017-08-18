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كيف تقوم بتزيين مطبخك بأقل تكلفة ممكنة

Mayada_Mohamed Mayada_Mohamed
homify مطبخ سيراميك
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دون التضحية بالجمال والأسلوب الذي نريده للمطبخ يمكننا اختيار الخيارات التي من شأنها أن تسمح بتزيين المطبخ دون التضحية والتكلفة الكبيرة لأن الراحة والأداء الوظيفي هما الأهم.

فمع إغفال بعض الأدراج العليا واستعادة الطلاء والأبواب تحصل على مطبخ جديد، لأنه مع الطلاء والتفاصيل الصغيرة يمكن أن يحدث هذا. مع سياسة التصميم على مراحل وعدم شراء أي شيء في هذه الأثناء، لجعل عملية التغيير على فترة طويلة، وتوحيد نوع المواد بحيث يمكن تحقيق توفير من خلال شراء أكثر وبالتالي تقليل الحد الأقصى من النفايات.

تحقق من هذه النصائح، وسوف تعطيك فرصة رائعة للاختيار..

1. إزالة الأدراج العلوية وإعادة الطلاء

homify مطبخ سيراميك
homify

homify
homify
homify

إعادة الطلاء.. دعونا نفكر في أن البلاط بحالته الأولى كان أبيض ومع مرور الوقت أصبح رديء وبالي، فبدلًا من شراء اّخر وإعادة تركيبه، يمكنك رسمها مع لونين متناغمين بشكل جديد ومختلف، وستصبح جديدة وسوف تلاحظ هذا بنفسك.

كما إنه إذا كنت لا تحتاج إلى مساحة تخزيين كبيرة باستثناء أدوات المطبخ العادية يمكنك تجاهل وضع ووحدات تخزين علوية وسوف توفر الكثير من المال بعد التخلي عن هذا التصميم، وإثنين من الرفوق لحمل الأشياء ستكون كافية لتعليق الأدوات، وهذا الإسلوب البسيط ربما يعطيك نمط ريفي بعض الشيء لمحبي البساطة، كما في هذا المطبخ الذي استخدام اللون البني والرمادي لتشكيل النصف السفلي من المطبخ على الخشب.

2. مع الطلاء واللمسات المعندنية يمكنك التغيير

homify غرفة السفرة سيراميك
homify

homify
homify
homify

كما تلاحظون مع الدهانات الزرقاء للبار، تغير شكل الجزيرة بأكملها.. كانت قبيحة من قبل ولكنها أصبحت مثالية، وذلك بجانب تغطية الجدار بالطوب الأبيض الساطع، ربما سوف تعتقد أن أنبوب نحاسي يمر بالبار شيء سيء، ولكنه في الواقع يمر بها عن عمد لإعطاء لمسة صناعية مميزة، وتلميع السطح بالورنيش اللامع كان أمرًا ضروريًا للحفاظ على الطلاء، ولكن تأكد من استخدام اسطوانة معدنية ذات نوعية جيدة للحفاظ على الدهانات وملمس مثالي.

3. تصميم على مراحل ولا تشتري كل شيء دفعة واحدة

Masia, Equipe Ceramicas Equipe Ceramicas مطبخ سيراميك White
Equipe Ceramicas

Equipe Ceramicas
Equipe Ceramicas
Equipe Ceramicas

يمكن التفكير في مشروع كامل لمطبخك من أجل تطويره على مراحل، يمكنك تحديد ميزانية على فترة كبيرة، كل ثلاثة أشهر على سبيل المثال، حتى الانتهاء من حلم التصميم الخاص بك.. لا تشتري كل شيء مرة واحدة، ولكن يمكنك شراء احتياجاتك لتجديد المطبخ على مراحل.

4. استخدام نوع واحد فقط من المواد

Metro, Equipe Ceramicas Equipe Ceramicas مطبخ سيراميك
Equipe Ceramicas

Equipe Ceramicas
Equipe Ceramicas
Equipe Ceramicas

تصميم رائع لمطبخ على شكل حرف L، معالجة ناجحة للفضاء باستخدام مادة واحدة وهي الخشب، وذلك لعمل دواليب تخزين مناسبة وأرفف علوية كلها من نفس المادة للتوفير.

5. تصميم مثالي لصنبور المياه

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

بعض التصميمات البسيطة قد تكون حل مثالي لمنطقة الحوض، ولأن حوض المطبخ هو أهم مكان لغسيل الصحون ونظافة مطبخك فيجب أن يتناسب مع المساحة المتوفرة في المكان، ولا يجب ان يكون هناك ازدحام شديد بالمكان ويمكن الاعتماد على انابين نحاسية لصنابير المياه كهذه.

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